„Ott egy műhold, ott egy másik, és köztük, ami nem mozog, az a Göncölszekér”

Abban nincs sok újdonság, hogy Budapestről nem érdemes nyaranta a csillagos eget bámulni, mert alig pár csillag fénye képes felvenni a versenyt a város éjszakai fényáradatával. De tavaly nyáron erős élmény volt, hogy az ország eldugottabb, nagyobb városoktól messzebb eső részén is mennyire megváltozott az ég képe. A csillagokból ugyan jóval többet lehetett itt látni, de az élmény mégsem volt zavartalan: szabályos vonalban közlekedő műholdak sora, vagy ahogy nevezni szokták, műholdvonatok haladtak az égen, szabad szemmel is jól kivehetően.

Hogy műholdak bukkannak fel az égen, azt már bőven lehetett időnk megszokni: az elsőt, a Szputynik-1-et 1957. októberében lőtték fel a szovjetek, a rákövetkező évtizedekben pedig egymást érték az állami műhold-programok, szép lassan elkezdtük belakni a Föld körüli űrt. Az elmúlt években azonban valami megváltozott: az állami szereplők mellett hangsúlyosan megjelentek a magánvállalatok, ez pedig léptékváltást jelentett.

Ebben a történetben a legfontosabb szereplő az Elon Musk vezette SpaceX, melynek Starlink-projektje 2019-es indulása óta 3300 műholdat állított már pályára, ez pedig az összes pályára állított aktív műhold közel felét jelenti. Idén januári információk szerint további 7500 műhold fellövésére van már engedélyük, a távlati tervek pedig további mintegy 30 ezer műholdról szólnak. És ugyan az internetet a világ minden szegletébe műholdak révén eljuttatni igyekvő Starlink jelenleg piacvezetőnek számít, de lehet tudni, hogy ez nem lefutott meccs: Kínában 13 ezer műholdból álló hálózat fellövését tervezik, közben folyamatosan hallani további amerikai és egyéb szereplőkről, akik szintén látnak fantáziát a kereskedelmi alapon működő műholdhálózatok felállításában.

Elsősorban az alacsony Föld körüli pályáért zajlik majd a verseny, és különféle előrejelzések szerint már az évtized végére többszörösére nőhet a pályára állított műholdak száma: az Európai Déli Obszervatórium például 75 ezer műholddal számol, amíg a Nature-ben 2020-ban megjelent tanulmányukban csillagászok 100 ezerre tették ezt a számot.

Ha a műholdtelepítések tényleg ebben az ütemben zajlanak majd tovább, az alapvetően befolyásolhatja azt, ahogy a csillagos éghez hozzáférünk. Igaz lehet ez a mezei égbámulókra, akik nyaranta szeretik ámulva kémlelni az eget, és azokra is, akik tudományos célból, profi eszközökkel kutatják az űr titkait.

Ez a változás persze már meg is kezdődött. 2019-ben, nem sokkal a Starlink-projekt indulása után a Magyar Csillagászati Egyesület honlapján Fejes Zsolt Vértesboglárról csodálkozott rá az átalakuló égre:

„Reggeli kávémat szürcsölgetve északnyugati irányba tekintve felfigyeltem egy műholdra. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Majd még egyre. Ha valaki összeszámolja, hányszor írtam le, akkor huszonötig fog eljutni. Csaknem tíz percen keresztül vándoroltak át az égbolton.”

Ebben a cikkben két irányból közelítünk a kérdéshez, hogy milyen változásokat hozhat a rengeteg új műhold a Föld körül: egyrészt, hogy mit jelent mindez gyakorlati szinten, a csillagászat szempontjából, másrészt, hogy hogyan befolyásolhatja azt, ahogy általában a csillagos égre gondolni szoktunk.

Mintha rövidebbek lennének az éjszakáink

„A csillagászok elmúlt 200 éve arról szólt, hogy egyre messzebb kell költözzenek. Elsőnek csak a városok szélére, majd onnan is kijjebb” – meséli Kiss László, a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont (CSFK) főigazgatója. Ez a folyamat itthon is végbe ment: Kissel a CSFK Normafa közelében lévő székházában találkoztunk, ahova száz évvel ezelőtt még az eget vizsgálni költöztek be a csillagászok, de ahogy a főváros egyre nagyobb és fényesebb lett, idővel tovább kellett állniuk, és ma már az érdemi kutatások nagy része a Mátrában lévő Piszkés-tetőn zajlik. És persze van, amikor ez sincs már elég távol a földi fényforrásoktól: Kiss elmondása szerint az európai csillagászok a mélyűri vizsgálatokhoz ma már minimum a Kanári-szigetekre, de sokszor Chilébe kell elutazzanak.

photo_camera Emberek nézik 2023 februárjában Floridában, ahogy a SpaceX Falcon 9-es rakétáját kilövik, hogy 21 további Starlink-műholdat szállítson az űrbe Fotó: CHANDAN KHANNA/AFP

„Ennek a folyamatnak a műholdas fényszennyezés sajnos logikus folyománya” – mondja Kiss, aki az interjú közben többször hangsúlyozza, hogy magát nem sorolja a fényszennyezés elleni küzdelem apostolai közé. Mint fogalmazott, intézményvezetőként arra kell törekedjen, hogy a valódi életben alkalmazható megoldásokat találjon, és szerinte a magánműholdak teljes elutasítása vagy betiltása nem ilyen megoldás. Már csak azért sem, mert tiltakozhatnak ugyan a csillagászok, de szerinte túl kicsi szereplők ahhoz, hogy a tiltakozásuk érdemi változásokat hozzon: mindent összevetve évi 10 milliárd dolláros költségvetésű területről van szó, miközben a műholdipar méretét már 2019-ben is 300 milliárd dollárra taksálták.

A tudományos-reálpolitikai megközelítése ellenére persze Kiss sem állítja, hogy a tömegesen megjelenő műholdak ne okozhatnának gondot a csillagászok számára. Minél több ugyanis a műhold, annál több lesz a használhatatlan felvétel a világűrről. A felvételek készítéséhez alapvetően két dolog kell: megfelelő eszköz és sötét éjszaka. És mindkettő véges: például azon a szélességi körön, amelyen Magyarország is fekszik, december hónapban 360 órányi sötét éjszaka van, a csillagászok ilyenkor tudnának tudományos adatokat gyűjteni. Csakhogy ebből eleve kiüt jó pár órát a természetes fényszennyezés: a telihold körüli időszakban legalább négy nap teljesen kiesik, és a kisebb holdfázisok idején is 10 napnyi féléjszaka lesz oda. Így máris csak 250 óra maradt a megfigyelésre.

De az ehhez hasonló veszteségekkel lehet előre számolni: Kiss László elmondása szerint a nagy obszervatóriumokban, amelyekben versenypályáztatási rendszerben gyakran fél évre - évre előre osztják be a műszeridőt, pontosan tudják, hogy aki mondjuk az univerzum pereméről akar fotót detektálni egy galaxis-kezdeményezésből, annak újhold idején kell idősávot adni, míg ha valaki szabad szemmel látható fényességű csillagokról akar spektrumokat kimérni, hogy látszódik-e bennük exobolygók sebességmódosító hatása, az telihold idején is dolgozhat.

„Van bennünk természetes adaptáció a környezeti fényviszonyok változásához” – mondja erről Kiss, de a százas-ezres számban felbukkanó műholdkonstellációk új helyzetet teremthetnek. A csillagászati adatgyűjtés ma már teljesen digitálisan történik, a sorozatban elkészült felvételeket algoritmusok tisztítják meg, azaz kiszűrik azokat a képeket, amelyeken valamilyen zaj, belógó idegen test bukkan fel. Ha viszont jelentősen meg fog szaporodni az idegen testek száma, az azt is jelenti, hogy több adatot kell majd gyűjteni: Kiss az Európai Déli Obszervatórium csillagászainak számítását idézi, miszerint ha a teljes Starlink-hálózat feláll, akkor az észlelési idő nagyjából harmada veszhet el. „Effektíve ez azt jelenti, mintha rövidebbek lennének az éjszakáink” – teszi hozzá ehhez. És ennek gyakorlati következményei is lesznek:

„Egyrészt káromkodunk majd piszkosul, másrészt akinek eddig négyórányi távcsőidőre volt szüksége, annak ezentúl 5 és fél órára lesz, és másfél órányi felvételt elpocsékol majd.”

És ez forintosítható veszteség: Kiss elmondása szerint egy négyméteres óriásteleszkóp egyetlen éjszakányi műszerideje 8-16 ezer euróba kerül, a nyolcméteres, legnagyobbnak számító óriástávcsöveké pedig 20-40 ezer euró között mozog. Csillagászok becslése szerint éves szinten, a világ összes obszervatóriumát nézve a tudományos felhasználásra nem alkalmas órák elvesztésén keresztül több tízmillió eurós nagyságrendű veszteség keletkezhet majd. Ráadásul mivel a rendelkezésre álló teleszkópok és az éjszakai órák száma véges, még nagyobb lesz a túljelentkezés a műszeridőért, azaz a beérkezett projekteknek érezhetően kisebb hányadát tudják majd jóváhagyni az obszervatóriumokban.

Túl sok zaj

A csillagászati kutatások megnehezítése olyan járulékos veszteségnek tűnik, ami mintha a műholdfellövésekbe fektető cégeknek sem kéne, hogy megérje: az elmúlt években ismét hatalmas gazdasági figyelem irányul a világűr felé, egymás után jelentik be az új missziókat, sok szó esik más bolygókra tervezett telepekről, illetve az űrbányászat felfutásáról. Közben pedig az űrnek ez a fajta meghódítása elképzelhetetlennek tűnik a világűr csillagászok által végzett feltérképezése nélkül.

Kiss László elmondása szerint ezekre a kritikákra Elon Musk korábban azt javasolta, hogy a csillagászok tegyék ki az űrbe a távcsöveiket. De a tanácsot hallva felhorkant a szakma: ugyanis ugyanannak az eszköznek akárcsak a Föld körüli pályára állítása ezerszer (!) annyiba kerülhet, mint a szárazföldi megépítése. Egy egyméteres távcsövet a Földön egymillió euróból meg lehet csinálni, az űrben viszont simán egymilliárd eurós tételről lenne szó.

És még ha lenne is ennyi pénze a csillagász szakmának (ami persze nincs), a legnagyobb, mélyűri vizsgálathoz használható óriásteleszkópok (mint amilyen például a Chilében jelenleg is épülő 39 méteres európai űrtávcső, ami a találóan hangzó Rendkívül Nagy Európai Távcső nevet kapta, vagy az amerikaiak szintén Chilében épülő 24,5 méteres távcsöve) űrbeli megépítése kivitelezhetetlen feladatnak tűnik. Kiss példaként a James Webb űrtávcsövet említi, melynek 6 és fél méteres tükrét úgy kellett origamiként összehajtogatni, és végül több mint 10 milliárd dollárba került a megépítése és fellövése. Ehhez képest a 39 méteres európai fényvödör Chilében összesen kerül 1,5 milliárdba.

De Kiss szerint nem csak anyagi okai vannak annak, hogy a földbázisú csillagászat megkerülhetetlen marad a jövőben is. Példaként a 2022-es DART kísérletet említi: tavaly ősszel a NASA belevezetett egy 600 kilogrammos próbatestet a Didymos – Dimorphos kettős kisbolygó holdjába, azzal a céllal, hogy csökkentsék a hold keringési periódusát. Ez volt az első olyan űrkísérlet valaha, amelyben egy aktív naprendszeri égitest pályamódosítását akarták elérni, hogy kiderüljön, hogyan lehetne éles helyzetben eltéríteni egy, a Földre veszélyes objektumot.

Az eredményekre idén tavaszig kellett várni, ekkor jelent meg több cikk is a Nature-ben, melyekből kiderült, hogy sikerrel jártak. De ezt sem lehetett volna megállapítani a földi csillagászok munkája nélkül, hiszen keringési periódust kellett mérni, és azt a földi távcsövekkel lehet.

„Ezek mind olyan vizsgálatok, amelyeknél nélkülözhetetlen a földi bázisú támogatás, és ha tényleg exponenciálisan zajlik majd a műholdtelepítés, és valóban százezer számra fognak keringeni a Föld körül, akkor igenis, még ezeket a vizsgálatokat is ellehetetleníthetik” – mondja erről Kiss, aki elmondta azt is, hogy ezek a változások leginkább azokat érintik, akik égitestek időbeli változását akarják kutatni: „Ha én arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk egyperces mintavétellel a csillagom hogyan lötyörészik, hogyan tágul ki és húzódik össze, vagy mondjuk megnézni, ahogy egy bolygó áthalad egy csillag előtt, és pont akkor vonul el egy Starlink-vonat, akkor az tönkre vágja az egész mérést. Akit az idősorok érdekelnek, az nem tudja egyszerűen kidobni ezeket a felvételeket, és újakat készíteni helyettük.”

Egy másik terület, ahol nehezítést jelenthet majd, ha a tervezett műholdak mind pályára is állnak, az a földsúroló kisbolygók felfedezése. Ennek a területnek magyar vonatkozása is van, hiszen, mint Kiss László meséli, az elmúlt években a Piszkéstetői Obszervatóriumot vezető Sárneczky Krisztián a Mátrában lévő kutatóállomást Eurázsia leghatékonyabb felfedezőhelyévé tette, csak az Egyesült Államokban vannak több észlelést hozó földsúroló kisbolygóprogramok. És van egy terület, amiben az elmúlt évben a magyar megfigyelőállomás volt a legjobb a világon: a közvetlenül becsapódás előtt felfedezett égitestek detektálásában.

photo_camera A 2023 CX1 kisbolygó maradványa, melyet pár nappal a becsapódás után találtak meg Franciaország északnyugati részén Fotó: LOU BENOIST/AFP

Idén februárban Európa-szerte sokan figyelték, hogy a francia légtérben hajnalban felrobbant egy kisbolygó. A 2023 CX1 kisbolygó becsapódását csak kevéssel korábban fedezte fel Sárneczky, és mint Kiss meséli, hasonló utolsó pillanatos észlelés az elmúlt 11 hónapban 3 volt, ebből kettő Piszkéstetőről származott. Ezekből a 10-20 méteres, nagyjából autóbuszméretű égitestekből rengeteg csapódhat be a Föld légterébe, a többségéről nem is tudunk, és napokkal előre nem is, maximum pár órával előre lehet kimutatni az érkezésüket. Ugyanakkor Kiss szerint a felfokozott világpolitikai helyzetben sem árt, ha minél többről előre értesülünk. Mint fogalmazott, amikor „atomhatalmak vezetői adott esetben éjszakánként a nukleáris indítógombok fölött ülnek remegő ujjal, és kapják a hírt, hogy a szenzorok a főváros fölött 20 kilométerrel megatonnás robbanást mértek, akkor azért jó lenne tudni, hogy mi okozta ezt, akár csak 4-5 órával előre is.”

És az azonnali becsapódások detektálásánál is fontos kérdés, hogy megépülnek-e végül a tervezett műholdkonstellációk vagy sem: minél több a zavaró tényező, a zaj a képeken, annál nagyobb az esélye, hogy nem szúrják ki az érkező égitesteket.

A műholdnyomos tájképek

A műholdak folyamatosan gyarapodó számát nemcsak a csillagászok, de az éjszakai égboltot szintén gyakran kémlelő asztrofotósok is észrevették. Számukra persze kisebb bosszúságot jelent egy-egy beúszó műhold, hiszen mint Schmall Rafael, a nemzetközi versenyen is díjazott magyar asztrofotós elmondta, amikor a mélyégről készítenek felvételeket, olyankor általában több száz képet készítenek egyszerre, és utána algoritmusok segítségével kiátlagolják azokat. Ennél problémásabb a helyzet az asztrotájképek esetében, amikor egyszerre van jelen a fényképen egy földi táj, illetve háttérként a csillagos ég, hiszen jellemzően ilyenkor maximum pár felvételből áll össze a kép, és emiatt az ég gyakran tele van műholdnyomokkal.

photo_camera Fotó: Schmall Rafael

Schmall, akinek fotóival a cikkünket is illusztráltuk, még 2019. májusban, egy távcsöves bemutató után látta meg először a Starlink-műholdakat: „Egy körülbelül öt foknyi, tehát 10 telihold hosszú narancsvöröses fényfüzérként látszódtak úgy, hogy külön-külön lehetett látni a fénypontokat/műholdakat. Először űrszemétre gyanakodtam, de mivel nagyon egyenletes volt az egész, ezért hamar eszembe jutott, hogy ezek az első generációs Starlink műholdakból valók. Másnap este az előrejelzett időpontban még mindig lehetett látni őket jobban szétszóródva.”

2019-ben még sokkal feltűnőbbek voltak a Starlink műholdak, azóta éppen a csillagászok kritikájának hatására is, de a vállalat különféle technikai megoldásokkal igyekezett tompítani a műholdak fényességét. Schmall Rafael elmondása szerint értek is el eredményeket, de nyári estéken, éjszakákon még mindig lehet érezni, hogy nagy a „nyüzsgés” az égbolton: „nyáron rendszerint a Nap alacsonyan van az északi horizont alatt és bevilágít, illetve jobban megvilágítja a műholdakat, mint a többi évszakban. Szerencsére a vészjósló feltételezések nem bizonyultak igaznak, miszerint a műholdak fényesebbek lesznek, mint a legtöbb csillag az égen, de a szakcsillagászoknak még így is komoly fejtörést adnak ezek a fajta távközlési eszközök.”

Schmall hangsúlyozza, hogy az asztrofotósok számára még mindig a földi fényszennyezés jelenti a legnagyobb problémát, szinte minden fotós küzd vele, hogy minél távolabb kerüljön a lámpáktól. Mint hozzáteszi, szerencsére léteznek már modern színszűrők, melyek bizonyos gázok emisszióját engedik át, viszont a hagyományos RGB színekhez a sötét, fényszennyezésmentes égbolt a legjobb „szűrő”.

Ők, akik nézték Hannibál hadát

Kiss Lászlóval beszélgetve elsősorban a műholdaknak a tudományos munkára gyakorolt konkrét hatásáról volt szó, de egy ponton szóba került még egy aspektus. Hogy a tömegével fellőtt műholdak megjelenésének lehet egy olyan következménye is, hogy odalesz a lehetőség, ahogy megmutathatjuk a csillagképeket a gyerekeinknek.

„Hogy ott egy műhold, ott egy másik, és köztük, ami nem mozog, az a Göncölszekér, ez egy több ezer éves kulturális örökséget tipor le. Körülbelül azzal ekvivalens, mintha odamennék mondjuk Kairó mellé, lerombolnám a piramisokat és felhúznék egy lakónegyedet, mondván, hogy milyen jó a kilátás innen Kairó városára” – mondta el erről.

Ez a felvetés pedig szorosan kapcsolódik ahhoz a szemponthoz, amire ki szerettem volna még térni ebben a cikkben. Hogy a csillagos éghez fűződő hozzáférhetőségünk megváltozása nemcsak természettudományos, de kultúrtörténetileg is jelentős fejlemény lehet.

Az biztosan nem egy túlságosan elrugaszkodott állítás, hogy a nyugati gondolkodás több ezer éves történetében a csillagos ég tapasztalata fontos szerepet töltött be. Az antikvitásban az éjszakai égbolt a tiszta teória színtere volt, amelynek mozgásába az ember semmiféle eszközzel nem avatkozhat bele. Radnóti Sándor tavaly megjelent könyvében, A táj keletkezéstörténeteiben két példát is említett e gondolat megjelenésére. Egyrészt Arisztotelésztől:

„Anaxagoraszról mesélik, hogy valakinek – aki effajta dolgokon töprengett és megkérdezte tőle: miért választaná az ember inkább azt, hogy megszülessék, mint hogy ne szülessék meg – így válaszolt:

Azért, hogy szemlélhesse az égboltot és az egész világmindenség rendjét.

Ő tehát úgy gondolta, hogy valamiféle tudomány az, amelynek kedvéért becses dolog az életet választani.”

Másrészt pedig Ovidius Átváltozásokjából:

„Minden egyéb állat letekint görnyedten a földre, embernek fölemelt orcát és adta parancsát, hogy föl a csillagokig pillantson, az égre tekintsen.”

Ez persze még nagyon más felfogás volt, mint ahogy a modernitásban gondolkodunk a csillagos ég tapasztalatáról. A 17. századi tudományos felfedezések aztán jelentősen átformálták nem csak a tudományos gondolkodásunkat, de azt is, hogyan fordulunk esztétikailag a csillagos éghez. Erről az átalakulásáról írt részletesebben a Jelenkor tavaly februári számában megjelent esszéjében Szécsényi Endre, az ELTE Esztétika Tanszékének tanára. E cikk nyomán kerestem meg Szécsényit, aki válaszában megírta, hogy a 17. század csillagászati felfedezései következtében beállt fordulat, amelynek nyomán a zárt kozmosz helyett egy viszonyítási pontok nélküli végtelen univerzumban találta magát az európai ember, miként hatott a csillagos ég esztétikai megélésére:

„A koncentrikus gömbök (szférák) szép rendszereként elgondolt ptolemaioszi rendszert – de ebből a szempontból még a kopernikuszit is – sokkszerűen váltotta fel az az új univerzum képe, amelyet ma is – bár persze egyre bővülő tudásunk miatt módosítva – fenntartunk, ti. hogy egy végtelen (vagy a végtelenbe táguló) térben lebegnek (ma már tudjuk, inkább egymástól folyamatosan távolodnak) fizikai objektumok, amelyek felfoghatatlan távolságokban vannak tőlünk és egymástól, s felfoghatatlan méretekkel rendelkeznek, továbbá sem a Föld, sem a naprendszer nem foglal el ebben semmiféle kitüntetett helyet. Ráadásul minden matematikailag leírható és megjósolható mennyiségi adatok alapján, amíg a korábbi kozmosz-kép minőségek hierarchikus rendszere volt, amelyben az egyetlen elismert mozás az egyenletes, szabályos körforgás volt. A csillagképek ókorból örökölt mitológiája sem élte túl ezt a változást, hiszen megszűnt annak lehetősége, hogy a csillagos égre mint rejtélyes ábrákkal teleírt felületre vagy ’üzenőfalra’ lehessen tekinteni, azzal együtt sem, hogy jól tudjuk, ma is sokan jól megélnek a horoszkópokból” – írta Szécsényi Endre. A végtelen űr tátongó mélységével kellett valamit kezdeni, és a modern természetesztétika ki is dolgozza ehhez a fenséges fogalmát.

Ezzel kapcsolatban leggyakrabban a felvilágosodás tán legfontosabb filozófusának, Immanuel Kantnak a híres mondatát szokás idézni A gyakorlati ész kritikája című művének zárszavából:

„Két dolog tölti el elmémet mindig új s egyre fokozódó csodálattal és hódolattal, minél gyakrabban és hosszabban gondolkodom el róluk: a csillagos ég fölöttem és a morális törvény bennem.”

Ugyanakkor Szécsényi elmondása szerint éppen Kant esetében nem egyértelmű a helyzet, „hiszen ő ragaszkodott ahhoz, hogy csak akkor látjuk esztétikai szemmel a csillagos eget, akkor szemléljük fenséges objektumként, ha továbbra is fölénk boruló boltozatként tekintjük, tehát végső soron ptolemaioszi módon; ha mérhetetlen űrt és beláthatatlan tereket, végtelen világok sokaságát látjuk ott, akkor természettudósként nézzük – bár sokan mások ezt a kettőt nem látták és látják elválaszthatónak a csillagos ég esztétikai élvezetében sem.”

A 17. században egyből két, nagyon eltérő hozzáállás jelent meg a csillagos égbolthoz, amelyekhez lehet egy-egy jelentős szerzőt is kapcsolni: egyrészt Pascalt, aki Szécsényi elmondása szerint „kétségbeejtőnek találta, hogy a mikroszkópok és a távcsövek feltárta két végtelen közé van a véges ember vetve; Pascalt rémülettel töltötte el a beláthatatlan hideg űrbeli terek némasága; a másik Fontenelle, aki viszont rajongott a váratlanul kitágult világegyetemért, a végtelen számú további világért (az összes ismert és feltételezett további bolygót benépesítette képzeletében), az emberi lélek felszabadulását látta ebben minden gyűlöletes korlátozottságtól. Pascal kétségbeesése nem volt esztétikai tapasztalat, Fontenelle lelkesültségében már inkább lehet esztétikai elemeket is találni.”

Ez az esztétikailag átlelkesített tapasztalat azóta is meghatározó maradt. Mint Szécsényi a 444 kérdésére kifejtette, „a varázslatos éjszakai égbolt, azaz fölénk boruló félgömb, amely sziporkázó csillagokkal és még fényesebb égitestekkel van »díszítve« erősen tartja magát napjainkig, és mintha továbbra is inkább ez volna az esztétikai tapasztalat tárgya, s kevésbé a megnyíló felfoghatatlan méretű tér tapasztalata; de ezek inkább tendenciák, amelyek keveredhetnek különböző arányokban egy adott tapasztalatban, vagy oszcillálhatunk köztük. Ez utóbbi sokban függ az égboltban gyönyörködő csillagászati vagy asztrofizikai tájékozottságának mértékétől is, de semmiképpen nem értek egyet azokkal, akik a tudományos tájékozottságban látják e tapasztalat elmélyültségének egyetlen hiteles fokmérőjét.”



photo_camera Fotó: Schmall Rafael

Az elmúlt évszázadok gondolkodása számára a csillagos ég kitűnő projekciós felületnek bizonyult Szécsényi szerint, ugyanis a kezdetektől fogva megjelenített olyan értékeket, amelyekre az emberek vágynak, de kétséges, hogy elérhetik-e valaha. Hiszen az égbolt: „állandó, örökkévaló, méltóságteljes tökéletes körforgást végez, tündökletes díszítettségű, a végső bölcsesség tárháza stb. – amíg az emberi élet a változásoknak kitettségében, múlandóságában, tökéletlenségében stb. mindennek szomorú vagy legalábbis hiányt szenvedő ellentéte. Amikor rácsodálkozunk, akkor ezzel az emberi élethez képest mindenképp transzcendenssel van alkalmunk találkozni.”

Tán a legfontosabb tulajdonsága, ami miatt az égbolt tapasztalata eltér a többi természeti tapasztalattól, az az állandósága. Nincs még egy olyan ember alkotta vagy természeti tárgy, ami ennyire ellenállna az idő múlásának. Mint Szécsényi Endre hozzáteszi, csillagászati léptékben persze az égbolton is vannak változások, de szabad szemmel is észrevehetőbbek csak tízezeréves távlatban mutathatók ki, ami emberi szempontból elhanyagolható:

„Szokás itt Kosztolányit idézni a Hajnali részegségből: »ők [ti. a csillagok], akik nézték Hannibál hadát / s most néznek engem, aki ide estem / és állok egy ablakba, Budapesten.« Ez kétségkívül egy generációkat összekötő tapasztalat: a legnagyobb hegyek is változnak, kopnak, nő rajtuk erdő vagy éppen kipusztul stb., az Orion vagy a Nagy Medve viszont pont ugyanúgy néz ki és ugyanúgy sziporkázik.”



És itt merülhet fel a kérdés, hogy vajon milyen hatása lehet annak, ha az égboltnak ezt az állandóságát megzavarja vagy kitakarja majd a Föld körüli alacsony pályán keringő műholdak sokasága. Szécsényi is kiemelte válaszában, hogy a csillagos égnek ez a tiszta tapasztalata már eleve visszaszorulóban volt: miközben korábban épp azért is tekintették kivételesnek, mert univerzális volt, azaz bárhonnan és bárki számára ugyanaz a lélegzetelállító látvány volt elérhető korábban, elég volt csak egy derült éjszakán felpillantani az égre, „koldus és király ugyanúgy és ugyanabban gyönyörködhetett”. A lég- és földi fényszennyezés következtében azonban egyre kevesebb olyan hely van a bolygón, ahonnan ez még így maradt. És ahonnan mégis tisztán látni az eget, ott pedig az egyre több műhold, a zsúfolt légifolyosók közelében egyre több repülő, helikopter, újabban már drón keveredik a csillagok közé. Arra a kérdésre, hogy az esztétikai tapasztalatnak ezt az átalakulását veszteségként kell-e elgondolnunk, Szécsényi arról írt, hogy talán inkább egy átalakuló tapasztalati mód szemtanúi lehetünk:

„Veszteségtörténetként is elgondolható ez, ugyanakkor hatalmas dömpingben árasztanak el bennünket a ma csúcstechnológiás távcsövei olyan mélyűr felvételekkel, amelyekről elődeink álmodni sem mertek. Szinte nem lehet manapság úgy megnyitni egy hírportált, hogy ne találjunk ott egy újabb fantasztikus képet erről vagy arról az égi objektumról. Közben azért velünk marad a csillagos ég eleven látványa is, legalábbis számos mai film és irodalmi alkotás is azt bizonyítja, hogy továbbra is nagyon jelentős kvázi-metafizikai tapasztalatként gondolunk az égboltra, de kétségkívül átalakulóban van az, ahogyan megközelítjük. Nem tudunk csak úgy Kosztolányiként kibámulni egy Logodi utcai bérház ablakán (költőnk, mint emlékszünk, égi bált vizionált, s egyetlen szót sem ejt a modern csillagászat felfedezéseiről), mert ma már a belvárosból legfeljebb néhány alfa csillag látható, de mobiltelefonunk vagy laptopunk képernyőjére egy-két kattintással elképesztő felvételeket tudunk varázsolni, vagy a megfelelő app segítségével égboltunk pillanatnyi állását is az összes (elvben) látható bolygóval és csillaggal. Ez persze egyáltalán nem azonos a csillagos ég közvetlen fenséges látványával, tehát van ebben veszteség, de van benne nyereség is. – Milyen idő van odakint? – erre a kérdésre a ma embere előkapja a mobilját, s megnézi az időjárás-előjelző appját, ahelyett, hogy az ablakot nyitná ki. A változás további hozadéka lehet, hogy ami nehezebben elérhető és ritkaságszámba megy, annak az ázsiója is emelkedik, városoktól távoli védett helyszíneket hoznak létre világszerte, amelyek a csillagos égnek a régihez közeli pompájában való élvezetét kínálják, csak immár komoly erőfeszítést kell tennünk, hogy eljussunk azok valamelyikére. Korábban viszont, amikor még hétköznapi volt, megfeledkezni is könnyű volt róla.

Kosztolányi is így sóhajtott fel: »jaj, ötven éve tündököl fölöttem / ez a sok élő, fényes, égi szomszéd«, vajon miért csak most tűnnek fel először?”

Vadnyugat

A kutatási nehézségek és az esetleges esztétikai/kulturális veszteség felsorolásán túl persze az igazán lényeges kérdés az, hogy mit lehet tenni. A Starlink-program kezdete óta egymást érik a szakmai tiltakozások, nagy, nemzetközi csillagászszervezetek indítanak petíciókat, a világ legbefolyásosabb tudományos folyóiratai foglalkoznak részletesen a témával, de a műholdfellövések menetét ez nem akasztotta meg.

Közben felmerülnek gyakorlati ötletek is, például hogy a Starlink elkezdheti megosztani majd a műholdak vonulásának pontos koordinátáit a csillagászokkal, és akkor előre lehet majd tudni, mikor nem érdemes odanézni az égre a távcsövekkel. Kiss László ezt a megoldási lehetőséget a „szegény ember sötét éjszakájának” nevezi, ami nem is lenne teljesen ismeretlen a csillagászok számára, hiszen például a Pan-STARRS felméréseknél az amerikai hadsereg előre megmondta a Hawaii-on dolgozó csillagászoknak, mikor ne készítsenek fényképeket, hogy a titkos amerikai katonai műholdakról ne készüljenek felvételek.

De a műholdak számának drasztikus növekedésével a tervezéshez szükséges matematikai modellek komplexitása hatványozottan nő. Persze Kiss szerint ezzel együtt elképzelhető, hogy 10 év múlva tényleg az lesz majd a valóság, hogy a már elérhető kvantumszámítógépek számolják majd ki, melyek azok a rövid rések, amikor érdemes az eget nézniük. Ez szerinte egy nyögvenyelős megoldás lenne, de a szükség nagy hatóerejű dolog, ráveszi az embert olyan megoldásokra is, melyekre amúgy nem gondolt volna.

Kiss László a jelenlegi helyzetet a vadnyugathoz hasonlította, de ő abban bízik, hogy kialakulhat a magánműhold-piacnak egy értelmes, államközi szabályozása. „Ettől még a csillagászok mindig köpködni fogják, ez ténykérdés, de én hadd legyek optimista az emberi józansággal kapcsolatban legalább oly mértékig, hogy nem tartom elképzelhetetlennek, hogy legyen ennek egy normális szabályozási kerete” – mondja Kiss, aki szerint ez végül nem a fényszennyezés vagy a csillagos égbolt kitakarása miatt fog megszületni, hanem az űrszemét problémája miatt.

Az űrszemét már jelenleg is egyre több problémát okoz az űrben, és a most fellőtt eszközök esetében is el fog jönni az a pont, amikor nem működnek már többé, csak szemétként keringenek majd a Föld körül. És elvileg ugyan idő után bespirálózodhatnak majd a Föld légterébe, hogy ott elégjenek, de előtte még komoly fennakadásokat okozhatnak: megrongálhatnak működő eszközöket, illetve ütközések után kaszkád folyamatokat indíthatnak el.

„Ez szerintem az összhumán civilizációs mérlegben sokkal nagyobb súlyú hatás lesz, mint a csillagos égbolt elvesztése” – mondja Kiss, aki éppen ezért nevezte a tömeges műhold-felbocsátásokat a jelenlegi formájukban a környezetszennyezés egyik formájának. Csak mivel nincs szaga, nincs az orrunk előtt, ezért nem jut még rá akkora figyelem. De ez hamarosan megváltozhat, hiszen az űrszemét mindenkinek problémát fog okozni, aki a Föld körüli pályára állítana eszközöket, és világos az is, hogy ezt csak közös erővel lehet majd kezelni.

photo_camera Az Európai Űrügynökség illusztrációja a Föld körüli alacsony pályán előforduló űrszemétről Fotó: ESA

Kiss elmondta azt is, hogy a magánműholdak fellövésével kapcsolatban hasonló a helyzet, mint mondjuk a mesterséges intelligencia vagy a génszerkesztés terén: fut előre a technológia, közben pedig vannak még régen elfektetett etikai alapok, amelyek nem biztos, hogy alkalmazhatóak a mai helyzetre, a szabályozás pedig fut az események után.

A nagy csillagásztársaságok mind nemzetközi, államközi megegyezésekben látják a megoldást, hasonlóan mondjuk a nukleáris egyezményekhez vagy a nagyobb környezetvédelmi megállapodásokhoz (mint amilyen pont nemrég született meg az óceánok védelmében), és a magát a „csillagászat Török Gáboraként” jellemző Kiss László elmondta, hogy egyrészt persze, szomorú a kialakult helyzet, másrészt viszont azt gondolja, hogy ha az emberiség tényleg komolyan veszi, hogy meg kell menteni a bolygónkat, és azt akarjuk, hogy ezer év múlva is lakható legyen, akkor ez is egy olyan feladat, amelyet meg kell oldani.

Rövid távon pedig akár a gazdasági visszaesés is a tiszta csillagos égbolt átmeneti megsegítésére siethet: március elején készült interjúnk során Kiss László ugyan reálisnak nevezte azokat a becsléseket, amelyek szerint 2030-ra akár százezer darab műhold is Föld körüli pályára kerülhet, de már akkor figyelmeztetett, hogy a világgazdaság alakulása sokat alakíthat ezen, és lehetett már korábban is látni jelentős fékezéseket. Azóta kiderült, hogy a Richard Branson által alapított műholdcég, a Virgin Orbit csődbe ment, mert nem sikerült elég tőkét bevonniuk. Egyetlen cég kálváriája miatt (főleg mert nekik volt januárban egy nagy visszhangot kiváltó besült rakétaindítási kísérletük) persze korai lenne leírni az egész szektort, de annyi biztosnak látszik, hogy idén nyáron legalább a Virgin által fellőni tervezett műholdak nem fogják sem a mezei égbámulók, sem a csillagászok égboltját összevonalazni.

A felső kép Schmall Rafael alkotása, a Technológia börtönében, melyet a greenwichi királyi múzeum által kiírt űrfotós versenyen is díjaztak 2020-ban. A hosszú expozíciós felvételen az Albireo kettőcsillag előtt elvonuló Starlink műholdak nyomai láthatóak.