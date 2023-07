Krusovszky Dénes: Könnyebb kultúrharcos mítoszokat gyártani, mint elfogadni, hogy nem voltam elég jó

Új könyvvel jelentkezett az elmúlt évek egyik legnagyobb magyar irodalmi sikerének szerzője, Krusovszky Dénes.

A Levelek nélkül című regényben egy magyar kisvárosban egyszercsak ledobják a fák a tavaszi leveleiket.

Krusovszky Dénest az érdekelte, hogyan változnak az emberek viszonyai egy világban, ahol olyan válságok jönnek egymás után, mint a covid és a klímakatasztrófa.

Őt magát is erősen foglalkoztatja, milyen kompromisszumokat lehet, és miket nem szabad megkötni egy országban, ahol már könyveket fóliáznak le.

A kortárs magyar irodalomban szerinte nem jelennek meg eléggé a vidéki középosztály történetei, és ez is hozzájárul ahhoz, hogy a választások után sokan azt érzik: nem értik az országot.

A kultúrharc jobboldali narratíváját ugyanakkor önfelmentő mítosznak tartja.

A könyveid olyan környezetben jelennek meg, ahol állandó verseny zajlik az emberek figyelméért. Az első regényed, az Akik már nem leszünk sosem után többen is megjegyezték, hogy milyen tudatosan törekszel az olvasói figyelem fenntartására. Van ennek köze ehhez a technológiai-kulturális kontextushoz? Az volt a cél, hogy az olvasó ne kezdje el inkább a telefonját nyomogatni néhány oldalanként?

Nem az volt a kiindulópont, hogy látom a befogadói figyelemért folytatott küzdelmet, és akkor én is megpróbálok azokkal az eszközökkel élni, amikkel az éppen sikeres modellek, mint a sorozatok. Ennyire nem volt tudatos a technikaválasztás.

Inkább arról van szó, hogy alapvetően ilyen az irodalmi és narrációs érdeklődésem. Nagyon bugyután fogalmazva olyan szövegeket szeretnék írni, amiket én magam is szívesen olvasok. Tehát mondjuk unalmas, az nem szeretnék lenni. Bár az már képlékeny, hogy kinek mi az unalmas.

Tényleg emlegették cikkekben a Netflixet az első regényed után. Ezek szerint ez nem is jutott eszedbe írás közben? Nem voltak a szemed előtt popkulturális példák, csak irodalomiak?

Ezt nem a Netflix találta fel, hanem Homérosz. Mindig is kérdés volt, hogyan tudod fenntartani az olvasó figyelmét. A történetmondás technikájának van egy folyamatos körforgása. Eszközöket újrahasznosítanak, újragondolnak, újra felfedeznek, aztán elengednek az irodalomban. A XIX. század vége és a XX. század eleje például a regény aranykora volt, akkor sok regény Magyarországon és külföldön is folytatásokban jelent meg. El kellett érni, hogy az olvasók követni tudják a történetet. Ha mondjuk, Mészöly Miklós vagy Esterházy Péter posztmodern szövegeihez hasonlítasz egy mai regényt, akkor nyilván érezheted azt, hogy van egyfajta visszalépés a klasszikus megoldásokhoz, illetve azok újragondolása történik. A kortárs irodalomban látványosan tetten érhető a történetek elmondhatóságának újragondolása. A posztmodern megkérdőjelezte a történeteket, magát a beszédet is, most megint a történetek érdekesebbek. Ez nem a posztmodern elutasítása, csak annak átszűrése a mai helyzetre.

Ennek van egy izgalmas társadalmi kontextusa is, ezzel a post-truth korszakkal, amiben élünk. Ebben a helyzetben az kezd érdekessé válni, egyáltalán hogyan lehet felépíteni történeteket, vagy hogyan manipulálnak történeteket. Ez pedig a nyelvi dekonstrukció helyett a történetmesélés alapkérdései felé visz.

Az egy dolog, hogy mit mondanak a kritikusok, de ennél fontosabb, hogy mit mond a közönség. Az első regényed megjelenése óta részt vettél egy csomó író-olvasó találkozón, sok személyes visszajelzés juthatott el hozzád. Ez alapján hogy érzed, mi fogta meg az olvasókat?

Kiderült, hogy nagy volt az éhség egy ma játszódó, mai problémákkal foglalkozó regény iránt. Ezt én sem láttam előre és engem is meglepett, de amikor megjelent a könyv, akkor teljesen egyértelművé vált. Sokszor visszatérő magyarázat volt az olvasóktól, hogy azt szeretik benne, hogy nagyon mai.

Emlékszem, tizenöt évvel ezelőtt még az volt a visszatérő kérdés, hogy hol van a nagy rendszerváltás-regény. Akkor arról beszéltünk, hogy biztos azért nincs ilyen, mert a rendszerváltás története sem volt elég regényszerű. Talán a NER-ben való életünk sem regényszerű. Ez pedig mintha sokakat nyomasztana, mert van egy olyan élményünk a klasszikus irodalomról, hogy társadalmi tablóként tud működni. Ha mondjuk a Napóleon utáni Franciaország hangulatát akarod megismerni, akkor nem elsősorban történelmi tanulmányokat kezdesz el olvasni, hanem Balzacot. Minden korszaknak megvoltak a nagy regényei, a mai világ meg mintha annyira széttartó lenne, hogy az regényszerűtlenné válik. Az olvasóknak okozott egy heuréka élményt, hogy mégis meg lehet regényesíteni. A regény kevert műfaja is sokakat megfogott. Volt generációs regény-beütése, szólt vidék és nagyváros átjárhatóságnak kérdéseiről. Volt benne családtörténeti szál, de közben volt történelmi beütése is. A tüdőszanatóriumos történetszál külön is nagyon érdekelte az embereket. Szóval többféle elvárást ki tudott szolgálni azzal, hogy viszonylag vegyes zsánereket mozgatott.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ha már a műfajok keveredésénél tartunk. Egyszerre vagy főállású újságíró és író. Miben különbözik az, amikor leülsz megírni a Magyar Narancsba annak történetét, hogyan vásárolta meg az MCC a Librit, és amikor nekiállsz megalkotni egy fiktív világot?

Egyfelől teljesen más, közben elég sokat profitáltam az újságíró munkákból. Előfordul, hogy amikor cikket írok, azt érzem: ha most nem ezt kéne csinálni, akkor valami irodalmi kérdéssel foglalkoznék, és az mégiscsak magasztosabb dolog lenne. Aztán mindig rájövök, hogy dehogyis magasztosabb. Ezek nem választhatók el.

Az írásfolyamat persze nagyon más, de az írás, mint technika arra, hogy megpróbáljak valamit hozzáférhetővé tenni, az végül is alapjaiban ugyanúgy működik egy regény vagy egy cikk esetében. Más eszközökkel, de a kísérlet lényege ugyanaz. A regényíráshoz pedig valamilyen módon anyaggyűjtés is kell, és annak a technikáját az újságírás közben elég jól meg lehet tanulni.

Mindkét regényben van olyan jelenet, amivel kapcsolatban többen azt érezték, hogy előre megírtál valamit, ami később megtörtént a valóságban is. A 2018-ban megjelent Akik már nem leszünk sosem-ben a főszereplő újságíró munkahelyének beszántása éppen olyan, mint ami 2020-ban az Index-szel megtörtént. A 2023 tavaszán megjelent Levelek nélkül-ben pedig egy diáktüntetés a rendőrökkel való összecsapásba torkollik, ami 2023 májusában tényleg meg is történt. Ilyenkor azt látjuk, hogy az író éned kicsit továbbgondolja azt, amit a közélettel foglalkozó újságíró éned maga körül lát?

Azt hiszem, igen, de azért nem olyan bonyolult jóslat egyik sem. Oké, az első regényben Reflexnek neveztem el az online újságot, ahol a főszereplő dolgozik, ezért nagyon könnyű volt az Indexre gondolni, de egyébként egy cseh laptól vettem a nevet, amit még egyetemista koromban ismertem meg, amikor Prágában voltam ösztöndíjas. Jóstehetségről azért sincs szó, mert a regény írásakor az Origo és a Népszabadság sztoriján már túlvoltunk, a vidéki lapok beszántása is folyamatban volt már. És konkrétan az Indexnél is volt szó már erről.

Az, hogy ez tényleg meg is történt egy kicsivel később, nem az én ügyességemet mutatja. Inkább kiábrándító, hogy valóban ennyire kiszámíthatóan működnek a dolgok a magyar nyilvánosságban.

A diáktüntetés a második regényben már viccesebb sztori. Azzal, hogy a diákok odaláncolják magukat egy fához, a többit pedig paradicsomlével öntik le, inkább nemzetközi jelenségek kisvárosi, magyar, kicsit ironikus verzióját próbáltam adni. A Harsányi Léna nevű szereplő felszólalásának szövegébe egy-két Greta Thunberg mondatot is beleforgattam. Nagyon érdekelnek az olyan jelenségek, mint a Fridays for Future meg az Extinction Rebellion, és hogy a fiatalok milyen útjait választják a radikális véleménynyilvánításnak. Szóval az, hogy ez most pont egybeesett a magyar diáktüntetésekkel, ilyen szempontból véletlen. Így viszont lett a magyarországi valóságban is megjelenő változata annak, amiről írtam.

Az újabb generációk iszonyú nehezen találják meg azokat a csatornákat és azt a nyelvet, amin keresztül a hangjukat tudnák hallatni. Vannak statisztikák arról, hogy mennyire elöregedett a mai vezető réteg, 70-80 pluszos emberek irányítanak globális folyamatokat. Sok fiatal érzi úgy, hogy nincs esélyük közel kerülni a döntési helyzetekhez, van egy generációs bemerevedés a vezető rétegben. Többek között ezért választanak ilyen radikális megoldásokat.

Az új regényed középpontjában az áll, hogy egy magyar kisvárosban egyszercsak ledobják a fák a tavaszi leveleiket, és nem lehet tudni, mi történt. Van, akinek a koronavírus jutott eszébe erről, más a klímaválság irodalmi megfelelőjét látta bele. Az jutott eszembe, hogy talán nem is az a lényeg, hogy konkrétan melyik válságra utal, inkább az, hogy az életünk most már ilyen válságok sorozatából áll. Az érdekelt téged, hogy milyen ezekben a válságokban élni?

Igen. Azért sem akartam valami nagy magyarázatot adni arra, hogy mi történik a fákkal, mert nem a fák sorsa érdekelt elsősorban, hanem az, hogy az emberek hogyan reagálnak erre a helyzetre, hogyan változnak a viszonyaik. És azt is akartam, hogy a történet háttere olyasmi legyen, ami nem a szereplők saját bőrén érzékelhető katasztrófa.

Mintha az egész kortárs krízistudatunk ilyesmikre épülne. Tudjuk, hogy ezek a válságok léteznek, ettől szorongunk nagyon sokan, a fiatalok még inkább, de közben olyan megfoghatatlan az egész. A saját bőrünkön nem annyira tapasztaljuk, a hétköznapi életünket még nem annyira borítja fel ez a dolog. A levelek lehullása is valami ilyesmi. Lehet attól még élni, hogy egy városban lehullanak a fákról a levelek, de azért mégiscsak nyomasztó és bizonytalanságot kelt.

Ha bármilyen megoldást akarnék erre ráerőltetni, az csak elvonná a figyelmet arról, hogy igazából nem tudjuk, hogy mi az a válság, amivel szembenézünk, ahogy a klímaválságról is elég képlékeny elképzeléseink vannak. A társadalom jelentős része pedig ilyen krízisben elkezd irracionális magyarázatok felé fordulni. Ebből a szempontból nem nagyon változott az emberi reakció az elmúlt pár évszázadban. Szinte középkori módon kezdünk el babonákban hinni és ezekkel helyettesíteni azt, amit nem értünk.

A klímaváltozást mi egyelőre tényleg absztraktabb módon éljük meg, de sokan vannak a világon, akik számára már jóval inkább gyakorlati következményei vannak. Erre is akartál utalni, hogy ez csak a mi aktuális nézőpontunk?

Persze, én ebből a perspektívából tudok arról beszélni, hogy mi van most Magyarországon. Itt ez még kevéssé kézzelfogható. A Hortobágy még nem sivatagosodott el, az embereknek nem kellett elköltözniük az otthonukból. Még lehet erről akár hárító módon is beszélni. Pont emiatt lehet ilyen könnyen megkérdőjelezni, vagy semmisnek tekinteni akár döntéshozói szinten is.

Az egész diskurzus absztrakt mederben van még, éppen ennek a regényesítése érdekelt. Ezért is játszottam azzal, hogy a regényben ez csak lokális probléma legyen, ne globális: csak ebben a városban hullanak le a levelek. Ha globális jelenség lenne, az másféle történetet igényelt volna.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Több interjúdban is előkerült, hogy erősnek érzed a magyar irodalomban a „nyomorpornó” jelenlétét, amit te nem szeretsz, és kifejezetten kerülsz. Ezt miért érzed fontosnak?

Mostanra már egy fokkal kevésbé jellemző, de egy időben tényleg nagyon erőteljesen jelent meg az a hang, ami a vidéket szimplán csak elnyomorodott, kilátástalan helyként ábrázolta.

Ennek voltak olyan irodalmi hagyományai, amiket én is nagyra tartok. Tar Sándor nagyon jelentős prózaírója volt a kilencvenes éveknek, és nyilvánvalóan nem kérdőjelezném meg a novelláiban lévő vidékábrázolást, ami azért ilyen, mert ő ebből a közegből került ki.

Viszont az irodalomban sokszor előfordul, hogy ha egy hang ennyire erőteljes, akkor az nagyon közvetlen hatással van másokra, egy idő után pedig csak a hang marad belőle. Nem Tart hibáztatom ezért, de ez a perspektíva annyira erőteljessé vált, hogy egy idő után elfedte azt, hogy egyébként van más is vidéken. Egy időben csakis alkoholista, munkanélküli, leszakadó, vályogházban lakó emberekről írtak, miközben nekem az a tapasztalatom, hogy sokkal plurálisabb társadalom működik vidéken is. Én is ilyenben szocializálódtam Hajdúnánáson.

Egy tízezres kisvárosban nőttem fel. Volt valamennyi rálátásunk a leszakadó rétegekre, de totál nyomor nem volt körülöttem. Azt látom, van itt egy középréteg, akiknek van véleménye a világról, kimozdulnak, tartják a lépést a technológiai kultúrával is. A regényeimben is inkább ilyen szereplők jelennek meg, tanárok, hivatalnokok, a helyi értelmiség.

Kosztolányi vagy Móricz regényeiben is megjelenik a vidéki középréteg. A kilencvenes évek utáni kortárs magyar irodalomból viszont mintha kiesett volna, nem jutott elég figyelem arra, hogy nem csak leszakadó vidék van. Ettől kényelmetlen érzésem lett. A választások után mindig előkerül, hogy „nem értjük, miért szavazzák meg az emberek a Fideszt vidéken”, és hogy „valamit nem értünk ebből az országból”. Szerintem ez valahol kapcsolódik ahhoz, hogy az irodalom sem foglalkozott ezzel eléggé. Pedig voltak erős történetek a vidéki középosztályban.

A regényeidben visszatérő téma, hogy a szereplők milyen kompromisszumokat kötnek az életükben. Téged mennyire foglalkoztat az, hogy íróként milyen kompromisszumokat kell, vagy épp nem szabad megkötni ebben a rendszerben?

Erősen foglalkoztat. Folyton visszatérő kérdés, hogy mekkora mozgástere van az embernek, viszont a határok is állandóan változnak. Nem az van, hogy meg lehet húzni a határokat egyszer, és utána azokhoz tudod tartani magad, hanem mindig jön egy új meghívás, egy újabb tulajdonosi szerkezet megváltozása, és akkor megint újra kell gondolni, mi a válasz. Nincsenek stabilan jó válaszok. A hivatalos kultúrától azért igyekszem magam távolt tartani.

Ez mit jelent?

Ennek az alap szintje, hogy állami ösztöndíjakra már elég régóta nem pályázom. A legtöbb helyzet viszont nem ilyen egyszerű. Korábban mondjuk a külföldi könyvvásárok magyar irodalmi programjait egy fordítástámogatási iroda szervezte, akiket ismertem is személyesen, és jó szakembereknek gondoltam őket. Aztán ez a terület átkerült a Petőfi Kulturális Ügynökséghez, lecserélődtek a szakemberek is. Egy ilyen helyzetben például nincs jó válasz. A karrieremnek nyilván nem tesz jót, ha a külföldi könyvvásárokon nem jelenek meg, de közben az önbecsülésemnek meg az nem tenne jót, ha elmennék és Pál Dániel Leventével paroláznék a PKÜ logója alatt.

Persze, publikálok verseket vagy regényrészleteket mondjuk a Jelenkorban, mert a legjobb magyar irodalmi folyóiratnak tartom. De közben ők is állami támogatásból működnek. Ha nagyon komolyan gondolnám, akkor szinte minden irodalmi lapot bojkottálnom kellene.

Ha viszont keresem a középutat, akkor folyamatosan eldönthetetlen helyzetekbe keveredek. Hol húzzam meg a határvonalat? Mégiscsak fura helyzet, és megkérdőjelezhető is, hogy nem álszent dolog-e, amit csinálok. Ahhoz igyekszem tartani magam, hogy azokba a folyóiratokba küldök szöveget, ahol azt látom, hogy a szakmai munka független.

Az előbb az önbecsülés kifejezést használtad. Az, hogy erre mind figyelsz, az csak az önbecsülésről szól, vagy van ezen túlmutató jelentősége annak, hogy miben veszel részt és miben nem?

Szeretném azt gondolni, hogy van jelentősége. Nyilván nem fog ettől megbukni a NER meg a kultúrpolitikája, bár utóbbi így is folyamatosan bukdácsol. Inkább annak jelzése, hogy nem lehet minden kompromisszumot megkötni.

Egyfelől semmi nem történik, ha nem akarok PKÜ-logó alatt ülni a lipcsei könyvvásáron, mert ül majd más, és az ugyanolyan jó lesz az ottaniaknak.

Másfelől meg van olyan helyzet, amikor van hatása ezeknek a lépéseknek. Például amikor a Kárpát-medencei Tehetséggondozó elindult, akkor többen felszólaltunk, hogy ez a folyamat szétzilálja a fiatal irodalmat, aránytalan és nyomasztó. Akkor kialakult egy olyan hangulat, ami után sokan nem akartak már leülni velük. A KMTG nagyrészt tönkre is ment. Lehet, hogy ha akkor senki nem szólal fel, akkor azt gondolták volna többen, hogy ezek szerint ez olyan kompromisszum, amit meg lehet kötni. Akkor elmennek olyan jónevű szerzők a KMTG-be tanárnak, akik legitimálják az egészet, és onnantól kezdve az lett volna a fiatal magyar irodalom keltetője. Ahhoz, hogy ez nem történt meg, szerintem kellett a tiltakozásunk.

A Térey-ösztöndíjnál ez kevésbé valósult meg. Ott is volt nagy vita, a mai napig egy kicsit gyanús híre van az ösztöndíjnak, nem vált teljesen legitimmé, de azért sok olyan szerző elfogadta végül a támogatást, akiknek a nevével Demeter Szilárd nagyon jól tud takarózni.

Szóval van ilyen történet, meg van olyan történet. Igyekezni kell, de közben tök fárasztó dolog folyton ezen gondolkodni, hogy akkor valami belefér, vagy nem fér bele. Sokszor szívesen használnám ezt az időt és energiát valami konstruktívabb dologra.

Most ugyanez a feladvány a könyvek becsomagolása után. Ez már olyan vállalhatatlan szint, amire valamilyen reakciót kéne adni, de milyen reakciót? Elvileg minden könyvesboltban be kell csomagolni könyveket a gyermekvédelminek nevezett homofób törvény miatt. Akkor a teljes könyvpiacról kéne kivonulni emiatt?

Szerzőként mit vált ki belőled a becsomagolás? Hogy az ilyen témákat inkább kerülni kell? Vagy azt, hogy sorok között kell erről írni? Vagy pont, hogy direkt olyat kell írni, amit becsomagolnak?

A zsigeri reakcióm az lenne, hogy ne hagyjam, hogy ez hatással legyen a munkámra. Ne hagyjam, hogy ez a fajta hatalmi logika befolyásoljon, olyan irányba meg főleg ne, hogy emiatt cenzúrázzam magam. De olyan irányba se, hogy direkt emiatt olyat akarjak írni, amit majd becsomagolnak. Annak a forgatókönyvét kellene megtalálni, hogy miközben írok, ne a Fideszre meg a NER kultúrpolitikájára gondoljak, hanem a szövegre, amin dolgozom.

Közben meg persze borzasztó nehéz ezektől elvonatkoztatni, annál is inkább, mert amúgy dühít meg kétségbe ejt, hogy ilyen környezetben élünk és itt kellene könyveket kiadnunk. Jó lenne elérni, hogy ez ne is járjon a gondolataim között egyáltalán, de nem hiszem, hogy ezt itt meg lehet tenni.

A kultúrharc jobboldali narratívája szerint a térfoglaló akciókra azért van szükség, mert volt itt egy bezárkózó, lenéző liberális kulturális elit, ami nem engedett be új hangokat, és aminek meg kell törni a dominanciáját. Ez a sztori mennyire stimmel szerinted?

Ezt mítosznak gondolom, amit azok a sikertelen szerzők építettek föl, akiknek szükségük volt arra, hogy a saját sikertelenségüket elviselhetővé tegyék. Emlékszem, amikor Csontos János írt egy publicisztikát a Magyar Nemzetben arról, hogy Esterházy meg Nádas azért lettek sikeresek, mert Aczél György kijelölte őket egy vacsorán, hogy a népi írókat nyomják le.

Akinek van józan esze meg minimális irodalmi ismerete, az tudja, hogy nem így történt. Ezek ilyen önfelmentő mítoszok, nagyon könnyen ellenőrizhetők: gondolja végig valaki, hogy milyen minőségűek voltak ezek a szövegek. Ha egy Nádas Pétert és mondjuk egy Jókai Annát egymás mellé teszel, vagy Borbély Szilárdot meg L. Simon Lászlót, akkor látod, hogy nem ugyanaz a liga.

Ráadásul szerintem valójában sokkal plurálisabb az irodalmi élet. Akik ezt a szekértábor dolgot ilyen revansista módon emlegetik, és azt gondolják, hogy most majd eljön az idejük, azoknak érdekükben áll egynemű libsi elitről beszélni. A valóság közben az, hogy van a hatalomhoz törleszkedő, gyakorlatilag ettől egyig megkérdőjelezhető minőségű életműveket felmutató oldal, és ők szemben állnak azokkal, akik nem törleszkednek a hatalomhoz. Még ha valamikor létezett is az, hogy két szekértábor volt politikai alapon, szerintem most már csak a hatalom keblében lévőknek az érdeke az, hogy ezt bizonygassák.

photo_camera Fotó: Németh Dániel/444

Ezt a törésvonalat szokták leírni urbánus-vidéki ellentét mentén is. Te Hajdúnánásról indulva jutottál el az irodalmi élet krémjébe. Tapasztaltál valaha olyat, hogy lenézéssel fordultak feléd?

Soha. Az irodalmi világ nagy része jön hasonló sztorival, mint én. Sokan nőttek fel olyan helyen, ahonnan el kell menni, ha felsőoktatásban akarsz tanulni. Az emberek ilyenkor elmennek, aztán ott ragadnak. Az irodalmi élet érdekesebb része nyilván mindig a centrumokban működik, ez törvényszerű, és egyáltalán nem magyar sajátosság.

Soha nem éreztem lenézést, sőt, azt gondolom, hogy a budapesti irodalmi élet kifejezetten nyitott most is, illetve a hagyományai is ilyenek. Az előbb arról beszéltünk, hogy a politikában nehéz a fiataloknak szóhoz jutni - nekem az volt a benyomásom a kétezres évek magyar irodalmában, hogy ott viszont egyáltalán nem volt nehéz fiatalként szóhoz jutni, sok támogatást, biztatást kaptunk.

Az irodalomban, meg gondolom az összes többi művészeti területen is, sok sebet, sérülést gyűjt be az ember, miközben érvényesülni próbál. Sok keserűség halmozódik fel. Azt látom, hogy ennek a keserűségnek a lecsapódásai az olyan mítoszok, mint hogy valaki azért nem lett sikeres, mert nem vacsorázott Aczél Györggyel. Könnyebb ezt gondolni, mint elfogadni, hogy nem voltam elég jó.

A határon túli szerzőkkel is hasonló a helyzet. Orbán János Dénes és Demeter Szilárd mítoszokat gyártanak arról, hogy az utcán verekedtek a románokkal, de közben nem ők írják meg az erdélyi irodalmat, hanem Tompa Andrea, Visky András, Vida Gábor és mások. Ott megvannak az életművek, megvan a teljesítmény, itt meg marad a legendagyártás.

És mit gondolsz arról, hogy pénzzel és akarattal létre lehet-e hozni egy új kulturális kurzust?

Az állami támogatáshoz és infrastruktúrához erősebben kötött területeken könnyebb ezt létrehozni. A filmet például elég könnyen le lehet uralni azzal, hogy mire adnak pénzt és mire nem. Látjuk is, hogy nagy az igyekezet a kurzusfilm létrehozására. Az más kérdés, hogy milyen lesz ennek a minősége.

Van egy középgeneráció, aminek a legjobb filmesei gyakorlatilag ki vannak szorítva a magyar rendszerből. Aki szerencsésebb, vagy időben kapcsolt, az legalább külföldön tud filmezni, mint Mundruczó Kornél. De attól még, hogy Pálfi György meg Hajdu Szabolcs ki vannak szorítva a pályáról, Rákay Philip nem egy komolyan vehető ajánlat helyettük. Akármennyi pénzt töltesz a rendszerbe, ha nem tudsz minőséget tenni mellé, akkor ez nem fogja meghaladni a kurzusművészet színvonalát, és szerintem ott is fogja végezni, ahol az összes kurzusművészet végezte.

Az irodalom manipulálása bonyolultabb dolog, mert nem annyira infrastruktúraigényes. Könyvet írni lehet akkor is, ha mindentől függetleníted magad, tényleg csak egy laptop kell, vagy végső soron még az sem. Az ilyesmit nehéz leuralni. Maga a könyvkiadás sem kifejezetten pénzigényes, tehát még azt is meg lehet oldani akár mikro műhelyekben vagy szerzői kiadásban. A mainál sokkal rosszabb helyzetekben is meg tudott maradni a függetlenségnek valami csírája. Az más kérdés, hogy ebben persze tönkre tudnak menni emberek közben, szóval nem lehet egy vállrándítással elintézni ezt sem.

A könyvpiacot le lehet uralni, de akkor az nem fog piacként működni, csak a látszata lesz helyette, ami addig fenntartható, amíg zsákszámra öntik bele a pénzt. Az meg általában nem szokott a végtelenségig tartani. És ahogy a film esetében, úgy az irodalomban sem látom az ajánlatot, hogy kik lennének azok a szerzők, akiket eddig a gonosz libsik által befolyásolt piac kirekesztett, de ha most az ő könyveik állnak majd gúlákban, akkor más lesz a helyzet.

Azok a szerzők, akiknek az életműve jelentős, és egyébként lehet tudni, hogy nem elkötelezett kritikusai a NER-nek, eddig is sikeresek voltak. Ott van például Oravecz Imre, akit íróként nagyra tartok. Szerintem ő nem egy rendszeridegen elem, a nemzet művésze, az MMA tagja, közben az életműve önmagáért beszél. És ez nem azon múlott, hogy hol árulták a könyveit, hanem hogy milyen könyvek voltak azok. Akik most hegyezik a ceruzájukat az Írószövetségnél, hogy a Libri átállításával eljött az ő idejük, nagyot fognak csalódni, és ettől megint frusztráltak lesznek.

Biztos vannak hosszú távú elképzelések és azt látom, hogy a NER-es kulturális világ sem egynemű. Ott is különböző iskolák vannak, amik egymással is harcolnak. Az MCC és az Írószövetség nem ugyanazon a szellemi színvonalon állnak. De azt sem gondolom, hogy ha több százmilliárd forintot fognak éveken keresztül egy alternatív oktatási rendszer kiépítésébe önteni, annak az lesz a vége, hogy létrejön az egységes párthű elit. Ráadásul társadalmi mobilitás nincs bekalkulálva a NER politikájába, anélkül meg nehéz reálisan elitváltásban gondolkodni. Ha ez az oktatás, amit az MCC ajánl, rendesen fog működni, és jól képzett fiatalok kerülnek ki a végén, akik aztán elmennek külföldi egyetemekre is, azok nem feltétlenül fognak belemenni utána az alkukba. Valahogy így volt ez a szocializmusnál is.

Apám volt a családjában az elsőgenerációs értelmiségi, a szülei még inkább földművelők voltak. A szocializmus modellváltásával került be az egyetemre, de ettől még nem lett a rendszer híve. Leegyszerűsítő logika azt gondolni, hogy ha te neveled ki az embereket, akkor a te kottádból fognak játszani. Valószínűleg épp ez a baj az értelmiségiekkel, hogy a képzésük végére már sokszor nem akarják elfogadni azt, ami miatt a rendszer elkezdte támogatni őket. A hatalom is azért értelmiségellenes, mert tudja, hogy a valódi értelmiség lényege, hogy nem befolyásolható könnyen.