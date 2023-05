Nem azért öltözünk fel csinosan a bulira, hogy minden buszmegállóban lekurvázzanak

A hazai bulikultúrában és éjszakai életben teljesen általánosak a beszólogatások, a kéretlen érintések. Szinte minden nőt zaklattak már valamilyen formában a szórakozóhelyeken.

A bulizni járó, csinosan felöltözött nők prédák lehetnek egyes férfiak szemében, akikkel szemben úgy érzik, bármit megtehetnek. Még az italmeghívás is lehet hatalmi helyzet, ha az egyik fél nem fogadja el, hogy a nem az nem.

Megpróbáltunk utánajárni, milyen az a közeg, amelyben mindez létrejöhetett, hogy a zaklatások milyen hatással lehetnek a nők életére, és mik azok a lehetséges megoldások, önvédelmi technikák, amikkel felvértezhetjük magunkat, amikor elindulunk az éjszakába.

Ötrészes cikksorozatban arra vállalkoztunk, hogy feltérképezzük a szórakozóhelyeken történő, nőket érintő zaklatásokat - ezt most tldr formába öntjük.

Szia cica, van gazdád?

A bulikultúra, ahogy azt mi ismerjük, tökéletes környezetet teremthet a zaklatáshoz: Ladies’ Night, vibráló fények, hétköznapi szexizmus, vagy a sötét kis sarkok, ahová már nem lát a térfigyelő kamera. Ismerős? A legtöbb zaklatás közterületen és szórakozóhelyeken éri a nőket, de ezt nem lehet mindig az alkohol és a generációs különbségek számlájára írni. A bántalmazás bizonyos formái olyan mélyen gyökereznek az intézményben, amit szórakozásnak hívunk - nem csak a férfiak, de a nők részéről is -, hogy nagyon sok mindennek kell változnia, hogy megszűnjenek a kéretlen érintések, a szexista viccek, az erőszakos italmeghívások és a catcalling, az éjszaka hétköznapi predátorai pedig végre megértsék: a nem az nem.

Riportalanyaink között egyaránt voltak vidéki és nagyvárosi környezetben élő, fiatal felnőtt lányok és nők, akik gyakran megfordulnak klubokban, koncerteken, vagy csak szeretnek néha nyugodtan meginni egy fröccsöt. Elmondásuk szerint mind rendszeresen kapnak kéretlen megjegyzéseket a külsejükre, az italuk szem elől tévesztése állandó szorongást okoz, de nem ismeretlen számukra a tánc közbeni dörgölőzés, alányúlás, a sötét utcán való félelem sem. „Jobb félni mint megijedni alapon szinte sosem fogadok el italmeghívást, a közeledések kilencven százalékát pedig azonnal elutasítom, főleg korábbi rossz tapasztalatok miatt”, mondja Aliz, amikor arról kérdezzük, mi az, amit gyakran tapasztal, amikor elmegy egy szórakozóhelyre.

„Szerintem alapvető dolog, hogy amikor az ember lánya megindul bulizni, nem bőszárú melegítőgatyát és nagymamapulcsit vesz fel, hanem szeret csinosan öltözni. De ezt magunkért tesszük, nem azért, hogy fogdossanak, hozzám dörgölőzzenek, minden buszmegállóban lekurvázzon valaki, vagy odajöjjön hozzám, hogy »Szia cica, van gazdád?«, és megpróbáljon meghívni valamire. Pedig ez is általános jelenség.”

Hogy mi számít zaklatásnak, arról mást mond a jog, a jogvédők és a társadalom. A legköznapibb megközelítés szerint bántalmazó magatartás az, aminek az elszenvedője azt érzi: átlépték az általa megszabott határokat. A zaklatás minden esetben a hatalomgyakorlásról és a kontrollról szól, ami egy bulihelyzetben könnyen tetten érhető, ha a másik úgy helyez ránk nyomást, hogy azt érezteti velünk: tartozunk neki valamivel. Ilyen például az italmeghívás. Aliz szerint

„ha meghívnak egy piára, rögtön tartozol nekik valamivel, legalábbis az ő szemükben. Ha okos lány vagy, és rögtön elutasítod, akkor büdös ribanc vagy, aki nem értékeli a jó srácokat. Ha reménykedsz, hogy végre egy kedves emberrel van dolgod, de egy ital után otthagynád, azt mondják, csak kihasználod a férfiakat. Ilyenkor nincs jó válasz”.

Az erőszakpiramis szerint a hétköznapi szexizmus, az áldozathibáztató gyakorlatok, a bulizni járó nőkről alkotott általános tévhiteink és a zaklatást övező szégyen vezet végül oda, hogy a klubokban látszólag kevésbé vannak határok - vagy csak nem veszünk róluk tudomást. Ahhoz, hogy ez változzon, fontos tudatosítanunk, hogy a bulizás nem járhat törvényszerűen fogdosással, az italmeghívás nem konszenzus, a kivágott pólóval pedig nem kéretlen megjegyzéseket veszünk magunkra.

Félelemszakadék van a nők és a férfiak között

A nők nagy része azzal igyekszik védekezni a zaklatás ellen, hogy keresi az úgynevezett „safe space”-eket: „Az elmúlt években nagyon megválogatom, hova megyek el. De a férfiakat, akik agresszívan közelednek, és figyelmen kívül hagyják az elutasító jelzéseket, így is nehéz kiszűrni”, mondja Anna. „Régebben rengeteg más rossz élményem volt, és ezek rendszeresek voltak: követés, fogdosás a tánctéren, beszólogatás, amikkel folyamatosan átlépték a határaimat”.

Mondhatjuk, hogy a nőknek egészen más dolgokra kell felkészülniük, ha bulizni mennek, csak azért, mert nők? Egyesek félelemszakadékról beszélnek: mivel a lányok sokkal nagyobb arányban vannak kitéve zaklatásnak, gyerekkoruktól kezdve kondicionálva vannak arra, hogyan viselkedjenek, létezzenek úgy, hogy ne hívják fel magukra a figyelmet, míg a fiúk ritkábban találkoznak ezekkel a félelmekkel, ha jól akarják érezni magukat. A megszólalók nagy számban meséltek történeteket megfélemlítésről, fenyegetésről, leitatásról, fogdosásról, és volt olyan nő - nem is egy - aki bulihelyzetben lett nemi erőszak áldozata.

Réka tizenhat éves volt, amikor bulizni ment egy vidéki nagyvárosban. Hárman voltak lányok, elég sokat ittak, a szórakozóhelyre érve pedig idegen férfiak italokat kezdtek hordani nekik. Ezután képszakadás. Rékának innentől csak emlékfoszlányai vannak arról, hogy többekkel táncol, majd egy fiatal férfi széttépi a harisnyáját, benyúl a szoknyája alá és megerőszakolja. Azt mondja, a történet elmeséléséhez minden szégyenérzetét le kell küzdenie, mert „másnak mindig könnyebb mondani, hogy nem tehet róla”. Rékát ezután a személyzet kirakta a szórakozóhelyről, de a lélekjelenlétének és az akaraterejének köszönhetően visszakönyörögte magát, hogy ne kelljen éjszaka egyedül, vélhetően partidrog hatása alatt, közvetlenül a trauma után az utcán maradnia. Szerinte a körülményeket csak az enyhítette, hogy kellően talpraesett volt, a biztonságiakra nem számíthatott, a bulizók közül senki sem segített neki.

Ahogy elmondása szerint Réka sokáig nem ismerte fel, hogy ami vele történt, nem oké, és a szégyenérzet győzött, úgy Vica sem: ő több év távlatából „rakta össze”, hogy egy házibuliban szexuális erőszak áldozata lett. „Életem nem sokadik berúgása volt, egy húsz fős baráti társasággal buliztunk egy vidéki házban”, meséli. Egyedül feküdt le egy szobában, majd arra ébredt, hogy egy fiú megerőszakolja. Amikor Vica felismerte, mi történik, sírva kirohant a szobából, és egy kint cigiző férfitól kért segítséget. Ő azonban „semmit sem fogott fel az egészből”.

Ha egy tömött tánctéren vagy egy házibuliban sem mindig vagyunk biztonságban, a hajnali üres utca sem lesz kecsegtetőbb. A megszólalók beszámolói alapján pedig úgy tűnik: a hatóságok sem mindig felkészültebbek. Juli egy téli estén lépett ki egy kocsmából, ahová gyakran jár, törzsvendégnek számít. Már a szórakozóhelyen észrevette, hogy egy ismeretlen férfi bámulja, de elmondása szerint nem tulajdonított nagy jelentőséget a dolognak, nem szólt a személyzetnek sem. Hazaindulva a férfi azonnal utánaeredt és követni kezdte, amit Juli észlelt is, de az utca üres volt, nem volt kitől segítséget kérnie. A férfi először cigit kért tőle, majd megkérdezte, hová megy. Juli elutasító volt, de a férfi tovább beszélt hozzá: többször felhívta magához, majd azt mondta neki, hogy addig szexelne vele, amíg bele nem hal.

Juli leblokkolt, a telefonját kezdte nyomkodni, mire a férfi sarkon fordult és elment. Másnap feljelentést akart tenni, de hiába a halálos fenyegetés, azt tanácsolták neki, ne tegyen feljelentést, mert az utcában nincs térfigyelő kamera - és azon egyébként is csak annyi látszódna, hogy egy férfi beszél hozzá.

Sokan már kétszer is meggondolják

„Sok félelmetes sztorim van arról, hogyan követtek, jöttek utánam az utcán éjszaka, hogyan próbáltak fogdosni a sötétben, nem beszélve arról, hogy megbámulnak, sértegetnek, aláznak, beszólogatnak, akár egyedül, akár csoportosan. Most már azért van ez ritkábban, mert sokkal kevesebbet járok bárhova", meséli Anna. „Egyszerűen elfáradtam ebben. Néha túl nagy árnak érzem, hogy bulizni menjek, akkor inkább nem megyek sehova, és kész. De legalábbis kétszer meggondolom.” Annához hasonlóan több nő is azt mondta: a zaklatástól való félelem mostanra oda juttatta őket, hogy inkább otthon maradnak. Elfáradtak a folyamatos taktikázásban.

A zaklatás talán nem, de az ettől való szorongás elkerülhető lehetne, ha lennének eszközeik a hasonló helyzetekre, mind egyéni, mind intézményes szinten. Egy nőjogi szervezet szerint nagy probléma, hogy sokszor fel sem ismerjük, hogy zaklatást látunk, ezért nem tudunk segíteni, védekezni: legyen szó bármilyen edukációról, ha nincsenek következmények, az áldozatok csak a saját tapasztalataikat kérdőjelezik meg. A Stand Up oktatási programja alapján így jöhetnek létre olyan helyzetek, amikor nem ismerjük fel, hogy zaklatás vagy bántalmazás áldozatai, vagy éppen „csak” szemtanúi leszünk. A szervezet honlapja szerint ha ilyen helyzetet tapasztalunk - még ha nem is tudunk róla-, és nem lépünk közbe, azzal az elszenvedőben mélyítjük a traumát, a zaklató felé pedig azt mutatjuk, hogy a viselkedése rendben van.

Nem csak áldozatként és szemtanúként kell fellépnünk a szórakozóhelyi zaklatások ellen: a jogalkotóknak, a rendőrségnek, a hatalmi pozíciókban lévőknek, a szórakozóhelyek tulajdonosainak és személyzetének is van felelőssége.

Kamionosok és kurvák, predátorok és áldozatok

Miből fakad mindaz, ami a fent említett nőkkel történt? Mi az a társadalmi berendezkedés, vagy ha úgy tetszik, „kultúra", ami ilyen könnyen lehetővé teszi, hogy a szórakozóhelyeken beszólogassanak, fogdossák, zaklassák a nőket? A zaklatást megengedő gyakorlatok teljesen normálissá váltak nem csak a férfiak, de a nők számára is: sokak fejében él a tévhit, hogy ha egy nő csinosan felöltözik és táncol, akkor semmi másra nem vár, csak arra, hogy levadásszák.

„Teljesen általános az a bulikultúra ma Magyarországon, hogy a nő, aki elmegy bulizni, az a férfi prédája, vadászzsákmánya. Sajnos ezt erősítik még jobban azok a szórakozóhelyek, amelyek ingyen vagy kedvezménnyel engedik be a nőket, mert ők is pontosan tudják, hogy a férfiak emiatt mennek oda”,

magyarázza Bakó Júlia, a Patent munkatársa. Petrás Boglárka, a Patent és NANE aktivistája szerint még ha egy nő nem is annyira önreflexív, hogy tudatosítsa magában a zaklatás tényét, akkor is társul hozzá olyan sajátos kellemetlenség-, szégyenérzet, ami egyértelműsíti, hogy zaklatás történt.

A jogvédő szerint a férfiak többsége számára is ugyanilyen egyértelmű, hogy mikor lépik át a flörtölés határát és fordulnak át a viselkedésükkel hatalommal való visszaélésbe vagy zaklatásba; és ha az áldozat nem is tudja kifejezni, hogy kellemetlen neki a szituáció, akkor is érződik, hogy nem partner a „flörtölésben".

Bakó hozzáteszi, hogy ráadásul van, amikor a kifejezett visszautasítás vagy kérés ellenére is folytatódik a zaklatás, mert a zaklató egyszerűen figyelmen kívül hagyja a tiltakozást. Szerinte az lenne a flörtölés helyes módja, ha a férfi odaállna a nő elé és megkérdezné, hogy akar-e táncolni vagy meginni valamit. Az, hogy történik-e komolyabb erőszak, Petrás szerint elsősorban az elkövetőtől függ, mert az a tapasztalat, hogy a környezet, a szórakozóhely dolgozói vagy a szemtanúk nem igazán tudják ezt megakadályozni. A jogvédő szerint ez azért is van, mert sokan nem tudják, hogy mit kell csinálni, gyakran szemtanúként is ijesztőek ezek a helyzetek. Egy pécsi szórakozóhely kifejezetten azzal kereste fel a NANE Egyesületet, mert megszaporodtak a helyen a szexuális zaklatások, és a személyzet nem tudta, hogyan kezelje ezeket, ebben kértek tanácsot.

„Egyre gyakoribb, hogy a nők inkább melegbulikba mennek, mert ott biztonságban érzik magukat, tudják, hogy ott nem fogja őket atrocitás érni”, mondja Bakó. De kollégánk, Bankó Gábor BDSM-ről szóló riportjában is úgy nyilatkozott egy nő, aki rendszeresen jár BDSM-bulikba, hogy:

„Ha én, mint nő elmegyek egy belvárosi szórakozóhelyre, akkor egy adott este 2-10 alkalommal fogják meg a fenekemet, érnek úgy hozzám, ahogy én arra nem adtam engedélyt, szólongatnak, stb., és nem tudom, miért érzik magukat erre felhatalmazva - ilyesmi egy fétispartin nem történhet meg".

Riportalanyaink beszámolói szerint megelőzés gyanánt sok nő inkább visz magával egy fiút, vagy nagyobb lánytársasággal megy bulizni, akikkel együtt határozottabban tudnak fellépni egy esetleges bántalmazó ellen. Ha férfi is van a társaságban, akkor a zaklatók mintha kevésbé mernének bepróbálkozni: a jogvédők szerint egyszerűen azért, mert a bántalmazók a férfiakat sok esetben egyenrangúnak tekintik, míg a nőket nem.

A pornóipar elhitette velünk, hogy az erőszak és a szexualitás kéz a kézben jár

A patriarchális kultúra keretezi azt, hogy mit gondolunk mások testéről, és ebből fakad az is, hogy a társadalom szexuális zsákmánynak tekintheti a nőt, amelyik ugyanazon kulturális normák szerint »csinosan«, vagy »kihívónak« ítélt módon öltözik, így »veszélybe sodorja magát«", magyarázza Bolonyai Blanka, a Nők Egymásért Mozgalom tagja. Erre példaként hozza azt a 2014-es esetet, amikor maga a rendőrség indított olyan kampányt, melynek az volt az üzenete, hogy az a nő, aki kihívóan öltözik, sminkel, táncol és még iszik is, ne csodálkozzon, ha bántalmazzák, esetleg megerőszakolják.



A problémát radikális feminista és liberális keretben is meg lehet közelíteni, amelyek mind abból indulnak ki, hogy a - női - szexualitás politikai, hatalmi kérdés. A baloldali, radikális feminizmus kimondja, hogy a szexualitás a történelem során sohasem volt független a gazdasági-politikai viszonyoktól, így jelenleg a globális kapitalizmus és a nemi egyenlőtlenségek több ponton egymást erősítő, kizsákmányoló rendszerek. Az úgynevezett „szex-pozitív” megközelítés eredetileg a női szexualitást elcsökevényesítő, elnyomó, tabusító patriarchális szexuális normákat kritizálta, mára viszont ez a megközelítés azt az üzenetet erősíti, hogy a női szexuális felszabadulás a kapitalizmusban igenis megvalósulhat, legalábbis bizonyos társadalmi státuszú nők számára. Ez viszont azt is jelenti, hogy nem kritikus a fennálló rendszerrel szemben.

Azt mindkét irányzat vallja, hogy a női test szexualizált - de míg az egyik felfogás szerint a nőknek egyszerűen csak vissza kell szerezniük a kontrollt a testük felett egyéni szinten, addig a radikális feminizmus azt mondja, hogy a rendszer az, ami létrehozza a problémát, ezért a rendszernek kell változnia. Bolonyai szerint az sem segít, hogy a szórakoztatóipar és a popkultúra nagyon sok elemet átvesz a női test tárgyiasítását, szexuális kizsákmányolását támogató pornóiparból.

„A férfiaknak azt üzeni a rendszer, hogy joguk van megbámulni, megfogni a női testet. Tehát maga a piac is generálja az erőszak kultúráját”,

mondja a jogvédő. De nem csak a zaklatók viselkedését befolyásolja a női testet kizsákmányoló piac: a nők szemében is normálissá válik a szexualitás és a nők elleni erőszak összefonódása, mivel már 11-12 éves korukban ezt látják a pornófilmekben. Ezáltal a nők testének tárgyiasítása, és az erőszak maga is természetessé válik. Bolonyai szerint emiatt törődik bele sok nő a szórakozóhelyeken történő zaklatásokba, és gondolja, hogy ez a bulizással együtt jár: „Ez egy nagyon alattomos dolog, mert ezzel testivé tesszük ezeket az ideológiákat, és a saját szexualitásunk többé már nem lesz a sajátunk”.

A patriarchális erőszak különböző módokon és mértékben érinti a nők különböző rétegeit, csoportjait, a zaklatás pedig egyáltalán nem csak a bulizni járó nők problémája. Az is kérdés, hogy

„szélesebb értelemben vett szórakozóhelyeken dolgozó nők, pultosok, takarítók, vécéket és mosdókat egész éjjel tisztán tartó és az előterekben üldögélő többnyire idősebb női dolgozók hogyan érintettek a kérdésben, milyen típusú erőszaknak vannak kitéve, és mennyire kiszolgáltatottak gazdaságilag is”.

Alulról jövő kezdeményezések vagy intézményes megoldások

Ha a drágább szórakozóhelyek külsős biztonsági cégeket bérelhetnek fel, hamar válik a biztonság is piaci termékké, majd luxussá - és ez a tendencia egyre inkább megfigyelhető. A biztonságos szórakozóhelyeket nem mindenki engedheti majd meg magának, tehát a zaklatásmentes bulizás egy idő után kiváltság lesz.

A NEM munkatársa hozzáteszi, hogy ez elsősorban a nagyüzemi szórakoztatóiparra igaz, például a Tomorrowland jellegű fesztiválokra, miközben még ott is jelen van a bántalmazás, a visszaélés és a nők elleni erőszak. Ezért, bár nagyon fontos, hogy a hatóságok is komolyan vegyék a problémát, hosszú távon a közösségi, alulról szerveződő megoldások valószínűleg jobban tudnak majd működni az erőszakszervezetek biztosítása helyett.

A NANE munkatársai egyetértettek abban, hogy társadalmi változásra lenne szükség ahhoz, hogy a bulikultúra megváltozzon. Petrás Boglárka szerint ehhez jó első lépcső lenne, ha a szórakozóhelyek személyzete kapna ilyen jellegű oktatást: „Ha a személyzet keményen elkezdne fellépni a zaklatókkal szemben, például azzal, hogy kirakják őket a helyről, az beindítaná a hógolyó effektust, mert a zaklatók kénytelenek lennének változtatni a viselkedésükön, vagy másképp nem tudnának bulizni járni”, mondja. Ezen túlmenően változniuk kell a szocializációs mintáknak, amelyekben a zaklatás még elfogadott - de ez nem megy oktatás és megfelelő kormánykommunikáció nélkül.

A NANE és a Patent 2019 óta tart iskolai és iskolán kívüli erőszak-megelőző foglalkozásokat kamaszoknak. A kilencven perces rendhagyó osztályfőnöki órákon általában vegyes csoportokban beszélgetnek nemi szerepekről, a kölcsönös tiszteleten alapuló párkapcsolatokról és szexualitásról, az erőszak figyelmeztető jeleiről, a zaklatásról és a hiperszexualizált kultúra káros hatásairól, de igény szerint nemekre bontott csoportoknak is szerveznek foglalkozást – ebben az esetben a fiúkkal férfi aktivisták beszélgetnek a fenti témákról. A 13-18 éves lányoknak pedig két éve szerveznek Lázadó lányok néven tábort, ahol a közös gondolkodás mellett önvédelmet is tanulhatnak.

A szervezetek munkatársai úgy látják, hogy a kamaszlányok részéről hatalmas az igény, hogy szó essen zaklatásról. Az intézményes megoldásokról részletesen később lesz még szó.

A leblokkolás állati ösztön

Arról, hogy a fentiek mit okoznak a bulizni járó, vagy csak az utcára kilépő nőkben, Ötvös Veronika pszichológussal, a NANE szakértőjével beszélgettünk egy interjúban. Ötvös szerint egy nőnek nagyon nehéz napi szinten szembesülnie azzal, hogy számítania kell rá, hogy megjegyzéseket kaphat, tárgyiasítani fogják, hatalommal való visszaélés áldozata lesz - ezért sokan úgy küzdenek meg ezzel, hogy inkább elnyomják magukban a rossz érzéseket.

Elmondása szerint ez a félelem már gyerekkorban megjelenik, és nem alaptalanul, hiszen a minket körülvevő társadalmi berendezkedés sok esetben legitimálja, természetesnek veszi a nőkkel szembeni visszaélést, a bántalmazást és az erőszakot. A folyamat már az óvodában elkezdődik, amikor azt tanítjuk a lányoknak, hogy a fiúk azért húzzák meg a hajukat, mert szerelmesek beléjük.

„Ha jobban belegondolunk, ezzel azt mondjuk egy ötéves kislánynak, hogy rendben van, ha valaki a testéhez konszenzus nélkül hozzáér, mert ezzel fejezi ki a szimpátiáját. Miközben inkább azt kellene tanítanunk, hogy nincs rendben, ha valaki úgy ér hozzád, ahogy te nem szeretnéd. Vagy például gondoljunk csak arra, hogy mivel engednek el a szülei bulizni egy tinédzser fiút, és mivel egy lányt. Egy lánynak általában elmondják a szülők, hogy ne hagyd kint az italodat, együtt járjatok mosdóba a barátnőiddel, nagy társasággal menjetek bulizni, a fiúknak viszont sokszor csak annyit mondanak a szülők, hogy gyere haza időben, vigyázz magadra”, magyarázza.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

A pszichológus szerint ahogy elkezd egyre több negatív élmény érni valakit, annál inkább beszűkülhet az élettere, akár egészen addig, hogy egy idő után már inkább nem megy közösségbe - jelen esetben szórakozóhelyekre. Ötvös azt mondja, a korábbi rossz tapasztalatok az idegrendszerben készenléti állapotot kapcsolnak be - és ezzel a régi tapasztalatok is újra életre kelnek -, amikor az agyunk egyszerűbb, primitívebb részei kerülnek fókuszba. Ha az ember agresszív fellépést érez, „fight, flight, freeze" üzemmódba kapcsol, tehát vagy harcolsz, vagy elmenekülsz, vagy lefagysz. Ezeket a mechanizmusokat az állatvilágból hozzuk magunkkal: nagyon sok pszichés problémát okoz az, hogy a nők nem érezhetik magukat biztonságban nemcsak a szórakozóhelyeken, de a közterületeken sem, mondja a pszichológus. Ha hagyjuk eluralkodni a szorongást, megjelenhet alvászavar, táplálkozási zavar, depresszió, súlyos esetben poszttraumás stressz szindróma is kialakulhat.

Nem az áldozatok dolga megváltoztatni a rendszert

Fontos, hogy felkészültek legyünk, de a probléma rendszerszintű kezelése nem valósulhat meg intézményes és állami lépések nélkül. Ha a kormány ratifikálná az Isztambuli Egyezményt, vagy eltörölné a „gyermekvédelmiként" emlegetett melegellenes propagandatörvényt, az egy sor jobb intézkedést jelentene a nők biztonságáért: lehetővé tenni az iskolai felvilágosítást, prevenciós foglalkozásokat, büntethetővé tenné az elkövetőket, védené az áldozatokat, és segítene, hogy tudatosabbak legyünk.

Csernus Fanni, az Amnesty International munkatársa néhány alapvető fogalmat is segít tisztázni: „A zaklatás rendszeres vagy tartós »háborgatást« jelent, vagyis időben elhúzódó és nem feltétlenül szexuális jellegű. Ha valakit egyszeri alkalommal szexuálisan zaklatnak, az szeméremsértésnek minősülhet, emiatt a sértett tud feljelentést tenni”, magyarázza. A jogvédő szerint nemcsak az egyéni trauma és félelem, hanem az igazságszolgáltatást és a társadalmunkat átszövő áldozathibáztatás is vezet ahhoz, hogy sok esetet soha nem jelentenek be: egy uniós felmérés szerint 96 százalékban még a szexuális zaklatás legsúlyosabb formáit sem jelentik a rendőrségnek.

Amikor arról kérdezzük, mik az önvédelem legális keretei, Csernus azt mondja, bár a jog szerint önmagában nem büntetendő, ha elhárítunk egy ellenünk irányuló támadást, az elkövetőkkel és az állami intézmények hiányosságaival szemben az áldozatoknak nincs felelősségük. A védelem nem az ő feladatuk lenne, hanem az államé.

Az Amnesty munkatársa azt mondja, Magyarországon a második legmagasabb a nemi alapú sztereotípiák mértéke az unióban, és ez nem segíti a nőket abban, hogy merjenek beszélni a rossz tapasztalataikról. A patriarchális társadalmi berendezkedés amellett, hogy növeli a nők elleni erőszakot, csökkenti a bejelentések számát is, és így hosszú távon fenntartja az elnyomó rendszert. „A szemtanúk a helyszínen segíthetnek az áldozatnak: például elvonhatják a figyelmet, vagy segítséget kérhetnek másoktól is, hogy ne sodorják magukat veszélybe”, mondja. Ha nem tudunk beavatkozni, utólag is támogathatjuk az áldozatot, dokumentálhatjuk is az esetet, de szerinte jól kell felmérnünk a helyzetet, hogy ne sodorjuk egymást még nagyobb veszélybe.

Olyan intézkedésekre is szükség lenne, amik az erőszak legitimálásával vagy negligálásával szemben annak megelőzését és az áldozatok védelmét célozzák. A jogvédő szerint a tömegközlekedésen is óriási arányban – egyes uniós országokban 80 százalék felett – tapasztalnak a nők verbális vagy fizikai zaklatást. Erre megoldás lehet az egyes járatokon, megállókban és útvonalakon kihelyezett kamerák, a közvilágítás, de akár az is, ha átszálláskor rövid úton, gyorsan, közvetlenül tudunk felszállni egyik járműről a másikra. A sofőrök és a járókelők felkészítését és a hatékony bejelentési rendszer kiépítését persze így sem lehet megúszni.

A várostervezés is lehet(ne) nőbarát és erőszakmentes

A nemi szemléletű várostervezésről a legtöbben talán nem is tudják, hogy létezik – mi is nagyot néztünk, amikor megtudtuk, hogy van ilyen. Pedig adná magát, hogy a közös terek és az épületek ne csak az általános biztonsági előírásoknak feleljenek meg, hanem más szempontok szerint is passzoljanak azokhoz, akik majd használni fogják azokat: a megfizethető lakhatástól a női parkolókon – nem »azért« – át a zaklatásbiztos utcákig. A húsz éve létező URBACT uniós városfejlesztési programnak van kifejezetten a nők egyenjogúságát és biztonságát célzó, gender szempontú várostervezési projektje is, amely nálunk az Építési és Közlekedési Minisztérium alá tartozik.

Az URBACT beszámolója szerint a lakhatási válság megoldásához például alapvető fontosságú lenne a nemek közötti egyenlőség – helló, bérszakadék –, és úgy általában fontos megértenünk, mi a különbség a férfiak és a nők várossal kapcsolatos érzéseiben, megközelítésében és félelmeiben.

„Probléma, hogy ahol figyelembe próbálják venni a nemek közti esélyegyenlőség kérdéseit, gyakran nem megfelelő, sablonos megoldásokat alkalmaznak. Ezt a kérdést nem lehet bizonyos intézkedések kipipálásával, vagy a »nők számának növelésével« megoldani anélkül, hogy a dolog mélyére ne ásnánk”,

írják. Az álmegoldások az érintett népességen belül is csak bizonyos csoportok tapasztalatait veszik figyelembe, de a valóságban ahány ember, annyi akadály. Sokan tartoznak párhuzamosan többféle hátrányos helyzetű társadalmi csoporthoz: például a színes bőrű vagy fogyatékossággal élő nők. Ebben segítségünkre lehet a big data, a civil- és városi szervezetekkel való együttműködés, és annak a tudatosítása, hogy a nők bizony zaklatásnak, erőszaknak vannak kitéve a nyilvános helyeken is.

A program hazai vezetője, Dömötör Tamás kormányfőtanácsos azt mondja, a magyar építésügyi szabályozás nem tehet különbséget nem, életkor, etnikai vagy vallási hovatartozás alapján, amit egy kormányrendelet is megszab. Bár Dömötör szerint vannak kutatások, amik szerint van különbség a férfiak és nők térhasználata között, mindenki biztonsága érdekében fontos az átláthatóság a városi terekben - szó szerint. Például a zöldfelületek kialakításakor figyelembe kell venni, hogy ne takarjanak túl sokat, de az országos rendelet megszabja az épületek közötti legkisebb távolságot – hogy elkerüljék a szűk, sötét utcákat és sikátorokat –, a várostervezőknek pedig a helyi problémákra és sajátosságokra is reagálniuk kell. „A helyi szereplők bevonása nagyban segítheti a biztonságos környezet kialakítását, feltárni a valós helyzetet, kockázati tényezőket, társadalmi problémákat”, mondja.

Az Európai Bizottság, az uniós tagországok, az önkormányzatok és a városi szervezetek között most is zajlik egy városbiztonsági együttműködés, ami a nemek, a gyerekek és a fogyatékossággal élő személyek jogaira fókuszál. Ebben Magyarország egyelőre csak úgy vesz részt, hogy a tapasztalatokat, kimutatásokat megosztja a többi tagországgal.

A Budapesti Közlekedési Központ tavaly ősszel plakátkampánnyal próbálta felhívni az emberek figyelmét arra, hogy a zaklatás nyilvános térben, tömegközlekedésen sem elfogadható, és következményekkel jár. A BKK sajtósa szerint ezzel együtt elkezdték vizsgálni azt is, hogyan könnyíthetnék meg az ilyen jellegű ügyek bejelentését, és miként készítsék fel a munkatársaikat. Kérdésünkre a cég azt írta, hogy „ez a munka még zajlik, ezért egyelőre nem tudunk statisztikákat megosztani, illetve a további intézkedésekről beszámolni", ezeket az eredmények tükrében tervezik majd meg.

A járatok többsége már be van kamerázva – ezek visszatartó erejéről lehetne vitatkozni –, de ha valaki veszélyben érzi magát, a BKK szerint személyesen vagy a vészjelzővel bármikor szólhat a sofőrnek vagy a biztonsági őröknek. A diszpécserszolgálaton keresztül közvetlenül a rendőrségtől is lehet segítséget kérni. „Arra buzdítunk minden áldozatot, hogy tegyen feljelentést a rendőrségen, de a fenti biztonsági eszközök és intézkedések kommunikációjára a következő hónapokban nagyobb hangsúlyt tervezünk fektetni”, írta a BKK, hozzátéve, ők nem hatóság, ezért nem kezdeményezhetnek eljárást, korlátozottak a lehetőségeik.

A Főpolgármesteri Hivatal szerint Budapesten éppen a biztonság miatt nem spórol a fényekkel az önkormányzat: csak a díszkivilágítást korlátozták. „A közvilágítás a közbiztonság része, a korai órákban munkába igyekvő, az este munkából hazatérő nők biztonságérzetét jelentősen javítja, ha nem sötétben kell közlekedniük” – válaszolták. Olyan intézkedésről vagy a szórakozóhelyeket önkormányzati szinten összefogó hálózatról, amely hatékonyan tud fellépni a nők elleni zaklatással szemben, egyelőre nincs tudomásunk.

Ha mindenkinek meg van kötve a keze, épp rendőr sincs a közelben, az iskolai felvilágosítás nem volt hasznos – vagy nem is volt –, és a kamera sem elég ijesztő, akkor mégis hogyan védhetjük meg magunkat nőként az éjszakai zaklatástól? Az önvédelmi „fegyverekkel” való trükközés sem opció, a Belügyminisztérium ugyanis 2007-ben egy rendeletmódosítással gyakorlatilag letiltotta a paprikaspray-t a közterületekről: csak speciális gázspray, és csak tömegközlekedésen, tokban, zárt dobozban lehet nálunk - de közterületeken, nyilvános helyen tartott rendezvényeken nem.

Az ORFK szóvivője kérdésünkre azt mondja, a rendőrök kapnak kiképzést, hogyan kommunikáljanak „helyes stílusban, megfelelő empátiával” a különböző nemű, életkorú, társadalmi helyzetű áldozatokkal. A Budapesti Rendőr-főkapitányság listáján azt is meg lehet nézni, hol vannak olyan térfigyelő kamerák, amik rendőrségi végpontra vannak bekötve.

Amíg a rendszerszintű változások váratnak magukra...

érdemes lehet a nőknek megtanulnia, hogyan tudják megvédeni magukat, vagy bizonyos esetekben megelőzni az erőszakot. Ennek egy formája lehet az utcai önvédelem elsajátítása, ami kifejezetten olyan helyzetekre fókuszál, amelyek bármikor, bárkivel megtörténhetnek: az erőszakmentesség mellett a traumatudatosságon is nagy hangsúly van.

Hámori Péter, a KRAV MAGA VMM létrehozója olyan nőket, lányokat tanít önvédelemre, akik családon belüli erőszak vagy párkapcsolati erőszak áldozatai voltak, de olyanok is járnak hozzá, akiket vonzanak a küzdősportok, vagy nem érzik magukat biztonságban a stresszhelyzetekben.

Cikksorozatunk nulladik, első, második, harmadik, negyedik és ötödik részét itt találják, a szerzőkkel készült podcast-adást pedig itt tudják meghallgatni.



Címlapkép: Kiss Bence