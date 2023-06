Akitől Orbán megtanult győzni

86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconi, többszörös volt olasz miniszterelnök, aki a '90-es években felforgatta egész Európa politikai kultúrát.

Berlusconi politikai karrierje hosszú időn keresztül fontos iránytű volt Orbán Viktor számára. Valójában máig az.

Látványos nagygyűlések, fanatikus mozgalmi politika, túlfűtött, győzelmi nyelvezet - mind Berlusconi asztaláról kerültek Orbán eszköztárába.

Két futballőrült kapcsolatának kezdetei - szerkesztett részletek a Győzelmi kényszerből.





1993. október 26-án, a délutáni órákban Silvio Berlusconi magánhelikoptere landolt az AC Milan edzőközpontjának egyik pályáján. A Milanello néven ismert tréningcentrumban a médiamágnást már várta fiatal magyar vendége, aki aznap reggel Angliából érkezett az észak-olasz városba háromnapos látogatásra.

Orbán Viktor telefonon jelentkezett be a milánói csapat edzőtáborából a Nemzeti Sportnál. Eksztázisközeli állapotban volt. Jobb oldalán az aranylabdás francia csatár Jean-Pierre Papin szürcsölt egy kólát, a másikon a csapat olasz válogatott sztárja, Gianluigi Lentini kávézgatott.

A Fidesz elnöke azért repült Milánóba, hogy olasz üzletemberekkel tárgyaljon. Alig fél évvel járunk az 1994-es parlamenti választások előtt. Az aktuális felmérések azt mutatták, hogy pártjára akár kormányzati szerep is várhat a következő év tavaszától, Orbán ezért arról győzködte a külföldi befektetőket: hozzanak bátran beruházásokat Magyarországra. Így került kapcsolatba a milliárdos olasz üzletember és klubtulajdonos Silvio Berlusconival.

Amikor „Il Cavaliere”, azaz a Lovag – ahogy Olaszországban gúnyolták olykor – megtudta, hogy a fiatal magyar politikus sokáig focistának készült, és a „futball eszelős őrültjének” tartja magát, embereket küldött elé a reptérre. Orbán Viktor első olaszországi útja így azonnal Milanellóba vezetett. Orbán arról beszélt: mindig tudta, hogy a futball a földkerekség nagy közös nyelve, „de hogy ehhez az emberhez is a labda nyisson utat, azt azért nem gondoltam volna”.

1993 őszén az AC Milan a világ egyik legerősebb, legsikeresebb klubja volt éppen. Kétszer egymás után olasz bajnoki címet nyert, 1993-ban és 1994-ben is bejutott a Bajnokok Ligája döntőjébe. Münchenben az Olympique Marseille ellen 1–0-ra kikapott ugyan, a következő évben, az athéni fináléban történelmi győzelmet aratva 4–0-ra kiütötte a Barcelonát.

Berlusconi, aki 1986-ban lett elnöke és tulajdonosa a klubnak, azért érkezett az edzőközpontba, hogy körbevezesse Orbánt, és bemutassa Fabio Capello vezetőedzőnek.

photo_camera Berlusconi a '90-es évek elejétől kezdve a 2010-es év derekáig rendszerint helikopterrel érkezett Milanellóba Fotó: GIUSEPPE CACACE/AFP

Orbánt lenyűgözték Milanello pompás körülményei, és hogy világsztárokkal ülhetett egy asztalhoz. Gyermeki örömmel újságolta a Sportnak, hogy akkora focisták is szóba álltak vele, mint az épp sérülésből lábadozó aranylabdás holland Marco van Basten. Jean-Pierre Papinnel közösen azon keseregtek, hogy a francia válogatott drámai körülmények között maradt le a következő évi világbajnokságról, de válthatott pár szót az Európa-bajnok dán középpályás Brian Laudrup- pal és az olasz hátvédlegenda Franco Baresivel is.

„[...] amikor pedig a beszélgetés végén készült egy olyan csapatkép, amelyen a világsztárok társaságában én is ott vagyok, úgy éreztem, ez az, most értem a csúcsra”

Berlusconi másnap, a Juventus elleni rangadón a San Siro díszpáholyában fogadta magyar vendégét. Orbán élete három legnagyobb élménye egyikeként beszélt erről, és a lefújás után kéthasábos összefoglalót mondott tollba a Nemzeti Sport szerkesztőjének.

1993 őszén, amikor először üldögéltek együtt a milánói VIP-tribünön, Berlusconi még nem fedte fel a nyilvánosság előtt, hogy hamarosan politikai pályára lép. Hírhedt üzleti tanácsadói, Gianni Letta és Fedele Confalonieri óva intették attól, hogy beszálljon a politikai küzdelembe, de nem tudták lebeszélni. A Berlusconi vezette Forza Italia (Hajrá, Olaszország!) mozgalom néhány héttel később, 1993 decemberében alakult meg, és alig néhány hónap múltán egész Európa ámulatára meg is nyerte a választásokat.

Első kormánya alig néhány hónap után, 1995 januárjában összedőlt, de Berlusconi így is az olasz politika következő húsz évének meghatározó személyisége lett. 2001-ben újfent miniszterelnöknek választották, és kétéves megszakítással tíz éven át vezette Olaszországot. Máig ő minden idők leghosszabban szolgált olasz kormányfője. Fellépése, jelenléte és vezetői stílusa alapjaiban változtatta meg az olasz politikai kultúrát.

Berlusconi karrierje egészen máshogy alakult, mint Orbáné, de politikai stratégiája és pályaíve mégis meghatározó mintaként szolgált magyar kollégája számára. A Forza Italia mozgalom felépítése, a futballszurkolásra emlékeztető jelszavak, a közösségépítés technikái mind megjelentek később a Fidesz politikájában.

Út a hatalomba

Silvio Berlusconi 1936-ban született Milánóban, középosztálybeli családba. Fiatalon nem focizott; teológiát, majd jogot tanult. 1973-ban alapítója volt az első olasz kábeltévé-társaságnak, a Telemilanónak, majd a Fininvest médiakonszern alapítójaként felépítette az első kereskedelmitelevíziócsatorna-hálózatot Olaszországban (Mediaset). A nyolcvanas évek elejére felvásárolta az összes konkurens csatornát, és helyi televíziók összekapcsolásával országos hálózatot épített ki; belépett a nyomtatottlap-piacra, és könyvkiadókat is megszerzett.

Az ország egyik leggazdagabb nagyvállalkozójaként, 1986-ban kedvenc csapata, az AC Milan elnökének választották, és vezetésével a klub története legsikeresebb korszakát élte.

photo_camera Berlusconi Franz Vranitzky osztrák kancellárral 1990 május 23-án a bécsi Milan-Benfica BEK-döntőn Fotó: APA/APA-PictureDesk via AFP

Berlusconi Európa egyik legbefolyásosabb üzletemberévé vált, de üzleti pályafutását első pillanattól szabálytalanságok, adócsalások és korrupciós gyanúk sora övezte.Az államügyészek éveken át sikertelenül próbálták kibogozni, milyen vagyon szolgált fedezetként a Fininvest felfuttatásához. Az olasz közvélemény jelentékeny része előtt nyilvánvalóvá vált, hogy politikai pályára lépését elsősorban az igazságszolgáltatás elkerülése, és vagyonának megőrzése motiválta. Berlusconi ezzel együtt is népszerű és befolyásos tudott maradni évtizedeken keresztül.

A dörzsölt, szórakoztató és sikeres üzletember imázsa működött: elkötelezett szavazói a stiklijeit, csalásait, nőügyeit is elnézték neki, azért cserébe, hogy az „emberek pártját” fogja a régi politikai elittel szemben. Olaszországban, közvetlenül Berlusconi színre lépése előtt, 1992-ben súlyos botránysorozat rázta meg a politikai életet, és nagyjából be is döntötte a második világháború óta válságról válságra botladozó rendszert. Ezt a rendszert két nagy párt, a kereszténydemokraták és a szocialisták váltógazdasága, illetve időnkénti koalíciója alkotta. 1992. február 17-én letartóztatták a szocialista párti Mario Chiesa szállodatulajdonost egy hétmillió lírás csúszópénzügy miatt. Az eset olyan lavinát indított el, amely magával sodorta szinte a teljes politikai elitet. A Mani Pulite (Tiszta kezek) nevű bírósági nyomozássorozat rengeteg korrupciós ügyre derített fényt.

Ország-világ szeme előtt kirajzolódott az olasz politika rejtett szabályrendszere: tízszázalékos csúszópénzt kellett visszafizetnie minden állami megrendelésre pályázó vállalkozónak. Százával állították bíróság elé a képviselőket, a botrány pedig mélybe húzta a két meghatározó történelmi párt, az ötven éven át minden kormányban részt vállaló kereszténydemokraták és a Bettino Craxi vezette szocialisták népszerűségét.



photo_camera Silvio Berlusconi és első felesége, Veronica Laro 1991 október 13-án a MIPCOM gálán a dél-franciaországi Mougins-ban Fotó: GERARD JULIEN/AFP

Craxi lemondott főtitkári posztjáról, külföldre menekült, és hamarosan meghalt. A kereszténydemokraták többszörös miniszterelnökét, Giulio Andreottit is bíróság elé állították, és több állami cég, nagyvállalat vezetője öngyilkosságot követett el. A két nagy párt hamarosan megszűnt, majd rövidesen az összes régi párt eltűnt a süllyesztőben.

Néhány év alatt a politikai elit nagy része kicserélődött. Egyedül a kommunisták maradtak ki a balhéból, és reális esélye látszott annak, hogy egy baloldali formáció jut hatalomra. Az összeomlott jobboldal helyén új erők jelentek meg: egyre népszerűbb lett a föderalista Északi Liga mozgalom, és hamarosan Berlusconi is felismerte a lehetőséget. Médiáját csatasorba állítva, 1993 nyarán előbb civil mozgalmat indított, év végén pedig bejelentette a Forza Italia politikai mozgalom megalakulását is.

Berlusconi a szavazatok 21 százalékával, nyolcmillió szavazattal megnyerte a választásokat. Receptje néhány egyszerű felismerésen alapult.

Nagyon pontosan azonosította a választás tétjét: miközben a szocialista politikusok egymásnak adták a kilincset a bíróságon, Berlusconi azzal kampányolt, hogy meg kell akadályozni a baloldal és a régi elit visszatérését. Biztonságot, munkahelyeket és pénzt ígért a választóknak. A politikával összefonódott régi üzleti elittel – a Fiat-tulajdonos Agnellikkel, és az ellenlábasnak számító Olivettikkel – szemben új, tiszta erőként határozta meg magát. Ebben nem sok igazság volt, hiszen a Craxival kötött különalkujának is köszönhette a Fininvest sikerét, de erről hatalmas médiabirodalma segítségével könnyen elterelte a figyelmet. A nagy hangzavarban az sem keltett feltűnést, hogy a politikába igyekvő médiamágnás egymás után nyerte meg pártjának a régi elit botrányból kimaradó prominenseit.

photo_camera Berlusconi a Milan presidentéjeként Bernard Tapie-val, az Olympique Marseille elnökével a müncheni BEK-döntő előtt 1993 május 26-án Fotó: SVEN SIMON/dpa Picture-Alliance via AFP

Berlusconi 1993 decemberében kijelentette, hogy ha római állampolgár lenne, a centrista-baloldali jelölt helyett „szó nélkül” az újfasiszta mozgalmat szervező Gianfranco Finire szavazna az épp esedékes polgármester-választáson. Oltári botrány támadt: saját cégvezetői közül is többen felmondtak, de Berlusconi kitartott az állítása mellett.

Az üzenet úgy szólt: a régi elit és a baloldal esetleges visszatérésénél még a fasiszták is jobbak. Vállalta a fasiszta bélyeget is, csak hogy erősítse a korszakváltó hangulatot és az „új idők politikáját”, s végül nyert. Berlusconi felülről szervezett politikai mozgalmat. Több ezer embert foglalkoztató cégein belül egymás után hozta létre a Forza Italia-klubokat, amelyek az AC Milan szurkolói klubjainak mintájára mozgalmi körökként kezdtek tevékenykedni és szerveződni a helyi közösségekben.

Idővel aztán megjelentek az első alulról szerveződő Forza Italia-klubok is. Berlusconi hónapokig tudatosan kerülte a „párt” kifejezést, ami a szavazókat a korrupt politikai elitre emlékeztette volna.

Évekkel később a Forza Italia mozgalmi formátuma adta a mintát Orbán polgári köreinek. A Forza Italia új nyelvet és szimbolikát honosított meg az olasz politikában. Kampányukat jól azonosítható, egyszerű jobboldali értékek – hazaszeretet, hagyomány, család, hit – köré szervezték, és aprólékos munkával építették az üzleti életben sikeres, hazaszerető self-made man imázsát. Több tízezres nagygyűléseket tartottak, ezeken százával és ezrével lobogtak a mozgalom nemzeti színű zászlói, Berlusconi pedig hangzatos ígéretekkel kápráztatta el a közönséget.

Beszédeit rendre azzal zárta, ahogy az olasz szurkolók köszöntik egymást a tribünön: „Forza Italia”, azaz „Hajrá, Olaszország!”. Amerikai tanácsadókkal dolgozott; nagy súlyt fektetett arra, hogy választói könnyen azonosuljanak vele és politikai ígéreteivel. A közélettől addig idegenkedő, alsóbb osztálybeli szavazókat igyekezett elérni, akiket csak a szórakoztató média érdekel. Az addig megszokott bürokratikus bikkfanyelvet egyszerű, könnyen megjegyezhető szlogenek váltották fel. Ez akkoriban nemcsak Olaszországban, de egész Európában fontos politikai innováció volt.

A jobboldali pártszövetség élén 1994 márciusában megnyerte a választásokat. Alig néhány százezer szavazattal verte a baloldalt, de az Umberto Bossi-féle Északi Ligával és a Fini-vezette Nemzeti Szövetséggel közösen kényelmes többségbe került a parlamentben. Olaszország elmúlt ötven évének legzajosabb és legnagyobb változásokat hozó választásával véget ért az első Olasz Köztársaság.

1994 márciusának végén Orbán kitörő lelkesedéssel fogadta az olasz híreket: „Fantasztikus, amit ez az ember két és fél hónap alatt Olaszországban művelt... Amikor ez a bizonyos, számomra örök élményt jelentő közös meccsnézés volt, még csak játszott a gondolattal, hogy esetleg beszáll a politikába, és lám, ennyi idő elegendő volt számára arra, hogy megnyerje magának az embereket és velük a választásokat. Mindezt nem lehet csak hatalmas demagógiára és kizárólag annak a számlájára írni, hogy ő a leghatalmasabb médiamogul Olaszországban, de ma már talán Európában is... Berlusconi úr óriási kaliberű, fantasztikusan tájékozott, sokoldalú műveltséggel rendelkező ember, aki ráadásul nagyon szereti a magyarokat.”

Orbán ez idő tájt nem volt még elég nagy ember ahhoz, hogy telefonon gratulálhasson az újdonsült olasz miniszterelnöknek, de közös ismerősökön és közvetítőkön keresztül sikerült eljuttatnia üzenetét Berlusconihoz. Saját elmondása szerint ez valahogy úgy szólt, hogy „az ilyen győzelem tíz scudettóval, azaz olasz futballbajnoki címmel ér fel”. Azt is megüzente Berlusconinak, gondolt rá a hétvégi Napoli elleni rangadó alatt is, amit, sajnálatára, az AC Milan elbukott.

A Berlusconi-féle receptet a Fidesz az 1994-es kampányában már nem tudta használni, de a következő években Orbán számára hatalmas inspirációt jelentett az olasz médiacézár sikere, és az a modern populista stratégia, amely ilyen rövid idő alatt képes volt egyesíteni a jobboldalt.

Szuggesztív szónok, átgondolt politikai stratégia, olajozottan működő médiagépezet, és gondosan összerakott, profi kampány – körülbelül ebből állt a Forza Italia sikere. Berlusconi május 11-én megalakította első kormányát. Alig néhány hónap alatt felért a politika csúcsára. Szinte napra pontosan ugyanakkor, amikor Orbán Viktor a mélybe zuhant.

Egy kapcsolat hullámai

L’Opera del Calcio, azaz a futball operája – ezzel a mottóval hirdették Milánóban városszerte a Bajnokok Ligája 2001-es döntőjét az összecsapást megelőző néhány napban. Orbán Viktor menetrend szerinti járattal érkezett a mérkőzés helyszínére Hágából, ahol Beatrix hercegnővel találkozott előző délután.

A magyar miniszterelnök kisebb európai turné lezárásaként utazott Milánóba: május 21-én Lausanne-ban bejelentette, hogy Magyarország és Budapest megpályázza a 2012-es olimpiát, másnap Amszterdamban fogadta őt Wim Kok miniszterelnök, végül Hága érintésével toppant be a San Siro Stadion díszpáholyába, ahova elkísérte őt Győri Enikő római nagykövet. Alighanem ezt az állomását várta leginkább az utazásnak, és nem kizárólag a Bayern München és a Valencia összecsapása miatt.

A Magyar Nemzet pártlaphoz méltó magabiztossággal jelezte előre, hogy a magyar kormányfőt a helyszínen fogadja majd régi szövetségese és barátja, Silvio Berlusconi, a frissen újraválasztott olasz miniszterelnök. A Magyar Hírlap és a Népszabadság ennél óvatosabb volt, és azzal harangozták be a milánói utat, hogy a külügy minden erejével dolgozik azon, hogy a randevú összejöjjön. Az ellenzéki lapok jártak közelebb az igazsághoz.

Orbán és Berlusconi kapcsolata, amilyen nagy lendülettel indult, a kilencvenes évek derekán ugyanolyan hirtelen megfeneklett. Néhány évre mindketten hatalom nélkül maradtak: 1994 tavaszán a Fidesz kis híján kiesett a parlamentből, alig fél évvel később Berlusconi első kormánya pedig belső koalíciós feszültségek, Umberto Bossi, valamint az Északi Liga kiválása és egy adócsalási ügyben indított eljárás miatt összeomlott.

1998 májusában, miután a Fidesz megnyerte a választásokat, Berlusconi szívélyes hangulatú levélben gratulált magyar barátjának. Hosszú időn keresztül nem kapott választ, amit állítólag rossz néven vett. Lejtmenetben volt: pont egy nappal azelőtt, hogy Orbán és kormánya letette az esküt, 1998. július 7-én Berlusconit két év és kilenc hónap börtönbüntetésre ítélte egy milánói bíróság tiltott pártfinanszírozás vétsége miatt.

Orbánnak kevés rutinja volt még a nemzetközi politikában, és frissen megválasztott miniszterelnökként eleinte jobbnak látta, ha tart némi távolságot a nemzetközileg elszigetelődött Berlusconitól. A döntésében közrejátszhatott az is, hogy ebben az időszakban a Forza Italia gáncsolta a közép- és kelet-európai országok, köztük Magyarország NATO-csatlakozási kísérleteit, hogy ezzel is keresztbe tegyen a baloldali, Romano Prodi vezette olasz kormánynak.

Csakhogy a politikai széljárás változott. 1999 tavaszán a Forza Italia a leadott szavazatok 25 százalékát begyűjtve az olasz pártok közt a legtöbb mandátumot (22) szerezte az EP-választáson, és ismét megkerülhetetlen tényező lett Olaszországban. Berlusconi visszatérőben volt, Orbán az európai konzervatív pártok következő évi madridi kongresszusán viszont már hiába hívta meg Budapestre a Forza Italia képviselőit, válaszra sem méltatták. Orbán kétszer is elutazott Rómába, egy hivatalos és egy magánlátogatásra is, üzent formális és informális közvetítőkön keresztül, nem fogadták, sőt feleletet sem nagyon kapott.

photo_camera Berlusconi a 2001-es kampányban a római Piazza del Popolon 2001 május 11-én Fotó: ALBERTO PIZZOLI/AFP

A nemzetközi diplomáciába belerázódva végül rájött, mi a dolgok útja, és nyilvános gesztusok sorával végül sikerült rendeznie a viszonyt. Orbán ebben a kényes helyzetben egyike volt a kevés európai vezetőknek, akik ha óvatosan is, de kiálltak az ismét hatalomba igyekvő Berlusconi mellett. A mellett a Berlusconi mellett, aki ellen kilenc ügyben folyt eljárás, sőt akinek nem sokkal később a maffiához, a Cosa Nostrához fűződő kapcsolataira is fény derült.

2001 májusában, a Fidesz szegedi tisztújító kongresszusán Orbán kimondta: Magyarországnak szolidárisnak kell lennie Silvio Berlusconival „és az olasz polgári pártokkal”, mert „példátlan európai nyomás” alatt állnak. Ezek a szavak akkor nagy dolognak számítottak, és volt bennük kockázat: nemzetközi elszigetelődéssel fenyegettek. De Orbán jó lóra tett: május 13-án, tíz nappal a Bajnokok Ligája döntője előtt Berlusconi megnyerte a választásokat, és visszatért a hatalomba.

Martonyi János és a Külügyminisztérium kiemelt feladatot kapott a milánói mérkőzés előtt: mindenáron össze kellett hozni a találkozót Berlusconival. Az olasz miniszterelnöki stáb utolsó pillanatig nem adott visszajelzést a magyarok megkeresésére. A Bayern és a Valencia milánói csatája 1–1-re végződött, és végül tizenegyesekkel dőlt el a németek javára, a meccs tehát sokkal tovább tartott, mint arra számítani lehetett, a kampánykörúton turnézó Berlusconi viszont sokáig nem volt sehol. Csak a meccs utolsó pillanataiban esett be a díszpáholyba; így hiába minden igyekezet, hosszasabb eszmecserére nem kerülhetett sor.

„Szemtanúk szerint a magánúton lévő miniszterelnököt elkísérő hivatalos magyar delegáció a mérkőzés helyett inkább a kijáratot leste, hogy mikor tűnik fel végre a házigazda. Fültanúk szerint Orbán tőle szokatlan stílusban, szigorúan felelősségre vonta a magyar nagykövet asszonyt, amiért nem tudta elérni a találkozót. Végül a mérkőzés hosszabbításának utolsó perceiben befutott Berlusconi. A felek sebtében megállapodtak, hogy még valamikor az év második felében, nem hivatalosan leülnek majd egymással” – jelentette a Népszabadság összefoglalója.

Egy Rómában évekig szolgáló magyar diplomata szerint Orbán és Berlusconi sosem voltak igazi barátok: „kialakult kettejük közt némi cinkosság”, és Berlusconi kedvelte Orbánt, de az olasz politikában nem tulajdonítottak különösebb jelentőséget a magyar kapcsolatoknak. „Il Cavaliere”, miután visszaszerezte hatalmát, rendszerint nála dominánsabb országok vezetőinek társaságát kereste, és hierarchikusnak látta kettejük viszonyát. Mindebben, folytatta a külügyi forrás, szerepe volt annak is, hogy az olasz miniszterelnök számára mindenki, aki nem legalább egy fejjel magasabb nála, „alacsonyabb polcról indul”.

Berlusconi nagyra értékelte a magyar miniszterelnök szűnni nem akaró igyekezetét, és hogy kifejezze szimpátiáját: néhány hónappal később Orbán és stábja rendelkezésére bocsátotta amerikai politikai szakértőit a kampány előtt. Ez volt az első alkalom, hogy a Fidesz csapatának alkalma nyílt nemzetközi kampány- specialistákkal és közvélemény-kutatókkal együtt dolgozni.

photo_camera Négyszemközti találkozó Berlusconi és Orbán között 2001 december 13-án az Európai Néppárt (EPP) kibõvített ülésén, a Bouchout Kastélyban Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI Rt. Fotószerkesztőség

Senki nem gyakorolt akkora hatást Orbánra ebben az időben, mint Berlusconi, akit azóta is az identitáspolitika első európai hírnökeként emleget a külpolitikai szaksajtó. Berlusconi egyszerre volt elsöprően magabiztos, harsány és ellenállhatatlan.

A Foreign Policy 2019-ben egyenesen azt írta róla, hogy újpopulista politikájával évtizedekkel megelőzte a modern autokratákat, és már a kétezres évek elején utat mutatott utódainak, többek közt Donald Trumpnak, Boris Johnsonnak, Jair Bolsonarónak és Orbán Viktornak is. Médiabirodalmán keresztül Berlusconi tömegeket heccelt fel a régi elit ellen, önmagát pedig a múlt áldozataként igyekezett feltüntetni. Fő állítása továbbra is az volt, hogy a baloldali elit elfoglalta az állam legfontosabb intézményeit, és a hagyományos médiacsatornáikon, a bíróságokon és a hatóságokon keresztül

nyomást akar gyakorolni azokra, akik hajlandók szót emelni a status quo, a multikulturalizmus és a politikai korrektség ellen. Ezért fogták perbe őt adócsalásért, és ezért támadják mindazt, amit képvisel. Retorikája tökéletesen rezonált arra, ahogy Orbán szemlélte a politikát a kétezres évek elején, és megerősítette őt abban, hogy az irány, amelyet kinézett magának, helyes.

„Berlusconi volt az első, aki megértette, hogy a mai demokráciákban [...] túlbecsülik a tisztességet és a feddhetetlenséget, a fiúöltözők világának stílusa több szavazatot garantál, mint a felvilágosodott érzékenység”

– írta róla a világ legtekintélyesebb külpolitikai szaklapja, és ez volt az, amit Orbán már a kilencvenes években is megérzett és megértett Berlusconiból.

Berlusconi nem próbálta meg egyesíteni a nemzetet, hanem elkötelezett szurkolói bázist épített. Tartotta magát ahhoz, amit már 1993-ban kijelentett: az újfasisztákkal is előbb szövetkezik, mint a baloldallal. Nem meghaladni, épp ellenkezőleg: döntéseivel és nyelvpolitikájával egyaránt élezni akarta az ideológiai és kulturális konfliktusokat, ezzel hevítve saját, mozgalmi alapon létrehozott támogatói köreit.

2001 őszén a Fidesz vezetését ugyanaz a stratégiai dilemma foglalkoztatta, ami négy évvel korábban: támadni vagy visszaállni védekezni, és taktikázni. A Berlusconi példáján felbátorodott Orbán támadni akart: bal- és jobboldal nagy mérkőzéseként és ideológiák küzdelmeként megvívni a választásokat; folytatni az egészpályás letámadást, és mozgósítani az elkötelezetteket. Ezzel az álláspontjával mégis kisebbségben maradt a párt mérsékeltebb vezetőivel és a kampányt irányító Wermer Andrással szemben.

2002. február 28-án Silvio Berlusconi egynapos látogatásra Budapestre érkezett, és a kormányzati protokolleseményeken túl részt vett a Fidesz pártalapítványa, a Magyar Polgári Együttműködés kampányrendezvényén is, ahol a több száz fős közönség előtt felelevenítette a közös lelátói élményeiket. Pártpolitikusként és barátként is támogatta Orbánt. Beszéde végén, amit többször tapsvihar szakított meg, odalépett Orbán mellé, kezébe vette az arcát, mélyen a szemébe nézett, és kétszer megölelte őt.

Orbán erről a nyilvánosan később sosem beszélt, de többek szerint meggyőződése volt, hogy jelentős részben a túl puha kampánystratégia okozta a Fidesz vesztét a 2002-es választásokon. Nem mertek elég határozottak, elég belemenősek, elég populisták lenni. Hiányzott belőlük a „gyilkos ösztön”, ami barátjában, Silvióban mindig is megvolt.

