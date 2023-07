Csavarra szétszedik, mégsem zuhan le, mi az?

Amikor először hallottam, hogy a repülőgépek karbantartása során csavarra szétszedik a gépet, az volt az első gondolatom, hogy utána hogyan nem zuhan le?

A második gondolatom pedig az volt, hogy kéne írni erről egy cikket.

Megnéztük az utasszállító repülőgépek karbantartását a budapesti Lufthansa Technik karbantartó üzemében.

Minden kérdést feltettünk, ami egy utasnak eszébe juthat, és megnyugtató válaszokat kaptunk.

Hosszú engedélyeztetési folyamat után jutottunk el Ferihegyre, ahol még éppen elcsíptük a karbantartási szezont. Ez szeptember végétől május végéig tart, ugyanis nyáron a légitársaságoknak nagy szükségük van a repülőgépekre. Érkezésünkkor a Lufthansa Technik Budapest két nagy hangárában összesen öt gép állt bent, amelyeknek a szétszedése vagy összerakása különböző fázisoknál tartott.

photo_camera Karbantartás alatt álló gép a hangárban. Fotó: botost/444.hu

„Ez az úgynevezett keleti hangár, amelyben három repülőgépet tudunk elhelyezni. Előttünk két repülőgép áll, az egyiket most kezdtük szétszedni, a másikat most rakjuk össze. Mindkettő nagyjavításon van. Ez a gép most már több mint két hónapja benn áll a hangárban, és nagyon úgy néz ki, hogy olyan javításra szoruló alkatrészt találtunk a futómű bekötéseknél, hogy mind a két bekötőbordát ki kell cserélni, amihez viszont a gyártó csapatát ide kell hívni, úgyhogy ez több ezer euróba fog kerülni” - magyarázza Fischer Ottó termelési vezető a hangárban állva.

Ottó 2002 óta dolgozik a Lufthansa Techniknél, de karrierje egészen a Malévig visszanyúlik, ahol először csoportvezetőként kezdett, aztán fokozatosan lépkedett felfelé a ranglétrán. Termelési igazgatóként 2014 óta dolgozik a Lufthansa Techniknél.

photo_camera Fischer Ottó is repülőgép-szerelőként kezdte a karrierjét. Fotó: botost/444.hu

410 ezer munkaóra egy év alatt

A budapesti Lufthansa Techniknél majdnem 400-an dolgoznak, és eddig több mint 40 ügyfelük volt, köztük olyan légitársaságokkal mint a Norwegian, Brussels, Azores Airlines vagy Kenya Airways. Az üzem alapvetően kétfajta repülőgép típusra van berendezkedve, a keskenytörzsű gépeken belül javítják a Boeing 737-es családot, a klasszikusoktól a Maxokig, illetve az Airbus A320-as családját.

photo_camera A nyugati hangár, ahova két gép fér be. Fotó: botost/444.hu

A Lufthansa Technik Budapest Kft.-t a Malévval közösen alapították 2000-ben, amelyből a Lufthansának volt 85 százalékos tulajdonrésze, a Malévnak pedig 15 százalék. Az első gépeket 2002-ben kezdték el javítani, addig az állomány felépítése zajlott. 2009-ben, amikor a Malév már pénzügyi gondokkal küzdött és sok pénzzel tartozott a repülőtérnek, a tartozás fejében a 15 százalékos tulajdonjogot átadta a repülőtérnek. 2014-ben viszont a Lufthansa megvásárolta ezt a tulajdonrészt is, így a vállalat most már 100 százalékban a Lufthansa Technik tulajdona.

A vállalat területe összesen 43 ezer négyzetméter, és a két nagy hangár mellett a járvány előtt volt egy kisebb felfújható hangár is, ahol ugyan nagy karbantartást nem lehetett csinálni, de olyan speciálisabb munkákat, mint a kabinátalakítás vagy wifi-beépítés, igen. Például itt csinálták az egyik nagy nemzeti légitársaság összes gépére a wifi rendszert. A felfújható hangár 54 méter széles és 58 méter hosszú volt, tehát egy A321-es is befért.

„Aztán jött a covid, a légitársaságok válságba kerültek, és mindenki először a luxus, a kényelmi dolgokat fogta meg, tehát krízis időszakban csak a repülésbiztonsági szempontból elengedhetetlent csináltatják meg, az ilyen extra dolgokat nem. Ezekhez az esetekhez viszont nincs szükség felfújható hangárra, így azt lebontottuk” - magyarázza Ottó.

A két nagy hangár közül a keleti hangárba pedig csak úgy tudnak elhelyezni három gépet, hogy használnak egy úgynevezett „tail out boxot”, mert kilóg az egyik gép farokrésze a hangárból, és így tudják megoldani, hogy az is fedett legyen mintegy a hangár meghosszabbításaként.

Ha kell, mennek a gép után

A Lufthansa Techniknél mindenféle karbantartási feladatot ellátnak. Végeznek időszakos karbantartásokat, nagyjavításokat és „line maintenance”-t, vagyis forgalmi karbantartást. Az utóbbi az induló és érkező gépek karbantartására vonatkozik, amit egy kis csapat lát el a 2-es terminálnál.

Ezen kívül végrehajtanak futómű-, és hajtóműcserét, valamint AOG-ot, vagyis „aircraft on groundot”, ami azt jelenti, hogy amikor valahol meghibásodik egy repülőgép és nem tud felszállni, akkor a budapesti Lufthansa Techniktől hívnak oda egy csapatot.

„Már több helyen is voltunk repülőgépet megjavítani, sőt volt úgy, hogy olyan probléma volt a repülőgéppel, hogy nagyon komoly, több, mint másfél hónapos javítást végeztünk. Például amikor az egyik légitársaság repülőgépe megsérült egy görög szigeten, ott is mi voltunk megjavítani a repülőt. Vagy például volt egy olyan, ami Szlovákiában történt 'hard landing' után, amikor a pilóta olyan keményen rakta le a gépet, hogy a következő felszállás előtt komolyabb javítási munkákat kellett végrehajtani. Ez ilyenkor egy kihívás, és utána megvan a sikerélmény, amikor felszáll a gép” - magyarázza Ottó.

Tudnak végezni repülőfestést is, de Ottó hozzáteszi, hogy bár tudnak akár egy teljes repülőgépet is átfesteni, az ő üzemük azért elsősorban nem erre van optimalizálva, viszont rengeteg kis cég alakult, akik erre specializálódtak, így van más megoldás az ilyen típusú munkák elvégzésére. Ottó azt is elmondja, hogy légitársaságfüggő, hogy ki-mennyire ad a kinézetre, de műszakilag 8-10 évente indokolt teljesen újrafesteni egy repülőgépet.

photo_camera Frissen festett kalaptartók. Fotó: botost/444.hu

A budapesti Lufthansa Techniknél javítják a repülőgép belső alkatrészeit is, úgy mint a mosdókat, székeket, konyhákat. De végeznek speciális roncsolásmentes vizsgálatokat is, ehhez hordozható röntgen gépet és ultrahangos vizsgálatot is használnak, amivel meg tudják nézni, hogy egy-egy alkatrésznél nincs-e repedés vagy más sérülés.

Ezen kívül alakítanak át kabinbelsőket, wifi rendszereket építenek ki, antennákat építenek be.

photo_camera A székeket minden karbantartás során javítani kell, mert ezek gyorsan amortizálódnak. Fotó: botost/444.hu

Ahogy egy autó is elromolhat, úgy egy repülőgép is

„Vannak ideiglenes és végleges javítások. Most volt két olyan repülőgépünk, amiket az év végén ki fogják vonni a forgalomból. Ezért nagyon sok javítást nem is kértek, csak egy felületi kezelést, ideiglenes javítást, hogy év végéig biztonságos működhessen a repülőgép” - mondja Vég István, a Lufthansa Technik Budapest minőségügyi vezetője, aki korábban szintén repülőgép-szerelőként dolgozott.

photo_camera Vég István. Fotó: botost/444.hu

István hozzáteszi, az, hogy kevesebbet invesztálnak a légitársaságok a repülőgépbe, nem azt jelenti, hogy a biztonság kárára teszik ezt, hanem inkább csak az úgynevezett kozmetikai tételeken spórolnak, például nem fényeztetik le a csomagtartó ajtókat a kabinban. „Ez minden légitársaságra igaz, mindegy, hogy egy fapadosról beszélünk, vagy egy akármelyik ország zászlós légitársaságáról, a biztonságon senki nem spórol. Ha mi találunk egy hibát, ami a határértéken túl van, nem mondhatja azt a légitársaság, hogy nem kéri a javítást, mert akkor nem adjuk vissza a repülőgépet. Nem adunk ki úgy repülőgépet, hogy az nem biztonságos, nekünk pedig kötelességünk felírni ezeket a hibákat. Nem csinálunk és nem is csinálhatunk olyat, hogy nem nézünk oda, mert tudjuk, hogy ott baj van és becsukjuk a szemünket” - teszi hozzá Ottó.

A gyártók azt is meghatározzák, hogy milyen sűrűn kell karbantartani egy repülőgépet. Ennek ellenére a légitársaságok használhatnak különböző karbantartási terveket. Van, aki azt a koncepciót követi, hogy többször, rövidebb időre állítja le a gépét. Van, aki azt követi, hogy inkább ritkábban, hosszabbra. Ehhez pedig mindenki végez magának egy gazdasági számítást, ami alapján eldönti. „Általánosságban azt lehet mondani, hogy olyan másfél évente állnak le a gépek egy nagyobb karbantartásra. A fiatalabb gépeknél ez 5-6 napot vesz igénybe, az idősebb gépeknél ez akár 60 nap is lehet” - mondja Ottó.

Ebből a szempontból viszont nem egyformák a légitársaságok, mert nem csak a repült órák számítanak, hanem a ciklusok is. Egy ciklus egy fel- és leszállásból áll, ami azért fontos mérőszám, mert a legnagyobb terhelés fel- és leszállásnál éri a gépet. Ilyenkor túlnyomás keletkezik, magyarul felpumpálják a törzset, utána pedig leengedik, ami gyengíti a repülőgép szerkezetét.

„Van olyan légitársaság, amelyik nagyon rövid útvonalakat repül, a repült órája nagyon kevés, viszont nagyon sok a ciklus benne, ilyenkor is meg kell állítani a gépet. Van viszont olyan, amelyik nagyon hosszú utakat repül, kevés a ciklussal, sok a repült órával, akkor azért kell megállítani. Mind a két mutatót vizsgálni kell, és aztán a légitársaság dönti el, hogy hogy akarja ütemezni a karbantartást” - mondja.

A gyártónak van egy alap karbantartási terve, ami nem csak a karbantartás gyakoriságát határozza meg, de azt is, hogy ettől mennyire lehet eltérni. A légitársaságoknak ebben van mozgástere.

Régen egy gép két repülése között is volt szerelői ellenőrzés, most már ezt azonban a pilóta végzi felszállás előtt szemrevételezéssel, és ha rendellenességet észlel, akkor hívja a szerelőt.

Viszont napi egyszer, rendszerint, amikor a repülőgép megáll éjszakára, egy szerelő ellenőrzi a gépet. Általában ilyenkor olyan hibákat keres, mint: elkopik a kerék, folyik valahol a hidraulika olaj vagy a hajtómű olaj, vagy madárral ütközött a gép. Az üzemelés során jelentkező műszaki hibákat viszont csak a pilóta tudja jelezni.

„Van olyan műszaki hiba, ami hiba, de repülhet vele a gép, és van olyan hiba, amellyel nem repülhet, mert az a repülésbiztonságot veszélyezteti. Ha valami nagyon egyszerű műszaki hibáról van szó, akkor a pilóta dönthet úgy, hogy felszáll. Ezeknek a döntéseknek a meghozatalához a fedélzeten van egy minimum 'equipment list'. Ez leírja, hogy mi az, amivel még repülhet, mennyi ideig repülhet, és mi az, amit ki kell javítani a következő felszállás előtt” - részletezi István.

Például kisebb hibának számít, amivel még tovább lehet repülni, ha egy vécét le kell zárni, mert eldugult. De akár akkor is lehet repülni, ha egy műszer hibásodik meg, mivel redundáns a rendszer, van, ami át tudja venni a szerepét. Ha olyan a hiba, hogy szerelőt kell hívni, ő is dönthet úgy, hogy a földön marad a gép.

photo_camera A repülőgép orrában lévő "tányér" az időjárás-érzékelő. Fotó: botost/444.hu

Ottó és István azt mondják, hogy a leggyakoribb ad hoc hibák általában olyanok szoktak lenni, hogy kiég egy lámpa, tönkremegy a kihangosító rendszer, eldugul a vécé, de olyan is előfordul, hogy kerekek vagy fékek kopnak el.

„Minden repülőgépen előfordulnak hibák, az autó is elromolhat, úgy a repülőgép is. De azért a rendszerek többszörözve vannak, biztonságosak. Amikor elindult a repülés, akkor szinte az összes baleset műszaki hibából adódott, most pedig szinte egyik sem. Tehát nagyon kevés az olyan műszaki hiba, ami egyből katasztrófához vezet” - nyugtat meg mindenkit Ottó.

Nagyjavításkor teljesen szétszedik a gépet

„Nagyjavításkor csavarra szétszedjük a gépet, csak néhány cső marad benne. Egy nagyjavítás meghaladja a 20 ezer munkaórát is” - mondja Ottó, miközben körbevezet minket a hangárban.

A keleti hangárban már csak a háttérből hallatszik a fúrók zaja, mert a műszak korán reggel kezdődik, ezért délután korán is ér véget. Éjszaka nem nagyon szoktak dolgozni, csak akkor, ha olyan festést vagy tisztítást végeznek, ami tűzveszélyes. Átlagosan 30-40 ember dolgozik egyszerre egy gépen, ami egy nap körülbelül 400 munkaórát jelent.

„Úgy kezdődik egy nagyjavításos karbantartás, hogy amikor ideérkezik a repülőgép, úgynevezett 'incoming checkeket' csinálunk, tehát megcsináljuk a bejövő ellenőrzéseket. Ezek különböző működéspróbák, tesztjei a rendszereknek, illetve elkezdjük szétszedni és ellenőrizni a gépet. Ez az úgynevezett inspekciós fázis. Ezt követi a hibajavítási fázis, és akkor a végén az összerakás az utolsó fázis. Ilyenkor minden rendszert leellenőrzünk, kivisszük, lehajtóművezzük a gépet, vagyis hajtóműpróbát csinálunk, és ha minden szép és jó, útjára bocsátjuk a repülőgépet” - ismerteti a lépéseket Ottó.

Amikor megérkezik a gép, akkor a légitársaság képviselője és a karbantartás vezetője körbejárja a gépet, mellyel megtörténik a repülőgép átadása. Guzi Gyula, az egyik gép karbantartás-vezetője elmondja, hogy a hibák felmérése után megállapítják, hogy a javításhoz mennyi és milyen képesítésű, mivel feljogosított ember kell. Ha egy területen több hiba van, akkor az plusz kapacitást igényel.

photo_camera Guzi Gyula karbantartás-vezető. Fotó: botost/444.hu

Guzi Gyula megjegyzi, hogy ha hamarabb érkeztünk volna, akkor segíthettük volna előrébb tolni a gépet, mert nem fért el a gép függőleges vezérsíkja a másik géptől. Gyula azt mondja, hogy egy kibelezett gép nem olyan nehéz, körülbelül 47-48 tonna, és 15-en simán előrébb tudták tolni a kerekénél fogva. Ez egyébként nem a szokványos eljárás, vannak a vontatásra kifejlesztett automata gépek, de adott esetben ez gyors és hatékony módszer.

Gyula felkísér minket a szétszerelt gép utasterébe, amiből még a padlót is felszedték, ezért csak úgy nevezett vendégpadlókon lehet járni, amelyek különböző méretű összeillesztett lemezek, melyek pótolják, a javításon lévő padlólapokat a karbantartás idején.

A gép falán csak a néhány cső és a szigetelés látszik, amit szintén át szoktak nézni, és ha valahol sérülés vagy beázást találnak, azt megjavítják vagy kicserélik.

Gyula elmeséli, hogy több hibát is találtak a gépen, de nem is egy fiatal, hanem egy 25-26 éves öreg gépről van szó. Például a pilótafülke egyik fittingjében (illesztésében) volt egy furat, amiben találtak egy repedést, aminek a javításához erősebb kötőanyagra lesz szükség. De megmutatja a leszerelt pilótafülke ablakát is, ami a covid miatti sok állásban bemattult a napsütéstől, ezért az egészet ki kell cserélni.

Ottó elmondja, hogy a járvány miatt nagyon sok légitársaság a földön parkoltatta a gépeit Ferihegyen, volt, amikor 50 gép állt végig az egyik gurulópályán. Ez a Lufthansa Techniknek pluszmunkát adott, ugyanis a gépeket hetente kellett ellenőrizni, hosszú ideig tartó parkolás esetén pedig csak nagyjavítás után szállhat fel a gép. Ezek közé tartozik Gyula gépe is. Van olyan gép, ami hosszabb ideje itt áll, és arra vár, hogy bejusson a hangárba nagyjavításra.

Megkérdezzük, hogy mik az alapdolgok, amiket minden karbantartásnál átnéznek. Ide tartoznak a hajtóművek, a futómű, a törzs állapota, illetve a székek, amelyekből egyre vékonyabbakat és ezáltal könnyebben meghibásodókat raknak be a légitársaságok, hogy így növeljék a helyet és csökkentsék a súlyt.

Gyula hozzáteszi, hogy általában a gyártó a karbantartási útmutatóban meghatározza, hogy mik az Achilles-sarkai a repülőgépnek, amelyeket annak idején mindenféle terheléses teszttel számoltak ki. Ezeken a helyeken sűrűbben fordulnak elő repedések, ilyen terület a szárnybekötési részek és az ajtókeretek. Ha pedig a mérnökök valami olyan hibát találnak, amelyre nincs a gyártó útmutatójában javítási javaslat, akkor a Lufthansa Technik mérnökei javaslatot tesznek a gyártónak, hogy szerintük hogyan lehetne megjavítani. István szerint ezeket a javaslatokat 99 százalékban el is szokták fogadni.

Ottó megmutatja azt a gépet is, ami már az összerakás fázisában van: visszakerült már rá a hajtómű, de a lapátok még sorrendben, számozva sorakoznak egy állványon. Ugyanis nem mindegy milyen sorrendben kerülnek vissza, mert a hajtómű ki van egyensúlyozva, ami hatással van a vibráció mértékére. Éppen ezért, mielőtt átadják a gépet a légitársaságnak, csinálnak egy hajtóműpróbát, amikor azt figyelik, hogy mekkora a vibráció. Műszakilag talán a hajtómű a legbonyolultabb a gépen, és a szerelők ezt is szeretik a legjobban javítani. Egyben az egyik legdrágább műszer is a repülőn: egy használt hajtómű 4-5 millió dollárba kerül, egy új pedig akár 10 millióba is.

photo_camera Számozva sorakoznak a hajtóműlapátok. Fotó: botost/444.hu

Még a felragasztott rágókat is dokumentálják

Az összerakás alatt álló gép mellett még ott sorakoznak a frissen festett kalaptartók, a teljes konyha és légkondicionáló.

Minden, ami kikerül a gépből, kap egy úgynevezett 'taget' (címkét), innen lehet tudni, hogy honnan került ki és hova kell visszarakni. De messze nem csak a címkék azok, amelyek felelnek azért, hogy minden a helyére kerüljön. Nagyon komoly dokumentációja van a repülőgépek karbantartásának: hosszú sorokban, polcokon sorakoznak a munkalapok.



A fehér színű, úgynevezett rutinlapokon jelölik az elvégzendő munkát, ezt kapják meg a szerelők, amit ha elvégeztek, akkor a saját, egyedi pecsétjükkel hitelesítik. Ha a szerelők találnak valamilyen hibát, akkor írnak egy sárga, úgynevezett hibalapot. Erre felírják, hogy milyen hibát talált, mik a hibajavítás lépései.

photo_camera Hibalapok, amelyekre a szerelők feljegyzik a talált hibákat. Fotó: botost/444.hu

„Egyszer külön munkalapot kellett arra készítenünk, hogy leszedjük a rágókat a székek aljáról” - mondja nevetve Gyula, aki szerint a repülőgépek belsején nagyon látszik az utazóközönség összetétele.

photo_camera Használható és már nem használható alkatrészek polca. Fotó: botost/444.hu

Megnézzük az összerakás alatt álló gép pilótafülkéjét is, ahonnan lógnak a plafonról a különböző címkék. Ottó felvilágosít, hogy ezek gallérok, amiket azért raknak fel a szerelők, hogy amikor kihúznak egy biztosítékot, nehogy véletlen visszanyomják és baj történjen. Egyben ez egy figyelmeztetés is, hogy ki van húzva, tehát a rendszer nem fog működni nélküle.

photo_camera A biztosítékok és gallérjaik. Fotó: botost/444.hu

A munkalapokon túl minden alkatrésznek van egy 'form 1-e', csak ilyen papírdarabbal lehet beépíteni az alkatrészt a repülőgépbe. Az alkatrészeknek van egy külön raktára, a repülőgépbe csak olyan alkatrész kerülhet bele, aminek megfelelő papírjai vannak és a teljes életútja nyomon követhető.



„Rengeteget lehetett régebben olvasni, hogy a feketekereskedelem nagyon nagy volt a repülőgép-alkatrészek piacán, de Amerikában, Európában ez már teljesen kizárt” - mondja Ottó.

A repülőgépek javítása során sok bontott alkatrészt is használnak, ugyanis ha leselejteznek egy gépet, az nem jelenti azt, hogy már egy része sem használható. Olyan is előfordul, hogy az egyik légitársaság kölcsönad a másiknak egy alkatrészt, mert az új alkatrészek gyártása a munkaerőhiány miatt nagyon lassú.

„Például most az egyik gépnél a szárnyvégen csak egy búrát kellett volna kicserélni, de nem tudtak szerezni sehonnan. Végül egy másik légitársaság gépéről lett levéve külön engedéllyel” - meséli Gyula, akinek elmondása szerint sokszor hetekig csúszik a karbantartás, amiért egy-egy alkatrészre kell várniuk.

Nem csak az alkatrészeknek, hanem az eszközöknek is komoly rendszere és dokumentációja van.

„Vannak speciális szerszámok, amikből kevés van, azt ebből az eszközkiadóból veszik fel a szerelők. Az is mindig dokumentálva van, hogy egy szerszámot melyik gépre vettek ki. Ezek kalibrált szerszámok, tehát ezeket évente ellenőrizni kell, ezért nagyon fontos, hogy dokumentálva legyen, mert ha a kalibrálásnál kiderül, hogy rossz, akkor tudnunk kell, hogy mit javítottak vele. Szélsőséges esetben előfordul, hogy annyira rossz értéket mutat, hogy azt feltételezzük, nem jól húztunk meg vele egy csavart. Ilyenkor ki kell értesíteni a légitársaságot is, és le kell ellenőrizni, hogy megvan-e rendesen húzva az a csavar” - magyarázza István, aki hozzáteszi, hogy mivel ez egy komplex és hosszadalmas folyamat, ezért ennek kiküszöbölésére vannak gyorsteszteket végző gépek, amelyekkel meg lehet tudni, hogy a szerszám megfelelő értéket mutat-e.

Amikor Ottót arról kérdezzük, hogy milyen gyakran kell a repülőgépeken kereket cserélni, akkor azt mondja, hogy ezt sokszor befolyásolja a kifutópálya állapota, illetve az is, hogy a pilóta mennyire finoman teszi le a gépet. De ha nincs semmi extra, akkor általában pár havonta kell gumit cserélni.

photo_camera Általában nem új gumikat szoktak tenni a repülőgépekre, hanem a régieket újrafutózzák. Fotó: botost/444.hu

Öreg repülő, nem vén repülő

„Elvileg nincs olyan, hogy egy repülőgép annyira öreg, hogy azt mondjuk, hogy már nincs értelme toldozgatni, foltozgatni. Mindent meg lehet javítani. Itt az a kérdés, hogy gazdaságosan javítható-e. Egy repülőgépnek van egy könyv szerinti és egy piaci értéke, és akkor a légitársaságnak el kell döntenie, hogy ebbe most beleinvesztál vagy nem. Egy repülőgép nagyjavítása ugyanis másfél-két millió eurós nagyságrendű” - mondja Ottó.



Ottó szerint ez azért is van, mert minden alapanyag, alkatrész nagyon drága. Egy egyszerű példával élve, az a kétoldalú ragasztó, amit egy átlagos barkácsüzletben ezer forintért meg lehet venni, ugyanazt a ragasztót csak hússzoros áron tudják beszerezni úgy, hogy papírja is legyen arról, hogy repülőgépeknél is használható.

István azt mondja, hogy régi és új gépeket is kihívás szerelni, de más-más szempontból.

„A régi gépeknél azért látunk mostanában extrém dolgokat. A szerkezetük elhasználódik a sok-sok tízezer órás repülések során, és olyan repedések alakulnak ki kritikus helyeken, például a szélvédőkereteknél, amit külön kihívás megjavítani” - magyarázza István.

Az új gépek esetében viszont az a kihívás, hogy nem lehet megtalálni ezeket a repülőgépeket üzemben, hogy el lehessen menni tréningre és kitanulni, hogy működnek. Például az Airbus Neo új, Leap hajtóművel szerelt változatát Európában nem nagyon üzemeltetik a légitársaságok, ezért a szerelők nem is tudnak elmenni típustanfolyamra. Az elméletet megtudják itthon is tanulni, de a gyakorlatot nem.

Tovább sétálunk szétszedés alatt álló gép körül, amelynek már leszedték a rakodótér ajtaját, amin Gyula és Ottó elmondása szerint szinte mindig találnak kisebb-nagyobb töréseket, horpadásokat, mivel a reptéri rakodómunkások nekimennek a rakodógépekkel.

Amikor afelől érdeklődöm, hogy ezeket a rakodómunkások minden esetben jelentik-e a balesetet, akkor azt a választ adják, hogy általában nem szokták elsumákolni, a nagyobb sérülések pedig úgyis kiderülnek, amikor a pilóta körbejárja a gépet felszállás előtt.

Van egy másik biztonsági tényező is: az ember

Ottó, István és Gyula szinte minden úgy kezdődő kérdésemre, hogy „mi van, ha”, azt a megnyugtató választ adják, hogy annyira túl van biztosítva a rendszer, hogy nagyon kicsi az esélye, hogy a modern utasszállítók lezuhanjanak. Például a kormányzáshoz van öt komputer, hidraulika rendszerből pedig van három. De nem csak a gépek hibázhatnak, hanem az emberek is, viszont az emberi tényezőt is különböző módokon próbálják túlbiztosítani.

Amikor elmesélem Ottónak, hogy hogy képzeltük a szerkesztőségben a csavarra szétszedést, akkor elismeri, hogy bizony tényleg van olyan, amikor négykézláb kúsznak a földön és keresik a leejtett csavarokat. Ha elhagynak valamit a szerelők, akkor arról jegyzőkönyvet kell írni és addig keresik, amíg meg nem találják. Erre azért van szükség, mert a szerelőknek meg kell győződniük róla, hogy a leejtett szerszám vagy alkatrész nem maradt a repülőgépben, és ezt dokumentálni is kell, nem elég csak bemondani.

A Lufthansa Techniknél viszont az egyik legfontosabb alapszabály, hogy ha valaki hibázik, azt jelenteni kell.

„Ez a repülésbiztonsági kultúra része. Ha valaki hibázik - márpedig emberek vagyunk, hibázunk - és jelenti, nem érheti bántódás, tehát nem kap fegyelmit, nem kap megrovást, nincs felelősségre vonás. Viszont, ha valaki hibázik és nem jelenti, máshogy derül ki, akkor viszont nagyon súlyos következményei vannak a dolognak” - mondja Ottó.

Következmény lehet például, hogy elveszik a szakszolgálatos engedélyét és eltilthatják a munkától, de szélsőséges esetben még a légügyi hatóságot is bevonhatják a vizsgálatba, akkor pedig biztosan vége a szerelő karrierjének.

István hozzáteszi, hogy a hibák rejtegetése egy kicsit a kelet-európai mentalitást tükrözi, amit mi magunk mögött hagytunk már évtizedekkel ezelőtt, ez a légiközlekedési iparban nem megengedett.

Rendszeresen vannak ellenőrzések is, amikor pedig kritikus munkát végeznek, akkor kettőzött ellenőrzés van: a szerelőn kívül egy ellenőr, majd egy független inspektor is megnézi a munkát.

Saját képzés magas követelményrendszerrel

Ami szintén biztosítja, hogy megbízható, jól képzett szakember javítsák a repülőgépeket, az a Lufthansa Technik saját repülőgépszerelő-képzése, ahol nagyon magas a követelményrendszer.

„Sajnos itt a műszaki részen extra nehéz a munkaerőtoborzás. Nagyon kevés az utánpótlás, úgyhogy most már ott tartunk, hogy a világ minden tájáról toborzunk mi is, mert egyszerűen nincs elég repülőgép-szerelő nemcsak Magyarországon, hanem az egész világon. Azt mondják, hogy az elkövetkezendő években plusz egymillió főre lenne szükség világszerte” - mondja Ottó.



Mivel a toborzás nagyon nehézkes, a Lufthansa Technik saját képzést indított, ahol maguk képzik ki a repülőgép-szerelőket, akik olyan szakszolgálati engedélyt kapnak, amellyel a világ bármely pontján dolgozhatnak. A kétéves képzésre való jelentkezés feltétele pusztán egy érettségi, de a képzés István szerint nagyon közel van a főiskola szintjéhez.

A diákoknak 13 modult kell elvégezniük, vizsgákkal, ahol 75 százalékos eredményt kell elérni ahhoz, hogy átmenjenek, ráadásul mindezt angolul. A magas elvárás miatt nagy, 30 százalékos a lemorzsolódási arány, de a maradéknak is a fele tudja csak elsőre megugrani a követelményeket.

„Itt a modulképzésben a kollégák csak egy repülőgép-szerelő alapképzést kapnak. Ezután minden típusra különböző szintű tanfolyamokat kell elvégezni, és ott is területről területre haladni kell a gyakorlati tanulással, és így kapnak bizonyos jogosítási szinteket. Ahhoz, hogy valaki önállóan dolgozzon a repülőgépen, onnantól, hogy belép a kapun az első napon, körülbelül három év telik el” - mondja Ottó, majd hozzáteszi, hogy a csúcsjogosításhoz öt vagy annál több év is kell.

photo_camera Az egyik szerelő gyűjteménye a kabinokban talált tárgyakból. Fotó: botost/444.hu

Bár a szerelőknek különböző jogosításokat kell szerezniük, hogy egy-egy területen dolgozhassanak, nincs olyan, hogy valaki csak egy területhez ért és csak azon dolgozik. A szerelők csapatokban dolgoznak a területeken, de ezeket rendszeresen forgatják. Ugyanez igaz a repülőgéptípusokra.

„Azért, hogy az 'equivalent saftey' (egyenlő biztonság) fenn tudjon maradni, cserélgetjük ezeket az embereket a típusok között. Például ha valaki az egyik szezonban csak Airbus típusú családon dolgozik, akkor a következőben átrakjuk a Boeingra, mert hiába nagyon hasonló mindkét repülőgép, de azért mindegyiknek vannak specialitásai, más a dizájn” - magyarázza István.

A rotációra azért is van szükség, mert egy jogosítást nem elég egyszer megszerezni, azt fenn is kell tartani, mert ha valaki 2 év alatt 6 hónapig tartó időszakot nem dolgozik az egyik típuson, akkor elveszik a jogosítása.

„A képzésben nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a diákok elsajátítsák, mik a légiközlekedési minimumok. Nevelik őket erre a fajta viselkedésre, hogy nem elhallgatjuk, ha baj történt, hanem jelentjük. A hibázásért még nem hurcoltak meg senkit ennél a vállalatnál, a biztonság az első” - mondja István.