Az a baj, hogy nem fognak idejönni

Soha nem volt olyan alacsony a munkanélküliség a fejlett világban, mint 2023-ban.

Kínától Európán át Amerikáig mindenhol a bevándorlás az egyetlen megoldás a demográfiai gondokra és a gazdasági fejlődés garantálására.

Hamarosan eljöhet a korszak, amikor az országok egymásra licitálva igyekeznek magukhoz csábítani a bevándorló munkaerőt.

Magyarországnak is be kellene szállnia ebbe a versenybe, de azt lehetetlen összeegyeztetni a kormány idegengyűlölő politikájával.

A friss vendégmunkás-törvény igyekszik a magyarországi munkáltatók igényeit bevándorlókkal kielégíteni, de miért is jönne bárki a világból pont ide, ha mehet máshova is?

Június 13-án fogadta el az országgyűlés A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatásáról című törvényt. A jogszabály célja biztosítani a szükséges munkaerőt a magyar gazdaság számára, ami hiába küzd recesszióval, egyúttal munkaerőhiányban is szenved. És ha egyszer kikecmereg ebből a válságból, még inkább szüksége lesz azokra a munkavállalókra, akiket a demográfiai, oktatási és egészségügyi válsággal küzdő magyar társadalom már nem tud csatasorba állítani.

A kikecmergés optimista forgatókönyvét vázolta fel Orbán Viktor is márciusban, amikor a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara rendezvényén arról beszélt, hogy „Magyarországnak a következő egy-két évben szüksége lesz 500 ezer főnyi új munkaerőre”. A miniszterelnök ezt azzal egészítette ki, hogy „világossá kell tenni, hogy az országon belüli tartalékok mozgósítására helyezik a hangsúlyt”.

Természetesen Magyarországon nincs 500 ezer főnyi új munkaerő. A KSH szerint az országos potenciális munkaerő-tartalék – ide tartoznak a munkanélküliek, az alulfoglalkoztatottak, és a dolgozni képes, de munkát aktívan nem keresők – nincs 300 ezer fő, tehát még mindig 200 ezerrel kevesebb, mint amennyit a miniszterelnök óhajt. És ez a 300 ezer ember sem mind rendelkezik olyan kvalifikációval, vagy egyáltalán hajlandó oda költözni, ahol az Orbán reményei szerint érkező befektetők igényelnék őket.

Amennyiben Magyarországon tényleg szükség lesz félmillió munkavállalóra, az igényt kizárólag bevándorló vendégmunkásokkal lehet csak majd kielégíteni. Erről a miniszterelnök, aki politikai karrierjét többek közt a magyar társadalom idegengyűlöletének szítására építette, természetesen nem beszélhet. Az ilyen üzenetek közvetítése olyan közkatonákra marad, mint például Czomba Sándor, aki a Gazdaságfejlesztési Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkáraként kénytelen összeegyeztetni a magyar politika xenofóbiáját a magyar gazdaság munkaerőigényeivel.

Néhány évtizede egyébként maga Orbán is nyíltan beszélt arról, hogy „ha fent akarjuk tartani a gyors gazdasági növekedést Magyarországon, ehhez 10 millió magyar nem elég, a soron következő néhány évben be kell fogadnunk néhány millió embert munkaerőként.” Ezt a híres 2001-es nyilatkozatát azóta sokszor a fejére olvasták, és az emberei azzal szokták pontosítani, hogy Orbán csak a határon túli magyarokra gondolt. Tekintsünk el attól az apróságtól, hogy már rég nincs „néhány millió” határon túli magyar, olyan meg végképp nem, akik piacképes munkaerejét pont a „gyors magyar gazdasági növekedés” szolgálatába akarná állítani. Attól is, hogy ha mégis mind Magyarországra jönnének, az a határon túli magyarság végső és teljes megsemmisülését jelentené.

Foglalkozzunk csak azzal, hogy amikor Orbán Viktor józanon gondolkodhat és propaganda-megkötések nélkül beszélhet, maga is kapisgálja, hogy magyar fejlődés bevándorlók milliói nélkül elképzelhetetlen. És ez nem csak Magyarországon van így: lassan a világ valamennyi, további fejlődésre vágyó országa kénytelen lesz a tömeges bevándorlást ösztönözni. Sok közülük már meg is kezdte ezt a munkát.

Szülészet

Amikor a világ legutóbb igazán odafigyelt a bevándorlásra, a 2015/16-os európai menekültválság idején, még nem látszott ilyen egyértelműen, hogy a bevándorlás ösztönzése az egyetlen esély a jómód fenntartására, növelésére. Persze akkor is tudni lehetett, hogy Angela Merkel híres wilkommenskultur-ja nem csak sima filantrópia, hanem Németország azért is tárta nagyra a kapukat a keletről érkezők előtt, mert a német gazdaságnak szüksége volt a dolgos kezekre. Majdani gyermekeik dolgos kezére pedig végképp.

Azóta azonban legalább egy területen nagyot változott a világ. Ma már senki nem beszél sem a Föld, sem egyes országok túlnépesedéséről, hanem a meghatározó demográfiai beszédtéma a TFR, és annak feltornázhatatlansága lett. Az angol betűszó a total fertility rate, magyarul a teljes termékenységi arányszám rövidítése, és leegyszerűsítve azt jelenti, hogy egy nő élete folyamán hány gyereket fog szülni. Ahhoz, hogy egy ország népessége fennmaradjon, a TFR-jének 2,1 körül kell lenni, átlagosan ennyit kellene szülnie az ott élő valamennyi nőnek.

2022-ben a világ országainak felében a TFR már nem érte el a 2,1-et, és ez az arány évről évre növekszik. A világ 15 legnagyobb gazdasága közül egyetlen egy sincs az Egyesült Államoktól kezdve Kínán át Indiáig, ahol 2,1 felett lenne a TFR. Európában a franciák vezetnek 1,8-as számukkal. Az egyetlen gazdag ország, ahol a szülések számának (és nem a bevándorlásnak) köszönhetően növekszik a népesség az az Izrael, ahol az akár 8-10 gyereket is szülő vallásos zsidó nők számaival kisegítve 2,8 a TFR. Magyarországon ez a szám a 2011-ben mindössze 1,24 volt, azóta lassú növekedésnek indult, de még 2022-ben is csak 1,59-ig sikerült feltornászni.

Ez a kis javulás a folyamatos magyar népességcsökkenést nem bolygatta meg különösebben. És minden okunk van azt feltételezni, hogy innen már nem nagyon van feljebb. Az utóbbi évtizedek tapasztalata ugyanis azt mutatja, hogy a TFR hanyatlása megállíthatatlan, Svédországtól Japánon és Kenyán át Peruig ugyanaz a helyzet: a nők egyre kevesebbet szülnek. Hogy miért, azt nem ez a cikk fogja kifejteni, koncentráljunk inkább arra, hogy a globális, évtizedes tapasztalat azt is mutatja, hogy nincs az az ösztönzőerő, ami ezt a trendet vissza tudná fordítaná. Se a totalitariánus Kínában, se a demokratikus Norvégiában. Sokáig azt feltételezték, hogy ha valami, akkor majd a pénz és a jól végiggondolt szociálpolitika hatékony lesz, de ma már látjuk, hogy a mindkét területen élen járó skandináv országok sem tudták meggyőzni a náluk élő nőket, hogy életük során szüljenek legalább 2,1 gyereket.

Lehet, hogy a nagyon távoli jövőben ez a trend megfordul, hiszen 100 éve az is elképzelhetetlennek tűnt, hogy nemhogy New Yorkban, de Nairobiban is egyre kevesebbet szüljenek a nők. De a mi életünkben a globális trend egyértelműen a népességcsökkenés lesz. Most már minden szakértői becslés azt mondja, hogy a Föld lakossága valamikor 2060-80 között fogja elérni a csúcsát, majd eleinte lassú, de fokozatosan gyorsuló csökkenésnek indul. Tekintve hogy az utóbbi években ugyanezek a szakértők egymás után csavarták lejjebb és lejjebb a népességcsúcsokkal kapcsolatos várakozásaikat, nem kizárt, hogy 2060-ig sem kell várni.

Az viszont biztos, hogy a Föld lakossága már ma is csak azért növekszik, mert a szegényebb régiókban, elsősorban Afrikában még sokat szülnek a nők – bár a TFR ott is minden korábbi várakozást felülmúló tempóban zuhan. A 2100-ra vonatkozó becslések szerint egyetlen fejlett ország lesz, ahol magasabb lesz a népesség, mint ma: az Egyesült Államokban, ahol a folyamatos bevándorlás kompenzálhatja a ma 1,64-es TFR-t is.

Munkaerőnélküliség

Ahogy a Qubit májusi cikke összefoglalta, a nyugati világ három lehetőség közül választhat: a radikális adóemelés, a nyugdíjak és egyéb járandóságok radikális csökkentése, vagy a vendégmunkások bevonása a munkaerőpiacra. Ezt annyival lehet kiegészíteni, hogy a nagyon közeli jövőben nem csak a nyugati országok, hanem például India és Kína is kénytelenek lesznek ez a három opció közül választani.

E három lehetőség közül messze a bevándorlók munkaerőpiaci integrációja a legegyszerűbb, a legfenntarthatóbb – legalábbis amíg Föld népessége növekszik –, és talán politikailag is a leginkább eladható. Ha az idézett Qubit-cikk címében szereplő kérdést („ha rajtad állna, adót emelnél, nyugdíjat csökkentenél, vagy beengednéd az országba a vendégmunkásokat?”) tennék fel nyugati politikusoknak és választóiknak, teljességgel elképzelhető, hogy a bevándorló-opció nyerne.

Már csak azért is a legészszerűbb opció, mert a bevándorlók nélkül a nyugati világban rövid úton tömeges munkaerőhiány jelentkezne. Az ENSZ szerint Európában és Észak-Amerikában a következő húsz évben 730 millióról 680 millióra fog csökkenni a munkaképes korú lakosság száma, így vagy eltűnik 50 millió munkahely és amit ezek termelnek, vagy ezt az 50 millió embert valahogy, valahonnan pótolni kell. Ugyanezek az ENSZ-becslések szerint Fekete-Afrikában 2050-ig 700 millió emberrel fog növekedni a munkaképes korú lakosság száma, és Latin-Amerikában is van még valamennyi tartalék.

Az ENSZ számait ismertető Wall Street Journal-cikk szerint azonban már nem a jövő problémájáról van szó, hanem a fejlett világban egyre égetőbb munkaerőhiány kérdéséről, amire nagyon sürgős megoldást kell találni. A világ 38 legfejlettebb országát tömörítő OECD-n belül ma mindössze 4,8 százalékos a munkanélküliségi ráta, ami történelmi rekordnak számít, és a tagországok mind azzal küzdenek, hogy a legváltozatosabb munkakörökhöz nem tudnak kellő mennyiségű embert találni, a gyermekorvostól a kamionsofőrig.

Az OECD tagjai közt ott van Magyarország is, de mi a hazai munkaerőhiányról a szervezet statisztikái nélkül is értesülünk. Más-más okból, de orvos, pincér, tanár vagy mezőgazdasági idénymunkás sincs elég az országban. Vagy legalábbis olyan, aki az ezekben a munkakörökben Magyarországon kereshető pénzért hajlandó is elvégezni a feladatot.

Nyitott határok

Számtalan jele van annak, hogy a világ fejlett részeinek betöltetlen állásai felé már most is özönlenek a bevándorlók. Az idézett Wall Street Journal cikk szerint „a migráció a gazdag országok irányába rekordszinten van, és néhány munkaerőhiányban szenvedő ország a politikai ellenállást sikeresen leküzdve határátkelőit még szélesebbre tárta, abban bízva, hogy így betölthetik az üres állásokat”.

A cikkben megszólal a német állam által működtetett Foglalkoztatáskutató Intézet vezetője, aki szerint Németországban kétmillió betöltetlen állás van, több mint bámikor korábban, és az országnak a következő évtizedekben évi félmillió bevándorlóra lesz szüksége, hogy kompenzálja a népességcsökkenéssel együtt fogyó munkaképes korú lakosság számait.

photo_camera Állásbörze ukrán menekülteknek Berlinben, 2022 júniusában Fotó: CHRISTOPH SOEDER/dpa Picture-Alliance via AFP

A már Angela Merkel alatt is rendkívül pragmatikus és/vagy emberbarát menekültpolitikát folytató német állam szemmel láthatóan tudatában van a demográfiai kihívásnak, és igyekszik is küzdeni ellene. Jelenleg is zajlik az ország bevándorlást szabályozó törvényeinek átírása, amelyek segítségével megkönnyítenék azoknak az érkezését, akik alkalmasak az üresen tátongó német állások elvégzésére. De a németek ennél is proaktívabbak: májusban maga Olaf Scholz kancellár tárgyalt Kenyában arról, hogy az afrikai országból pontosan ki és hogyan utazhatna dolgozni Európába.

De nem csak a németek fogadnak egyre több bevándorlót, hanem olyan országok is, amelyek a politika szintjén az utóbbi években kifejezetten idegenellenes hangokat ütöttek meg. Látványos példa erre Nagy-Britannia, ahova már kétszer annyi bevándorló érkezik, mint a Brexit előtti időszakban. Bár a tory kormány látványosan kegyetlen, menekültellenes akciókkal kerül be rendre a hírekbe, Jeremy Hunt pénzügyminiszter a 2023 elején azzal nyugtatgatta az EU-ból kiválás után fokozódó munkaerőhiányra panaszkodó üzleti szereplőket, hogy kormánya „a rivaldafénytől távol nagyon is pragmatikus”.

Ma már olyan, hagyományosan zártabb országok, mint Dél-Korea és Japán is évről évre egyre több külföldi munkavállalót engednek be, nyilván nem függetlenül attól, hogy ma a világon a gazdag kelet-ázsiai országokban a legalacsonyabb a TFR. Japánban 1,4, Dél Koreában mindössze 1,1, ami, ha nem történik csoda, évtizedeken belül szabályos demográfiai összeomláshoz vezethet.

Amerikában a washingtoni politikai csatározásoknak, elsősorban az idegenellenes republikánus álláspontnak köszönhetően nincs ilyen növekedés a legálisan érkezők számában, de itt is fontos említeni, hogy az évszázadok óta befogadóállamként sikeres ország a nyugati világhoz képest arányaiban kifejezetten sok bevándorlót fogad – ezért is jósolnak 2100-ra is növekvő amerikai népességet a szakértők.

Magyarország sem kivétel. 2015, tehát a „menekültválság” óta drámaian növekszik az itthon foglalkoztatott külföldi munkavállalók száma. Ez körülbelül 70 000 embert jelent, akik közül sokan határon túli magyarok. De köztük nem szerepelnek azok a jellemzően szervezetten Magyarországra hozott, egy-egy gyárban, üzemben dolgozó külföldiek, akiknek nincs is magyar lakcímük. A debreceni BMW-gyáron dolgozó, több ezer török és pakisztáni vendégmunkás például nincs ott ebben a számban.

Az új verseny

A világban egyre több helyen, egyre nagyobb szükség lesz a bevándorló munkaerőre, miközben az őket kibocsátó országokban egyre mérséklődő népszaporulatnak köszönhetően egyre kevesebb lesz a még a fejlett világba átcsatornázható humánerőforrás. A piac törvényeinek megfelelően ez hosszú távon csak egy dolgot jelenthet: a munkaerő kínálati oldala olyan jó helyzetbe kerül, hogy az érte versenyző nagyvállalatok, nemzetgazdaságok egymásra licitálva igyekeznek majd magukhoz csábítani a potenciális bevándorlókat.

Ezt jósolta májusi cikkében Tyler Cowen közgazdász is, aki szerint „ahogy a világ népessége öregszik és egyre kevesebb gyerek születik, a kormányok nem azért fognak küzdeni, hogy a migránsok távol maradjanak, hanem hogy megérkezzenek”.

Cowen szerint ebben a versenyben eleve jobb helyzetből indulnak azok a nagyobb országok, amelyekben világnyelveket beszélnek, és élnek azok az egykori gyarmati kötelékek, amelyek vonzóvá tehetik őket a potenciális munkaerő szemében. Előny lehet az is, ha egy országban már eleve nagy és jól integrált bevándorlópopuláció él, hiszen ez vonzóvá teszi a később érkezők szemében. Szerinte Nagy-Britannia, minden poszt-Brexit problémája ellenére optimista lehet, olyan kis európai országok, mint Szlovénia, Horvátország vagy Görögország viszont eleve hátrányból indulnak.

photo_camera Egy 18 éve Németországban élő ukrán nő pékmunkát kínál egy Ukrajnából frissen érkezett menekültnek 2022 júniusában egy berlini állásbörzén Fotó: CHRISTOPH SOEDER/dpa Picture-Alliance via AFP

Cowen ránk nem tér ki, de nyilvánvaló, hogy Magyarország a bevándorlókért folyó versenyben eleve rossz pozícióból induló országok közt van. Ráadásul Magyarország nem csak nyelvileg és kulturálisan elszigetelt, az EU-hoz képest szegény ország, hanem a kormánya az utóbbi években azért is mindent megtett, hogy rendkívül rossz híre legyen a világban. Naivság lenne azt gondolni, hogy ezek a hírek nem jutnak el egy Európában új élet kezdését tervező nigériai vagy bangladesi fülébe. Talán pont egy ilyen hír miatt választják majd inkább Szlovéniát vagy Horvátországot. Ki költözne szívesen egy olyan országba, ahol kormánypropagandisták rugdosnak külföldi gyerekeket?

Hogy Magyarország mennyire ügyetlen ebben az egyre élesebb versenyben, az utóbbi másfél évben is kiderült. Az Ukrajna elleni orosz háború iszonyatos szenvedést vitt az országba – és számtalan ukrán vendégmunkást a világba. A brit bevándorlási számok többek közt ezeknek az ukránoknak (valamint a hasonlóan tárt karokkal fogadott, a kínai ölelés előtt menekülő hongkongiaknak) köszönhetően ugrottak meg, de jutottak ukrán szakemberek még az Észak Dakota-i olajmezőkre is.

Ehhez képest miközben Lengyelországban közel 1,5 millió ukrán menekült él és dolgozik ma, Magyarországon legfeljebb néhány tízezren vannak. A kárpátaljai magyarokon kívül miért is akarnának pont ebbe az európai szinten szegény országba jönni, ahol a kormány hivatalos álláspontja szerint Ukrajnának most azonnal meg kellene magát adnia az orosz inváziónak? Mit nyújt Magyarország egy új életre vágyó ukránnak azon kívül, hogy viszonylag közel van a hazájához?

Bevándorlócsalogató

Az ukránok számára vonzóvá tenni Magyarországot, a magyar munkaerőpiacot, már csak azért is fontos lett volna, mert olyan, a magyarhoz kulturálisan közel álló, relatíve jól képzett milliókról van szó, akikről minden Orbán Viktorhoz hasonló, fejlődésben reménykedő, szélsőjobboldali politikus álmodik, és akik ilyen tömegben hosszú ideje nem álltak rendelkezésre – ha szabad a sok esetben közvetlen életveszély elől menekülő emberekre ezt a kifejezést használni. Őket Magyarország egyszerűen elszalasztotta, illetve hogy 2015-ös cikkünket idézzük meg: sajnos ők is továbbmentek.

A magyar gazdaság már most is munkaerőhiánnyal küzd, és ez csak fokozódni fog, még akkor is, ha nem jön be Orbán márciusi tippje a félmillió szükséges munkavállalóról. Valahogy, valahonnan új munkaerőt kellene idecsábítani, mert, ahogy a miniszterelnök az idézett beszédében fogalmazott: „az erőforrásokat elsősorban nem a közmunkaprogramban kell keresni. A közmunkások száma mára jelentősen csökkent ahhoz képest, mint amennyien a bevezetésekor részt vettek benne. Meg kell köszönni nekik, hogy segély helyett munkát vállalnak. De ez nem tartalék.” Ez virágnyelven azt jelenti, hogy Magyarországon a piacon máig elhelyezkedni képtelen emberek egyszerűen nincsenek abban a fizikai és mentális állapotban, hogy betöltsék a reménybeli új beruházásokkal teremtett munkahelyeket.

Aki Budapesten gyakran rendel ételt, biztosan elgondolkodott már azon, hogy talán a házhozszállítási piac is összeomlana, ha nem lenne az országban annyi iraki, iráni vagy éppen dél-amerikai diák, aki mellékállásban a Woltnál és a Foodoránál dolgozik. De ezekre az itt élő, bár nem feltétlenül ezekért a pozíciókért Magyarországra érkező emberekre támaszodnak egyre inkább a budapesti vendéglátóhelyek, és azok a szupermarketek is, ahol a kasszát még ember üzemelteti.

photo_camera Beatrix, a magyar idénymunkás Németországban 2022 júliusában Fotó: MARTIN SCHUTT/dpa Picture-Alliance via AFP

Cowen cikkében többek közt azt javasolja a bevándorlók kegyeiért hátrányból induló nemzeteknek, hogy tegyék országukban az angolt is hivatalos nyelvvé, vagy legalábbis ösztönözzék a munkahelyeken az angol nyelv használatát. Ez radikális ötletnek tűnhet, de egy kis kelet-európai országnak ilyenekre lesz szüksége, ha valahogy magához akarja csalogatni azokat a potenciális bevándorlókat, akik mehetnének Dániába vagy Kanadába is.

Csak néhány ötlet:

A ma Magyarországon a befektetőknek biztosított adókedvezmények és kellemes jogi környezet, munkaerőre adaptálva.

A szociális háló, az ingyenes oktatás, egészségügy, egyéb juttatások azonnali kiterjesztése a frissen érkezőkre.

Oktatásuk-betanításuk költségeinek fedezése.

Repülőjegyük árának megtérítése.

Ingyenes tömegközlekedés, lakhely.

Talán ezek is radikális ötleteknek tűnnek, pedig valójában olyan juttatások, amiket az utóbbi évtizedekben gazdag közel-keleti vagy ázsiai országokba költöző nyugati szakemberek sikeresen követeltek ki maguknak. Miért ne fordulhatna a kocka, és várnák el ezeket a nyugatra költöző keleti munkáskezek? Természetesen szent joga minden országnak úgy dönteni, hogy ők nem fogják tejben-vajban füröszteni a bevándorlókat, csak akkor azzal lesznek kénytelenek szembesülni, hogy ha más igen, akkor inkább oda költözik az ország működtetéséhez szükséges munkaerő.

Gyenge magyar törvény

A vendégmunkások magyarországi foglalkoztatását szabályozó, most elfogadott törvény rendelkezéseit tejben-vajban fürösztésnek semmiképpen sem lehet nevezni. A jogalkotó érezhetően a hazai munkáltatók, beruházók igényeit igyekezett valahogy összeboronálni az idegenellenes magyar közhangulattal és politikai akarattal. Annak a lenyomatát látjuk most a jogszabályban, amiről Orbán a márciusi beszédében elmélkedett: „A gazdasági észszerűség csak az egyik szempont, mert láttuk már pár nyugat-európai ország vendégmunkásokkal megterhelt helyzetét, és emellett nem mehet el a politika becsukott szemmel. (...) A vendégmunkásokkal kapcsolatban nagyon nagy óvatosságra van szükség”.

A friss magyar törvény főbb rendelkezései:

A vendégmunkás tartózkodási engedélye legfeljebb két évre érvényes, amit meg lehet hosszabbítani egy évvel. A tartózkodási engedély lejárta után a vendégmunkás újabb kérelmet is beadhat.

A vendégmunkás nem kaphat letelepedési engedélyt.

A vendégmunkás családtagja részére családi kapcsolatra hivatkozással tartózkodási engedély nem állítható ki, azaz a családegyesítés lehetőségét a törvény kizárja.

A kormány felhatalmazást kap, hogy minden további részletet rendeletben határozzon meg a vendégmunkások beutazásával, tartózkodásával és foglalkoztatásával kapcsolatban.

Miniszteri rendelet határozhatja meg a Magyarországon évente foglalkoztatható vendégmunkások összlétszámát, azokat a foglalkozásokat, amelyekben vendégmunkás Magyarországon nem foglalkoztatható, és azok a Magyarországgal nem szomszédos, Európai Gazdasági Térségen kívüli országok listáját, ahonnan vendégmunkás foglalkoztatható. Magyarul hogy lehet-e például péket hozni például Srí Lankáról.

A részletszabályokat majd csak őszre dolgozzák ki, és a teljes törvénycsomag csak 2023 november 1-én lép hatályba. Bár az országgyűlés a rendeleti kormányzással tradícióinak megfelelően nagy mozgásteret ad a kormánynak a jogszabály saját ízlésre formálására, az már világosan látszik, hogy a friss magyar törvény nem terít vörös szőnyeget az ország gazdaságának felpörgetéséhez elengedhetetlenül szükséges külföldi munkavállalók elé.

Fontos ugyanakkor megemlíteni azt a különös együttállást, hogy ez a nem különösebben bevándorlóbarát magyar szabályozás összecseng azzal, amit a legprogresszívebb, a globális gazdaságot a fejlődő, szegényebb országok szempontjából vizsgáló közgazdászok javasolnak. Ilyen például a fenti Qubit-cikkben idézett Lant Pritchett, aki szerint a vendégmunkásokat küldő országoknak az a jó, ha ők néhány év külföldi munkavállalás után hazautaznak, hiszen hazájuk számára az az előnyös, ha tőkét, tudást, munkakultúrát hoznak.

A magyar kormány természetesen nem a pakisztáni vagy kameruni nemzetgazdaság és jövőkép szempontjait mérlegelte, amikor nem engedélyezte például a családegyesítést a Magyarországra készülő vendégmunkásoknak, hanem csakis saját lázálmait a Kárpát-medence etnikai és kulturális homogenitásáról. De nem is a szándék a fontos ebben az esetben, hanem a valóság: sem a magyar kormány bevándorlási politikája („gyertek ide dolgozni nekünk, aztán húzás haza”) sem az említett közgazdászok idealizmusa („menjetek el szellemileg-anyagilag gazdagodni, aztán térjetek haza felvirágoztatni otthonotokat”) nem életszerű. Soha nem volt az, de egy olyan világban, ahol a gazdagabb országok egymással versengenek a bevándorló munkaerő magukhoz vonzásához-láncolásához végképp nem lesz.

Az EU-csatlakozás óta kivándorló magyaroknak, takarítónőknek, szívsebészeknek, egyéb szakmák képviselőinek jelentős része már legfeljebb látogatóba jár haza. Külföldön jobban keresnek, családot alapítottak, beilleszkedtek a külhoni életbe. Természetesen olyan is bőven akad, aki hazahozta, és itthon kamatoztatja a kint szerzett szaktudását, tőkéjét. De azt elvárni bevándorlóktól, hogy garantálják hogy nem maradnak a fogadó országban, teljességgel lehetetlen. Pláne ha esetleg a szomszédos ország tárt karokkal várja őket.

A rabszolgák sem

A többször említett Qubit-cikkben Kováts András szociológus, migrációs szakértő, a Menedék Egyesület igazgatója nagyon hasonló dolgokat mondott Magyarországról, mint cikkében Tyler Cowen a hasonló adottságú kis európai országokról:

„A környező országok munkavállalói számára az EU gazdagabb és termelékenyebb tagállamai vonzóbb célpontot jelentenek, és hasonló a helyzet a távolabbi régiók munkavállalóival is. A kis- és középvállalatok számára kedvező spontán, egyéni döntés alapján érkező, nem szervezett bevándorlók számára sem anyagi szempontból, sem a jogszabályi környezetet illetően, sem kulturálisan nem vagyunk még elég vonzó célország.”

Ezen a helyzeten a most elfogadott vendégmunkás-törvény cseppet sem javított, sőt. Mi történik, ha Szlovénia vagy Horvátország a maga hasonló törvényében engedélyezi például a családegyesítést, vagy a letelepedés mézesmadzagját is meglengeti a potenciális bevándorlók előtt? Erre is Kováts adja meg a választ: „gyakran előfordul, hogy a Magyarországra került külföldi munkavállalók néhány hét vagy hónap után továbbállnak az EU egy másik tagállamába, ahol kedvezőbb munkakörülmények között és főleg magasabb bérekért dolgozhatnak.”

photo_camera Otthonápolással foglalkozó berlini cég ukrán menekültek közül toboroz Fotó: JOHN MACDOUGALL/AFP

Ki az a bevándorló, akire így egyáltalán számíthat Magyarország? Kováts szerint „jelenleg a cégek, ügynökségek által szervezett, zárt rendszerben működtetett, a nagyvállalatokat célzó munkaerő-migráció dominál, aminek során százas vagy ezres nagyságrendben érkeznek bevándorlók egy-egy vállalathoz vagy kölcsönző céghez, ami aztán kihelyezi őket vállalati partnereihez.”

A Magyarországon dolgozó nagy multik maguk oldják meg a bevándorló-toborzást, illetve, ahogy a keletről érkező, például kínai beruházások esetében láttuk, a befektetés, a munkaerő, és minden egyéb szükséges erőforrás a külföldi, állami partner szervezésében, csomagban érkezik. Élhetnek, és egyre inkább élnek is ezzel a lehetőséggel magyar tulajdonú cégek, üzemek, nekik munkaközvetítő cégek reklámozzák az ázsiai vendégmunkásokat, kidomborítva olyan jó tulajdonságaikat, mint például hogy „jól terhelhetőek” és „magas fokú a monotóniatűrésük”.

Akinek az ilyen reklámokról a klasszikus rabszolgapiaci kikiáltás jut eszébe, nem is jár olyan messze a valóságtól. A bevándorló vendégmunkás a világban sokféle lehet: a Szingapúrban dolgozó angol befektetési bankártól és a Norvégiában praktizáló magyar orvostól a katari focivébé stadionjait felhúzó pakisztáni melósokig és a Szaúd-Arábiában dolgozó filippína bejárónőkig. Az utóbbiak munka- és életkörülményei pedig bizony nem állnak olyan nagyon távol a klasszikus rabszolgaságtól: minden percük ellenőrizve van, nem válthatnak szabadon munkahelyet, nem mehetnek haza, amíg érvényes szerződésük van, az útlevelük pedig a munkaadójuk széfjében pihen.

Az ilyen rabszolgaságra hajazó vendégmunka azonban a legsötétebb diktatúrákból is ki fog kopni, ha a globális munkaerőhiányra vonatkozó jóslatok igaznak bizonyulnak. Ki fog Katarban és Szaúd-Arábiában tengődni, ha Európában vagy Észak-Amerikában jobb feltételeket kínálnak a toborzócégek? Ki akar majd abban a Kínában vendégmunkáskodni?

Kína sok szakértő szerint már túl van fejlődése csúcspontján, köszönhetően annak, hogy szemben a nyugati országokkal előbb indult meg a demográfiai hanyatlás útján, mint hogy valóban meggazdagodott volna. Egyes számítások szerint Kínára a legrosszabb demográfiai sors vár azok közül, amit a világ valaha békeidőkben látott. Népessége 2022-ben 1,4 milliárd fővel elérte a csúcsát, mára elkezdett csökkenni, 2035-ben már 70 millióval kevesebb munkavállalójuk lesz, 2100-ra pedig a kínaiak száma valahova 475 és 700 millió közé csökken, és ennek a fele 65 év feletti lesz. Kínának nagyon sürgősen tízmilliós nagyságrendben lehet szüksége vendégmunkásokra. Ki akar majd egy totalitariánus megfigyelőállamba költözni, ha van más kérője is?

Lúzerspirál

Természetesen minden ország dönthet úgy, hogy a bevándorlók helyett az etnikailag homogén demográfiai összeomlást, az adók emelését, a nyugdíjak és egyéb szociális juttatások csökkentését választja. Vannak nyugati országok, amik ezt bizonyos mértékben még meg is engedhetnék maguknak, bár látva hogy milyen ellenállásba tud ütközni például a nyugdíjkorhatár minimális megemelése, talán ők is inkább beszállnak a bevándorlók becsalogatásáért kitörő versenybe.

Biztosan lesznek olyan országok, amik a bezárkózást, vagy legalábbis a bevándorlás korlátozását választják. Azonban, ahogy Tyler Cowen figyelmeztet, ennek az lesz az eredménye, hogy a csökkenő népesség lesz kénytelen egyre több és több adót fizetni, részben az idősek nyugdíjára és egészségügyi ellátásra, aminek köszönhetően a fiataloknál kevesebb pénz marad, aminek hatására még kevesebb gyereket vállalnak. Ez olyan demográfiai katasztrófaspirál, amiből nehéz lesz kiszabadulni.

photo_camera Állásbörze ukrán menekülteknek 2023 februárjában New Yorkban Fotó: ANGELA WEISS/AFP

Magyarország szempontjából az igazán aggasztó, hogy már talán benne is vagyunk ebben a spirálban. Valószínűleg akkor sem tudnánk kellően vonzók lenni a gazdasági fejlődéshez feltétlenül szükséges vendégmunkások számára, ha az ország vezetése tényleg mindent megtenne értük, nem pedig azt is megtiltaná, hogy szeretteikkel legyenek, miközben Magyarországért, Magyarországon dolgoznak. De így, hogy a politika nem tud letérni az önmaga által kijelölt, idegengyűlölő pályáról, végképp reménytelen a feladat.

Nem lehet komoly súrlódások nélkül egy országot teleplakátolni a „HA MAGYARORSZÁGRA JÖSSZ, NEM VEHETED EL A MAGYAROK MUNKÁJÁT” felirattal, majd néhány évvel később mongol vagy mexikói melósokat hívni az országba. Az utóbbi néhány hónapban az országot lázban tartó akkumulátogyár-ellenes megmozdulások mozgatórugója nem csak a környezetvédelem volt, hanem az a nyílt rasszizmus is, ami az ezekbe talán majd érkező kínai vendégmunkások ellen irányult.

Egy friss, a vendégmunkás-törvény kapcsán készített közvéleménykutatás szerint a magyarok kétharmada nem ért egyet azzal, hogy a munkaerőhiányt vendégmunkások behívásával orvosolják. Érdekes módon egyébként a kormánypártiaknak csak 53 százaléka nem ért egyet ezzel, míg az ellenzék szavazóinak 82 százaléka utasítja el a vendégmunkások behozatalát. Ahogy a fentebb említett brit példa mutatja, az idegenellenességet kommunikáló politikusok is képesek lehetnek szép csendben bevándorlókkal kielégíteni a nemzetgazdaságuk munkaerőigényeit, de ehhez először is olyan vonzó célpontnak kell lenni, mint Nagy-Britannia.

Ahogy az Economist az öregedő társadalmak előtt álló kihívásokat taglaló cikkében kifejti, „bár a bevándorlás még évtizedekig tompíthatja sok ország demográfiai hanyatlását, hosszú távon nem fogja tudni kompenzálni a legnagyobb nemzetgazdaságban meg nem születő gyerekeket”. Ha a világ legszegényebb vidékein is elkezd csökkenni a népesség, márpedig minden jel arra utal, hogy egyre több és több országban csökken majd a TFR a mágikus 2,1 alá, tényleg eljöhet az olyan globális munkaerőhiány kora, aminek veszélyeit csak valamilyen, a mesterséges intelligenciánál is jóval nagyobb dobás háríthatja el.

A legvadabb jóslatok szerint is csak 300 millió munkahely szűnhet meg a belátható jövőben az AI hatására, ami tekintve például a kínai demográfiai kilátásokat, egyáltalán nem is olyan sok. Ráadásul ahogy eddig minden technológiai ugrás, úgy az AI esetében is valószínűbb, hogy az csak átrendezze a munkaerőpiacot, és hosszú távon több munkahelyet teremtsen, mint amennyit megszüntet.

Ezek azonban olyan több évtizedes forgatókönyvek, amik még ugyanúgy változhatnak, mint ahogy a Föld túlnépesedésén aggódó egykori jóslatoknak sem lett igazuk. 2023-ban minden fejlődésre vágyó országnak azon kellene dolgoznia, hogy vonzóvá tegye magát a potenciális bevándorló munkaerő számára. A magyar kormány félszívű erőfeszítései ehhez édeskevesek, ahogy azt a most elfogadott vendégmunkás-törvény is szépen illusztrálja.

Már 2015-ben is azon kellett volna dolgozni, hogy a keletről érkező menekültek közül minél többen nálunk maradjanak, nem pedig továbbzsuppolni őket nyugat felé, ahol okosan és előrelátóan tárt karokkal fogadták őket. Sajnos ők akkor továbbmentek, és azóta sem akar idejönni senki, akinek van más választása.



(A borítóképen ukrán menekültek egy New York-i állásbörzén, 2023 februárjában)