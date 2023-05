„Az autokráciáknak egzisztenciális gondjaik vannak, nekünk politikaiak”

Sok autokrácia van, ahol az emberek jobban bíznak a kormányban, mint a demokráciákban. A legtöbb demokráciában az emberek jelentős része nem bízik abban, hogy a gyerekeinek jobb élete lesz az övénél, míg sok autokráciában kifejezetten optimista a hangulat. Ha ez így marad, baj lesz, állítja Defeating the Dictators – How Democracy Can Prevail in the Age of the Strongman (Legyőzni a diktátorokat – Így kerekedhet felül a demokrácia az autokraták korában) című könyvében Charles Dunst.

A részben magyar származású, Budapesten is tanult, könyvében számos magyar (rossz) példát említő Dunst szerint a nyugati csalódás a demokráciában és a kacsintgatás az autokráciák felé arra vezethető vissza, hogy ezekben az országokban sokan úgy gondolják,

„a kormány korrupt, a kormány inkompetens, a politikusainkat nem érdekeljük, valami újat akarunk”.

Dunst szerint létfontosságú visszaszerezni a demokrácia becsületét, a választók bizalmát a rendszerben. Bár ezért meg kell küzdeni, és a történelemből semmi biztatót nem lehet leszűrni azzal kapcsolatban, hogy végül a demokrácia fog felülkerekedni, azt is többször hangsúlyozza, hogy az autokráciák szinte mindig, minden formájukban kudarcba fulladtak.

A feladat nem lehetetlen. Dunst szerint ahogy a pandémia hónapjai is megmutatták, nagyon gyorsan vissza lehet szerezni az emberek bizalmát a demokratikusan megválasztott kormányokban. Csak meg is kell tudni tartani azt. Már csak azért is, mert a demokráciákban olyan „bizalmatlansági körforgás” tud kialakulni, amiben az emberek egyszerűen kicsekkolnak a közéletből, és ennek eredményeként a hatalom még jobban eltávolodik a választóktól, ami tovább fokozza a bizalmatlanságot, a végén pedig adót sem akar senki fizetni.

Könyvében Dunst nyolc fejezetben nyolc egyszerű, de nyilván nehezen megvalósítható lépést javasol a demokráciák megerősítéséhez, ami szerinte azért is fontos, mert így a világ nem demokratikus részein is jobban kedvet kapnának az ilyen típusú rendszerekhez.

Meritokrácia. Nem jó, ha az emberek azt látják, hogy bizonyos pozíciókat csak jó kapcsolatokkal lehet megszerezni. Be kell ruházni az oktatásba, és olyan béreket kell fizetni a sikeres közalkalmazottaknak, hogy ne szipkázza el őket a magánszféra.

Elszámoltatás. Nemcsak a hatalmasokat kell szükség esetén bíróság elé állítani, hanem transzparensebbé kell tenni az állam működését is, különös tekintettel a politikába áramló pénzekre.

Bizalom. Ahhoz, hogy az emberek bízzanak a vezetőikben, el kell hinniük, hogy nem korruptak vagy inkompetensek. Ehhez is átláthatóságra van szükség, jobb kommunikációra a politikusok részéről, és az eleve bizalmatlanabb kisebbségi csoportok megszólítására.

Előrelátás. Megtörve a választási ciklusok ritmusát rá kell kényszeríteni a vezetőket, hogy hosszabb távon gondolkodjanak, akár 5 vagy 10 éves tervekben is. És közben világosan kell beszélni ezek majdani előnyeiről.

Biztonság. Újra kell tervezni a demokráciák egyik tartópillérét, azt a szociális hálót, ami már nem illeszkedik a modern demokratikus társadalmak igényeihez. Nem lenne szabad engedni, hogy egyes autokráciák jobban gondoskodjanak lakóikról, mint a demokráciák.

Fejlődés. Folyamatosan fejleszteni kell az emberi erőforrásokat. Ösztöndíjakkal, a szakképzés megerősítésével, életen át tartó tanulási lehetőségek biztosításával.

Infrastruktúra. Nem szabad engedni, hogy az autokráciákban jobb utak, vasutak, hidak, internethálózatok épüljenek, mint a demokratikus országokban.

MIgráció. Ez az egyetlen út a globális demográfiai válság megoldására, csak így lehet megoldani a munkaerőhiány kérdését. A politikusoknak nyíltan kell beszélnieük a migráció pozitívumairól. Szerencsére még mindig a demokráciák vonzzák az embereket, köztük a legokosabbakat is, nem az autokráciák.

Charles Dunst Washingtonból válaszolt a 444 kérdéseire.

Nevezhetjük a könyvét egyfajta kalauznak, ami demokrata politikusoknak mutatja az utat a demokrácia népszerűségének visszaszerzéséhez?

Igen, ez szerintem is kézikönyv, ami demokratikus országoknak segít lépéseket tenni a kormányzás javításához. Tisztában vagyok vele, hogy minden ország más, és a könyvem egy része inkább amerikai közönségnek szól, de igyekeztem minél több olvasóhoz szólni, hiszen a kiadóm is brit volt. A példákat is sok helyről hozom, Japántól és Dél-Koreától kezdve Európán át Kanadáig.

Az átlagos választópolgár számára, remélem, azt mondja a könyv, hogy vegyenek részt a közéletben, szavazzanak, akkor is, ha épp nem mennek jól a dolgok. Amikor az emberek nem foglalkoznak a közélettel, az szükségszerűen gyengíti a demokratikus rendszereket.

Évtizedek óta folyik egy vita, amelyben az egyik oldal azt állítja, hogy ha egy ország állampolgárai egyre gazdagabbak és jobban képzettek lesznek, az szükségszerűen demokratikusabb, szabadabb viszonyokhoz vezet. A másik oldal szerint ez nem így van. A vita tárgya gyakran Kína volt, de más országok kapcsán is felmerült. Ön melyik állásponton van?

Szerintem az biztos, hogy a gazdagság nem vezet szükségszerűen demokráciához. Sok tanulmány született például Thaiföldről, ahol kiderült, hogy bár az ország felemelkedésének köszönhetően kialakult a középosztály, az nem követelt magának szélesebb szabadságjogokat, megelégedett azzal, amit addig elért, és a stabilitást választotta bármi más helyett. Jó nekik a katonai junta, nem akarnak olyan progresszívebb iránnyal próbálkozni, ami például megemelné az adókat. Kínával kapcsolatban is ezt érzem, hogy mintha az emberek azt mondták volna, a rendszer kellően, elfogadhatóan jól működik.

Szingapúr számtalanszor felbukkan a könyvében, mint az egyetlen példa a valóban sikeres autokráciára. Ugyanakkor arról is ír, hogy Szingapúr különleges hely, és ez az autokratikus siker nem ismételhető meg máshol. Miért nem?

Szingapúr valóban különleges és sikeres hely, sokkal sikeresebb, mint az összes többi autokrácia, és mindezt, szemben például az olajsejkségekkel, bármiféle nyersanyagkincs nélkül tudta megvalósítani. Szingapúr azzal gazdagodott meg, hogy a pénzt az állampolgáraira, a humán erőforrásra költötte.

A siker tulajdonképpen egyetlen ember, Li Kuang-jao (Lee Kuan Yew) hatékony kormányzására vezethető vissza. A világ összes többi autokráciájában Kínától Szaúd-Arábiáig az emberek csak abban bízhatnak, hogy ők is kifognak egy Li Kuang-jaót, aki ugyan autokrata, de minden erejével a hatékony kormányzásra és ígéretei teljesítésére fókuszál. Belőle csak egy volt, és bár én soha nem használnám a „jóindulatú autokrata” kifejezést, mert szerintem ilyen nem létezik, de ő volt ehhez a legközelebb. Egyáltalán nem demokrata volt, hanem elnyomó, de kétségtelen, hogy Szingapúr összehasonlíthatatlanul jobb hely volt az uralma végén, mint az elején.

De azt is meg kell említeni, hogy neki olyan szempontból könnyű dolga volt, hogy szinte a semmiből építhette fel hatékony, korrupciómentes rendszerét. Szingapúrnak nem volt történelme, nem voltak régóta cipelt problémái. Ha valaki ma Kínában vagy Oroszországban megpróbálná megismételni a szingapúri sikereket, eleve nem indulhatna ilyen tiszta lappal. Ezekben az országokban olyan mélyen gyökerezik a korrupció és a politikai összefonódások rendszere, hogy először ezeket kellene teljesen lerombolni ahhoz, hogy egyáltalán neki lehessen látni a munkának. Összességében ezért gondolom, hogy ma egy autokratikus ország nem tudja követni a szingapúri siker receptjét.

Egy jó király és egy tiszta lap kell a sikeres autokráciához?

Igen, de a történelem azt bizonyítja, hogy ilyen nincs. Ha nagy hatalmat adsz egy autokrata kezébe, és abban bízol, hogy majd jól fogja csinálni a dolgokat, akkor minden bizonnyal csalódni fogsz. Az autokraták 99 százaléka a saját hatalma és vagyona gyarapodásával foglalkozik, nem az országa fejlődésével. Ismétlem: Szingapúr az egyetlen kivétel.

Ugyanakkor arról is ír, hogy a szingapúri és a kínai sikertörténet lassan a végéhez közeledhet. Miért gondolja így?

Szingapúrban a Li család lassan átadja a hatalmat az új generációknak, és ez a váltás nagyon nehéz lesz. Az utódnak kinézett pénzügyminiszter kompetensnek tűnik, de nagy kérdés, hogy fogják maguk a szingapúriak kezelni, hogy már nem egy Li a vezetőjük. De ezen túl is vannak problémák az országban a nagyon alacsony reprodukciós rátától egészen addig, hogy Szingapúr kevésbé innovatív, mint az ázsiai demokráciák. Mindennek tetejébe még arra sincs válaszuk, hogy egészen pontosan hogy fogják átvészelni a fokozódó kínai–amerikai feszültségeket.

Mindezek ellenére is azt mondom, ha egy autokráciát kellene megneveznem, ami a jövőben sikeres lehet, akkor Szingapúrt választanám. De nem költöznék amerikaiként Szingapúrba, és franciaként vagy britként sem akarnék ott lakni. Attól, hogy Szingapúr gazdag, még semmiféle politikai szabadságjogunkat nem szabad erre lecserélni.

Ennek ellenére Nyugaton egyre többen tartják az autokráciákat követendő példának. Ez őszinte lelkesedés az autokráciák iránt, vagy csak a demokráciában csalódottak szeretnének valami újat kipróbálni, hátha az jobb lesz?

Szerintem mindkettő, de a csalódás a fő motiváló tényező. Nyugati országokban, de Japánban és Dél-Koreában is sokan úgy gondolják, hiába jók a GDP-adatok, nem bíznak a hazájuk gazdasági kilátásaiban, és látják a növekvő egyenlőtlenségeket. Esetleg maguk is jártak olyan helyeken, mint Dubaj vagy Szingapúr, és arra gondolnak, hogy az ő otthonuk miért nem működik olyan jól, mint ezek a helyek. Miért nem olyan jó a New York-i metró, mint Szingapúrban? Miért nem olyan jó a londoni repülőtér mint Dubajban? Ez táplálja sokakban azt az érzést, hogy ki kellene próbálni valami újat, és ez az új lehetne az autokrácia.

Talán arról is szó lehet, hogy szemben a bonyolult, zavaros, esetenként a szó szoros értelmében rendezetlen demokráciákkal ezek az autokráciák tisztának, rendezettnek, egyszerűbbnek látszanak. Hogy tudják a demokratikus politikusok meggyőzni a választóikat, hogy igenis érdemes az előbbiekben élni, és meg sem próbálkozni az autokratikus megoldással?

Hiába élünk ebben a megrázkódtatásokkal teli, dühös, modern korban, a valóság az, hogy aki demokráciában él, annak magasabb a várható élettartama, és nagyobb a vagyona, mint az autokráciákban élőknek. Nem véletlenül a demokráciák a leginnovatívabbak és vonzzák a világ legjobb koponyáit: ez a nyitottság, amit egyesek zavarosnak gondolhatnak, valójában vonzza a tudást, az innovációt.

Ennek a nyitottságnak köszönhetően a demokráciák sokkal inkább képesek az önkorrekcióra, hiszen szabadon lehet beszélni a problémákról, hogy ki mit rontott el. Sok autokráciában, például Kínában nem is lehet nyíltan kritizálni a hatalom döntéseit. Oroszországban nem lehet kritizálni a háborút, Amerikában meg a vietnámi háború ellen is hatalmas tömegmozgalmak voltak. És ez mind ennek a látszólagos zavarosságnak köszönhető.

Könyve egyik legérdekesebb mondata így hangzik: „az autokráciáknak egzisztenciális gondjaik vannak, nekünk politikaiak”. Pontosan mit ért ez alatt?

A demokráciák ma sok problémával küzdenek, de ezeket alapvetően politikai okokból nem tudják megoldani. Például mert a politikailag szemben álló erők kompromisszumkeresés helyett inkább abban érdekeltek, hogy azt mondják, amit a szavazóik hallani akarnak. Amerikában például egészen biztosan így van.

De előttünk ott áll az út a megújuláshoz, éppen az a nyitott társadalmi kultúra, a szabad viták miatt, amiket az előbb említettem. Az autokráciák pedig a történelem során mindig összeomlottak, mert a király vagy a szultán az alkalmatlan fiának vagy unokatestvérének adja át a hatalmat. Az autokráciák egyik legnagyobb gondja, hogy korrupcióra épülnek, és hogy az előremenetel nem a tehetségtől, hanem a politikai kapcsolatoktól függ. Ezekben a rendszerekben eleve eltapossák azokat a vitákat, amik megújuláshoz vezetnének. Szemben az autokráciákkal a demokráciáknak nincs olyan elkerülhetetlen velejárójuk, ami megakadályozná a hosszú távú fejlődést.

Egyik tanácsa a demokrácia megerősítésére a migráció ösztönzése. Az világos, hogy nyugati szempontból a legokosabb, legügyesebb emberek vonzása miért nyerő stratégia. Globálisan azonban ez nem megoldás, hiszen ennek következménye az, hogy leszámítva a leggazdagabb országokat mindenhonnan a legjobbak mennek el, ráadásul talán éppen azok, akikre építve meg lehet szilárdítani vagy teremteni egy demokráciát. A Nyugatra vándorló magyar szakembereket lehet pótolni ukrán orvosokkal vagy mongol vendégmunkásokkal, de ez globálisan nem fenntartható rendszer. Mi lehet így a megoldás?

Igen, az igaz, hogy a migráció nem lehet megoldás olyan kis országok számára, mint például Magyarország. De a világ migránsai a jövőben ázsiaiak és afrikaiak lesznek, hiszen az évszázad végére a világ lakosságának 75 százalékát ez a két kontinens adja majd, miközben Ázsia és Afrika egy része már túl forró lesz az emberi élethez.

Olyan országokat, mint Magyarország vagy Lengyelország, nehezebb lesz meggyőzni a bevándorlás előnyeiről, de ettől még Magyarországra is irányul migráció. Amikor Budapesten éltem, feltűnt, hogy a boltokban milyen sok vietnámi dolgozik. Az ukrán orvosokkal és a mongol munkásokkal is csak annyi történik, hogy a kormány próbálja meghatározni, kik érkezhessenek. Nem akarnak szíreket és afgánokat, röviden muszlimokat, a vietnámiak, a mongolok és az ukránok meg kevésbé problémásak. Nem tudom, mi a válasz arra, hogy a Nyugatra költöző fiatal magyar diplomások helyére ki érkezhetne, aki aztán nem is szavazna illiberális, autoriter vezetőkre. Ugyanakkor a migráció nyilvánvaló gazdasági előnyeinek hangsúlyozása talán ellensúlyozni tudja a kulturális hatásaival kapcsolatos félelmeket.

Ha Orbán Viktor azt mondaná az idősebb szavazóinak, akik az ország nemzeti karakterének elvesztésén aggódnak, hogy vietnámi boltosokat akar behívni, akik közül sokan keresztények, és a buddhisták sem akarják átalakítani Magyarországot, csak segíteni akarnak abban, hogy mindannyian gazdagabbak legyünk, és így fognak ebben segíteni, így fognak buszokat vezetni, így fognak segíteni a kórházakban. Tudom, hogy Orbán valószínűleg nem fogja ezt mondani a közeljövőben, de igenis így lehet elcsitítani azokat a félelmeket, amelyek eredményeként sokan autokratákra szavaznak.

Könyvében egy külön fejezetet szentel annak, hogy a demokráciáknak újra kell gondolniuk, újra kell szőniük azt a szociális hálót, amit azokra az indusztriális társadalmakra találtak ki, amik ma már rég nem léteznek. Miért ilyen fontos ez?

A kulcskérdés itt a gig economy, a szabadúszók helyzete. Nyilvánvaló, hogy az európai szociális háló sokkal szélesebb, mint az amerikai, de mit láttunk Európában a covid alatt? A kormányok úgy gondolkodtak, hogy az embereket a vállalkozásokon keresztül segítik, ezért elsősorban a vállalkozásokat támogatták anyagilag, hogy ne rúgják ki a munkavállalóikat. Ennek volt értelme elméletben, de harminc éve sokkal hasznosabb lett volna, mint ma, amikor a dolgozók 25 százaléka is lehet szabadúszó. Egy európai Uber-sofőrhöz vagy vendéglátóshoz egyszerűen nem jutott el a pénz, ezért mondom, hogy ez a biztonsági háló egyszerűen nincs hozzáigazítva korunk igényeihez.

Amerikában sokáig az emberek egy-két–három munkahelyen dolgoztak egész életük során, de ez ma már nem így van. Különösen a fiatalok váltanak sokszor, teljesen természetes, hogy valaki két vagy akár másfél évente új helyen dolgozzon, és a szociális hálóink erre nincsenek felkészülve.

A könyve kifejezetten pesszimista helyenként. Többek közt arról ír, hogy valami igazán nagy megrázkódtatásra lesz szükség ahhoz, hogy a világ demokráciáinak vezetői összekapják magukat, és meghozzák a döntéseket, amik a rendszer megújításához és egyben megerősítéséhez vezetnek. Az ukrajnai háborúról például azt írta, hogy már kiderült róla, ez sem elég nagy megrázkódtatás az ébredéshez.

Talán ma már optimistább vagyok, mint fél évvel ezelőtt, amikor befejeztem a könyvet. Különösen Európával kapcsolatban. Amerikában sokan gondolják, hogy Európa naiv például Kína-ügyben, de most mintha éppen azt látnánk, hogy az európaiak, ahogy nagyon gyorsan eldöntötték, hogy nem akarnak az orosz energiaforrásoktól függeni, most a kínai elektromos autókkal és félvezetőkkel kapcsolatban is kezdik ezt gondolni. Itt van például az európai chiptörvény (European Chips Act), amit néhány napja fogadtak el, és ebbe az irányba mutat.

Ez szerintem pozitív fejlemény. A könyvben is arról írok, hogy természetesen el kell fogadnunk az autokráciák létezését, és ki kell dolgoznunk az ezekkel való együtt élés menetét, de semmiképpen sem szabad függőségi viszonyba kerülnünk. Nyilvánvalóan Franciaország vagy Németország a jövőben is kereskedelmi partnerként fog Kínára tekinteni, de erőfeszítéseket fognak tenni a kereskedelmi kapcsolataik diverzifikálásáért. Úgyhogy most már egy kicsit optimistább vagyok, és remélem, nem kell Tajvannal kapcsolatban történnie valaminek ahhoz, hogy a demokratikus világ felébredjen.

Három-négy éve, amikor az amerikai kormányzat még teljesen diszfunkcionális volt, nem gondoltam volna, hogy lesznek olyan kormányzati infrastruktúra-beruházások vagy olyan állami pénzzel támogatott chipprogram, amilyeneket a Biden-kormány elindított. Ahogy Európában az ukrajnai háború, úgy Amerikában a kínai kihívás jelenthette a szikrát mindehhez.

Az amerikai demokráciával kapcsolatban is optimistább lett? Könyvében egy teljes fejezetben foglalkozik a felelősség kérdésével, és most mintha Donald Trump esetében azt látnánk, hogy még az előző elnököt is felelősségre vonják.

A könyvemet a 2022-es választások idején írtam, és már akkor úgy éreztem, hogy van ok az optimizmusra, mert nem valósult meg, amitől sokan féltek, a republikánusok illiberális, jobbos szárnya nem lett meghatározó erő Washingtonban. Nem vagyok jogász, nem fogok tippelni az ítéletre, de maga a tény, hogy egy volt elnöknek már el kellett töltenie egy napot a bíróságon, és valószínűleg kell többet is, pozitív fejlemény. Azt mutatja az amerikai közvéleménynek, hogy senki sem áll a törvények felett.

A választók azon 25 százalékának, akik teljesen elkötelezettek Trump mellett, persze nem tetszik ez, de a közvélemény-kutatások azt bizonyítják, hogy az amerikaiak nagy része igenis támogatja ezt a folyamatot. Nem azt, hogy börtönbe zárják a volt elnököt, hanem hogy az igazságszolgáltatás vizsgálja meg, pontosan mi történt. Ez optimistává tesz, mert ha őszinte vagyok, egyáltalán nem voltam biztos abban, hogy ez meg fog történni.

Azt is el kell ismerni, hogy a Biden-kormány sok dolgot jól csináltt, és több fontos törvényt kétpárti támogatással tudták elfogadtatni. Ettől még nem oldódott meg minden problémánk, sokan készek Trumpokra szavazni, és sokan vannak, akik olyan csalódottak az amerikai rendszerben, hogy az alkotmányt is készek figyelmen kívül hagyni, de így is optimistább vagyok, mint két éve.

Könyvében arról ír, hogy mint annak idején a hidegháború, úgy most a versengés Kínával sarkallhatja arra a demokratikus országok politikusait, hogy a kis csaták helyett inkább arra fókuszáljanak, hogy az igazán nagy összecsapást hogy tudják megnyerni.

A hidegháborús példát én azért nem szeretem, mert Amerikának és a Szovjetuniónak nem voltak komoly gazdasági kapcsolatai, ma pedig a világ két legnagyobb gazdasága számtalan szálon kötődik egymáshoz, az autóktól a hűtőkig. Ezért most nem lehet az a megoldás, hogy a világot gyakorlatilag kettéosztva kialakul egy amerikai és egy kínai blokk.

Ugyanakkor vannak termékek és ellátási láncok, amiket a nyugati országok ma már nem szeretnének kínai kézben látni. Bizonyos dolgokat nem akarnak Kínának eladni, mert nem szeretnének hozzájárulni Kína katonai vagy akár AI-kapacitásaihoz. Ilyen szempontból tehát a kínai kihívás igenis korrekcióra készteti a demokráciákat.

Az a jövőben fog kiderülni, hogy a Kínával szembeni verseny milyen társdalami hatásokat idéz elő a nyugati országokban. A hidegháború során az amerikai vezetés többek közt azért fogadta el a polgárjogi törvényt, hogy a szovjetek a harmadik világban ne magyarázhassanak arról, hogy Amerikai mennyire rasszista, a saját polgáraikkal nem bánnak tisztességesen, veletek sem fognak. Még nem világos, hogy Amerikában a döntéshozók gondolkodnak-e most ilyen irányban.

De visszatérve a kérdésre: a Kínával folytatott békés versengés lehet az a katalizátor, ami változást hoz a nyugati demokráciákban.

Ennek a versengésnek Tajvan az egyik fókuszpontja. Ha Kína valamilyen formában átveszi a hatalmat Tajvanon, az hatással lehet a demokrácia globális helyzetére?

Ha Kína holnap elfoglalja Tajvant, ami egyébként szerintem nem valószínű, az nyilvánvaló problémát jelentene a demokratikus világ számára, hiszen nagyban függünk az ott gyártott chipektől, amikre a teljes életünk alapul. Ha ez megtörténne, a teljes nemzetközi rendszert újra kellene gondolni.

De tegyük fel, hogy Kína elfoglalja Tajvant, Amerika pedig ebbe kvázi belenyugszik, és nem küld csapatokat Tajvan támogatására. Ez azt üzenné, hogy Washington nem elkötelezett a szövetségesei és a partnerei támogatása mellett. Ebben az esetben Amerika olyan partnerei, mint a Fülöp-szigetek, Thaiföld vagy Vietnám, olyan országok, amelyek normális viszonyt ápolnak Kínával is, feltehetnék a kérdést, hogy miért is álljanak az amerikaiak oldalára, ha azok valójában nem is készek megvédeni őket. Tajvan elengedése így megkérdőjelezné Amerika szavahihetőségét, nemcsak Ázsiában hanem máshol is.

De nem gondolom, hogy amennyiben Kína elfoglalná Tajvant, az globálisan is veszélyeztetné a demokráciát. Ettől még Európa és Amerika nem lenne kevésbé demokratikus. Az ugyanakkor kétségtelen, hogy aláásná a nyugati típusú, világos szabályokon alapuló világrendet, ami a liberális demokráciákon alapszik.

És milyen tanulságot vonhat le a könyvéből az olvasó, aki balszerencséjére egy olyan autokráciában él, mint Vietnám vagy akár Magyarország?

Magyarország és Vietnám más országok, így más-más tanulságot lehet levonni. Vietnámban soha nem volt demokrácia, és nem is valószínű, hogy a következő öt-tíz-harminc évben legyen. Ezért azt gondolom, hogy egy vietnámi számára az lehet a tanulság, hogy ezért érdemes továbbra is kampányolni a demokráciáért, ezért érdemes feszegetni a határokat egy kicsit szabadabb médiatérért, ezért van értelme kicsit liberálisabban irányítani a gazdaságot, mert így lesz több innováció, így lesz nagyobb a növekedés, így tudsz több nyugati befektetőt vonzani az országba.

Magyarországon a tanulság szerintem rövidebb távú és praktikusabb: itt van ez a demokrácia, ami nyilvánvalóan jó dolog. Ha valaki elolvassa ezt a könyvet Magyarországon, és bizonyos részeivel nem is ért egyet, például azzal, hogy a migráció jó dolog, azt a tanulságot igenis levonhatja, hogy azért kell demokráciának lenni, mert így például innovatívabb és gazdagabb lehet az ország. Lehet, optimista vagyok, de ez az érv talán olyasvalaki számára is meggyőző lehet, aki csalódottságában úgy döntött, hogy inkább nem is foglalkozik ezzel az egésszel, és el sem megy szavazni. Talán még aki Orbánra szavazott, az is elgondolkodhat azon, hogy biztosan ezt akarja-e Magyarországnak, vagy talán valami mást.

Bár Magyarország a közelmúltig demokrácia volt, ma már nem tartom teljesen annak. Remélem, valaki azt a tanulságot vonja le belőle, hogy érdemes a demokrácia visszaszerzésén dolgozni, és nem úgy dönteni, hogy csak magukkal vagy a családjukkal akarnak foglalkozni.



