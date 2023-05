Drónok, felvarrók, sárkányok: így támogatja fél éve egyre több magyar internetező az Ukrajnáért harcoló önkénteseket

Ez itt az orosz agresszor ellen harcoló ukrajnai önkénteseket pénzzel támogató magyar netezők története.

Az akció fél éve folyik, egyre komolyabb drónok és műszaki eszközök kiküldésére van pénz.

Amit továbbra is magyar magánemberek adnak össze.

Most elmesélem, hogyan jött létre a Sárkányellátó, és mit csináltak fél év alatt.

Előhang:

2022 tavasza. Ágnes és Gáspár, a Budapesten élő jogász házaspár rendelnek pár bélyeget és hűtőmágnest az ukrán postától. Na nem mintha mindennap innen vásárolgatnának, de ez tényleg különleges akció: online lehet rendelni a Kígyó-szigetet védő ukrán katona képével és legendássá vált beszólásával díszített bélyegből, úgyis mint

“Orosz hadihajó, húzz a faszba!” A csomagot kibontva Ágnesék meglepődnek: sokkal több bélyeget és mágnest kaptak, mint amire számítottak, mert az ukrán posta ezzel jutalmazta a leggyorsabban reagáló előrendelőket.

2022 kora ősze. A házaspár kitalálja, mi legyen a felesleges bélyegekkel és hűtőmágnesekkel. Az ötlet: megpróbálják eladni őket a kedvenc zárt Facebook-csoportjaikban, hogy a befolyt bevételt valamilyen, közelebbről egyelőre még nem definiált jótékony célra fordítsák. Szeptember 21-én posztolnak a tervről először a Lemil blog zárt csoportjában.



Első tétel:

2022. október 23. Sándor Fegyir kárpátaljai egyetemi oktató - akit az érdeklődőbb magyar internetezők onnan ismerhetnek, hogy a háború elején ikonikussá vált fotó készült arról, amint önkéntesként harcolva a lövészárokból tart online órát a hallgatóinak - kiposztol a Facebookra egy mindössze 5 másodperces, de annál hatásosabb videót. A filmen 3 ukrán katona látható, a kezükben egy ukrán és egy lyukas magyar zászlóval, amint minikórust alkotva azt mondják magyarul, hogy "Hajrá, magyarok!"

A poszt szövegében Fegyir arról írt, hogy egysége, a kárpátaljai 68. zászlóalj, amelyben nem ő az egyetlen magyar származású önkéntes, egy hónappal korábban komoly részt vállalt a harkovi hadműveletben, ahol



"(...) az ukrán-orosz határ közelében fekvő Ambarne faluba elsőként behatoló magyar nemzetiségűek voltak Laci, Áron, Bars hívójelekkel. A magyarok voltak az ukrán fegyveres erők első katonái, akik felszabadították és megtisztították ezt a települést az ellenségtől. Dicsőség Ukrajnának!”

Második tétel:

2022. október 23. A nyúlfarknyi poszt olyan nagy hatással van Mihályra, a Lemil bloghoz tartozó, katonai-rendvédelmi témákkal foglalkozó zárt FB-csoport egyik tagjára, hogy annak megtekintése után első lelkesedésében rácsetel Sándor Fegyirre, hogy megkérdezze, tudna-e segíteni bármivel innen a távolból a 68-asoknak. Kiderül, hogy nagyon is tudna, a fronton harcoló magyar és nem magyar származású önkéntes Ukrajna-védőknek egy csomó mindenre lenne nagy szükségük.

photo_camera A bal szélen Sándor Fegyir.

Fegyir első kérése az, hogy speciális, óriási power bankre emlékeztető, mindenféle módon tölthető és rengetegféle aljzattal rendelkező szupertöltőt küldjenek nekik. A kért modell durván 330 ezer forintba kerül.

2022. október 23. után Az események innentől úgy felpörögnek, hogy már felesleges pontos dátumokkal fokozni a hangulatot.

Mihály a csoport elé viszi a témát, majd megkéri Gáspárt, a cikkünk elején megszólaló, kárpátaljai származású jogászt, hogy hely- és nyelvismeretét bedobva segítsen a szervezésben. Az akcióba Balázs, a katonai témákkal foglalkozó újságíró is beszáll.

Gáspárék eldöntik, hogy a “húzz a faszba!”-bélyegekből befolyt pénzt is a magyarul beszélő ukrajnai önkéntesek, pontosabban a 68-asok támogatására fogják fordítani. Gáspár ezzel együtt ekkor még el sem tudja képzelni, vajon összejön-e elég pénz a csoportban akár egy szupertöltőre is.

Három nap alatt több mint egymillió forintot dobnak össze, vagyis három eszközre valót és még némi aprót. Itt szembesülnek vele először, hogy a kereskedők - a konkrét esetben a Media Markt - a szent cél érdekében némi árengedményt is hajlandóak adni. Ez mindenkit nagyon feldob. A kereskedő pozitív hozzáállása később is fontos örömforrás lesz.

Mivel a gépek megvásárlása után megmarad pár ezer forint, megkérdezik a 68-asok magyarjait, hogy még milyen apróságnak örülnének a fronton. Mint kiderül, a Magyar Univerzum nosztalgiaízeinek, konkrétan gyulai kolbásznak, Tibi csokinak és Erős Pistának, így ezek is bekerültek a pakkokba. Bármit huhogjanak is a gasztrofasiszták és kajasznobok, a kortárs magyarságot összetartó habarcs az Erős Pista!

Ezzel össze is állt a magyarországi magyar civilek első szállítmánya az Ukrajnáért harcoló ukrajnai magyar - és nem magyar - önkénteseknek. A három jókora power banket és az óhazai élelmiszercsomagot Ágnes és Gáspár viszik el Záhonyba a kocsijukkal, ahol az összekötő, Sándor Fegyir sógornője várja őket. Ő a megbeszéltek szerint egy ungvári alapítványhoz viszi el a szállítmányt, amit nagyjából 1300 kilométeres út végén ők juttattak el a címzettekhez. Mivel a 68-asok akkor éppen az ukrán-orosz határ közelében harcolnak. Ez az alapítvány eleve azzal foglalkozik, hogy helyi vállalkozók és magánemberek adományait juttatja el a fronton harcoló kárpátaljaiaknak, nemzetiségüktől függetlenül. A későbbi szállítmányok útja azóta is nagyon hasonló. Az adományokat mindig a magyar oldalon adják át az aktuális ukrán összekötőnek, mert ő sokkal gördülékenyebben tudja intézni a tételes vámolást, hiszen, mint nemsokára kiderül, azóta már drónok, éjjellátók és hasonló eszközök is megtették az utat Budapest és az aktuális frontvonal között.

2022 késő ősze A teszt fényes sikere után érthető, hogy a gyűjtés, amihez a korábban említett amatőr katonai-rendészeti csoport mellett azonnal csatlakozott az egykori cink.hu kommentelői közösségének zárt csoportja, nem áll le. Amint értelmezhető összeg gyűlt össze, újra megkérdezik a 68-asokat, hogy mire lenne a legnagyobb szükségük. Mint kiderül, 30 darab katonai jellegű polár felsőre. Egy, az iparágban dolgozó csoporttag először megkeresi a megfelelő alapmodellt, majd saját vállalkozásában tépőzárakat varrat rájuk a megfelelő pontokon. Sándor termozoknikat, lábmelegítőket és talptapaszokat is kért. A frontálló termozoknikat egy ott élő csoporttag jóvoltából egy pozsonyi hegymászóboltban találják meg, ahol a célt hallva azonnal árengedményt adnak.

2022 tele Ezt a második szállítmányt december 6-án veszi el a magyar-ukrán határra a Magyar Civil Internetező Mikulás.

Harmadik tétel:

2022-2023 fordulója Újabb mennyiségi-minőségi ugrás történik a gyűjtésben, amennyiben komoly taglétszámú, aktív, széles elérésű civil internetes közösségek csatlakoznak a gyűjtéshez, egy csapásra nagyságrendet ugorva a lehetőségekben. Konkrétan a KARD blog, illetve a Diétás Magyar Múzsa közössége száll be. A Magyar Hang 2022-es "Év embere" díját és a vele járó százezer forintot a Diétás Magyar Múzsa közössége nyeri el. A közösségi blog szerzői az összeget szintén Fegyirék megsegítésére fordítják.

2023 telétől 2023 májusáig A netező civilek akciója valóságos intézménnyé válik. A gyűjtés, a következő szállítmány megtervezése és az ahhoz szükséges árucikkek felkutatása folyamatos. Öt-hat ember alkalmanként sok órát erre fordítva dolgozik az ügyön élőben, online ennél sokkal többen aktívak. A két nagy elérésű blogközösség kommunikálja az újabb és újabb gyűjtési célokat.

Kialakulnak a kommunikációs csatornák a támogatott önkéntesek és a támogató önkéntesek között. A Kárpátaljai Sárkányok egyrészt nyilvános közösségi médiás posztokban köszönik meg a segítséget a magyar támogatóiknak, a fronton mutatva meg az új eszközeiket, illetve azt, hogy mennyire örülnek a kért felszerelések megérkezésének. De két szervező közvetlenül is csetkapcsolatban áll Sándorral, így a támogatói közösség rajtuk keresztül rendszeresen kap csak nekik szóló képeket, videókat és üzeneteket az adományaik felhasználásáról. A frontkatonák a maguk módján is kimutatják a hálájukat: alkalmanként felvarrókat és más harctéri relikviákat küldenek a magyar haveroknak, és akarnak olyan, az ügyön sokat dolgozó önkéntesek, akik aláírt csapatzászlót is kapnak azoktól, akik az életüket is készek feláldozni az orosz agresszor feltartóztatásáért.

A magyar támogatói közösség az akció korai szakaszában sem bújt el, de ekkor még érezhető volt, hogy az egész zárt csoportokból indult. Aztán a nyitott közösségek bekapcsolódásával eleve változott a helyzet, hogy 2023-ban már saját, publikus Facebook-oldalt csináljanak a gyűjtésnek Kárpátaljai Sárkányellátó néven.

Hogy miért ez lett a nevük?

A támogatottjaik beceneve alapján. A cikkben eddig “68-asokként” emlegetett, jó pár magyar származású önkéntessel felálló egység hivatalos neve Területvédelmi csapatok 101-es önálló dandárjának 68-as zászlóalja.

Ez a területvédelmi dandár olyan - nem hivatásos katonákból vagy besorozottakból, hanem önkéntes civilekből álló - nagyobb egység, aminek alapvető feladata Kárpátalja védelme lenne, ezért a zászlóaljai a régió nagyobb településén állomásoznak, a 68-asok például Ungváron. Már amikor nem a fronton vetik be őket. Merthogy a honvédő háború realitása miatt ezt a nyugat-ukrajnai területvédelmi egységet a valóságban a keleti fronton vetik be. A gyökerei miatt a 68-as zászlóaljnak van félhivatalos, a régió és az egység soknemzetiségű mivoltára utaló neve is, ami a felvarrójukon is szerepel. Ez a Kárpátaljai Sárkányok, vagyis ukránul Zakarpatszki Sarkani. Utóbbi a hangzása ellenére valójában kétnyelvű, az egység magyar származású tagjaira utaló elnevezés, a "kárpátaljai" ugyanis ukránul "zakarpatszki", a "sárkány" viszont a magyar nyelvből jön, hiszen az ismert mesebeli lény neve ukránul "drakon" lenne.



Szóval emiatt le Sárkányellátó a Sárkányellátó.

Így mennek a dolgok azóta

Az egész akció pont fél évvel ezelőtt indult. Május 4-éig több mint 55 millió forintot adott össze több ezer lelkes magyar magánember. Eddig öt szállítmányt juttattak ki a frontra, de a hatodik is már majdnem teljesen összeállt. (Itt egy bejegyzés, amiben Sándor Fegyir összesítette, hogy milyen felszereléseket kaptak.) A szervezők különösen fontosnak tartják a transzparenciát, hiszen ez profi szervezeti háttér nélküli magánemberek akciója, akik más magánemberek pénzét kezelik. Éppen ezért intézték úgy, hogy minden egyes forint útja pontosan nyomon követhető legyen. A Kárpátaljai Sárkányellátó oldalán minden nap beszámolnak a számláik állásáról. Ez a hagyományos bankszámla mellett Revolut-számlát jelent. Minden egyes útnak indított csomagról több fotó és videó is készül, így láthatóvá is válik, hogy mit sikerült megvásárolni. Az adakozók ezek után ellenőrizhetik a beszkennelt átadás-átvételi bizonylatot, a számlákat és a tételes elszámolást.

“A transzparencia az első nap óta teljes, immáron fél éve” - mondja Gáspár.

A lényeg a kezdetekről változatlan: nem próbálják maguk kitalálni, mit küldjenek. Az összegyűlt pénzből pontosan azt és pontosan annyit vásárolnak meg, mint amit a frontról kértek.

“Mindig csak azt: Budapestről nem tudhatjuk jobban, hogy a lövészárkokban mire van szükség” - magyarázzák a szervezők.

Ami a csomagok konkrét tartalmát illeti, a legelső csomag három nagy teljesítményű akkumulátorát a meleg téli ruhák és speciális hegymászózoknik, talp- és derékmelegítők követték, majd jöttek a drónok, a fémkeresők, az éjjellátó kamerák, a céltávmérők, még több drón, ezekhez pótakkumulátorok, tabletgépek.

“Minden, ami nem fegyver, lőszer, robbanóanyag, és nem ütközik sem a magyar, sem az ukrán jogszabályokba” - mondja szabatosan Gáspár, a jogász.

Ráadásul már nem csak szigorúan a 68-asokat támogatják. Elmondásuk szerint a 68. zászlóaljjal együttműködő számos más ukrán alakulat is használ már a Sárkányellátó által beszerzett és kiküldött eszközöket.

Külön célprojektként - OldalSárkány néven - a 128. területvédelmi dandár 234. zászlóaljának felderítőinek egy hőkamerás drónra valót sikerült összegyűjteni. Nagypénteken pedig 300 ezer forintos pénztámogatást adtak át Ungváron a „СКОРБОТНІ СЕРЦЯ ЗАКАРПАТТЯ”, azaz a „Kárpátalja Fájó Szívei” csoportnak. Ők olyan anyák, akiknek a fia elesett az orosz-ukrán háborúban – akár 2022 után, akár a 2014-es krími-keleti háború során valamikor. A csoportot Sándor 2014 óta aktívan támogatja, és ő hívta fel rá a magyarországi magyar haverok figyelmét.

Az óhazai civilek azonban már most gondolnak a háború utáni időkre.

“A csoport alapvető és nem titkolt célja, hogy a háború után Kárpátalján olyan támogatási projekteket indítson, mely immáron a helyi, civil közösséget célozza majd meg. Lesz mit segíteni, támogatni” - fogalmaztak a szervezők.

(Ha a cikk olvasása közben megzavart volna, hogy az egyik főszereplőt Sándor Fegyirnek hívják, miközben te mintha Fegyir Sándor vagy Fedor Sándor néven olvastál róla, az nem a te hibád, hanem a közép-európai történelemé.)