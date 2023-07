Egyáltalán nem volt vértelen a Wagner zendülése

Eredetileg az ukrán ellenoffenzíváról terveztünk podcastot készíteni, de Jevgenyij Prigozsin közbeszólt.

Mi lehetett a célja? Egyáltalán, minek nevezzük a múlt hétvégi történéseket?

Hogyan hat ez Vlagyimir Putyin további sorsára, és milyen korlátokat támaszt Oroszország elé?

Persze végül az ukrán ellentámadásról is szó esik, alaposan elmerülünk az irreális várakozások és a korlátozott lehetőségek közt feszülő konfliktusban és a tüzérségi hadviselés rejtelmeiben.

Alább június 29-én megjelent podcastunk a könnyebb olvashatóság érdekében szerkesztett, többnyire rövidített, helyenként kibővített verzióját olvashatják. Ha valaki mégis inkább hallgatni szeretné, csak indítsa be a lejátszót:

Csurgó Dénes: Az ukrán ellentámadás indulásakor kezdtük tervezgetni Király Andrissal és Rácz Andrással, a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójával, hogy ismét leülünk átbeszélni a fronthelyzetet. Le is egyeztettük, hogy erről fogunk beszélni, aztán jött a hétvége, és Oroszországban történt valami, amit szerintem nagyon kevesen értenek igazán. Egy lázadás, egy puccs, ami nem is volt az, de az is volt, véget is ért és nem is ért. Úgyhogy most erről is beszélnünk kell egy kicsit.

Király András: Én nagy rajongója vagyok a nómenklatúráknak, és tegnap egyébként belefutottam egy Twitter-szavazásba is arról, hogy akkor most egyszer és mindenkorra döntsük el, hogy mi volt ez. Én a lehetséges opciók közül amúgy a zendülést választottam magamban.

Rácz András: Ez jó, és különben ez összhangban van azzal, ahogyan az orosz média is jellemezte az eseményeket. A kormányzati média már péntek éjszakától a мятеж, vagy a вооружённый мятеж, fegyveres zendülés kifejezést használta. Úgyhogy tök jó, mert akkor így nómenklatúra szempontjából szépen felzárkóztunk a TASZSZ-hoz, és akkor így megvalósult a narratív koordináció, ez nagyon fontos.

CS. D.: Egy kicsit foglaljuk össze , hogy mi is történt. Hol kezdődött ez az egész? Azt nagyjából tudjuk, hogy hol ért véget, de dióhéjban elmesélnétek, hogy értelmezésetek szerint mi is történt?

R. A.: Ami most történt, az egy nagyon hosszú folyamat nagyon váratlan kulminációja. A Wagner-csoport és a védelmi minisztérium, illetve a hadsereg vezérkara között évek óta feszült a viszony. Ennek kulturális okai is vannak: a Wagner-csoport harcosai, azok kevésbé fegyelmezettek, mint a katonák. Elég sok bűnöző volt közöttük korábban is, és az átlag wagneres sokkal jobban keresett, mint az átlagkatona. A két szervezet eléggé gyűlölte egymást. Korábban Szíriában is akadtak esetek, az ukrajnai háborúban meg 2022 őszétől kezdett igazán kiéleződni a viszony.

Prigozsin akkortól kezdte nagyon élesen kritizálni Geraszimov vezérkari főnököt és Sojgu védelmi minisztert. Mindezt akkor, amikor az ukrajnai orosz műveletek élére kinevezték Szergej Szurovikin tábornokot. És így adódott a kérdés, hogy miközben a Wagner-csoport logisztikailag ellátásban, fegyverzetben minden tekintetben az orosz hadseregtől függ, így miért gondolja Prigozsin, hogy jó ötlet közben az orosz hadsereget tényleg hihetetlen mocskos hangnemben kritizálni. Erre az volt a megfejtés, hogy Szurovikin Prigozsin nagyon közeli embere. Prigozsin évek óta üzletelt Szurovikin feleségével, Anna Szurovikinával. Így amikor Szurovikin lett az ukrajnai műveletek főparancsnoka, akkor Prigorzsin úgy gondolhatta, hogy ez itt a hetedik mennyország, mert az ukrajnai műveleteket a kliense irányítja. Ez megnövelte az önbizalmát, így keményen felvállalta a konfrontációt a hadsereg vezetésével.

Csak aztán január elején váltás történt az ukrajnai műveletek irányításában. Szurovikin egyes számúból kettes számú lett, mert az egyes számúra kinevezték Valerij Geraszimov vezérkari főnököt. Innentől adódtak a problémák, mert Geraszimov elkezdett törleszteni. A Wagner csoportnak ellátási nehézségei támadtak, nem kaptak elég lőszert. Vagyis az, amit a múlt hétvégén láttunk, sokkal korábban elkezdődött. A konkrét kiváltó ok az pedig az, hogy június 10-én a védelmi minisztérium kiadott egy rendeletet, amely alapján minden, azo rosz hadsereggel együtt harcoló önkéntes formációnak július 1-ig alá kell írnia egy szerződést a védelmi minisztériummal, lényegében a hadsereg alá rendelve ezeket - ilyenekből több is van, és azért beszéltek önkéntes formációról, mert az orosz törvények szerint a katonai magánvállalatok illegálisak. Ez Damoklész kardjaként lebegett Prigozsin feje fölött. Két-három napon át próbált alkudozni, felnagyítva a Wagner érdemeit, mondván a hadsereg alá rendelve nem lenne olyan hatékony. Csakhogy június 13-én Putyin sajtóbeszélgetésen fogadta az orosz katonabloggerek, a военкор-ok egy Kremllel szimpatizáló csoportját, ahol nagyon váratlanul Putyin azt mondta, hogy teljes mértékben egyetért Sojgúval. Vagyis az addik magát a konfliktuson kívülállónak, azon felülállónak mutató elnök teljes egészében beállt a saját védelmi minisztere mögé, tehát állást foglalt a Sojgu-Prigozsin konfliktusban. Innentől Prigozsin nyerési esélyei radikálisan lecsökkentek.

Cs. D.: Volt annak reális esélye, hogy ha a Wagner Sojgu fejét követelve megindul Moszkvának, akkor bármi eredményt el tud érni azon kívül, amit elért, hogy talán elmehet?

R. A.: Több olvasat van. Gondolhatjuk, hogy Prigozsin megőrült, nem racionális döntéseket hozott. Ennek a gyengéje, hogy ha ez tényleg elmebaj, vagy valamiféle akut rövidzárlat volt, az nem magyarázza, hogy miért tartott vele a Wagner sok ezer harcosa. Érdemes lehet tehát másik, nem a megbolondulás irányába mutató magyarázatot keresni. Nekem most, [2023. 06. 28-án] szerda délelőtt az tűnik valószínűnek, hogy Prigozsinnak olyan információi voltak, melyek alapján ez bátor, de nem teljesen irracionális döntésnek tűnt.

Tipikusan mikor csinálsz ilyet? Ha biztos lehetsz benne, hogy tömegtámogatásod lesz. Hogy melléd áll a katonaság, a politikai vezetők, a régiók kormányzói, hogy neked csak a lándzsa hegyének kell lenned, és a többiek majd beállnak mögéd. Prigozsin szerintem erre számított, ezért is igyekezett az elején nagyon figyelni rá, hogy lehetőleg erőszakmentes legyen. Ez nyilván kútba esett, amikor lelőtték az első helikoptert, és amikor megindult Moszkva felé, néhány órán belül nyilvánvalóvá vált, hogy nem lesz tömegtámogatása.

Nézzük Prigozsin narrativáját. Szombat reggel még nagyon kemény, nagyon bátor dolgokat mondott. Hogy polgárháború lesz, aminél az átlag orosz Ivan Ivanovics számára nincs rettenetesebb dolog, mert az orosz türténelemben a polgárháború a legrettenetesebb dolog, ami történhet. Nagy magabiztosság kell ahhoz, hogy valaki polgárháborút emlegessen. De azt is mondta, hogy hamarosan új elnökünk lesz. Aztán amikor kiderült, hogy nem állnak mellé a tömegek, már nagyon másként beszélt, de első szombati nyilatkozatai alapján olyan információi lehettek, hogy lesz tömegtámogatottsága.

K. A.: Az elmúlt napok értesülései alapján ez amúgy nem volt teljesen téves alapfeltevés a részéről. Azt Rosztovban [valójában Росто́в-на-Дону́, doni Rosztov, nem a történelmi egyházi központ, Росто́в], a Déli Katonai Körzet főparancsnokságán is láthattuk, hogy nem részesült ellenséges fogadtatásban. Teljesen abszurd volt, ahogy ott egrecíroztatta a védelmi miniszter és a vezérkari főnök helyettesét, akik ott gazsuláltak neki, miközben ő lekezelő stílusban okította őket.

Ugyanilyen abszurd volt az egyik, talán döntő momentum, amikor szombatra virradó éjszaka az a Szurovikin, akiről az imént már elmondtuk, hogy milyen közeli és fontos kapcsolatban van Prigozsinnal, egy jellegtelen irodában beült egy jellegtelen asztal mögé, és felszólította a wagnereseket, hogy álljanak meg. Majd kijött két másik felvétel, amin két másik magasrangú főtiszt elmondta ugyanezt.

Az egész szépsége az volt, hogy teljesen nyilvánvalóan ugyanabban a szobában, ugyanannál az asztalnál vették föl a jelenetet. Egy apró különbség volt csak, hármójuk közül csak Szurovikinnál volt egy elég nagy kapacitású automata lőfegyver. Emiatt volt egy olyan gondolatom is, hogy Szurovikin itt éppen bebiztosítja magát: tesz egy nyilvános gesztust Putyinnak, de közben nála van a fegyver, és vele van két nagyon fontos főtiszt, akiket akár túszul is ejthet.

R. A.: Ezzel vitatkoznék egy picit, mégpedig azért, mert ezek a figurák, akikkel Szurovikin felvette ezt a nyilatkozatot, sosem mozognak egyedül, mindig velük van a személyi testőrségük. Tehát az, hogy Szurovikin egymaga túszul ejtse őket, teljesen valószínűtlen. Hármuk közül Szurovikin volt a legalacsonyabb rendfokozatú és beosztású, ezért nekem az, hogy nála van a fegyver, inkább tűnt úgy, hogy nem a másik kettőt fenyegeti, hanem Prigozsint.

Arról nem is beszélve, hogy egy átlag orosz, pláne egy átlag orosz katonatiszt péntek este általában nem egy jól kivilágított szobában szokott józanul videóüzeneteket rögzíteni. nem azzal szokta tölteni az idejét, hogy egy jól kivilágított szobában, józanul videóüzeneteket rögzít, hanem egészen mást csinál. Tehát az, hogy ez a három ember az események kezdete után együtt, egy helyen volt, az nekem azt mutatja, hogy az egész meg volt tervezve, fel volt építve. Ha valaki átverhette Prigozsint, vagy ha lehetett valaki az orosz katonai igazgatásban, katonai felsővezetésben, akinek Prigozsin elhihette, hogy lesz tömegtámogatása, az Szurovikin volt. Pár nappal az események után az a tippem, hogy Szürovikin húzhatta a csőbe Prigozsint, és mikor Prigozsin már elindult, tehát már átlépte a határt, már ott volt Rosztovnál, de már nem volt számára visszaút, akkor Szurovikin szépen demonstratívan megcsinálta a fordulatot, gyakorlatilag elengedte Prigozsint. Csapda volt szerintem.

[A podcast felvétele után néhány órával futottak be az első, megerősítetlen hírek arról, hogy Szurovikint vasárnap talán őrizetbe is vették.]

K. A.: Viszont a helyzet még továbbra is képlékeny annyiban, hogy amit Prigozsin hat-kilenc hónapja bírálatként hajtogat az orosz katonai felsővezetésről, az rezonál a fronton harcolóknál. Ők nap mint nap megélik, és egy frontkatona, aki nem látja át a stratégiai helyzetet, jellemzően sokkal inkább éli meg úgy, hogy magára van hagyva. Joggal érezheti úgy, hogy ő nem kapja meg a kellő mennyiségű fegyvert, kellő mennyiségű lőszert, utánpótlást, semmit. Van egy feszültség a fronton harcoló alakulatokban, és ez rezonál azzal, amit a Prigozsin mond. Érezhető is az óvatosság az orosz katonai vezetés vasárnapi, hétfői és keddi reakcióiban is. Ők azért tudják, hogy ha ez a zendülés nem is jött össze, hogyha nem is állt fel a frontról több alakulat és csatlakozott Prigozsinhoz, zendülésveszély azért van.

Cs. D.: Meg valamennyi katona azért elvileg csatlakozott hozzá, nem?

R. A.: Ezt Prigozsin állította. Ugye az volt az érdekes, hogy Rosztov déli katonai körzet, és amúgy az orosz katonai egészségügy központja is. Nagyon sok katonai alakulat van itt, harcolók és nem harcolók egyaránt. És odafele menet Prigozsinék elfoglalták a millerovói katonai repteret, ami az Ukrajnához legközelebbi légi támaszpont, innen indulnak bevetésre a harci helikopterek a keleti frontszakaszra.

Prigozsin itt és Rosztovban is azt csinálta, hogy őröket állított a kapuba - meg a reptéren az irányítótoronyba is - de nem akadályozta a működésüket. Nem próbálta akadályozni vagy hátráltatni a főparancsnokság működését, hiszen neki vannak szimpatizánsai a seregben, és nem akarta, hogy a főparancsnokság megbénításával összeomoljon a front. A Kremlt akarta összeomlasztani. És amiben nagyon-nagyon egyetértek azzal, amit Andris mondott, nem ütközött ellenállásba, pedig ott azért jelentős létszámú alakulatok vannak köztük igen-igen elitalakulatok is. Millerovo speciel tudott volna védekezni, Puskalöves nélkül adták át a helyszínt Prikozsinnak, de Rosztovban is ugyanez történt.

Cs. D.: De attól, hogy nem volt ellenállás, tömegek, vagy egész alakulatok se álltak mellé, hogy igazad van, mi is veled tartunk Moszkvába.

R. A.: Ez egy végtelenül szovjet dolog. Nagyon-nagyon atomizált, nagyon-nagyon individualista társadalmak adnak jellemzően ilyen reakciót. Nem foglalunk állást, nem állunk ki, nem fordulunk szembe, hanem meglapulunk, és kivárjuk, hogy elmúljon a vihar. Prigozsinnak pont ez pecsételte meg a sorsát. Senki nem fordult vele fegyverrel, aktívan szembe, de senki nem is állt mellé. Márpedig tömegtámogatás nélkül ezt nem lehetett megnyerni.

K. A.: És ugye itt jön be a földrajz, az a hihetetlen stratégiai mélység, ami Oroszországban adott, hogy hiába indult meg Moszkva felé Rosztovtól, az mennyi, 6-700 kilométer?

R. A.: 1000 kilométer majdnem pontosan.

K. A.: Tehát ez elég időt adott az egyébként kissé fejvesztettnek tűnő orosz vezetésnek, hogy valamennyire rendezzék a soraikat. Ugyan röhögcséltünk magunkban hogy az Oka folyónál jutott eszükbe először védvonalat kiállítani. Hát még az is rohadt messze van Moszkvától.

R. A.: Igen, még az is kétszáz kilométer.

K. A.: valójában reális esély arra, hogy egy rohammal bevegye Moszkvát, az nem nagyon volt.

R. A.: Arról nem beszélve, hogy néhány ezer emberrel 12 milliós nagyvárost nem lehet megtartani. Még elfoglalni sem lehet.

Cs. D.: Visszatérve kicsit a megnevezések és értelmezések mezejére. Említetted, hogy Prigozsin a szombat reggeli üzeneteiben még arról beszélt, hogy nemsokára új elnök lesz. Akkor ez mégis inkább indult puccsnak, mert lényegében az különböztet meg egy zendülést, meg egy puccsot, hogy kit akarsz a végén leváltani.

R. A.: Szerintem puccsnak indult, igen. Miután kiderült, hogy nincs mögötte tömegtámogatás, megpróbálta minimalizálni a veszteségeit, retorikában is. Szombat délutántól kezdte mondani, hogy nem a politikai rendszert akarta megdönteni, csak a hadsereg vezetésében akart javulást. Tehát azt gondolom, hogy tartalmilag ez inkább volt puccs, mint zendülés, de az orosz állami média például, amihez mi nagyon kedvesen felzárkóztunk itt az elején terminológiában, azért beszélt kezdettől fogva мятеж-ről, zendülésről, mert ha azt mondod, hogy puccs van, azzal elismered, hogy a politikai rendszered valójában gyenge. Ha valahol puccs tud történni, az azt jelenti, hogy itt tömegek elégedetlenek azzal, ahogy a politikai rendszer működik. Egy zendülés ennél egy fokozatában vagy súlyosságában gyengébb kifejezés. Jelentőségcsökkentő megfogalmazás volt az orosz állami média részéről az, hogy kezdettől zendülésről beszélt. Azt gondolom, hogy tartalmilag ez puccsnak indult. Ha egy pillanatra úgy tennénk, hogy Oroszország demokrácia lenne: ha te fegyveres erővel akarod elérni egy megválasztott politikai vezető, jelen esetben a védelmi miniszter leváltását, akinek mégiscsak van valamilyen demokratikus legitimációja, az túl van a zendülésen, és közelebb van a puccshoz.

K. A.: Bár ezt is lehet irracionális cselekvésként értékelni, szerintem ennek is volt racionális alapja Prigozsin részéről. A bírálatai nem csupán a frontkatonák, hanem az orosz nyilvánosságban nagyon meghatározó erővé vált военкор-ok körében is rezonált. Ennek a közegnek a szélsőséges nacionalista oldala sokkal inkább Prigozsinnak hitt, hisz, mint a hivatalos propagandának. Ebből pedig gondolhatta azt, hogy nem csupán katonai, hanem politikai bázisa is van ahhoz, hogy megkíséreljen egy puccsot.

R. A.: Valószínűleg pont ez a népszerűsége az egyik oka, hogy tegnap este még biztosan életben volt, hogy nem tették el azonnal láb alól. Mert bár nyilván csak az orosz társadalom bizonyos köreiben népszerű, de ezeknek a bizonyos köröknek egy része, jelesül a hadsereg, meg a regionális elitek, azok nagyon fontosak a vezetésnek. Mert a mozgósítás és a toborzás gyakorlata nem Moszkvában, hanem a régiókban fáj, ahonnan ágyútölteléknek viszik el a férfiakat. Prigozsin kritikája a régiókban is rezonált. A rezsim szempontjából nem volna logikus mártírt csinálni belőle. Ez persze holnapra elavulhat, és láthatjuk még karón a fejét, de most logikusabbnak tűnik hagyni, hogy szép lassan kifakuljon a nyilvánosságból, feledésbe merüljön.

K. A.: De nem csak fakulni hagyják, ez nem egy passzív folyamat. Nagyon érdekes volt Putyin keddi megszólalása, amiben lényegében a nevére vette a Wagner csoportot. Ez már Prigozsin leépítésének a része, annak az előkészítése, hogy ne mártírként vonuljon be a történelembe, ha véletlenül tragikus baleset érné egy magasépületben. Putyin most lényegében azt állítja, hogy az a Prigozsin, aki lényegében teljes egzisztenciáját Putyinnak köszönheti, az valójában csak elsikkasztotta a pénzeket, amiket az orosz állam fizetett a közétkeztető cégének, meg hogy a Wagnert teljes egészében az orosz állam finanszírozta. Az az orosz állam, amely eredetileg arra használta a Wagnert, hogy ha bármit csinál Észak-Afrikában, Közép-Afrikában, meg a Közel-Keleten, azt letagadhassa, kedden közölte, hogy azt mindig is teljes egészében az orosz állam finanszírozta. Ami persze lényegében igaz.

R. A.: Igen, ezt eddig is sejtettük. Én kutatóként nagyon-nagyon örültem, bármilyen perverzül hangzik is ez, a tegnapi Putyin-nyilatkozatnak. Az orosz elnök szájából halljuk azt, amire rengeteg indirekt jel utalt korábban, hogy ez nem egy magáncég, hanem ez tényleg nagyon közel van az orosz államhoz, ez azért egy egészen zseniális.

Azt korábban is tudtuk, hogy a Wagner molkinói kiképzőbázisa közös a katonai felderítéssel. Ahogy azt is, hogy az összes Európán kívüli bevetésükre az orosz légierő szállítógépeit használták. Orosz a fegyverzetük, orosz a lőszerük. orosz a felszerelésük, a sebesültjeiket orosz katonai kórházakban foltozták össze. Oroszország hallgatólagos támogatásával tudta piacra dobni az afrikai kormányoktól, haduraktól készpénz helyett fizetségként kapott nyersanyagokat. A hallgatólagos, passzív támogatásról eddig is tudtunk, de az, hogy most az orosz elnöktől halljuk, hogy az egészet ők finanszírozták, az eldönti a kérdést, függetlenül attól, hogy az állítás igaz-e, vagy sem. A vicc amúgy az, hogy Putyin gyakorlatilag azt ismerte be, hogy az orosz állam egy az orosz törvények szerint illegális katonai magánvállalatot finanszírozott. Prigozsin diszkreditálása, leválasztása a Wagner harcosairól fontosabb, mint az, hogy Putyin korábbi nyilatkozatai mennyire voltak hitelesek.

Cs. D.: Arról lehet tudni bármit, hogy a Wagner Oroszországon és Ukrajnán kívül állomásozó harcosaival mi lesz?

R. A.: Minden részletet nem tudunk, néhányat igen. Szergej Lavrov külügyminiszter már hétfőn kijelentette, hogy fenntartják az orosz jelenlétet Maliban és a Közép-Afrikai Köztársaságban. Azt nem mondta, hogy a Wagner színeiben, lehet, hogy átcímkézik, szaknyelven szólva át-alárendelik, de az alakulatok ott maradnak. Valószínűleg Líbiában is maradnak, mert az ottani légitámaszpont, amit a Wagner működtet, kulcsfontosságú - nemcsak azért, hogy nyitva tartsa a Líbiából Európába irányuló migrációs útvonalat, ezen keresztül fenntartva a nyomást az EU-n, hanem mert innen látják el a szudáni felkelőket is.

K. A.: Lesz ennek egy nagyon látványos, nagyon mélyreható következménye is: kissé nehezebb lesz Oroszországnak aktív külpolitikát folytatnia. A Wagnerre eddig pont azért volt szükség, hogy letagadható műveleteket végezzen, úgy avatkozzon be országokban, hogy a Kreml azt állíthassa, hogy Oroszországnak az égvilágon semmi köze nincs hozzá. Közép-Afrikában hivatalosan nem voltak jelen. Maliban nem voltak jelen. Líbiában nem voltak jelen. Most ezeket a beavatkozásokat nyíltan fel kell vállalniuk, pedig hát nem véletlenül nem avatkoztak be nyíltan ezekbe a konfliktusokba. A Wagner egy nagyon hasznos eszközük volt, amit most elvettek saját maguktól. Ez jelentős korlátja lesz az aktív orosz külpolitikának, akár évekig.

R. A.: A Wagner sorsa már kevésbé kérdéses. Három lehetőség áll a Wagner harcosai előtt:

aláírhatnak a védelmi minisztériumnak, valamilyen formában betagozódva az orosz reguláris haderőbe. Lehet, hogy lesz Wagner zászlóalj, vagy ha elég sokan lesznek, akkor egy Wagner dandár, de az önnálóság, a kvázi autonómia megszűnik.

A másik út, ami sokak számára könnyebb lehet, hogy leszerelnek.

A harmadik, hogy elmennek Belaruszba.

A lényeg, hogy az a Wagner, amit korábban ismertünk, ebben a formában véget ér. Nem ez a fő kérdés, hanem amit Andris is mondott, hogy mi jön a Wagner után. Mert a tagadható fegyveres erőre, a letagadható erőkivetítés képességére, arra továbbra is szükség lesz. Úgyhogy innentől az lesz a kérdés, hogy hogyan váltja ki Oroszország a most lebukott és most éppen széthulló vagy szétszedés alatt lévő Wagner csoportot. Mi fog jönni helyette?

K. A.: Egy pillanatra belekapaszkodnék, hogy elhangzott Belarusz, mert ha van nyertese ennek az egész sztorinak, az Aljakszandr Lukasenka, ez a minden hájjal megkent TSZ-elnök, aki '94 óta hatalmon tud lenni úgy, hogy '94 óta folyamatosan gyenge is. Ő most szerzett egy adut. Lukasenka és Putyin között folyamatosan megy a játszma, hogy akkor legyen szövetségi állam, ezt mindig szép nagy zászlók alatt aláírják, testvériség egység, de utána Lukasenko mindig próbál kifarolni belőle.

R. A.: Hiszen ő egy nagy szövetségi államban azért egy elég kis szövetséges.

K. A.: Igen, igen, gyakorlatilag egy régiós kormányzó szerepébe süllyedne vissza. Ehhez képest június 24-én nemhogy egy polcra tudta helyezni magát Putyinnal, hanem egy kicsit fölé is, hiszen ő közvetített Putyin és Prigozsin között. És elérte, hogy a Prigozsin azt mondja, hogy oké, elmegyek. Lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy nem volt ekkora a szerepe, de mindenképpen ez a percepció, ez az optika, hogy itt Lukasenka oldott meg egy olyan válságot, amire Putyin képtelen volt. Zseniális húzás, pláne, hogy a legfrissebb hírek szerint nem csupán Prigozsint fogadja be, hanem a még bázist is adna a Wagnernek, ezzel a saját hadseregét nagyon megerősíti. A Belarusz hadsereg gyakorlatilag 2011 óta nem tekinthető önálló haderőnek, az orosz hadsereg Nyugati Katonai Körzetének alárendeltségében működik. Erre most megérkezhet a Wagner, aminek olyan képességei vannak, amelyektől a belarusz hadsereget megfosztották az elmúlt tíz évben. Nagyon erős adut húzott.

R. A.: Lukasenko [Rácz élőbeszédben is orosz, Király belarusz kiejtéssel mondta a belarusz diktátor nevét, ezt a különbséget írásban is megtartottuk - a szerk.] nagyjából valóban azt csinálhatta, amit mondott is. Putyin egészen biztosan nem állt szóba Prigozsinnal, akinek még a nevét se mondja ki. Nem akarta elkövetni ugyanazt a hibát, mint Jelcin, aki közröhej tárgyává vált, amikor személyesen tárgyalt Samil Baszajev csecsem terroristával a bugyonnovszki túszdráma idején, egy szintre emelve magával. Putyin ezt a hibát láthatóan nem akarta elkövetni. Nem beszélt Prigozsinnal, erre a belorusz diktátor tökéletesen alkalmas volt. És abszolút egyetértek, hogy Lukasenko ezzel hatalmas adut szerzett vagy több adut is szerzett. Onnan lehet tudni, hogy itt most mennyire magas polcra került, hogy Putyin meg sem próbálja kisebbíteni Lukasenko szerepét. Tehát nem hangzik el az, hogy hát jól segítette Alekszandr Grigorjevics, de azért mégiscsak mi csináltuk. Semmi ilyesmi. Putyin megköszöni Lukasenkónak a segítséget.

K. A.: Akinek ettől annyira megjött az önbizalma, hogy kedden már sajátjaként beszélt azokról a taktikai atomfegyverekről, amiket az oroszok most telepítettek oda. Amihez még hozzá is tette, hogy még senki se indított háborút egy atomhatalom ellen. És ezt nem feltétlenül a NATO-nak címezte.

R. A.: Most Lukasenkót kell feldicsérni, úgy tűnik, ez most egy ilyen adás. Másrészt azt is fontos elmondanunk, hogy a reálisan megvalósulni képes forgatókönyvek közül a legjobb valósult meg. Prigozsin győzelme azt jelentette volna, hogy olyasvalaki szerez meghatározó befolyást, aki tényleg egy pszichopata gyilkos, a szó tankönyvi, lexikális értelmében. Épeszű ember nem gondolhatja azt, hogy jó lenne, ha egy ilyen figura meghatározó befolyást szerezzen. Általában se jó, ha hadurak magas politikai polcra kerülnek, de Prigozsin még hadúrmércével is nagyon beteg figura. Ő a szovjet időszak végéig javarészt börtönben ült, kilenc évet töltött börtönben. Ahogy oroszul beszél, azon nagyon át is ütnek a börtönben töltött évek. Nyelvhasználatában és stíluásban is egy mocsok aljadék figura. Jobb így, hogy nem ő nyerte ezt a mecset.

K. A.: Én meg, azzal a kitétellel, hogy véletlenül sem az orbáni olvasatát akarom adni a helyzetnek, amiből nem gondolom, hogy Putyin megerősödve került ki, de mégis azt mondanám, hogy a rossz, rosszabb és legrosszabb opciók közül a rossz valósult meg, ami az adott helyzetben Putyin szempontjából a létező legjobb kimenet volt. Az más kérdés, hogy ez a kimenet is rossz.

R. A.: Most egy kicsit bölcsészkedni fogok, de ez attól is függ, hogy mit tekintünk kiindulási pontnak. A szombat reggeli állapothoz viszonyítva, amikor Jevgenyij Viktorovics és katonái már ott ülnek Rosztovban, és már indulnak Moszkvába, ahhoz képest Putyin egészen ügyesen megoldotta. De ha azt vesszük, hogy ennek el se szabadott volna történnie, önmagában az óriási fiaskó, hogy mégis bekövetkezett. Ez egy megmagyarázhatatlanul súlyos hírszerzési, belbiztonsági és helyzetértékelési hiba. Közben meg az is kiderült, hogy az orosz államnak nincsenek elég gyorsan mozgósítható tartalékai. Hogy ez az egész megtörténhetett, az elég erős indikátora annak, hogy mekkora kupleráj van. Amit Putyin mond, és ami fura módon az orbáni retorikán is átsült, hogy sikerült megakadályozni a további eszkalációt az valóban siker? A siker szerintem az lett volna, ha egyáltalán nincs eszkaláció. Azok után, hogy ez megtörténhetett, nagyon furcsa bármit úgy értékelni, hogy az Putyin erejét mutatja.

K. A.: Másrészt pedig felszínre került valami, ami a Kreml-figyelő közösségnek nem újdonság, de a széles nyilvánosságnak ennyire nyilvánvalóan még nem mutatkozott meg. Hogy Putyin legnagyobb gyengéje az, hogy bonyolult döntési helyzetekben tökörészik. Nem tud gyors és határozott döntéseket hozni, és ez egy egyszemélyi vezetésre épülő országban bénítólag hat. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy Rosztov után még Voronyezsbe is bevonulhattak, mert ha fentről semmilyen utasítás nem érkezik, akkor a középső és az alsó szinteken nem születnek döntések. Önállóan senki nem fog határozni. András nagyon szépen kifejtette, hogy ez a szovjet rendszerből eredő, nagyon individualista, inkább kimaradni mindenből felfogás következménye is, de annak is, hogy Putyin döntő helyzetekben nem a leghatározottabb vezető.

R. A.: Az is látszott ráadásul, hogy amikor elindul az egész válság, akkor a regionális elitek, a helyi kormányzók, Ramzan Kadirov csecsen hadúr egymás után álltak ki Putyin mellett, de az orosz állami felső vezetésből és főképp az oligarchákból nyilvánosan senki sem állt mellé, ellenben nagyon sokan elmenekültek Moszkvából. Volt, aki csak Szentpétervárig, volt, aki külföldre. Az egyik legerősebb oligarcha, Potanyin [Vlagyimir Olegovics] egészen Törökországig menekült a magángépével. Tehát az is kiderült, hogy az elit nem fordult ugyan nyíltan szembe Putyinnal, de nem is állt ki nyíltan mellette. És ez a hihetetlen tömeges exodus Moszkvából azt mutatta, hogy azok a figurák, akik tényleg a legfelső elit részei, tehát van valami fogalmuk arról, hogy a rendszer valójában hogyan működik, ők reálisnak tartották azt a lehetőséget, hogy Prigozsin adott esetben eljut Moszkváig. Ami megint csak annak az indikátora, hogy ez a rendszer egyáltalán nem olyan erős, mint amilyennek mutatni akarja magát.

Cs. D.: Rosztovban pedig az emberek, az utca embere, ünnepelve fogadta a Wagnert, fotózkodtak velük, és még akkor is tapsolva ünnepelték őket, amikor kivonultak.

R. A.: Pont Rosztovban látszott, hogy még valaki rettenetesen leszerepelt ebben a történetben Putyinon, a nemzetbiztonsági szolgálatokon, meg a hadseregen kívül. Vlagyimir Kolokolcev belügyminisztériuma. Az egyébként jól felszerelt, igen nagy létszámú, békés tüntetések szétverésében gyakorlott rendőröknek nyomuk se volt egészen addig, amíg szombat este a közlekedési rendőrök el nem kezdtek szépen segíteni a Wagner harckocsiszállító kamionjainak, hogy nehogy véletlenül elkaszáljanak egy telefonfülkét a kivonulás közben. Tehát az is kiderült, hogy ez a rendőrség az ellenzékiek vegzálásában és a tüntető diákok megverésében jeleskedik, de bármilyen komolyabb válság esetén tökéletesen használhatatlan.

Cs. D.: András, te vasárnap egy hosszú Facebook-bejegyzésben elemezted a történteket, és a hosszú távú politikai következmények közt felvetetted, hogy mindez nyitottabbá teszi a 2024-es elnökválasztást is. Kifejtenéd, hogy mire gondoltál?

R. A.: Arra, hogy nagyon megrendült az erős vezető. Nemcsak az imidzse, hanem a gyakorlatban derült ki, hogy ez az erős vezető két dolgot nem csinál: nem erős, és nem vezet. Amit Király András mondott, hogy hezitált, nem hozott határozott döntést majdnem egy fél napig. Más forrásból is tudjuk, hogy elérni se lehetett. Nem biztos, hogy ez az, amit a '24-es elnökválasztáson az orosz elit legnagyobb része Oroszország élén akarna látni.

Félreértés ne essék, ha nem számolunk azzal, hogy a biológia közbeszól, még mindig az a legvalószínűbb, hogy Putyin elindul, és megnyeri, de ennek a valószínűsége most kisebb, mint egy hete volt. A második legvalószínűbb, hogy nem indul el, de egy menedzselt átmenet történik. A legkevésbé valószínű, hogy ha nem is demokratikus, de ténylegesen nyílt versenyben dőlne el az elnöki poszt sorsa.

K. A.: Két dolgot fűznék ehhez. Az egyik, hogy kialakult egy alternatív közösség, ami attól függetlenül, hogy ez a puccs hogy zárult, létezik. Van egy erős orosz nacionalista szélsőjobboldal, ami kritikus a Kremllel. Ha az elnökválasztás egy ilyen népszavazás lenne, akkor nyilván besorolnának Putyin mögé, de egy olyan helyzetben, ahol versengés alakul ki, ezt a bázist meg kell szólítani. Az nem tudjuk, hogy 2024-ben hogy áll majd az ukrajnai háború, de ordító sikerként nem jellemezhetjük. Ez is gyengíti Putyint, egyben erősíti a szélsőséges nacionalista oldalt.

A másik gondolatom, hogy egy irányított átmenet, a kettes forgatókönyv viszont újra megnyitja a puccs lehetőségét. Akkor a hatalmi elitek egyrészt elbizonytalanodnak, másrészt pedig ha valaki ki lett választva utódnak, akkor másvalaki nem lett kiválasztva. Akkor az addigi belső rivalizálás nyílttá vállhat az elitben, amit addig Putyin tartott egyben. Ha csak a posztszovjet térséget nézzük, Kazahsztánban próbálkoztak ilyen menedzselt átmenettel, ahol végül Tokajevék 2021 januárjában leszámoltak az előd Nazarbajev klánjának maradékával. Nagyon szórakoztató és szintén teljesen abszurd helyzet volt, amiben kifejezetten nehéz volt tájékozódni, hogy akkor most itt ki kicsoda, és tulajdonképpen mi a jó kinek. Ugyanez átgyűrűzhet Oroszországba is. Nem egyszerű átadni a hatalmat diktátorként.

Cs. D.: Az ukrán hadsereg mennyire tudja kihasználni ezt a helyzetet, milyen hatással lehet ez a háború egészére?

R. A.: Rövid távon gyakorlatilag nem volt hatása. Egyrészt mert a Wagner már nem a fronton volt, Bahmut bevétele után Luhanszk keleti részén állomásoztak, próbálták kipihenni magukat, töltekezni, pótolni a veszteségeket. Másrészt, ahogy azt korábban már említettük, a Wagner bár elfoglalta a Déli Katonai Körzet parancsnokságát, ahonnan az ukrajnai műveleteket irányítják, de nem avatkozott bele a parancsnokság működésébe. A millerovói katonai reptéren is ezt láttuk, továbbra is felszálltak a helikopterek, csak az irányítótoronyban ült egy-két wagneres, garantálandó, hogy ezek ne a wagneres erőkre mérjenek csapást. Harmadrészt azért se eredményezett rövid távon hatást, destabilizációt, mert nagyon rövid ideig tartott. És arra utaló információ is van, hogy a Nyugat óva is intette Ukrajnát attól, hogy megpróbálja kihasználni ezt az átmeneti megingást, nehogy itt valami nyugati puccsnak tudják beállítani az oroszok az eseményeket.

Közép- és hosszú távon már problémásabb lesz. Bár Prigozsin azt állította, hogy nem ontottak orosz vért, ez nyilvánvaló hazugság. Lelőttek 6 helikoptert és egy Iljusin Il-22M mobil vezetési központot, ez nagyon ritka eszköz, úgy tíz darab van belőle összesen. A lelőtt Kamov Ka-52-es is olyan képesség, amiből eleve nem volt sok, a háború kitörése előtt kevesebb, mint száz darab volt belőlük. Az így elesett 12-13 főnyi személyzet pótlása se egyszerű. A Wagnernek is voltak veszteségei. Egyáltalán nem volt ez vértelen. Középtávú hatás még az is, hogy a Wagner, amely egy összeszokott, jól felszerelt és jelentős harcértékű alakulat volt, megszűnik létezni. Ez nagyon fog hiányozni az orosz haderő képességei közül, és nem látszik, hogy mivel lehetne kiváltani.

K. A.: Először is azért, mert egyrészt kiesnek azok a wagneresek, akik leszerelnek. Kiesnek azok, akik Belaruszba mennek. De akik netán aláírnak az orosz seregbe, hát nagyon furcsa lenne, ha ők egy alakulatban maradhatnának. Őket minden logika szerint szét kell szórni. Nem tarthatod egyben azt a csapatot, ami zendülést vitt véghez. Ez pedig az ő harcértéküket is nagyban csökkenti, az összeszokottság hiánya nagyban hozzájárul ehhez.

A fronton amúgy volt egy nagyon apró momentum, aminél hatása lehetett a puccsnak, de ez se feltétlenül újszerű jelenség. A bahmuti szakaszra gondolok, ahol az ukrán erők már május végén, a Wagner levonulásakor éltek a lehetőséggel, amit a frontszakasz váltása kínált. Ez nem egy egyszerű művelet, nagyon komoly szervezést és koordinációt igényel. A tájékozódást némileg nehezíti, hogy az ukránok erősek műveleti biztonságban, így elsősorban kevésbé megbízható orosz forrásokra hagyatkozhatunk. Azokból már péntek este arról érkeztek jelentések, hogy az ukránok Bahmut környékén fokozták a műveleteiket - ezt egyébként kedden Hana Maliar (ukrán védelmiminiszter-helyettes) is megerősítette. Arról én és András is sokat írtunk, hogy Bahmut stratégiai jelentőségét csupán az ott bedobott erők nagysága, az ott elszenvedett hatalmas veszteségek adják, máskülönben nincs jelentősége a településnek. De az ukrán erők, akik a háború első pillanatától kezdve a hagyományosan merev szovjet doktrinához képest szimpatikusan opportunista hozzáállással harcolnak, nagyon rugalmasan reagálnak az eseményekre. Így most arra használják ki a helyzetet, hogy ismét jelentős orosz erőket kössenek le. Lényegében offenzívával folytatják azt, amit egészen májusig védekezéssel csináltak.

R. A.: A bahmuti ütközet a háború leghosszabb ostroma, rettenetes véráldozatok árán foglalták el az oroszok. Elég magas veszteségek voltak az ukrán oldalon is, de az oroszon tragukusak, több tízezer halott és súlyos sebesült. Ebből a kiindulási pontból Oroszország politikailag sem engedheti meg magának belföldön, hogy elveszítse Bahmutot. Ezért zseniális, hogy ukrajna továbbra is kisebb támadó műveleteket hajt végre Bahmuttól északra és délre, és fenyegeti a várost. mert ez egy olyan pont, amit Oroszországnak muszáj megvédenie, ha már tíz hónapig harcolt érte.

Cs. D.: Hogyan lehet eddig értékelni az ukrán ellentámadást? Sokat lehetett olvasni arról, hogy el fog indulni, aztán hogy talán már elindult, mert valami már történik. Aztán meg arról lehetett olvasni, hogy ez még talán nem az, csak előkészítő műveletek zajlanak. Majd hivatalosan is bejelentették, de rövid időn belül jött egy műveleti szünet. Mi történt eddig, mit lehet tudni az eredményességéről, mennyire megy úgy, ahogy Zelenszkijék tervezték?

R. A.: Ez több különálló kérdés, és módszertanilag ezeket kicsit különbözőképpen kell megközelíteni. Ami eddig tényleges eredmény, az mintegy 130 négyzetkilométernyi terület, néhány egészen apró falu felszabadítása. Ez nem sok. Ha az a kérdés, hogy Zeleszkijék tervei szerint mennek-e a dolgok, arra nem tudunk válaszolni. Ez módszertani kérdés. Nem tudjuk, hogy mihez viszonyítunk, nem tudjuk, mik voltak az eredeti tervek, és hogy viszonyulnak ehhez az eredmények. De ha elengedjük a szándékot, hogy nagyon szigorú, komparatív összehasonlítást csináljunk, akkor azt hiszem, megalapozottan állíthatjuk, hogy az eredeti tervekhez képest nem megy jól az ellenoffenzíva. Az ukrán vezetés a tavasszal, március-áprilisban nagyon magasra srófolta az elvárásokat. Az ellentámadás megindulása utáni napokban aztán teljes volt a csend. Andris mondta már, hogy nagyon szigorú a műveleti biztonság: ez információs értelemben értelmezendő. Semmit se mondtak az első néhány napban. Mígnem Zelenszkij kiállt, és azt mondta, hogy ez már az, elindultunk, megyünk, figyeljetek, jó lesz. Aztán kiderült, hogy tényleg elakadtak, tényleg gyakorlatilag nem szabadítottak fel semmi jelentős területet, sem nagyságrend, sem stratégiai jelentőség tekintetében. És azóta egyfajta ilyen expectation management megy, próbálják mérsékelni az ellentámadással kapcsolatos belföldi és külföldi, elsősorban belföldi várakozásokat, hogy nem lesz ez olyan gyors. Meg hogy ez még nem is a fő ellentámadás, csak az ellenség gyenge pontjait keresik, tehát próbálják csökkenteni a történtek jelentőségét.

Én ebből arra következtetek, hogy nem ez volt az eredeti terv. Ugyanakkor, ahogy a XIX. századi porosz katonai gondolkodó, az idősebb Moltke aforizmája vagy alapigazsága mondja, jellemzően semmilyen terv nem éli túl a találkozást az ellenség főerőivel. Ez továbbra is igaz. Tehát igaz, hogy az eredeti ukrán terv, az A verzió nem ez, hanem valami dinamikusabb, gyorsabb áttörést elérő művelet lehetett. De ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jól kidolgozott B terv. Az indirekt bizonyítékok arra utalnak, hogy miután Ukrajna rájött, hogy az A terve nem megvalósítható - hogy miért, az egy külön kérdés -, átváltott a B tervre.

Tehát az, hogyha igaz az, hogy az eredeti ukrán tervek vagy az álverzió, az nem ez volt, hanem valamiféle dinamikusabb, gyorsabb áttörést elérő művelet. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne jól kidolgozott B terv. Tehát én azt gyanítom, és indiai bizonyítékok erre mutatnak, hogy itt Ukrajna, miután rájött, hogy az áterve az nem megvalósítható, hogy miért nem az egy külön kérdés. Most úgy tűnik, hogy átváltanak a B tervre.

K. A.: Nagyon egyetértek Andrással abban, hogy talán az egész háború során először most kommunikált nagyon félre az ukrán vezetés.

R. A.: Így van.

K. A.: Túl magabiztos és túl komoly célokat tűztek ki. Azt ugyanakkor a hadvezetés javára írnám, hogy ezt rövid időn belül felismerték, és megálltak, hogy újragondolják a dolgot. Itt nagyon adta volna magát a klasszikus hiba, hogy mereven ragaszkodjanak az elképzeléseikhez és erőltessék a megvalósítását. Hogy ha egy századdal nem megy, dobjunk be oda egy ezredet. Nem ezt tették. Hogy ez miért alakult így? Nekem kissé megmagyarázhatatlan volt, hogy mi volt ez a fölényes magabiztosság az elején. Ha azt nézzük, hogy az ellentámadásra toborzott ukrán seregnek már NATO-kiképzésben részesült dandárja vannak: ez egy lerövidített NATO-kiképzés volt, tehát nem ugyanaz, amit egy angol vagy egy német katona kap. És ezek frissen toborzott alakulatok, nincsenek harci tapasztalataik. Ehhez képest a szárazföldi hadviselés létező legbonyolultabb, legnehezebb, legösszetettebb feladatát bízták rájuk. Az áttörést (.pdf). Úgy, hogy az áttörés egyik legfontosabb feltétele, a légi fölény nem is adott. Ezzel eleve számolniuk is kellett, hogy megfelelő légi támogatás nélkül kell áttörniük a kiépített védelmet.

És az egy dolog, hogy ez önmagában is a legnehezebb művelet, de ráadásul pont az orosz hadsereg erőssége ellen kellett támadniuk. Ha valamiben kifejezetten erős az orosz katonai doktrína, az a mélységi védekezés - ami Dél-Ukrajnában pont Szurovikinhez köthető, a védvonalat Szurovikin-vonalnak is nevezik a военкор-ok.

Hogy milyen az orosz mélységi védelem, azt Brady Africk műholdas elemzéssel készült térképe mutatja meg igazán:

photo_camera Az elmúlt hónapokban kiépített orosz védvonalak. A műholdas elemzéssel készült térképen jól látszik, hogy az ukrán ellenoffenzíva legvalószínűbb támadási irányában az oroszok mélységben tagolt védelmet építettek ki- Fotó: Brady Africk / Twitter

Ezt nem egy, a front teljes hosszában elnyúló egyenes árokként kell elképzelni. Ez egy mélységében is nagyon tagolt, a frontra olykor merőleges, nagyon mély, 30-40, helyenként ennél is bőven több, akár 50-60 kilométer mély védelmet jelent. Az ukránok most még csak nem is az első vonalnál, hanem az az előtti, helyenként akár 10-15 kilométer mély biztonsági zónában harcolnak. Ehhez képest tényleg olyan várakozások voltak, hogy itt leviharzunk a tengerig, kettévágjuk és a Krímben fogunk megállni. És erre még semmilyen időtávot se mondtak, ami alapján tényleg úgy jöhetett át, hogy ez villámháború lesz, mint a harkivi offenzíva volt. Miközben valójában a reális a herszoni offenzíva időrendje lett volna.

R. A.: Igen. Hogy Ukrajna miért emelhette ennyire magasra az elvárásokat, arra talán magyarázat, hogy egy szempontból politikai időnyomás alatt állnak. Közeleg a vilniusi NATO-csúcs július közepén, és azelőtt szerettek volna valami nagyon látványos, jól kommunikálható eredményt elérni. Ezzel még most sincsenek feltétlenül elkésve, van még nagyjából két hetük, hogy valami látványosat mutassanak. Abban, hogy ennyire magabiztosan kommunikáltak az ellenoffenzíva indítása előtt, és az első néhány napban úgy gondolták, hogy ez jól fog sikerülni, abban ez a politikai nyomás is szerepet játszott. Másrészt valóban korlátos idejük van érdemi eredmények elérésére. Az ukrajnai időjárási és terepviszonyok között nagyjából október közepéig lehet nagyobb léptékű gépesített műveleteket végrehajtani, mert utána jön az ezerszer megénekelt распу́тица időszak, amikor minden sárrá válik. Most június vége van, október közepéig van három és fél hónap, ennyi idejük van.

K.A.: Illetve az, ami most történik, az részben a Nyugat kritikája is. Ha azt nézzük, hogy milyen fegyvereket, milyen erőket vetnek be most az ukránok, ezekről a fegyverekről és képességekről 6-12 hónapja született döntés. Amilyen képességekre az ukránoknak ténylegesen szükségük lenne ahhoz, hogy ténylegesen egy, a NATO-doktrínának megfelelő áttörő műveletet indítsanak, azokról most születik döntés, és majd 6-12 hónap múlva fognak megérkezni Ukrajnába. Ráadásul a nyugati támogatásnál mindig olyan érzésem van, az a jellemző, hogy az ukránok kérnek valamit, amire a nyugati szövetségesek azt mondják, hogy jó, odaadjuk ezt, mínusz 5 százalék. Merthogy szerintünk nincsen szükségetek ezekre a képességekre. De mindig az adott pillanatnyi helyzetből indulnak ki, nem a fél-egy év múlva elképzelhető helyzetből. Tulajdonképpen folyamatos lemaradásban van a nyugati támogatás az izgényekhez képest, és az ukrán hadseregnek együtt kell élnia ezzel a megkötéssel. Mert bár az elmúlt hetekben sikerült felpörgetniük a saját fegyveriparukat, javarészt nyugati képességekre hagyatkoznak.

Cs. D.: Itt arra gondolsz például, hogy Zelenszkij elnök, nem is tudom, már hónapok óta mindenhol arról beszél, hogy adjatok nekünk vadászrepülőket?

K. A.: Hát arról még nem is született döntés, vagy már eldőlt, hogy kapni fognak nyugati, negyedik generációs gépeket?

R. A.: A pilóták kiképzése már egynél több országban zajlik, ezek után nagyon furcsa lenne, ha nem kapnának.

K. A.: Igen, de a gépek átadásáról szóló döntésig még nem jutottak el. Felajánlások már vannak, több ország jelezte, hogy hajlandó lenne adni. Nos, ezek azok a repülők, amikre most, illetve három hete lett volna szükség. A tankok, amiket most bevetnek, azokra meg valójában tavaly szeptemberben lett volna szükség Harkivnál, mert ha már akkor rendes, manőverező ukrán páncélos alakulatok vannak, akkor nem Harkiv és Luhanszk határán állnak meg, hanem Luhanszkon belül, a 2014-es határoknál. Luhanszk északi része ideális terep lett volna egy nagy páncélos műveletre. Szóval mindig egy kicsit lemaradásban vagyunk, hogy mindig egy fél évvel ezelőtti eszközparkkal kell megvalósítani olyan műveleteket, amikhez már összetettebb képességekre volna szükség.

Cs. D.: Ebben a pár hónapban, amiről beszéltünk, hogy még lehetőség van egyáltalán bármit, mit lehet elérni, mi lehet az az eredmény, amivel elégedett lehet az ukrán vezetés, amivel meg lehet állni októberben?

K. A.: Azért vagyunk nehéz helyzetben, mert nagyon kevés információnk van arról, hogy valójában mi történik a frontokon. Milyen veszteségeket szenvednek el az oroszok, milyen veszteségeket szenvednek el az ukránok, milyen erőket vetnek be az oroszok, milyen erőket vetnek be az ukránok. Ennek ismerete nélkül ugye még azt sem tudjuk meghatározni, hogy melyik félnek milyen tartalékai vannak. Nagyon megnehezíti a dolgunkat az, hogy a források fele kiesett az ukrán műveleti biztonság erőssége miatt. Gyakorlatilag mindig is némi fenntartással kezelt orosz forrásokból tudunk csak tájékozódni. Egyébként nagyon árulkodó dolgok voltak ebben is. Az ukrán hadsereg az első hét után kiadott jelentése szerint az oroszok vesztettek 76 tankot. Kb. 15-ről volt vizuális megerősítés. Ugye a korábbi tapasztalatok azt sugallták, hogy bár a 15-tel alálövünk, hiszen nem állnak meg lefényképezni minden szétlőtt tankot, de az lehet a közelebbi a valósághoz. Ehhez képest június 13-án, az ukrán ellentámadás 9. napján Vlagyimir Putyin kiállt, tartott egy sajtótájékoztatót, és bejelentette, hogy szétlőttek 160 ukrán tankot, meg háromszázakárhány páncélozott szállító harcjárművet, ami teljesen irreális szám. Majd közölte, hogy ők közben meg csak 53 tankot vesztettek. Na most Putyin miért hazudna arról, mármint túlozva, hogy mennyi tankot vesztettek? És jött a hirtelen felismerés, hogy ha az ukránok erre az időszakra 76 orosz tankveszteséget mondtak, akkor lehet, hogy az ő számaik állnak közel a valósághoz?

Arra, hogy milyen erőket vetnek be, valamennyire szintén lehet tájékozódni. Számomra például érdekes volt, hogy Bahmutban nem frissen kiképzett alakulatok, nem a kiszivárgott hírszerzési jelentésekből tudott 9-12 dandárt vetik be, amit az ellentámadásra tartalékoltak. De még a zaporizzsjai fronton se mindenhol ezeket az alakulatokat vetik be. Meglepő módon azon a frontszakaszon, ahol területileg a legnagyobb eredményeket érik el, a 68. Jäger dandár harcol, ami már 10. hónapja a fronton van, az nem egy frissen bedobott alakulat. A frissen bedobott alakulatokat a négy támadási irányból kettőben vetik be, és ezekben is talán kettő vagy három dandárt, de ezeket se dandárszinten.

Az orosz propagandának hála 69 szögből lefotózott 8 darab Bradley lövészpáncélos, amelyek még csak meg se semmisültek, szóval ez a 8 Bradley meg 2 Leopard, amelyek még csak nem is egyszerre rohamoztak, századerős műveletekre, tapogatózó támadásokra utal. Ráadásul minden információ és képi megerősítés arra utal, hogy az eszközöket elvesztették ugyan, de az azoknál sokkal értékesebb embereket, a kezelőket nem. Mert egy Bradleyt holnap küld az Egyesült Államok, a Bradley kezelőit viszont három hónap kiképezni alsó hangon, és akkor azok mondjuk úgy elvezetgetni tudják.

R. A.: Bizony. Tehát kiderült az, hogy a nyugati technika pontosan azt teszi, amire való: életben tartja a kezelőit. És ugye, amit mondtál például kilőtt Bradley-ről: Amikor úgy tűnt, hogy az ellentámadás, az A terv nem tud megvalósítani, arra 16 darab Bradley elvesztése volt a vizuális megerősítés. A Biden-kormány gyakorlatilag két nappal később bejelentett egy újabb katonai segélycsomagot 15 darab Bradley-vel. Vagyis azt látszott, hogy a nyugat, legalábbis korlátozott mértékben, de kész visszapótolni az ukrán haderő veszteségeit.

Az eredeti kérdésre válaszolva, hogy mi az, ami reálisan elérhető: én ezt megfordítanám. Azt gondolom, hogy a Krím visszaszerzésére ebben az évben mostanra, hacsak valami nagyon-nagyon váratlan, tényleg igazi fekete hattyú forgatókönyv nem történik, ebben az évben nincs reális esély. Hasonlóan látom a Donbaszt, a 2014 óta megszállt területek nagyobb részét is. A valódi kérdés, hogy a tavaly február óta elvesztett területekből mit és mennyit tudnak visszaszerezni. Ebben továbbra is azt gondolom, hogy lesz jelentős előrehaladás, de például Mariupol visszaszerzése már elég messzinek tűnik.

K. A.: Viszont ennek lehet az a következménye, ha Zelenszkijék ügyesen játszanak - és az eddigiek alapján én megadom nekik ebben a bizalmat -, erős érv lehet a kezükben arra, hogy márpedig most végre előre adjátok meg azokat a képességeket, amik szükségesek. Milyen képességekről van szó? Ugye az ukránok a háború nagyon eleje óta kérik a vadászgépeket. Oké, erről valószínűleg döntés születik. De ennél sokkal fontosabb lenne, hogy nagy hatótávolságú fegyvereket kapjanak. Nagy hatótávolságú fegyverből Ukrajnának jelenleg a saját barkácseszközeiken kívül a Stormshadow-k és a SCALP rakéták vannak, amiket a britektől és a franciáktól kaptak elképesztően korlátozott számban - ráadásul az exportváltozatot, aminek a hatótávolsága nem 500 hanem csak 300 kilométer. És amiket ráadásul rá kell berhelni az ukrán légierő szovjet gépeire, amelyekből elevese volt sok, és nagy veszteségeik voltak. Emiatt ezeket is csak úgy tudják bevetni, ha kívül tartják az orosz légvédelem ernyőjén, tovább rövidítve ezzel a hatótávukat.

Ha valaki mélyebben elmerülne a tüzérségi hadviselés rejtelmeiben, annak melegen ajánljuk a kitűnő ausztrál katonai elemző, Perun két vonatkozó videóját:

A lényeg, hogy a mai napig nincs valójában olyan fegyvere Ukrajnának, amivel a Krímre csapást mérhetne, márpedig nehéz úgy felszabadítani egy területet, hogy nem tudsz rá csapást mérni. Minimálisan szükségük volna a 450 kilométeres hatótávolságú ATACMS-rakétákra vagy annak a megfelelőire. Ezek átadásától eddig azért ódzkodott hivatalosan az USA, és egyébként ez teljesen reális és jogos aggodalom volt, hogy nem akarnak olyan helyzetbe kerülni, nem akarnak olyan fegyvereket adni Ukrajnának, amivel Ukrajna mélyen Oroszországon belül is csapást mérhetne. Nem akarják, hogy amerikai fegyverekkel bombázzák Rosztovot. Ez egy teljesen reális aggodalom, csak közben nagyon megköti azt, hogy mire képes Ukrajna.

Ilyen képességekre már csak azért is szükség volna, mert a légi fölény hiányában - és ezen a helyzeten a negyedik generációs nyugati vadászgépek érkezése se változtatna, az csak arra lenne elég, hogy továbbra is akadályozni tudják az orosz légierőt - ez egy tüzérségi háború. És ezen a téren harcászati szempontból komoly fejlemények történtek. A józan paraszti ész ugye azt diktálná, hogy ha a célod egy kiépített védelem áttörése, akkor azt a tüzérségeddel jól megsorozod. De az ukránok most nem így használják a tüzérségüket, hanem az orosz védelmi doktrínához igazodva. A tüzérségnek ugyanis az orosz doktrínában is nagy szerepe van: behúzzák a mélyen tagolt védelembe a páncélos éket, ami ott elakad a különböző akadályrendszerekben, és az így fixált tankokra zúdítják a tüzérséget. Ekkor lépnek be az ukrán tüzérek, akik célzottan vadásszák le az orosz tüzérséget, ami amúgy még mindig elképesztő anyagi fölényben van Ukrajnában. És ez már a veszteségadatokban is megjelenik. Mint mondtuk, a hivatalos adatokat nem vennénk készpénznek, de trendekre azért lehet következtetni belőlük.

A már ajánlott Perun ebben a témában is remek elemzéssel állt elő a héten:

A háború korábbi szakaszában az ukránok közlése szerint az orosz páncélosok háromszor akkora veszteségeket szenvedtek, mint az orosz tüzérség. Ez júniusban előbb kiegyenlítődött, majd át is billent, most az ukrán jelentések szerint már nagyobbak az orosz tüzérségi veszteségek a páncélos erőkénél. Komolyan rámentek arra, hogy megpróbálják kiegyenlíteni azt, amiben eddig a legnagyobb hátrányban voltak. És ilyen fontos harcászati fejlemény még az is, hogy míg az ellenoffenzíva első napjaiban az ukrán erők napközben támadtak, az elmúlt napokban éjszakai műveletekre terelődött a hangsúly, vagyis elkezdték használni a fejlett képességeiket, az oroszokénál sokkal jobb éjjellátó eszközeiket is.