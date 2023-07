A Karácsony-dilemma: elfogadják-e a választók a süketelést a pénzekről, cserébe azért, hogy legalább nem vagyok fideszes?

Miért folytat hetek óta összehangolt kampányt a kormánymédia és a netes kormányinfluenszerek harci egysége Karácsony Gergely ellen a főpolgármestert támogató Kilencvenkilenc Mozgalom 506 millió forintja miatt? És főleg miért nem reagál szinte semmit erre Karácsony, illetve amikor mégis megszólal, miért állít olyant tényként, amit még ellenzéki szövetségesei sem hisznek el neki, sőt sokan ki is nevetik miatta?

A talán legnépszerűbb ellenzéki politikus viselkedése még a kormánykritikus hírfogyasztók egy részének is talányos, pedig az ügy eddigi menetének ismeretében tényleg van stratégiai értelme a sunyításnak, sőt még annak is, ha sokan a hívei közül is azt gondolják, hogy nem mond igazat. Ennek persze Karácsony később bőven megihatja a levét

Karácsony, illetve a Kilencvenkilenc pénzeinek ügye azért került el, mert a rendőrség, a NAV és a polgári titkosszolgálatok tavaly ősz óta vizsgálódnak-nyomoznak az ellenzéket segítő külföldi pénzadományok ügyében, úgy, hogy a vizsgálatot a Rogán Antal által felügyelt új titkosszolgálat, a Nemzeti Információs Központ fogja össze és felügyeli. Bár már az egész folyamat kezdetén gyanús volt, hogy az egésznek leginkább politikai lejárató célja lehet, a 2022. novembere és 2023. júniusa között elkészült, majd a titkosítás alól mindig feloldott, majd publikált jelentések - összesen három darab - ténylegesen igazolták ezt a félelmet. A publikált anyagok annyiban ugyanakkor megnyugtathatják a magyarországi demokrácia féltőit, hogy ha volt is konkrét politikai megrendelés a szolgálatok felé, azok vagy nem akarták vagy képtelenek voltak azt teljesíteni. A 3 jelentésben - ideértve a nagy, 52 oldalas összefoglaló anyagot is -

ugyanis nemhogy bizonyítani nem tudták, de utalás sincs arra, hogy bármelyik ellenzéki párt törvénytelen külföldi támogatásban részesült volna. Az ellenzék ugyanis olyan konstrukciót dolgozott ki, hogy a nagy összegű amerikai támogatásokat nem a szigorúan szabályozott pártok, hanem az a Márki-Zay Péter által alapított Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) vette fel és fizette belőle a kampányt a gyakorlatban lebonyolító cégeket, amelyikre nem vonatkoznak a pártkorlátozások.

Bár a kormányzat még bőven megszívathatja az ellenzéket az ügyben - hiszen például ott lebeg a fejük felett az ÁSZ-vizsgálat fenyegetése is - egyelőre úgy tűnik, hogy a Rogán-titkosszolgálatnak ez nem sikerült, már ha voltak egyáltalán ilyen céljai.

Talán emiatt írtak bele a jelentésekbe több olyan információit, ami nem is az alapügyre vonatkozik, de ami legalább alkalmas lehet az ellenzéken belüli feszültség szítására, illetve további központi lejáratókampányok anyagának. Ezen információk egyike vonatkozik Karácsonyra és a mozgalmára.

Az ügy értékeléséhez fontos előre bocsátani, hogy a Nemzeti Információs Központ a főpolgármester esetében nem sejtetett, ködösített vagy vádolt, hanem olyan tényeket írt le, amiket az érintett sem cáfol. Éppen emiatt okozott zavart a dolog Karácsony támogatói között is. Ezek a tények arra utalnak, hogy a Karácsony mint közös ellenzéki miniszterelnökjelölt támogatására la parlamenti választás előtt szűk egy évvel létrehozott Kilencvenckilenc Mozgalom valahonnan kapott 506 millió forintot, ennek háromnegyedét euróban. A félmilliárdos összeget - illetve korábban már a számlájukon őrzött pénzből még jó százmilliót - aztán gyorsan kifizették annak a Datadat nevű vállalkozásnak, amely az ellenzéki kampány egyik gyakorlati lebonyolítója volt. A kérdés tehát, kitől kapott ennyi pénzt, közte ennyi valutát a Kilencvenkilenc. Karácsony azt állítja, hogy az összeg szó szerint urnákba-dobozokba bedobott mikroadományokból jött össze. A több mint 900 ezer euró is.

Sokan kérdezik maguktól, hogy miért néz minket ennyire hülyének. A lehetséges válasz az, hogy egyrészt azért, mert már egy évvel is korábban ezt állították a finanszírozásuk eredtéről, a másrészt azért, mert a titkosszolgálati jelentés valójában nem vádolja őket a világon semmilyen törvénytelenséggel. Karácsony bármi érdemi állítást tenne, azzal további muníciót adhatna a politikai ellenfélnek, amelyik - legalábbis ezen titkosszolgálati jelentés alapján - még nem talált rajta igazi fogást. A főpolgármester szempontjából optimista forgatókönyv szerint a végsőkig megosztott politikai térben a támogatói el fogják fogadni, hogy a Fideszt kavarás nélkül nem lehet legyőzni, ezért nem fogják firtatni, hogy életszerűtlen álllításokat tesz.

Az ügy mélyebb megértéséhez érdemes visszaugrani egy évvel és végigszaladni azon, hogy hogyan jutottunk idáig és ki mit állít miről.

2022. augusztus 27.

Márki-Zay Péter a Magyar Hang “Gulyáságyú” című podcastjában elmeséli, hogy az általa alapított civil szervezet, a Mindenki Magyarországa Mozgalom (MMM) hónapokkal az április parlamenti választás után, valamikor júniusban “több százmilliós” támogatást kapott az Egyesült Államokból. Márki-Zay azt is elárulja, hogy ebből az összegből fizették ki “a kampány utolsó számláit.” Az egyesült ellenzék elbukott miniszterelnök-jelöltje elmondja, hogy a pénz forrása az Action for Democracy (AD) nevű amerikai alapítvány volt, akiktől nem ez volt az első pénzadomány: MZP szerint “három négy nagyobb tételt” kaptak tőlük korábban.

MZP a podcastban is hangsúlyozta, hogy az MMM civil szervezet, ami legálisan kaphat anyagi támogatást külföldről. (Ellentétben a pártokkal, melyek külföldi támogatását törvény tiltja Magyarországon.) Az egész későbbi lavinát talán az a kijelentése/vallomása indította el, hogy az AD-től kapott pénzből a kampányt finanszírozták. A kampányban ugyanis a legláthatóbb szerepet a hat összefogó ellenzéki párt vitte. Őket pedig direktben illegális lett volna külföldről támogatni. Egy kampány ugyanakkor nem kizárólag pártok akcióit jelenti.

Erre MZP is kitért a podcastban, mondván az MMM a kampány olyan részét finanszírozta, amely nem párttámogatás. „Ha úgy tetszik, mi voltunk az, ami Fidesznél a CÖF” - fogalmazott az egykori miniszterelnök-jelölt. A 2022. elején alapított Action for Demokracy (AD) egyébként nem valami sötétben bújkáló árnyékszervezet volt, hanem egy, az amerikai és demokratikus európai közéletben megszokott, politikai célú alapítvány, ami arra jött létre, hogy egy ügyet támogasson az általa gyűjtött adományokból. Az ügy ebben az esetben az esélyegyenlőség megteremtése volt a magyarországi választásokon, ahol a kormányoldal korlátlan anyagi forrásokhoz hozzáférve, a választási törvényt a saját érdekei szerint átalakítva indulhatott. Az AD első nyilvános akcióját nem sokkal a megalakulása után hajtotta végre, amikor a New York-i Times Square egyik híres reklám-LED-falát kibérelve azon a kint élő magyarokat választási regisztrációra buzdította, illetve kampányt indított a Nyugat-Európában élő, de hazai lakcímmel még rendelkező magyarok körében, hogy vegyenek részt a választáson. A kampány részeként olyan városban szerveztek koncerteket a magyar országgyűlési választás napján magyar zenekarokkal, mint Bécs, Berlin, Bern, Hága, London, Manchester és München.

Az AD tanácsadó testületének elnöke Kati Marton amerikai újságíró és író, Richard Holbrooke amerikai diplomata egykori felesége. A tanácsadó testületben olyan figurák ülnek, mint Timothy Garton Ash brit történész, Anne Applebaum Pulitzer-díjas amerikai újságíró, író és Kelet-Európa-szakértő, illetve Francis Fukuyama liberális amerikai politikatudós, valamint az egykori brit munkáspárti politikus, David Miliband. De ott ül Evelyn Farkas, az egykori republikánus szenátorról elnevezett McCain Institute igazgatója is. Az alapítványt az a New Yorkban élő Korányi Dávid gründolta és vezeti elnök-igazgatóként, akiről három dolgot érdemes tudni:

Az események idején Karácsony Gergely főpolgármester tanácsadója volt.

Korábban Bajnai Gordon miniszterelnök főtanácsadójaként is dolgozott.

Ő a világhírű magyar szupermodell, Mihalik Enikő férje és gyerekének apja.

Amikor MZP nyilatkozatai miatt a Magyar Hang megkereste az AD-t, az alapítvány megerősítette, hogy több részben utalt pénzt az MMM számlájára, de tagadta, hogy kampánytámogatást nyújtott volna, mondván ők egy civil szervezetet támogattak.

Az ellenzéki kampányt belülről ismerők egy része már ekkor, 2022. nyarán azt gondolta, hogy MZP-től óriási taktikai hiba volt minden kényszer nélkül egészen finom részleteket elárulni az kampány finanszírozási hátteréről, muníciót adva a kormánypropagandának.

2022. szeptember 26. 11:16

A 24.hu nagy tényfeltáró cikkben mutatja be, hogyan és milyen pénzekből állt össze a közös ellenzéki kampány. MZP a következő adatokat árulja el:

A teljes ellenzéki kampány durván 3,5 milliárd forintba került.

A hat párt ebből 1-1,2 milliárdot állt. Ezt az összeget a sikeres jelöltállítások után kapták állami támogatásként.

A maradék 2,2-2,4 milliárd forintot állta az MMM.

Ebből durván 400 millió folyt be hozzájukhazai mikroadományokból.

A maradék nagyjából 1,8 milliárd érkezett az Action for Democracytől.

Utóbbi összhangban volt azzal, amit MZP mondott korábban, miszerint összesen 3-4 részletben kaptak alkalmanként több száz millió forintnyi támogatást Amerikából.

A 24 cikke tömören meg tudta fogalmazni, mi volt az MZP, illetve az amerikai adományozók által kimunkált konstrukció lényege, ami lehetővé teszi, hogy a pártfinanszírozási törvényt se sértsék meg, mégis fel tudjanak külföldről érkezett pénzt használni a kampányban:

“a munkák és a tevékenységek jó részét tulajdonképpen kipakolták egy olyan szervezetbe, amelyik nem esik a párttörvény hatálya alá. A jelenlegi magyar törvények abból indulnak ki, hogy pártok fizetik a kampányt, a rájuk vonatkozó szabályozás pedig elég szigorú.” A civil szervezetek esetében viszont nincs sem tiltás, sem kemény korlát. A 24. hu tényfeltárója is arra jutott, hogy az ilyen „kreatív” finanszírozási megoldás nem törvénytelen, ám “felvet a törvény szövegén túli erkölcsi dilemmákat.” Ezt a neki név nélkül nyilatkozó ellenzéki politikusok is így látták, az egyikük azzal oldotta fel a kérdést, hogy

“úgy voltunk vele, hogy amit a Fidesz csinál, mondjuk a CÖF-fel, azt nekünk is lehet"

2022. szeptember 26. 14:52

A kormányközeli Magyar Nemzet a 24 cikke után pár órával megírja, hogy az NNI sikkasztás és pénzmosás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen az MMM-hez érkezett amerikai támogatás ügyében.

2022. október 13.

Amikor a HVG megkérdezi Márki-Zayt, hogy a jogi kiskaput használták-e ki azzal, hogy civil szervezetként költöttek pénzt kampányra, MZP azt feleli, hogy “kiskapu nincs, ez egy óriási kapu. (...) a CÖF is ezt csinálja, csak ők nem külföldi adományokból, hanem itthon összelopott pénzből, állami cégek támogatásából”.

2022. októbere

Kiderül, hogy nemcsak a Nemzeti Nyomozó Iroda, hanem egy rakás más szervezet is vizsgálódik az ügyben. A következők:

Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (pénzmosás és sikkasztás gyanúja miatt)

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (költségvetési csalás gyanúja miatt)

polgári nemzetbiztonsági szolgálatok

A lényeg pedig, hogy az egész ügyet, a koordinációtól a beszerzett információk elemzéséig és értékeléséig, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető propagandafőnök, Rogán Antal által felügyelt, 2022-ben alapított, Nemzeti Információs Központ nevű új titkosszolgálat fogja végezni.

2022. november 17.

A titkosszolgálatok vezetői bemutatják az ügyben készült első részjelentésüket a parlament Nemzetbiztonsági Bizottsága előtt. A jelentés sorsa egészen szokatlan. Kocsis Máté fideszes frakcióvezető, a bizottság tagja a Facebookon jelenti be, hogy az anyag 2051-ig titkos ugyan, de abban annyira megdöbbentő tények szerepelnek és mert "a helyzet sokkal súlyosabb, mint ahogy azt az eddigi nyilatkozatokból gondolni lehetett", hogy ő azt javasolja, hogy azonnal oldják fel az anyag titkosságát "hiszen az ország szuverenitását súlyosan sértő cselekményekről és tranzakciókról van szó, melyekről joga van tudni a teljes magyar nyilvánosságnak."

2022. november 23.

Nem kellett hozzá egy hét, hogy a titkosítást tényleg feloldják és az ügy állásáról készült átiratot közzé is tegyék a parlament weboldalán. Ez az ügy állásának rövid összefoglalása volt, a Nemzeti Információs Központot vezető Kovács Zoltán András tollából, ami alig tartalmazott több tényt, mint amit maga Márki-Zay Péter árult el a podcastben, illetve az azt követően adott interjúiban. Ebben az anyagban utalás sem szerepelt arra, hogy az MMM vagy az Action for Democracy a kampányt segítő cégeken kívül - DatAdat csoport, Oraculum 2020 Kft, Gemius Kft - politikai pártoknak is juttatott volna a pénzből. A jelentésből kiderül, hogy az AD az amerikai támogatás egyik felét - durván 1,8 milliárd forintnyit - az MMM-nek utalta, hogy a szervezet a pénzt majdnem teljes egészében tovább ossza a kampány lebonyolításában részvevő cégeknek, további nagyjából 1,2 milliárdot pedig közvetlenül juttatott el ugyanezen cégeknek. Így az anyag szerint az AD majdnem pontosan 3 milliárd forintnyi adomány küldött.

Innentől kezdve néhány havonta pontról pontra ugyanezt a menüettet táncolták el a felek: a titkosszolgálatok újabb jelentéseket ismertettek meg a bizottsággal, amiket 2051-ig titkosítottak, de Kocsis Máté minden alkalommal olyan megdöbbentő, korábban nem is sejtette tényekkel találkozott az aktuális jelentésverzióban, hogy azonnal kérte azok titkosságának feloldását, amit a titokgazda mindig meg is adott. Aki az egészet központilag tervezett, a titkosszolgálatok részvételével megvalósított, az ellenzék megrogyasztását célzó politikai progandaakciónak tartja, az leginkább emiatt vélekedik így.

2023. január 20.

Ülést tart a Nemzetbiztonsági Bizottság, ahol a Rogán felügyelte titkosszolgálat vezetője új jelentést ismertet az ellenzék kampányának anyagi forrásairól, ami annyira megdöbbenti Kocsis Mátét, hogy a titkosítás feloldását kéri, ami ezúttal még hamarabb megtörténik, mint novemberben.

2023. január 24.

A parlamenti honlapon máris publikálják a jelentést. Ez a második titkosszolgálati anyag - érdemes végigolvasni, mert nem hosszú - sem tartalmaz semmiféle bizonyítékot, de még csak utalást sem arra, hogy az AD Amerikából küldött pénzadományai pártokhoz kerültek volna. (Ami a vonatkozó törvények megsértését jelentette volna.) Az előző jelentéssel összhangban annyit állít, hogy az alapítvány az MMM-nek, illetve különböző, a kampányesemények lebonyolításában részt vevő magyar cégeknek utalt pénzt. (Ez önmagában abszolúte törvényes lehet.) Az újdonság benne annyi, hogy az AD a novemberben írt 3 milliárdos összegnél 160 millióval több, összesen 3 milliárd 174 millió akkori forintnak megfelelő adományt továbbított, amit az MMM és 5 vállalkozás mellett az Edemokrácia Műhely Egyesület kapott. Ennek valamivel több mint a felét (58 százalékát), vagyis 1,8 milliárdot utaltak az MMM-nek. Szintén újdonság, de az ügy lényegét nem érinti, hogy az AD mellett egy hasonló célokat követő svájci alapítvány is küldött durván 900 millió forintnyi támogatást.

Ebben a második jelentésben azonban már nyíltabban bukkannak fel semmivel alá nem támasztott, jellemzően nem is illegális tevékenységre utaló, ám politikai propagandában jól felhasználható állítások. Illetve teljesen ártatlan, nyilvánvaló dolgok, amik egy titkosszolgálati jelentésben kövér betűkkel szedve őrülten jelentőségteljesnek tűnhetnek a gyanútlan publikum szemében.

Ezek között vannak olyanok, amiket maga MZP addigra már több tucatszor részletesen lenyilatkozott és a független sajtó aprólékosan megírt. Például az a kicsit sem meglepő észrevétel, hogy az AD által küldött összegek olyan cégeknél landoltak, amik politikai elemzéssel és/vagy marketingtevékenységgel foglalkoztak. Meglepő lett volna, ha dögkutaknak vagy műkörmösöknek küldtek volna pénzt.

Ez legfeljebb vicces próbálkozás volt, a jelentés azonban vastaggal szedve arról is értekezik, hogy ezeket a pénzeket "alapvetően a magyar választók véleményének, illetve a választások eredmények befolyásolására használhatták fel." Mivel lényegében minden, szervezett formában történő, közéleti jellegű emberi tevékenység célja az, hogy befolyásolják mások véleményét, az egyfelől valószínűleg igaz, hogy az Amerikából érkező összegeket Márki-Zayék, illetve az érintett cégek a magyar választók véleményének befolyásolására használták. Egy ilyen dokumentumban leírva ez mégis kemény vádként hangzik.

A választások eredményének befolyásolása sem eleve törvénytelen tett, idegen országban sem, de az adott esetben valóban lehet bűncselekmény, nemzetbiztonsági szempontból akár igen súlyos is, ám az anyag minimális utalást sem tesz arra, hogy ez miért merült fel és hogyan követték volna el azt.

A jelentés utolsó bekezdése ehhez a témához visszakanyarodva azt mondja, hogy a külföldi támogatások célja a választások befolyásolása volt, ami "egyértelműen Magyarország szuverenitásának megsértését jelenti, egyúttal felveti a vonatkozó magyar jogszabályok megsértésének gyanúját is." De utalás sincs megint arra, hogy mi alapján feltételeznek törvénysértést és az pontosan miben állna.

2023. június 21.

Nyilvánosságra hozzák a harmadik, eddig egyben az utolsó titkosszolgálati jelentést a témában, az előző két alkalom forgatókönyvét követve, vagyis miután Kocsis kérte a 2052-ig tartó titkosítás feloldását. Ez jellegében is eltér az elődeiről, amennyiben nem 1-2 oldalas tömör összefoglaló, hanem 52 oldal hosszúságú, a fejléce szerint is "összefoglaló jelentés".

Ebben már hemzsegnek a bizonyítékkal alá nem támasztott, politikai indíttatásúnak tűnő, levegőben lógó állítások. Az anyag például azt mondja, hogy

„A rendelkezésre álló, más forrás által nem megerősített információ szerint a DatAdat-csoport bonyolította az ellenzéki miniszterelnök-jelölti választást, amely során – az MMM számára kedvezően – manipulálta az eredményeket”

Hogy utána egy mukkot sem írjanak arról, hogy ezt honnan veszik vagy hogy ezt miért és miként hajtotta volna végre a Datadat.,

A több helyen is amatőr hangulatú dossziénak már a legelső, bevezető bekezdése is kétségeket ébreszt a jelentés szakszerűségével és pontosságával kapcsolatban. Az ugyanis így hangzik:

"Az egységes ellenzék miniszterelnök-jelöltje a választásokat követő időszakban több médiumban is arról nyilatkozott, hogy a Mindenki Magyarországa Mozgalom (...) számlájára a választási kampány során, illetve azt követően is több száz millió dollár érkezett az Amerikai Egyesült Államokból.

Márki-Zay azonban soha, senkinek nem nyilatkozott ilyesmit. A politikus 3-4, egyenként többszáz millió FORINTOS nagyságrendű pénzadagról beszélt, illetve ennek megfelelően arról, hogy civil mozgalma ezekből összesen 1,8 milliárd forintot kapott Amerikából. Ez akkori árfolyamon durván 4,5 millió dollárt jelentett és nem többszázat.

A jelentés tele van súlyos, de semmivel alá nem támasztott állításokkal. Egy pontján például konkrétan azt állítja, hogy az Együtt pártot 2014-ben a National Endowment for Democracy (NED) nevű, az amerikai költségvetésből fenntartott szervezet alapította.

De ami a mi szempontunkból a lényeg az, hogy ebben a dokumentumban kerül elő cikkünk eredeti témája, vagyis az a Karácsony-szál, ami miatt a kormánymédia és internetes segédcsapatai hetek óta a 99 Mozgalom 506 miliójával kérdezik fel a főpolgármestert, aki erre furcsán reagál.

Elképesztően sok apró, ráadásul euróban

Azonnal feltűnik, hogy a jelentésben meg sem próbálják indokolni, hogy miért kerül elő egyáltalán a Kilencvenkilenc a dokumentumban, miközben más helyeken egyáltalán nem félnek bizonyítékok nélküli vad állításokat tenni. Még feltűnőbb, hogy utalás sincs arra, hogy a Kilencvenkilenc az AD-től kapott volna pénzt Amerikából, miközben az egész vizsgálat ezekről az amerikai pénzekről szólt. Az egész olyan hatást kelt, mintha ez a rövid, keretes írás csak azért került volna bele a jelentésbe, mert a titkosszolgálat talált valami politikailag pikánsat, amit ezen a csatornán keresztül lehetett publikálni.

De mi ez a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület? Karácsony Gergely, aki akkor még egyértelműen a legesélyesebb leendő ellenzéki miniszterelnök-jelöltnek tűnt, 2021. május 15-én jelentette be az egyesület megalapítását, azzal a céllal, hogy “pártokon átívelő” szervezet támogassa előbb az előválasztási, majd annak megnyerése esetén a politikus miniszterelnök-jelölti kampányát. Ekkoriban lényegében mindenki biztosra vette, hogy a 2021. őszén rendezendő ellenzéki előválasztást Karácsony simán be fogja húzni. A mozgalom alapítói között voltak helyi és országos politikusok, ismert művészek - Tarr Béla, Kukorelly Endre, Hajós András, Alföldi Róbert - tudósok, pedagógusok és diákok.

De a 99 léte, alighogy elkezdett volna ténylegesen csinálni valamit, máris okafogyottá vált, hiszen miután a főpolgármester a szeptemberi első előválasztási fordulóban csak második lett Dobrev Klára mögött, nem sokkal megelőzve Márki-Zay Pétert, Karácsony visszalépett

A júniusban megismert titkosszolgálati jelentés szerint a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület a választási kampány során összesen 616 millió forint értékben rendelt meg szolgáltatásokat a Datadat Professional Kft.-től. (Ez volt az ellenzéki kampány egyik, kicsit ügynökségszerűen működő lebonyolító cége.) Az anyag azt mondja, hogy “a megrendelések fedezetét a Kilencvenkilenc Mozgalom saját forrásból biztosította”.

És itt jön a mostani Karácsony-ellenes kampány fő kérdése. Vagyis hogy honnan volt egyáltalán pénze a 99-nek. A jelentés tartalmaz egy táblázatot, ami szerint a mozgalom számláját egyszemélyben kezelő Perjés Gábor párbeszédes politikus 2021. augusztusa és 2022. szeptembere között 19 alkalommal összesen 506 millió 66 ezer 946 forintot fizetett be arra, aminek a bő háromnegyede valuta volt, 917695 euró és 3900 angol font, ami akkori árfolyamon 382 millió 108 ezer 931 forintnak felel meg.

A jelentés fontos mondata, hogy a 99 által a Datadatnak adott megrendelések 90 százaléka Karácsony visszalépése után történt. Ennek azért lehet jelentősége, mert a 99 elvileg Karácsonynak kampányolt. Attól még persze, hogy ez volt az eredeti terv, a mozgalom dönthetett úgy, hogy a kulcsfigura kiesése után mást segít a pénzével. De azért sem tudjuk, hogy így történt-e, mert a jelentés publikálása, illetve a személyére fókuszált kampány elindulása óta Karácsony igen szűkszavúan kommunikál az ügyben.

Maga a jelentés konkrétan semmivel sem vádolja sem Karácsonyt személyesen, sem a Kilencvenckilenc mozgalmat. De a bankszámlatörténet publikálásával a táblázatba rejtve teszi fel a kérdést: honnan volt pénze Karácsonyéknak? És miért volt közte ennyi euró?

Karácsony egyetlen rövid Facebook-posztban reagált az egészre még június 26-án, amiben azt írta, hogy

“(...) a tény az, hogy az Egyesület a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően zárt adománygyűjtő láda útján gyűjtött mikroadományokat. Ezeket az adományokat az egyesület ügyvezetője fizette be az egyesület bankszámlájára a jogszabályi követelményekkel összhangban. Ez onnan is tudható, hogy benne van a nyilvános beszámolóban.” Azt azonban még Karácsony kifejezett támogatói sem hiszik el, hogy életszerű lenne, hogy az alkalmi választási mozgalom urnáiba félmilliárd forintot dobáltak volna be, abból ráadásul majdnem egymillió eurót érmékben és bankjegyekben. Kicsit sántító összehasonlítás, de a kilenc parlamenti párt összesített tavalyi tagdíjbevétele 352 millió forint volt.

Az biztos, hogy ezt az urnás állítást nem most, hirtelen találta ki Karácsony Gergely. 2022. szeptemberében a 24.hu tényfeltárójának is feltűnt, hogy a Kilencvenkilenc Mozgalom Egyesület az előző évi, vagyis 2021-es beszámolója szerint milyen feltűnően eredményes volt az urnás adománygyűjtésben. Abban az évben, aminek csak a nyarán alakultak meg, 260 milliós bevételük volt. Amikor a 24 rákérdezett, hogy honnan van a pénzük és hogy kaptak-e tengerentúli forrást, a mozgalom azt írta vissza, hogy

“a 260 milliónak a nagy része a rendezvényeiken kihelyezett adománygyűjtő dobozokba beadott támogatásokból származik”. A 24 szerzője erre megjegyezte, hogy “ami azt jelenti, hogy a pár hónapos működésük alatt kétszer annyi adományt tudtak összegyűjteni, mint a Fidesz egész évben." Az Action for Democracy honlapján egy ideig az szerepelt, hogy a Kilencvenkilenc is a támogatottjaik között van, de a 24 szerint “utóbb ezt a közlést tévedésnek minősítette. Mivel az amerikai szervezet csak az idén (2022-ben, a szerk) alakult meg, szabályosan aligha támogathatott egy aktivitást kizárólag tavaly, Karácsony visszalépéséig mutató szervezetet.)”

Karácsony sokáig egyáltalán semmit nem reagált az fb-poszton kívül, aztán július elején váratlanul elment az Index podcastjába, ahol Rónai Egonnak azt mondta, nem tudja, kik adták össze a mozgalma félmilliárdját, hiszen azok mikroadományok voltak urnába dobva. Egyetlen emberről állította, hogy biztosan tudja, hogy adományozott neki: Bojár Gábor vállakozóról.

Magyarországon kevesen vannak, akik névvel, címmel vállalják, hogy anyagilag támogatják az ellenzéket

– mondta Karácsony Gergely, aki állította, hogy a több mint 900 ezer euró is olyan tehetős magyar emberek mikroadományaiból származik, akik valutában tartják a megtakarításukat. Szó szerint azt állította, hogy ezt a valutamennyiséget „kis ládikákba” dobálták be.