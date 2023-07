„A kék kutak és a kockaházak inkább identitásképző hungarikumok, mint a pörkölt vagy a Balaton”

Simonyi Balázs filmrendező rekordot jelentő, 15 nap, 6 óra 50 perc alatt futotta végig az Országos Kéktúrát

1172 kilométert tett meg és 32000 méter szintemelkedést küzdött le az út során

A projektről Kékkör címmel sorozatot készít, a bemutató 2024 őszére várható

Balázst futásáról, készülő sorozatáról és a Kéken gyűjtött élményeiről kérdeztük

A Kékkör film ötlete volt meg előbb, vagy a futásé?



Tavaly az HBO hirdetett egy belső pályázatot. Magyarországhoz kapcsolódó, helyi témákat bemutató, non-fiction sorozatokat kerestek. Korábban, épp az HBO-val az Ultra sok éves készítése alatt a stábunk egy hatalmas technikai, logisztikai és dramaturgiai know how-t szerzett, amit úgy éreztünk, érdemes kiaknázni, hazai terepre is alkalmazni. Beugrott a Kéktúra. Az HBO-nál más pályázat nyert, de később beadtuk a Filmintézethez is az anyagot. Tetszett nekik a running road movie keret, kérték, pimpeljük meg pár dologgal, találjuk meg a fiatal, dinamikus tartalmakat fogyasztó korosztályt is, ami jogos, mert ők mozdulnak ki a természetbe a legkevésbé. Ezután mondtam régi barátomnak és kollégámnak, Józsa László producernek, hogy adjunk a projektnek némi sportértéket. Lássuk, mennyi a rekord. 17 nap volt a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) kimutatása szerint. Mondtam, hogy ezen belül simán hozható, ez lesz a plusz ösztönző elem. A Filmintézet pedig megítélte a támogatást a Kékkör munkacímű sorozat első szezonjára.



Készültél külön a futásra? Vagy már akkora rutinod van az ultratávokon, hogy nem volt rá szükséged?

Inkább fejben készültem. Előtte még elmentem másfél héttel Görögországba futni a kedvenc versenyemre (180 km Nemea és Olümpia közt a peloponnészoszi hegyeken át), patent volt. Ennyi év hosszútávozás után képes vagyok napi 70-100 kilométereket teljesíteni terepen. Az ezen felüli terjedelem sérülésesélyes, legalábbis nehéz naponta regenerálódni belőle. Leginkább az dönt, hogy valaki mennyi tapasztalattal, álló- és tűrőképességgel rendelkezik, és hogyan állítja rá az agyát a feladatra. Onnantól már a test is memoriterből dolgozik.

Ilyen szinten ez már alap?

Nem alap, de nem is heroikus megerőltetés. A sorozat-jellege, a napi robot teszi nehézzé. Arra vagyunk tervezve, hogy helyet változtassunk, mozogjunk, használjuk az ízületeket, vázrendszert és a rajtunk levő zsírt, izmokat. A nagymamám kiskamaszként mindennap Csobánkáról gyalogolt be a budapesti vásárcsarnokba, hogy eladja a terményeit. Oda-vissza az az út körülbelül 45 kilométer volt. Sokunk nagyapja, dédapja is hazagyalogolt a hadifogságból. Szóval nem emberfeletti, inkább elvárható, átlagos teljesítmény ez. Elég, ha belegondolsz, hogy ha 12 órát sétálsz egy nap, az már 60 kilométer. Ha dinamikusabban, akkor 70-75. Így számol a Google térkép is.

Gyorsabban is le tudtad volna futni a távot?



Eleve úgy számoltam, hogy 12-13 napon belül meg lehet csinálni. Most már tudom, mit és hogyan kéne. Csakhát közben filmezni is kellett, így lettek a munkanapok 16-18 órásak. A dolog komplexitását sokkal inkább az adta, hogy az egész út alatt három szerepkörben kellett helytállnom: rendezőként, futóként és író-műsorvezetőként.

Mi volt a legrövidebb és a leghosszabb napi etapod?

102 kilométer volt az első nap, holott csak a 95 kilométerre levő Káldig mentem. Abban volt eltévedés és „stábfuttatás” is, amikor szolgaian visszamentem megcsinálni újra és újra egy-egy fontos konfot. A legrövidebb pedig 71 km volt, valamelyik esős napon. Átlagosan egyébként napi 79 kilométert futottam és 2100 méter szintemelkedést küzdöttem le.

Balázs pontos útvonalát ezen a térképen lehet visszanézni:

Pecsételtél az út során?

Igyekeztem betartani a Magyar Természetjáró Szövetség (MTSZ) játékszabályait. Pár pecsét kimaradt az első hat nap alatt, mert akkor sokat futottam, másra figyeltem, bele kellett rázódnom a hármas szerepkörbe. A bélyegzőhelyeken való áthaladást utólag snittekkel, fotókkal, gps nyomvonallal igazoltam. A rekord hitelesítésére, regisztrálására egyébként nincs protokoll. Eddig csupán napi beszámolókra, bemondásra alapították, ezeket sem kérdőjelezem meg. Viszont mi felállítottunk egy sztenderdet: nyomkövetős jeladókból kettő is, ha az egyik lemerülne, beázna. Ezeket navigációs szakember követhette valós időben online, köztük egy kéktúra ellenőr, aki ki is jött egyszer ellenőrizni a Bakonyba. És ott volt a napi futási adatokat rögzítő órám is, és rengeteget dokumentált a stáb is. A pecsételés kettő értelemben „gyerekes” dolog. Egyrészt gyermeki örömöt ad megszerzésük, olyanok, mint a futóversenyek ellenőrzőpontjai. Minden bélyegzővel eggyel beljebb vagyok. Másrészt pont annyit bizonyít, amennyit nem. Könnyen kijátszható, ha valaki meg akar úszni egy etapot. Vannak sztorik, hogy emberek biciklivel, autóval gyűjtik a pecséteket, hogy meglegyen nekik a jelvény.

Változtatnál valamin a pecsétekkel kapcsolatban?

Nem vagyok nagy kiránduló, terepen is keveset futok, tehát laikusként mentem a Kékre, ráadásul futva. Viszont vannak visszajelzéseim az MTSZ-nek, ezek egyébként egyeznek is számos túrázóéval, akikkel találkoztam az úton. Kritikus pontokon muszáj lenne új pecsétek kihelyezni: olyan 500-900 méteres hegycsúcsokon, amelyeket könnyen ki lehet kerülni. Ilyen például a Nagy-Gete, a Badacsony, a Tepke, a Naszály vagy a Nagy-Milic. Emellett sokszor értelmetlen, látnivaló nélküli letérőket kell tenni a pecsétért, ahelyett, hogy kikerülnének az útjelző táblás oszlopra. Az OKT hivatalos nyomvonalában nincsenek benne a letérések, a bélyegzőhelyekhez mégis sokszor le kell jönni az útvonalról. Emellett a pecséteken jó lenne embereket is ábrázolni, jelenleg ugyanis egyiken sincs. Főleg a környék jelképszerű épületei szerepelnek a pecséteken. Bakonybélnél adná magát Cseh Tamás, vagy a Naszálynál - ha kerülne oda is pecsét - Rockenbauer Pál, aki ott lett öngyilkos. De a legendás hűvösvölgyi lángosos is felkerülhetne a bódéval.

Milyen helyeken és mennyit aludtál esténként?

Átlag öt órákat. Volt, hogy stábszálláson, máskor az egyik lakóbuszunkban kvázi pályaszálláson, de a szabadban is. A Csobánc tetejére például hajnali háromra értem fel. A hullafáradt stábból lassan szállingóztak az emberek, eltévedtek. Aztán lett egy sátor, tábortűz, majd reggel 8-kor indultam tovább, átöltözés nélkül a Bakonyba. Máskor meg úgy jött ki, hogy a Zemplén közepére sötétben értünk. Ki kellett volna hagynunk a szép forgatási pontokat. De rendesek voltak az erdészek, kinyitották nekünk az Istvánkúti erdészházat.

Június elején több napon keresztül komoly esőzések voltak az országban. Téged ez hogyan érintett?

A beszámolók hősies része szokott lenni az eső taglalása. Esett igen, mi erre készültünk a terepszemle alatt. Alkalmazkodtunk a lehűlést hozó Medárd-napi magyar monszunhoz. Filmen jól néz ki, de futóként jelentős alázatot és káromkodást generál. Ilyen időben senki nem megy kirándulni. A Vértesben egész nap bokáig érő, hömpölygő vízben, dagonyás nyomvályúkban kellett futnom. A Cserhátot vártam, gyönyörű vidék, ott meg már hatalmas sár volt és eső. A zempléni befutón is szakadt. Szóval nem egy tökéletesen megkomponált Magyarország-imidzsfilm lesz, hanem a június 1. és 16. közti valóság.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Az agyagos, felázott talajon hogyan tudtál haladni?



Volt, hogy léptem egyet, elmerültem térdig, és alig tudtam kihúzni a lábamat. De biciklivel sem volt könnyebb a dolog. A bicikliző stábtagok a normális sárban még tudtak hajtani, de ahogyan gyurmaszerűre váltott a talaj, egyből felkerült a sár az agyra, láncra, ami aztán el is szakadt. Futni volt a legegyszerűbb és leggyorsabb ezeken a napokon.

A növényzet mennyire okozott problémát?

Nyáron több helyen is ágasbogas, dzsindzsás részekre lehet számítani. Sokszor még a jelzést sem lehet látni. Mátraverebélyre lemenet tüskés bozótalagúton, Sirok illetve Baktakék előtt egy nyakig érő csalántelepen kellett végigmenni, ami tavasszal még nem volt ennyire benőve. Ugyanakkor senki nem kötelezhető arra, hogy a tulajdonában lévő turistautat és környezetét rendben tartsa, erre legfeljebb csak kérni lehet. A helyzetet így kell elfogadni.

Technikailag melyik szakaszokat volt a legnehezebb megfutni?

A „technikás” szó a futószótárban a kellemetlen, para utat, egyszóval a szart jelöli. A balatoni vulkáni kúpokra egymás után felfutni nehéz. A nagymarosi Julianus kilátóhoz vezető emelkedőn, majd onnan lejövet is össze kell szorítani a fogat. A Naszályra felmenni tán a legdurvább, mert a szerpentines ösvény egy nagyon meredek szakadékba van bevájva. Veszélyes rész, gyerekkel kihagynám. A Nagy-Gete köves, tokodi oldala lefele is, felfele is pocsék. De ha van egy jó ötujjas zoknid, akkor minden megoldható.

Többen panaszkodnak, hogy a Kéktúrán túl sok az aszfaltos szakasz. Téged ez zavart?



Ajándék. Utcai futó lévén néha megcsókoltam a betont, mint II. János Pál pápa, amikor megérkezett valahova a repülőről leszállva. A terepviszonyokat egyébként jól jellemzi, hogy a 60 ezres cipőm 800 kilométert bírt. Megküldtem rendesen, kilukadt, a csillapítás kifingott. Ha taxis tarifaként számolnánk, 75 forintot fizettem 1 kilométerért.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Hányszor tévedtél el?

Rögtön az Írott-kőről lefelé sikerült a flow és a színtévesztés miatt. Utána is gyakran kevertem a kék jelzést a zölddel, messziről nagyon hasonlók. A Kéktúra gpx track remek, és a jelzések sűrűn vannak, ami korrekt dolog 1200 kilométeren. Inkább csak szakaszonként változik, hogy az adott régió jelzésfestőinek mennyire logikusan sikerült a jelölés. Amikor görbe felületre festenek nyilat, akkor nehéz eldönteni, hogy merre jelzi a kanyart: ahonnét el kezdték festeni vagy ahol, a nyíl véget ér. Legkönnyebben a Cserehátban lehet eltévedni. A dűlőutak olyanok, mint a vasúti pálya váltói. Hiába nagyítottam bele a térképébe, nem segített kiigazodni az összefutó utakon, amelyek kis kanyarokkal majdnem mind egyenesen tartottak. A fára rakott jeleket benőtte a növényzet, és ahol cserje meg bokor van, oda meg nem is lehet festeni, és így offline tájékozódni sem. Kék szigszalagok vannak csak.

A Cserehátot sokan a Kéktúra mostohagyerekének tartják. Neked hogy tetszett?

Egyik kedvencem ez a lesajnált vidék, amire felületesen rásütik, hogy Tarr Béla-filmbe illő nyomasztó környezete van lecsúszott emberekkel. Szerintem viszont tökéletes a Kéktúra, és valamiképp az ország és önmagunk megismerésére is. Nincs benne sok szint, viszont rengeteg kedves hely és ember van arrafelé. Az ország 50 legkisebb lélekszámú településéből több is ott található. Gagyapáti, Nyésta, Tornabarakony: szép és szomorkás vákumban csücsülő kis falvak. Ahogy egy tábla hirdette, ott még hallható a csend.

Melyik volt a kedvenc szakaszod az út során?

A teliholdas éjszakák június elején, például az ezüsthidas Balaton a ringó bárkákkal Badacsonyról pazar volt. Az elhagyott temetők: Karmacs, Veimpuszta, Körtvélyes. A Zemplénben a csalitos erdei rész Arka után, a kalandparkszerű buja erdő Mogyoróska előtt. A bukolikus Fekete-hegy a Káli-medencében. A Felsőpetény és Alsópetény közötti hangulatos, fenyvesek és legelők közt vezető út. A Nagy Hideg-hegy éjjeli zordon hallgatagsága és szigorú, egyenes emelkedője. A Bükk 30 kilométere is idilli Bélapátfalva és Bánkút közt: monumentális fák, őserdő, kilátópontok között kanyargó, ördögszántásos ösvények. A zsákfalvak: Arka, Bakonykúti, Uppony, Vállus, Tömörd. Ezekben a falvakban szívesen időznék.

Miért javasolnád a Kéktúra végigjárását?

Legalább négy arca van a Kéknek az évszakok miatt, a márciusi terepszemléhez képest egyes helyekre rá sem ismertünk júniusban. A hosszú, egybefüggő, változatos útvonalon időtálló hungarikumokat találhat az ember. Nekem három ilyen van, amik sokkal inkább identitásképzők, mint mondjuk a pörkölt vagy a Balaton. Először az aranyos, szinte már filmes díszletbe illő, felszámolt vasúti megállóhelyek. Például Sirok. Aztán ott vannak a kockaházak, Kishután külön ilyen utca van. Végül pedig a kék kutak. Vannak helyek, ahol kicsit máshogy néznek ki árnyalatban, formában, például Fancsalon. Bózsván sötétkékek. Megkérdeztem az ottaniakat, miért: „hát mert ilyen festék volt".

Mi volt a legnagyobb kihívás a projekt során?



Mindig úgy feküdtem és keltem, hogy nincs nyugvópont, ugyanaz kezdődik elölről. Egyszerre fohászkodtam, hogy „a mindennapi 78 kilométerünket add meg nekünk ma is”, közben ott lebegett a sérülésfaktor, a napi rendelkezésre álló idő nyomasztása. Folyamatos anyagcsere- és válságmenedzselés folyt, miközben rengeteg jó dolog történt, mindez rögzült, forgott a film, figyelni kellett, hogy hol is járunk, mi is van a scriptben, hogyan adjuk át a nézőknek. Ezért volt ez a legmegterhelőbb dolog, amit eddig csináltam, mert ez a kreatív munkával kombinált futás, a soknapos, nagy volumenű terhelés nagyon fárasztó, kiégető.

Volt, amikor azt érezted, hogy mélypontra kerültél?

Amikor mellényúltam egy kenőcsnek, és a hűsítő lóbalzsam helyett melegítőkrémet kentem fel éjjelre. Nehéz látni a végét mondjuk 350 kilométernél, de eltökélt és magabiztos voltam, sosem adtam még fel versenyt, nem is estem ki. A kényelmetlenség és a megismerés fordítottan arányos. Beálltam egy repetitiv ritmusra, futóként beszűkültem, miközben alkotóként nyitottnak kellett maradnom. Csak a koncentráció segít. Időszakos mérgelődések voltak a fáradtsággal arányosan, főleg éjszaka, de azok együtt járnak az ultrafutással. Viszont olyan munkaként fogtam fel, amit én akartam, és ami egyben a hobbim is, ezért ezek adrenalinként hatottak. És amint Hollóházán célba értem, az agy leoldott, a test felszabadult, jöttek elő a fájások, a tompa fáradtság, napokig éhes voltam, hat kilót fogytam.

Hogyan viszonyul a filmed Rockenbauerék klasszikusához, a „Másfélmillió lépés Magyarországon”-hoz?

Aki a Kékkel foglalkozik, arra könnyen ráfogják, hogy remake-t vagy utóérzést készít. A sorozatunknak semmi köze hozzá, csak a téma közös. Nem hiszek a szent tehenekben. Nekem a Másfélmillió nem klasszikus, de értem, hogy sokaknak miért az. Gyerekként a főcímzenéjétől féltem, az SZTK-szemüveges beszélő fejek négyperces monológjai untattak, de főleg a patetikus, modoros hangvétele zavart. A kaszáló, zoomolgatós kézikamerázás és az ad hoc vágás már akkor sem tűnt indokoltnak és modernnek, ma pedig fájó látni benne a termelési riportokat, például a csempegyárról vagy a bányászsrácokról. Akkor ez hiánypótló volt, de lássuk be, ma nem igazán tudja lekötni a nézőt a tudományos kiselőadás a kőzettanról, hidrológiáról. De van két hatalmas erénye. Konkrét fizikai aktivitásra motiváltak sok ezer embert, lökést adtak a természetjárásnak, s így az egészséges életmódnak, országfelfedezésnek. És egy időkapszulát zártak celluloidba. Megörökítettek tradíciókat, eltűnő beszédmódokat, arcokat, viseleteket, foglalkozásokat, mint a szénégetők vagy a drótos tótok élete. Mi ezt nem tudjuk megcsinálni, mert túl gyorsan változnak a dolgok. Forgathatnánk az egyes falvakban még jelenlévő kártyás telefonokról, de annak mi értelme lenne, amikor itt a mesterséges intelligencia, ami rengeteg foglalkozást és gondolkodásmódot át fog alakítani? Skanzent nem akarunk csinálni, más célkitűzésünk van.

photo_camera Fotó: Bankó Gábor/444

Micsoda?

Hangulatok, történetek, motivációk megmutatása nem tévés, hanem filmes módon. Az én futásom csak a keret, ahogy az Ultrában is. A nézőt elkalauzolom a Kéktúrára, az egotripemen átszűrve látjuk a helyeket, gasztronómiát, épített örökséget, természetet. De a sorozat gerincét a Kéktúra vonalán élő, dolgozó, oda valamiképpen kötődő emberek portréi adják, és azoké, akik valamilyen okból rálépnek az útvonalra. Mi hajtja őket, miért vágnak bele, miért hagyják abba? Rengeteg elkötelezett ember és friss beszálló kékezik. Van hat- és nyolcvanhárom éves teljesítő is. Más a kutyájának is csinált pecsétfüzetet. Van terhes asszony, aki még a nyolcadik hónapban is járja a Kéktúrát, mert tök fontos neki. Rövid etapokat tesz meg, taxival közlekedik a ki- és beszálló pontokra. Ha bárki tud hasonlóról, legyen az extrém vagy átlagos téma, küldje el nekünk nyugodtan. Van egy hosszú listánk, de szívesen fogadunk minden ötletet, tippet.

Mekkora stábbal dolgoztál?

Tizenheten voltunk, sokunk az Ultra forgatásán edződött, de ez annak többszöröse volt méretben, időben. Brutális filmes-futós karavánunk volt. Elektromos motorral és gördeszkához hasonló eszközzel (OneWheel) is mozgattunk kamerákat, használtunk Super 8-as nyersanyagot és különböző drónokat. Volt olyan, amelyik - mint egy videójátékban - villámgyorsan tudott cikázni bármi között, simán keresztül repült a vitányi vár ablakán vagy a Dera-szurdok vízre dőlt fái alatt 120 kilométer/órás sebességgel.



Ha elkészültök a filmmel, forgattok majd a Kékkör dél-dunántúli és alföldi szakaszairól is?

2024 végére készül el a tíz 25 perces epizód, addig csepegtetjük a dolgokat. Reméljük, találkozik a kereslet és a kínálat, és így lesz folytatása is a további túrákkal. A mozgós, outdoor tartalmakra van igény. Az Ultra a bemutatásának hónapjában a második legnézettebb volt az HBO-n, a Trónok harca után. A Dél-dunántúli Kéktúra jobban is érdekel, mint a Kéktúra. Nagyon szépeket hallok róla, nem olyan mainstream, mint a Kéktúra. Viszont azt már valószínűleg nem futnám végig, hanem más ötletet találnék ki rá. Például végigmennék rajta egy vakkal vagy egy mozgáskorlátozottal.

Egy 2017-es interjúdban azt mondtad, élethosszig szeretnél futni. Tartod ezt a tervedet?

Persze, a futás életforma, önkifejezésmód. A kompetitivitás, a mezőnyben brusztolás viszont már nem annyira izzít, bár remek futóesemények vannak itthon is, küldölfön is. Sajnálom az energiáimat túlságosan beleölni, megeszi az életet és az időt, így is sokat foglalkozom vele írásban, podcastban, tettben, munkában. Nektek is írtam futós könyvajánló esszét. A privátfutások sokkal jobban szórakoztatnak. A 40. születésnapomra megajándékoztam magam azzal, hogy egy hét alatt az összes jelentős görög hegycsúcsra felfutottam: Parnasszosz, Taigetosz, Olümposz és a többiek. Amikor meg 42 lettem, 420 kilométert futottam öt nap alatt Görögországban Thermopülai-től Spártáig aszfalton, terepen. Kimegyek egy pici futóhátizsákkal, és a görög vendégszeretetre hagyatkozom. A Spartathlonra idén még – kilenc teljesítés után zsinórban tizedik alkalommal – felkészülök, arra tudom, hogy kell, megmutatom a versenyt a két kisebb gyerekemnek is, de úgy néz ki, ez lesz az utolsó. Vagy nem.