Vonnák Diána: Muszáj emberi módon megérteni a háborút, ha nem akarunk morálisan zsákutcába menni

Író, fordító, antropológus, Ukrajna-szakértő és ember, aki szégyelli magát azért, mert biztonságban fagyit eszik, miközben ukrán barátai a fronton vannak.

Vonnák Diána, a University of Stirling kutatója az ukrán kortárs kultúra egyik legelkötelezettebb magyarországi terjesztője, aki maga is irodalmi díjat kapott első novelláskötetéért.

Azzal is foglalkozik, hogyan mentik a kulturális örökséget a háború közepén.

A magyar nyilvánosságban pedig olyan cikkekkel jelentkezik, amikkel igyekszik kimozdítani a vitákat a jól bejáratot sémákból, és a hozzá közelebb álló közegnek is kritikusan üzen.

„Mióta Oroszország lerohanta Ukrajnát, számtalan megkeresést kaptam, hogy küldjek ukrán verseket olyan eseményekre, folyóiratokba, ahol együtt jelennének meg a háborúellenes orosz kollégáik műveivel. Minden szerző, akit fordítok, többször és nyomatékosan elmondta, hogy ameddig ki nem vonul az orosz hadsereg Ukrajna területéről, nem hajlandóak közös kerekasztal-beszélgetéseken részt venni, színpadra kiülni oroszokkal, nem akarnak egy folyóiratban publikálni, egy térben létezni. (...) Így minden békegalambos kérést udvariasan elutasítok. Az oroszos kollégák fordítsák nyugodtan az orosz háborúellenes verseket, természetesen lehessen ezeknek hangot és teret adni, de semmi szükség rá, hogy összekényszerítsük őket az ukránokkal.” Ezt írod az Élet és Irodalomban nemrég megjelent, Rájuk oktrojált békénk című cikkedben. Miért tartottad fontosnak, hogy a magyar nyilvánosság megismerje ezeket a szempontokat?

Azt látom, hogy abban a közegben, ahol mozgok, és ahol alapvetően elítélik a háborút és szimpatizálnak Ukrajnával, humanista reflexek dominálnak. Ez a világkép abból indul ki, hogy van egy közös emberi alaphelyzetünk a különbségeken túl, és ez mindenek fölött fontos. A kultúrát pedig olyasminek képzeli el, ami felül áll politikai konfliktusokon, és nincs köze a háborús atrocitásokhoz. Így az orosz kultúrát is ezen kívülinek tartják, és rossz néven veszik az ukránoktól, hogy kvázi belerángatják a háborúba. Ez egy nagyon vonzó alapállás, de azt gondolom, hogy félrevisz. És annak ellenére, hogy az első benyomásunk az, hogy ez milyen toleráns vélemény, valójában ennek is van erőszakos jellege. A valódi tolerancia ebben a helyzetben szerintem nem ilyen.

Mi az, ami félrevisz?

A második világháború utáni restaurációs igényből adódó ideát érzem ebben, ami az EU mögött is ott van: hogy létre tudunk hozni békés közösségeket, ahol a különböző nézőpontokat közös nevezőre lehet hozni. Ez részben azért tudott működni, mert a restaurációnak része volt a német önreflexió legkésőbb a 60-as évektől. Ez nagyon szép elképzelés, és nagyon jó, amikor működni tud, de egy jelen idejű háborúban szerintem nem működik. És nem azért, mert nem kellően kultúremberek a résztvevők. Hanem mert a tolerancia eredmény, amit szerencsés esetben ki tudunk küzdeni, de nem lehet bevasalni és megspórolni a folyamatot mögüle, ami a bűnök, sérelmek feltárásától az igazságszolgáltatáson át a párbeszédig, a felülemelkedésig vezet. Szerintem nagyon problémás levágni ezeket a kanyarokat, mert tabusít egy csomó igazságtalanságot, és egy csomó olyan érzést, ami része az ilyen típusú emlékezeti folyamatoknak. Egy háborúban, mondjuk a kampányszerű nemi erőszak után azt kellene mondani, hogy mindenki mosolyogjon egymásra, nézzen egymás szemébe és lépjünk tovább? Bárcsak ilyen könnyű lenne.

Az ukrán társadalom tele van traumával. Arról kellene sokkal többet beszélnünk, hogyan jutunk el odáig, hogy a harctérről visszatért ember, a megerőszakolt nő, vagy bárki, akinek szétbombázták a házát, fel tudja dolgozni ezt az egészet. Ennek sok lépcsője van. Praktikus is, nem csak érzelmi: igazságszolgáltatás, kompenzáció, jogi lépések. Ez egy gyászfolyamat, amit nem lehet arra egyszerűsíteni, hogy mivel európai kultúrember vagyok, ezért persze, elfogadom, hogy nem mindenki tettes a másik oldalon.

„Nemcsak nyer, veszít is az, aki elhallgattatja a saját haragját és a gyászát. Van olyan, hogy az örök érvényű, összemberi igazság kizár egy másikat, ami adott esetben dühös, kényelmetlen. Van olyan, hogy a feloldozás és a továbblépés katarzisa helyett először azt kell látni, mi történt” - írod ugyanebben a cikkben. Mit veszít, aki elhallgattatja a saját haragját és gyászát?

Azt a lehetőséget veszíti el, hogy a gyászról mint közös tapasztalatról beszéljünk. Eszerint csak akkor léphetsz vissza a társadalom közös tereibe, ha már ezeket a nem szalonképes dolgaidat, mint a harag, meg az utálat, meg a tagadás, kidolgoztad magadból, tehát már nem ez az, ami befolyásolja a viselkedésedet. Szerintem az, hogy erről nem lehet beszélni, hosszú távon veszélyes, és hozzájárul ahhoz, hogy mindenféle kollektív elfojtások és betokozódott sértettségek alakuljanak ki.

Első körben azt lenne nagyon fontos megérteni, hogy mi történik. És akkor értjük meg, hogy mi történik, ha beszélni hagyjuk ezeket az embereket. Ez pedig kényelmetlen lesz, ez teljesen természetes.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Írsz arról is, hogy gyakran megkapod erre a kérdést: ezek szerint te nem akarsz békét? Mi a válaszod ilyenkor?

Azt szoktam mondani erre, hogy ebben a helyzetben nagyon megtévesztő olyan absztrakt kifejezésekkel dobálózni, mint háború, meg béke. Onnan érdemes indulni, hogy konkrétan azzal az adott emberrel, akiről beszélünk, mi történik. Mondjuk az a költő, akinek a versét lefordítom, mit gondol erről az egészről, hol van, mit csinál?

Aki járt Ukrajnában az elmúlt másfél évben, az pontosan tudja, hogy az ukránoknál senki nem akar jobban békét. Amikor látsz egy leszőnyegbombázott várost, elpusztult otthonok tízezreit, szétszakított családokat, amikor látod, hogy mindenkinek meghalt már valakije, vagy van olyan családtagja, aki a fronton van, nem lehet ép ésszel állítani, hogy ezek az emberek bármi mást akarnak, mint a háború végét.

A békének viszont ezerféle jelentése van. Az ukrán álláspont erről most az, hogy az nem béke, amiben nincsen semmi garancia arra, hogy Oroszország nem kezdi el egy-két év múlva újra a háborút. Nem béke magára hagyni a megszállt területek lakosságát abban a jogi vákuumban, rendszerszintű atrocitásokkal, civilek elleni erőszakkal, amit mindenhol látni. Az sem béke, ha nincsen valamilyen típusú igazságszolgáltatás, még ha mindenki érti is, és hogy ez csak részleges lesz. Az sem béke, amikor nem lehet egyértelműen kimondani, ki az agresszor ebben a történetben.

Háború és béke a magyar állami propaganda számára is kiemelt téma. Amikor megírsz egy cikket, vagy megszólalsz a témában, figyelembe veszed azt, hogy ezzel mit tudnak kezdeni?

Nem. Így is éppen eléggé vesztésre állunk amiatt, hogy ők a karmesterek, mi meg maradék kis terekben róluk beszélünk. Ha még az intellektuális és morális szempontjaimat is ők diktálnák, akkor még többet veszítenék az autonómiámból.

Kire gondolsz, mikor ezt a többes számot használod?

Mindenkire ebben az országban, aki nem része a NER-nek.

Sokat foglalkozol azzal, hogy ukrán szerzők szövegeit magyarra fordítod. Te készítetted például Szerhij Zsadan Harkiv Hotel című kötetének, és Osztap Szlivinszkij Háborús naplójának fordítását is. Mi a célod ezzel? Önmagában a dokumentálás, vagy valamilyen hatást szeretnél elérni?

Nem vagyok profi fordító abból a szempontból, hogy nem ezt tanultam, nem végeztem ukrán szakot. Társadalomtudós vagyok, egy antropológus, aki beszéli a nyelvet. Azért kezdtem el fordítással foglalkozni, mert rájöttem, hogy egyáltalán nincs meg a kortárs ukrán irodalom magyarul, miközben iszonyú izgalmas dolgok történnek ott.

Feltettem magamnak a kérdést, hogy jobb-e, ha ezt én csinálom, úgy, hogy nincs húsz év tapasztalatom, vagy az a jobb, ha nem is léteznek ezek a szövegek magyarul. Az volt a válaszom, hogy mégiscsak jobb, ha legalább megpróbálom. Amikor pedig a totális háború elkezdődött, egyszerűen azt éreztem, hogy ez is egy terület, amin keresztül kommunikálni lehet arról, hogy mi is ez az ország. Nagyon nehéz megmutatni, hogy mi történik, főleg, ha ennyire nincsenek források, amin keresztül beszélni lehet arról, hogy ezek az emberek min mennek keresztül. Volt ebben egyfajta közszolgálatiság is.

Egy interjúban úgy fogalmaztál, „dühös hazaszeretet” vezérel, amikor ukrán szövegeket fordítasz. Ez mit jelent?

Egyrészt még mindig elképedek azon, hogy ezt tényleg senki nem csinálta meg korábban. Itt van egy szomszédos ország, ami 30 éve független, és nem történt meg Magyarországon az az értelmiségi munka, ami után ki lehetett volna nyitni az adott könyvet, lett volna valami korrekció a szovjet éra Ukrajna-képéhez képest, lenne párbeszéd a művészetükkel, el lehetett volna olvasni az adott cikket, regényt, verset.

Amikor megértettem, hogy ez milyen szinten vakfolt, azt gondoltam: ha már európai adóforintokból kiképeztek engem, akkor az a minimum, hogy megpróbálok valamit visszaforgatni. Azt nem tudom, hogy ez mire lesz jó, leginkább talán arra, hogy én érzem jobban magam egy kicsit. Innentől azt tudom mondani, hogy megtettem, amit egyszeri emberként tudtam. Nem biztos, hogy ez bármire is elég, de azért vannak olyan élményeim, hogy búvópatakként itt-ott felbukkannak ezek a versek.

Azok a szerzők, akiket lefordítasz, a mostani ukrán-magyar viszonyt figyelembe véve mit gondolnak arról, hogy ezek a szövegek megjelennek magyarul?

Egyfajta óvatos kíváncsiság van bennük. Engem ugye ismernek, más lenne, ha olyan menne oda hozzájuk, akivel nincs meg ez a kapcsolat. Nyilván tudják, hogy kormányfinanszírozású helyre nem viszem a szövegeiket. Figyelek arra, hogy ne hozzam őket kényelmetlen helyzetbe, ne legyenek lerántva akármilyen oldal helyi csatározásaiba. Innentől meg egyszerűen csak örülnek annak, hogy eljutnak magyar olvasókhoz.

Az Ukrajnában zajló háború elképesztően gazdagon dokumentált. Videók, fényképek, posztok ömlenek ránk folyamatosan. Mit tud ehhez hozzátenni a művészet? Mi a művészet szerepe a háborúról való beszédben?

Érdemes ezt két részre bontani. Az egyik, hogy mit jelent a művészet most Ukrajnában. Nekem is nagy sokk azt látni, hogy mennyire nagy az éhség mindenféle művészet iránt. Amikor legutóbb Kijivben jártam, meg akartam nézni az 1984 új színházi feldolgozását. Nagyon kíváncsi voltam arra, hogy mit mondanak most Ukrajnában az 1984-ről, de hónapokra előre eladták az összes jegyet, nem jutottam be. A színházak folyamatosan tele vannak, közben versfelolvasásokat tartanak óvóhelyeken.

A művészet egy eszköztár, ami kezdeni tud valamit ezzel az egész brutális tapasztalatcsomaggal, amiről máshogy egyelőre nehéz beszélni. Van egy barátom, aki még 2015-16-ban katona volt, most egy minisztériumban dolgozik. Amikor idén februárban vacsoráztunk, egy ponton elsötétült a szeme, és azt mondta, ha ő most elkezdene gyászolni, ha érzelmileg beengedné, ami történik, akkor fél évig semmit se tudna csinálni. Túlságosan sok közeli barátja halt meg. Ahhoz, hogy végezni tudja a munkáját, egyszerűen muszáj fenntartania ezt a fajta érzéketlenséget. Azt gondolom, hogy a művészet ebben tud például kis lyukakat ütni. Segít megfogalmazni, beengedni valamit anélkül, hogy teljesen áttörné ezeket az egyéni védelmi vonalakat.

A másik kérdés az, hogy mit jelent az ukrán művészet Ukrajnán kívül. Ott megint csak arról van szó, hogy analitikus szemszögből el tudjuk mondani, hogy mi várható a harctéren, vagy mi a helyzet az ellenoffenzívával. Egy csomó mindent el tudunk mondani, de hogy emberileg mi történik, az személyesség nélkül elsikkad. A kortárs művészet egy olyan tudásforma, ami megpróbálja elkapni azt az ütközőzónát, ami az egyes ember és a valóság között van. Sokszor volt olyan élményem, hogy magyar ismerősök a 2015-16-os donbaszi háborús versek fordítását olvasva élték át könnyebben a történteket.

Volt olyan is, amikor a SzínMűHely Alapítvány minimalista felolvasószínházas eszközökkel színpadra állított három kortárs, a totális háború idején íródott drámát az Átrium Színházban, utána pedig tartottak egy beszélgetést a színészek és a közönség között, és ott volt a három ukrán szerző is. Még a saját családomban is volt olyan ember, aki utána odajött hozzám, és azt mondta, most értettem meg, miről beszélsz egy éve.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

A művészet ilyen hidakat tud képezni. Én kutatóként nem vagyok erre képes, de önmagukban mások, mondjuk Rácz András elemzései sem. Ezek mind nagyon hasznos, egymás mellett működő feladatok és szempontrendszerek, de az összképből szerintem nem lehet kihagyni a művészetet. Illetve ki lehet, csak annak az az ára, hogy elveszítjük az esélyét annak, hogy egy csomó mindent megértsünk közvetlen, emberi módon. És emberi módon érteni muszáj, ha nem akarunk morálisan zsákutcába menni.

Dolgozol közben egy kulturális örökségvédelemmel foglalkozó projektben is. Ez mit jelent a gyakorlatban egy háború közepén?

Az emberek ilyen helyzetben mentik, amit tudnak. A múzeumok mentik a műtárgyaikat, a galériák a képeiket. A műemlékeket is védeni kell, például a fatemplomokat bevonni tűzálló anyaggal. Rakétatámadásnál ugyan nem fog számítani, de ha esetleg felgyulladna, akkor segít. Egy csomó ilyen, gyors válaszokat igénylő feladat van a tárgyi örökséggel, miközben az egész műemlékvédelem, ami össze van fonódva az állami bürokráciával, békeidőre van kitalálva.

Iszonyú nyomás van a kurátorokon, múzeumi igazgatókon, a kultúra területén dolgozó mindenféle szakemberen, hogy lehetőleg nagyjából jogszerűen, de azért mégiscsak elég gyorsan mentsék, amit tudnak. Egy háborúban pedig kell a pénz a hadseregnek, az egészségügynek, a humanitárius katasztrófának a mérséklésére. Az, hogy legyen pénz ilyenkor a kultúrára, nagyon-nagyon sokadrangú kérdés. Közben mégiscsak azt érzik sokan, hogy ha a kultúra elpusztul, akkor az a dolog pusztul el, aminek segítségével tudjuk, hogy kik vagyunk. Azzal foglalkozom, hogy ebben a nagyon összetett és nehéz helyzetben hogyan reagál a szektor. Rendszerszintű elemzést végzünk, hogy kisvárosi múzeumoktól a nemzetközi szervezetekig ki mit tesz, milyen a munkamegosztás, miből van sok, miből nincs elég, és mondjuk egy ukrán kisvárosi restaurátor hogyan tudja jelezni, ha másra lenne szüksége, mint amilyen segítséget kap. A cél az lenne, hogy a végén az EU felé legyen egy visszacsatolás arról, hogyan kellene optimálisabban segíteni és az erőforrásokat beosztani.

Egy ilyen helyzetben, amikor mindenkinek éppen elég más baja van, mennyire működnek együtt veled, ha mondjuk adatokat kell szolgáltatni?

Nagyon együttműködőek. Ebből a szempontból volt egy érdekes dinamika a háború kezdete óta. Az első 2-3 hónapban mindenki azzal volt elfoglalva, hogy felfogja, hogy mi történik, és hogy saját magát és a családját valahogy relatíve biztonságos helyzetbe juttassa, és érszorítót, drónt, golyóálló mellényt és hasonlókat szerezzen. Az emberek megpróbáltak hirtelen háborús logisztikussá változni. Pár hónap után aztán rájöttek, hogy az is egy szakma, az ő szaktudásuk viszont nem arról szól, hogy nagyon jól tudnak golyóálló mellényt szerezni.

Hanem arról, hogy tudják, hogyan kell mondjuk fából készült műtárgyakat becsomagolni, vagy interjúkat készíteni. Elkezdték feltenni a kérdést, hogy én történészként, költőként, középiskolai tanárként ki vagyok ebben a háborúban és mit kéne csinálnom? Tavaly nyár környékén volt az, amikor az én kapcsolatrendszerem is aktivizálódni kezdett. Adatbázisokat kezdtek készíteni egyes emberek háborús tapasztalataiból, interjús és kérdőívezős munka indult be, a múzeumi szakemberek és restaurátorok is visszatértek. Azóta körülbelül azt látni, hogy visszaállt a társadalomban a szokásos munkamegosztás, csak a háborús helyzethez alkalmazkodva.

Térjünk vissza a magyar nyilvánossághoz. Az említett ÉS-cikkben azt is írod: „Magyarként nem elhanyagolható az sem, hogy az autoriter rezsim kiépülését megakadályozni nem tudó, kudarcot vallott orosz értelmiség helyzete túlságosan is könnyen hazaolvasható, így kézre áll a narratíva, miszerint a sérelmük érthető, számonkérni nem lehet őket.” Ezzel azt a közeget is kritikusan szólítod meg, akik vélhetően a cikkeidet inkább olvassák. Erről eszembe jutott egy korábbi írásod a nyugat-európai és amerikai szobordöntésekről, amiben többek között Karácsony Gergely és Nyáry Krisztián álláspontját hívtad vitára. Tudatos a részedről az, hogy időnként kritikusan üzensz a hozzád közelebb álló közegnek?

A két témát valamennyire összeköti, hogy azt érzem, vannak bejáratott vitaformáink és érveink, amik tudnak kényelmesek lenni, és megszoktuk őket, de igazából nem segítik a megértést. Nem csak annak megértését, hogy a világban mi történik, de annak megértését sem, hogy itthon mi van. És mivel nem tolongunk sokan, ráadásul ezekben a kérdésekben nem állampolgári, hanem szakmai véleményem is van, szerettem volna elmozdítani ezeket a vitákat.

Arra gondolsz, hogy az egyik esetben könnyű megérteni az orosz ellenzéket, és nem érteni az ukrán dühöt, a másik esetben könnyű elítélni a szobordöntéseket, és közben figyelmen kívül hagyni a történelmi kontextust?

Igen. Azt gondolom, hogy amikor valaki sápítozik azon, hogy le van döntve mondjuk a Churchill-szobor, az félreérti, hogy ez a szobor abban a konkrét helyzetben micsoda. Most pedig Ukrajnában például a Puskin-szobrok ledöntése kapcsán félreértik, hogy Puskin ott nem azt a Puskint jelenti, aki a verseket megírta, és aki egyébként szerintem nem szorul rá a védelmünkre és a felháborodásunkra, hanem egy adott kultúrpolitikának, és egykor a szovjet államgépezetnek ugyanolyan eleme volt, mint a Lenin-szobor. A kultúra lehet egyszerre az a nagyszerű dolog, amit befogadok, és ettől különböző élményeim lesznek, és lehet fegyver és hatalmi eszköz is. Ez mindig is így volt, és mindig is így lesz. Magyarországon pedig messze nem közkincs a tudás az erőszakról, amit a feketék vagy a helyi őslakosok ellen követtek el. És hogy ez nem egy lezárt, múltbeli, elfelejtett dolog. Hogy mennyire nem, azt leginkább éppen az mutatja, amilyen vehemenciával dőlnek ezek a szobrok. Ebből látszik, hogy az Egyesült Államokban egy brutális, nyílt társadalmi seb van. Elsősorban ezeket a sebeket kellene megérteni szerintem.

Annak, hogy ezekbe a pozíciókba beleállsz, van köze ahhoz, hogy félig Magyarországon, félig Skóciában élsz, vagy ez ettől független?

Én nem szónokolni szeretnék ezekben a helyzetekben. Ha azt látom, hogy egy pozíció hiányzik, miközben fontos, és valamennyire értek hozzá, akkor megpróbálok mondani valamit erről. Összesen annyit remélek ilyenkor, hogy ez beindít valamiféle vitát.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

2022 felforgató erejű év lehetett az életedben. El kellett jönnöd Ukrajnából, ahol épp dolgoztál, mert kitört a háború, de ezután is rendszeresen visszatértél az országba. Gyakran idézett szakértővé váltál ukrántémában. És eközben kaptad meg a Margó irodalmi díjat Látlak című első novelláskötetedért. Milyen volt mindezt egyszerre megélni?

Nem sok kapacitásom maradt arra, hogy egyáltalán meg tudjam élni ennek az irodalmi részét. Talán az idei év elejére jutottam el oda, hogy valamennyire is be tudjam engedni. Addig egyszerűen csak csinálni kellett. Egy könyv megjelenése után el kell menni eseményekre, beszélni kell róla, ilyesmi, szinte egy félállás ez ilyenkor. Majdhogynem testen kívüli állapot volt.

Mikor tavaly tavasszal felkerültem a Libri-díj rövidlistájára, érzékeltem, hogy a körülöttem lévő irodalmi közeg azt gondolja, egy ilyen díj hatalmas dolog. És tényleg elképesztő visszajelzés, főleg egy első kötetre. De azt hiszem, hogy nekem az év nagy részében nem jelentett szinte semmit. És ezt borzalmas kimondani.

Őszre, mikor megkaptam a Margó-díjat, már be tudtam engedni valamennyire, de néha azt érzem, igazán csak mostanában érkezik meg bennem. Eddig abban voltam, hogy jó, de akkor hány érszorítót viszek hova. Igazából folyamatos szégyenérzet volt bennem egész évben, ahelyett, hogy örülni tudtam volna.

Mi miatt éreztél szégyent?

Ukrajnához köt a magánéletem, ott vannak a barátaim, nagyon erősen kötődöm oda, szerettem volna ott lenni egész évben. És akkor történik velük, ami történik, miközben az ország, aminek az útlevele a kezemben van, csinálja, amit csinál. Emiatt is volt bennem szégyen, de ez ennél mélyebb történet.

Nagyon furcsa biztonságban lenni, miközben másokat lőnek. Nagyon bizarr fagyit enni, amikor a barátaid a fronton vannak. A tavalyi év legnagyobb kérdése az volt nekem, hogy mit tudok ebben a felállásban csinálni, aminek van értelme. Valahogy úgy, mint amit az ukrajnai kollégákról mondtam, akiknek szintén meg kellett ezt találniuk újra. Egyetlen olyan munkám volt, ami nem kapcsolódott Ukrajnához, azt a háború második napján otthagytam.

Az irodalmi ambíciókat most félre is tetted, vagy néha azért eszedbe jut, mit fogsz erről írni?

Tavaly megkaptam MasterCard Alkotótárs ösztöndíját egy új könyv megírására. Ez egy Ukrajnáról szóló, dokumentumregény-szerű valami, amit még azokban a hónapokban kezdtem összerakni, amikor már puskaporos volt a hangulat Kijivben, de még nem kezdődött el a totális háború. Olyan könyv akart lenni, ami arra próbál reflektálni, hogy mi történik egy társadalomban a hátországban, amikor elveszítik a békét. Milyen együttélni veteránokkal, hogyan szivárog be ez az egész a legváratlanabb helyekre.

Aztán kitört a totális háború, és mással kezdtem foglalkozni. Tavaly évközben írtam jegyzeteket hozzá, de igazán idénre tértem magamhoz, és kezdtem el rendesen dolgozni rajta. Azt viszont éreztem, hogy szépirodalmat nem tudnék most írni.