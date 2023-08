„Előd azt mondta, hogy oldjuk ezt meg” – a Corvinus vizsgabotránya belülről

A Budapesti Corvinus Egyetemen a tavaszi félévben több etikai vizsgálat is zajlott egy vizsga miatt, melynek során egy diákkal kivételeztek az egyetem vezetői, miután a hallgató befolyásos szülei panaszkodtak az egyetemen. A vizsgálatok első fokon elmarasztalták az egyetem – a vizsgálatok lezárulta után lemondott – rektorát, Takáts Elődöt és a Corvinus két másik vezetőjét. Másodfokon azonban fölmentette őket az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriuma és a rektorhelyettes, bár azt senki nem vitatta, hogy valóban kivételeztek a hallgatóval.

Ezt a bizonyos hallgatót Ádám Zoltán, a Corvinus docense tanította. Amikor kollégáival együtt jelezte a hallgatónak, hogy nem fog tudni levizsgázni a tárgyából, az érintett édesanyja először őt kereste meg. Ő indította az etikai vizsgálatokat is a két vezető és a rektor ellen, az ügyeket pedig most bíróságra vitte. Ádám Zoltán a 444-nek adott interjújában részletesen elmondta, az ő nézőpontjából hogyan nézett ki a vizsgabotrány onnantól, hogy egy szeminárium után megkereste őt az édesanya, odáig, hogy Hernádi Zsolt közölte vele és a rektorral: az ügyet lezárták.

Ki ön és mivel foglalkozik?

Ádám Zoltánnak hívnak, egyetemi docens vagyok a Budapesti Corvinus Egyetemen. 2016 óta dolgozom itt, 2020–22 között a Gazdaságpolitika és Munkagazdaságtan Tanszéket vezettem. Tavaly nyáron átszervezték az intézeti struktúrát, ekkor kerültem a Közgazdaságtan Intézetbe. Ez kitűnő társaság, sok tekintetben szerencsésnek érzem magam, hogy tagja lehetek, még ha az átszervezés módjával és néhány fontos mozzanatával, például két korábbi intézeti kollégám méltánytalan és minden szakmai alapot nélkülöző elbocsátásával nem is értettem egyet. Közgazdász vagyok, a politikai rendszerátmenetek közgazdaságtanával foglalkozom, azt kutatom, hogyan alakulnak át a demokráciák autokráciává vagy az autokráciák demokráciává közgazdaságtani szempontból.

photo_camera Ádám Zoltán Fotó: botost/444.hu

Annyit talán érdemes még elmondanom, hogy tavaly áprilisban a Magyar Helsinki Bizottság segítségével bepereltem az egyetemet a márciusban elfogadott új kommunikációs szabályzat miatt, ami véleményem szerint alapjogokat sértett. Ebből lett egy per, ami nem jutott tárgyalási szakaszba. Miután az egyetem visszavonta és egy sokkal jobb minőségű szabályzatra cserélte az általam beperelt verziót, elálltam a keresetemtől. Nem állítom, hogy ez kizárólag az általam indított per miatt történt, de talán annak is volt benne némi szerepe. A tavaly júliusban elfogadott, ma is érvényes kommunikációs rendelkezés azért is fontos, mert a korábbi változattal ellentétben nem tiltja, hogy az úgynevezett egyetemi működést érintő kérdésekben véleményt nyilvánítsak, csak azt, hogy ezt az egyetem nevében tegyem. Mivel az idei etikai ügyeket ilyen, az egyetem működést érintő ügynek minősítette a vezetés, a kommunikációs szabályzatra hivatkozva is igyekeztek tiltani, hogy bármi elhangozzon róla a nyilvánosság előtt. Ez azonban nem lehetséges, mivel a saját nevemben azt mondok az egyetem működését érintő kérdésekről, amit jónak és szükségesnek látok, hangsúlyozva, hogy ez a saját véleményem, ami nem szükségszerűen azonos az egyetem hivatalos álláspontjával. Ami nyilván erre az interjúra is igaz.

Van érdekvédelmi szerepem is az egyetemen: tagja vagyok a szakszervezet vezetőségének és az alkalmazotti tanácsnak. Az egyetemi közéleti tevékenységem nagy része ezek keretében zajlik, ami azt jelenti, hogy adott esetben a kollégáim nevében és a támogatásukra támaszkodva léphetek fel az egyetemi közéletben. A tavalyi kommunikációs per 222 ezer forintos költségét például az utolsó forintig állta a szakszervezet, amiért nagyon hálás vagyok.

A konfliktusok és a per után milyen a viszonya a Corvinus egyetemmel?

Azt gondolom, hogy alapvetően kifejezetten jó. Ez nagyszerű egyetem, tele rendkívül értékes emberekkel: oktatókkal, kutatókkal, adminisztratív kollégákkal és persze hallgatókkal. Nyilván nem vagyok elfogulatlan, de szerintem idehaza a miénk a legjobb üzleti és közgazdasági képzés, és más társadalomtudományi területeken, például nemzetközi kapcsolatokban, szociológiában vagy politikatudományban is nagyon jók vagyunk. Büszke vagyok rá, hogy itt tanítok, és hogy érdekvédőként az itteni kollégáim bizalmát élvezem. Egyébként – én legalábbis így érzem – az egyetemi vezetők nagy részével is kifejezetten jó viszonyban vagyok. Az esetek túlnyomó részében szakmailag és érdekvédőként is jól tudok velük kommunikálni.

Az elmúlt években viszonylag konfliktusos átalakulási folyamat zajlott a Corvinuson. Mi is többször írtunk erről. Hogy élte meg ezt a folyamatot?

2019-ben kezdődött az egyetemi átalakulás. A Corvinus volt az egyik első, úgynevezett közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány, azaz KEKVA működtetésébe adott egyetem. Úgyhogy bizonyos értelemben ez egy pilot sztori. (Az alapítványi modell kialakulásáról és bevezetéséről a Corvinuson ebben a cikkben írtunk részletesebben – a szerk.) A corvinusos átalakulás egyik érdekessége, hogy az egyetemet fenntartó alapítvány kuratóriumának elnöke Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója, miközben az egyetem gazdálkodását megalapozó vagyontömegben is a MOL részvényei dominálnak. Ezért a Corvinus két szempontból is a MOL-hoz szorosan kötődő egyetemként jött ki az átalakulásból, ami sajátos kiszolgáltatott helyzetet jelent a számára.

Hernádi Zsolt kétféle szerepvállalása szerintem tartalmilag akkor is összeférhetetlen egymással, ha a mai magyar jogi és társadalmi környezetben, úgy tűnik, lehetséges: az állam lényegében a kezébe adott 10 százaléknyi állami tulajdonú MOL-részvényt, hogy a kuratórium elnökeként ellenőrizze saját magát mint a MOL irányítóját. Ráadásul közben az egyetem három legfontosabb vezetője, az elnök, a rektor és a kancellár felett ő gyakorolja a munkáltatói jogokat, ami az egyetem irányában is nagyon erős kontrollpozícióba helyezi, noha – tudomásom szerint – soha semmilyen tudományos tevékenységet nem végzett, és nem dolgozott az akadémiai világban.

Az átalakulási folyamat különösen felgyorsult az elmúlt másfél évben, amikor kialakult a jelenlegi intézeti struktúra, és jelentősen átalakult az utolsó, az akadémiai autonómia letéteményesének tekinthető önkormányzó egyetemi testület, a szenátus választási mechanizmusa is (erről ebben a cikkben írtunk részletesebben – a szerk). Éles, a vezetés szempontjából kérdéses kimenetelű döntések ma már ritkán vannak a szenátusban, de ha mégis, a szenátorok meghatározó részének szavazatát nem nehéz előrejelezni. A tartalmi egyetemvezetési szerepet már sokkal inkább a fenntartó alapítvány kuratóriuma és a közvetlenül a kuratóriumi elnöknek alárendelt három csúcsvezetőből álló elnöki testület tölti be. Az utóbbi elnöke és ezáltal az egész egyetem első számú vezetője a MOL és a Wizz Air igazgatóságában egyaránt helyet foglaló Anthony Radev elnök.

Mindez erősen hierarchizált, centralizált szervezetet hozott létre, ami mindenkit a központi akarathoz való igazodásra kényszerít. Szerintem ez kifejezetten veszélyes az akadémiai autonómiára mint általános egyetemi értékre nézve, de ez a modell az általános egyetemi működésnek sem feltétlenül használ: a talán legfontosabb nemzetközi egyetemi rangsorban, a QS World University Rankingsben ma rosszabb helyen áll a Corvinus, mint az átalakulás előtt, az elmúlt években az egyetem rendelkezésére bocsátott minden pótlólagos erőforrás dacára. Az akadémiai élet, a tudományos kutatás és oktatás lényege ugyanis a vita: annak felismerése és tudatosítása, hogy senki nincs az abszolút tudás birtokában. Ha egy szervezet ezzel nincs tisztában, ha rosszul viseli a vitákat, és a gyors, mindent eldöntő vezetői döntéseket tekinti saját komparatív előnyének, az sok minden lehet, de jó egyetem aligha. Mindez persze megint csak a saját véleményem, ami természetesen nem azonos a hivatalos egyetemi állásponttal.

Ön idén év elején etikai eljárásokat kezdeményezett az egyetem más dolgozóival szemben. Mi volt az az eset, ami miatt így döntött?

Elöljáróban szeretném leszögezni, hogy jelenleg három bírósági felülvizsgálat is zajlik az általam magas rangú egyetemi vezetők ellen február 9-én indított etikai ügyekben. A továbbiakban ezekkel kapcsolatban elhangzó állításaim alapját a bíróságon benyújtott keresetleveleim képezik. Olyan információkat nem osztok meg az olvasókkal, amelyek kizárólag az egyetem által titkosított vizsgálati anyagokból állnak rendelkezésemre, ami azonban nem jelenti azt, hogy jogszerűnek tartom az általános titkosítást. A vizsgálat által feltárt – helyenként súlyos jogszerűségi kérdéseket felvető – történések egy részével muszáj lesz az egyetemen a jövőben foglalkozni, arról az egyetemi közösség számára értelmezhető módon számot adni.

Mindhárom etikai eljárást egy január 27-ei vizsgáztatás miatt kezdeményeztem. Aznap én és a kollégáim vizsgát tartottunk egy általunk közösen oktatott tárgyból. Ezen a vizsgán az én szemináriumi csoportom egyik hallgatója különleges módon vett részt. Nem a többi hallgatóval együtt ült az egyik nagy előadóban, hanem az intézeti titkárságon, és egy, a többiekétől eltérő vizsgasort írt meg, amit az egyetem egyik magas rangú vezetője bocsátott a rendelkezésére, majd javított ki. Ez a hallgató ennek a vizsgának az alapján kapott egy elégtelennél jobb jegyet a féléves teljesítményére.

Ez a hallgató a mi – az intézetvezetőnkkel egyeztetett – oktatói megítélésünk szerint meg kellett volna, hogy bukjon ebből a tárgyból már vizsga nélkül, mert nem teljesítette azokat a követelményeket, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy egyesnél jobb jegyet szerezzen. Ez egy háromelemű számonkérési struktúrát jelentett, amiből kettőt a szorgalmi időszakban kellett teljesíteni. Úgynevezett kvízeket és beadandókat kellett mindenkinek írnia a tanév során, a tantárgyi adatlapból kiderült, hány darabot és milyen minőségben kell ezek közül teljesíteni. Ez a hallgató történetesen nem írt a szorgalmi időszakban elegendő számú kvízt, a beadandókra pedig nem kapott elegendő pontszámot.

Jeleztük a hallgatónak, hogy sajnos nem teljesített elég jól a szorgalmi időszakban ahhoz, hogy vizsgázhasson a tárgyból, ezért a következő tanévben újra fel kell azt vennie. Ez egyébként teljesen szokványos helyzet, mivel egy kifejezetten nehéz tárgy, és még csak nem is arról van szó, hogy a hallgatónak évet kell ismételnie, mert a többi tárgyával addig is mehet előre. Ez az álláspontunk azonban nem nyerte el a hallgató és a szülei tetszését.

Bejött a hallgató édesanyja az egyetemre, és az egyik szemináriumom végén egyszer csak ott állt előttem a teremben, bemutatkozott, és elkezdett amellett érvelni, hogy az ő gyerekét vizsgára kell bocsássuk. Amellett érvelt, hogy a gyermeke kiváló hallgató, és méltánytalan lenne, ha nem vizsgázhatna. Ez egy viszonylag hosszú, kb. 20-25 perces beszélgetés volt, először a tanteremben, majd kint a folyosón, mert odabenn elkezdődött a következő óra.

Milyen hangulatú volt ez a beszélgetés?

Nagyon rossz. Soha a praxisomban ilyen nem fordult elő korábban. Próbáltam a hallgató édesanyjával megértetni, hogy nem tehetek a gyerekével kivételt. Van egy tantárgyi adatlap, annak a követelményeit kérjük számon mindenkin, és az ő gyerekének esetében sem tudok mást tenni. Egy ponton a hölgy kvázi megfenyegetett: azt mondta, hogy az ő férje nagyon fontos ember, és nem lenne jó, ha neki kellene beleavatkoznia ebbe az ügybe. Ami elég rosszul hangzott. A beszélgetés után jeleztem a kollegáimnak, beleértve az intézetvezetőmet is, hogy mi történt. Egyetértettünk benne, hogy ez elfogadhatatlan, kivételezésről szó sem lehet.

A történet azonban folytatódott, a hallgató édesanyja elment az egyik magas rangú egyetemi vezetőhöz, nevezzük őt Vezető 1-nek. Az édesanya a találkozójuk után küldött egy emailt Vezető 1-nek, aki nekem mint szemináriumi tanárnak továbbította ezt a levelet, és megkért rá, hogy válaszoljak neki. Ezt meg is tettem: egy udvarias hangú, a hallgató teljesítményét nem értékelő, de a korábbi álláspontomat – miszerint a hallgató a tárgyból ebben a félévben nem tud érvényes jegyet szerezni – megerősítő levelet írtam az édesanyának. Hozzátettem, hogy mindez az ő gyermekének is érdeke, hiszen nyilván fontos a számára, hogy egy nemzetközileg elismert, jó egyetemről szerezzen diplomát, ahol senkivel nem kivételeznek, és mindenkire ugyanazok a követelmények érvényesek. Valószínűleg ez a válaszlevél vitte ki a biztosítékot a hallgató szüleinél. Az édesanya azt hihette, hogy miután beszélt Vezető 1-gyel és küldött neki egy levelet, engedélyt fog kapni a gyermeke a vizsgára. Én pedig, Vezető 1 kérésére, ennek az ellenkezőjéről tájékoztattam. Ezen a ponton kezdett eszkalálódni a történet. A hallgató édesanyja írt egy felháborodott hangú levelet Vezető 1-nek, majd a hallgató édesapja is írt neki, immár a rektornak is cc-zve. Ezeket a leveleket Vezető 1 továbbította nekem. Mindez december közepén történt.

Tisztázzuk: kapott ön utasítást, hogy ezt a hallgatót valahogy vizsgáztassa le?

Nem, nem kaptam ilyen utasítást. Vezető 1 erre nem is utasíthatott volna, mivel nem gyakorol velem szemben munkáltatói jogokat. Az intézetvezetőm utasíthatott volna, de ez fel sem merült.

Mi történt ezután?

Ezután legközelebb az egyetem január közepi nyitása után hallottunk az ügyről az oktató kollégáimmal: kiderült, hogy a hallgató engedélyt kapott egy másik egyetemi vezetőtől – nevezzük őt Vezető 2-nek – a hiányzó kvíze megírására. Ez meglepő volt, mivel a tanulmányi és vizsgaszabályzat szerint tantervi követelmények alóli felmentésre nem adható ilyen engedély, márpedig a tantervi követelmény az volt, hogy a hallgatók a szorgalmi időszakban írják meg a kvízeket és a beadandókat. Tudomásul vettük a döntést, de személy szerint nagyon rossz érzéseim voltak ezzel kapcsolatban, mondtam is a kollégáimnak, hogy innentől kezdve nem biztos, hogy mi kontrolláljuk a hallgató értékelését.

Az is kiderült azonban, hogy nemcsak kvízből nem írt eleget a hallgató a szorgalmi időszakban, hanem beadandóból sem szerzett elég pontot. Ami nélkül a tantárgyi adatlap értelmében vizsgázni ugyan már vizsgázhatott volna, egyesnél jobb jegyet azonban nem szerezhetett. Ezt elmondtuk az intézetvezetőnknek, aki egyetértett velünk, és én elmondtam Vezető 1-nek is egy általa kezdeményezett személyes egyeztetésen, két nappal a január 27-ei vizsga előtt. Vezető 1 szerint a tantárgyi adatlap pontatlanul fogalmazott a beadandókat illetően, ezért a hallgatónak szerinte joga volt egyesnél jobb jegyet szerezni. Én erre azt válaszoltam, hogy akárhogy is fogalmaz a tantárgyi adatlap, mi minden hallgatón ugyanezeket a követelményeket kérjük számon, és senkivel nem fogunk kivételezni azért, mert a szülei bejárnak az egyetemre és leveleket írnak az egyetemvezetésnek. Vezető 1 a megbeszélésen a rektorra hivatkozott: „Előd azt mondta, hogy oldjuk ezt meg.” Azt nyilván nem tudtam, hogy a valóságban pontosan mi hangzott el a rektor és Vezető 1 vagy az egyetemvezetés bármelyik másik tagja között, de hozzám, Vezető 1 interpretációjában, ez jutott el. Vezető 1-nek erre a mondatára azután valamennyi, az üggyel kapcsolatos beadványomban és tanúvallomásomban hivatkoztam, mivel ezzel kommunikálta felém, hogy a hallgató levizsgáztatása nem egyszerűen az ő kérése vagy javaslata, hanem kifejezett felsővezetői igény.

Én azt válaszoltam, hogy ha a rektor úr szerint ennyire fontos az egyetem számára a hallgató vizsgáztatása, akkor adjon neki egy úgynevezett rektori méltányossági engedélyt a hiányzó beadandója megírására. Vezető 1 nem volt elégedett ezzel a javaslattal, és itt véget ért a megbeszélésünk. Legnagyobb meglepetésemre kb. 10 perc múlva az intézeti titkárságon Vezető 1 közölte velem, hogy ő maga fogja a hallgatót levizsgáztatni a tárgyból. Sejtettem, hogy a közbeeső időben egy másik egyetemi vezetővel egyeztetett az ügyről, de nem tudtam, hogy kivel.

Mit lépett, amikor sejteni kezdte, mi történik?

Sokáig gondolkodtam rajta, hogy ilyenkor mi a teendő. Másnap, amikor láttam, hogy a hallgató neve már tényleg nem szerepel a rendes vizsgára jelentkezettek közt, rájöttem, hogy valóban az fog történni, amit Vezető 1 mondott. Jobb ötlet híján megpróbáltam felhívni a rektort, jelezni, hogy ez így szerintem nem lesz jó, és az egyetem etikai integritása forog kockán. Nem értem el, de este visszahívott, és elmondtam neki, hogy szerintem mi a probléma a hallgató külön vizsgáztatásával. Abban maradtunk, hogy felhívja Vezető 1-et, hogy tőle is tájékozódjon. Miután ez megtörtént, a rektor visszahívott, valamikor este 9 körül, és arra kért, hogy mivel a véleményünk eltérő a hallgató külön vizsgáztatásáról, egyeztessek Vezető 1-gyel.

Ott álltam csütörtök este negyed tízkor telefonnal a kezemben, és azon gondolkodtam, hogy mit csináljak. Végül, mert semmi okosabb nem jutott eszembe, másnap, a vizsga napjának reggelén, írtam egy emailt, a rektornak, Vezető 1-nek, a hallgatónak a plusz a kvíz megírását engedélyező Vezető 2-nek, valamint a saját intézetvezetőmnek és az oktató kollégáimnak címezve, amiben leírtam, hogy a hallgató külön vizsgáztatása szerintem elfogadhatatlan megoldása a helyzetnek. Az emailre nem jött válasz. Én bementem délre vizsgáztatni a rendes vizsgára. Amikor beértem, megkérdeztem a kollégáimtól, hogy hol van a hallgató. Mondták, hogy fent ül az intézeti titkárságon, és írja a saját vizsgáját. Felmentem megnézni. Tényleg ott ült és írt egy vizsgasort. Visszamentem, megírtam a rektornak sms-ben, hogy mi történik, és hogy ez szerintem teljesen elfogadhatatlan. Váltottunk még néhány sms-t, amivel annyit sikerült elérnem, hogy a rektor kiküldött egy emailt az én reggeli emailemre válaszolva minden címzettnek, amiben Vezető 2-től kért beszámolót a történtekről.

Vezető 2 délután válaszolt a rektornak, és leírta, hogy a vizsgával minden a legnagyobb rendben volt, a hallgató pedig átment. A rektor a válaszában megköszönte Vezető 2 alapos beszámolóját. Én röviden aznap, hosszabban pedig három nappal később, január 30-án, hétfőn válaszoltam, és elmondtam, hogy továbbra is elfogadhatatlannak tartom a hallgató külön vizsgáztatását, és sajnálatosnak, hogy Vezető 1 azt az előzetes figyelmeztetésem ellenére elvégezte, nyilvánvalóan Vezető 2 és a rektor tudtával és jóváhagyásával. Azt is elmondtam, hogy az ügyben etikai vizsgálatot fogok kezdeményezni, és magamat innentől kezdve a 2019/1937 számú EU-irányelvvel összhangban közérdekű bejelentőnek (whistleblowernek) tekintem, és igényt tartok az ebből következő védelemre. Elmondtam azt is, hogy elfogadhatatlan, hogy egy hallgató szülei zaklassák az egyetem oktatóit, aminek megakadályozása az egyetem felelőssége, a címzettek közé pedig felvettem az egyetem jogi és HR vezetőit.

Több mint másfél héttel később, február 9-én nyújtottam be a három etikai eljárásra vonatkozó kezdeményezést Vezető 1, Vezető 2 és a rektor ellen. Hangsúlyozni szeretném, hogy Takáts Előd lemondott rektor állításával ellentétben tudomásom szerint semmilyen vizsgálat nem zajlott az egyetemen a január 27-ei külön vizsga jog- és szabályszerűségét illetően az általam kezdeményezett etikai eljárások előtt.

(Vezető 1 és Vezető 2 nevét azért nem közlöm, mert az egyetem álláspontja szerint ezzel megsérteném a személyiségi jogaikat. Szerintem ez nem így van, mivel mindketten magas rangú egyetemi vezetők, az egyetem pedig közfeladatot ellátó szervezet, aminek vezetői a közfeladatellátással összefüggésben – a vizsgáztatás pedig nyilvánvalóan ebbe a körbe tartozik – kötelesek nyilvánosan számot adni a tevékenységükről. Ezért az egyetemnek rég nyilvánosságra kellett volna hoznia a nevüket. Ennek ellenére, mivel ez az ügy véleményem szerint elsősorban nem róluk szól, én sem azonosítom őket. A rektor esetében azonban más a helyzet. Mivel a közelmúltban ő maga számolt be róla a nyilvánosság előtt, hogy ellene egyetemi etikai eljárás folyt, aminek keretében első fokon elmarasztaló, másodfokon pedig felmentő határozat született, esetében nem merül fel, hogy titkolni kellene az érintettségét.)

photo_camera Takáts Előd, a Corvinus időközben lemondott rektora Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Kik vizsgálták ki ezeket az etikai ügyeket?

Az ilyen típusú beadványokat két helyre lehet beadni. Az egyik az egyetem állandó etikai bizottsága, a másik maga a rektor. A rektor esetében viszont az etikai bizottság nem tud eljárást folytatni, mivel az ő munkáltatója a fenntartó alapítvány kuratóriuma. Ezért az etikai eljárás indításáról is a kuratórium dönt. A másik két esetében az etikai bizottság döntött. A beadványaimban amellett érveltem, hogy a külön vizsgáztatás – aminek tényét a lezajlott emailváltásokkal dokumentáltam – sérti az egyetemi etikai kódex „1.2. Megvesztegethetetlenség” pontjában foglalt megkülönböztetésmentesség elvét, és mint ilyen, etikátlan. Mivel a vizsgáztatásról mindhárom egyetemi vezető tudott, illetve egyikük maga végezte azt, mindhárman felelősséggel tartoznak a történtekért – érveltem. Az etikai bizottság és a kuratórium is befogadta a beadványaimat, és elindultak az eljárások. A kuratórium Lánczi András kuratóriumi tag, az egyetem korábbi rektora vezetésével eseti bizottságot hozott létre az eljárás lefolytatására.

Mire jutottak a vizsgálatok?

Az etikai bizottság közel két hónapos vizsgálat és kb. 200 oldalnyi vizsgálati anyag elkészítése után, március végén hirdetett határozatokat, és Vezető 1-et és Vezető 2-t is elmarasztalta. Vezető 1 esetében, aki a külön vizsgáztatást végezte, javaslatot tett a munkáltatói jogok gyakorlójának fegyelmi eljárás lefolytatására. Vezető 2 esetében azt állapította meg, hogy közreműködött a külön vizsgáztatás megvalósításában, amiért írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

Ezután – az etikai bizottság vizsgálati anyagainak ismeretében – a kuratórium által létrehozott eseti bizottság meghallgatta a rektort és engem, majd május közepén kihirdette a határozatát, miszerint a rektor is megsértette az etikai kódex 1.2. pontját, amikor, bár volt róla előzetes információja, semmit nem tett a külön vizsgáztatással kapcsolatban, sem előtte, sem utána. Sőt, az eseti bizottság az etikai kódex egy másik pontjában is elmarasztalta a rektort: a „2.2. Felelős döntéshozatal” pontban, mivel a vizsga után, a vizsgával kapcsolatos viták és ellentmondások ismeretében sem tett semmit annak kiderítéséért, hogy a vizsga szabály- és jogszerű volt-e.

Mindez arról győzött meg, hogy az egyetem etikai integritásáért felelős testületek komolyan veszik a munkájukat, és magas rangú egyetemi vezetőket is hajlandóak elmarasztalni, ha szükségesnek látják. Ennek nagyon örültem, bár a bizottságokkal nem volt mindig teljesen felhőtlen a viszonyom. Egyfelől bejelentőként mindkét bizottság tiszteletben tartotta a jogaimat, betekinthettem az elsőfokú eljárások irataiba, és az eljárással kapcsolatos kérdéseimre pontos válaszokat kaptam tőlük. Másfelől mindkét bizottság alá akart velem íratni egy titoktartási nyilatkozatot, amire nem voltam hajlandó. Ezt nem vették jó néven, és közölték, hogy a titoktartási kötelezettség megsértése – például az üzleti titok megsértése esetén – kártérítési kötelezettséggel, sőt három évig terjedő szabadságvesztéssel is járhat.

Célja volt az egyetemvezetésnek, hogy az eljárásokat titokban tartsa?

Az egyetemvezetés az első pillanattól kezdve igyekezett mindent titokban tartani. Az, hogy három magas rangú egyetemi vezető ellen etikai eljárások indulnak, nyilván kellemetlen. Hogy egy olyan hallgatóról van szó az ügyben, akinek a családneve jól ismert a magyar üzleti életben, és a család a MOL-lal is kapcsolatba hozható, nyilván szintén nem annyira jó. Ezt megértem. Ebből azonban nem következik, hogy az egyetem mindent eltitkolhat, amit akar. Az egyetem ugyanis államilag akkreditált diplomákat kiadó oktatási intézményként közfeladatot ellátó szervezet, a vizsgáztatás pedig kitüntetetten fontos része a közfeladat-ellátásnak. Egy vizsgáztatással kapcsolatos egyetemi visszaélés ezért közügy, amiről a belső, egyetemi közvéleménynek és a külső, az egyetem működésében érintett társadalmi szereplőknek vagy akár magánembereknek is joguk van tudni. Az egyetem ezért nem teheti meg, hogy a saját üzleti érdekeire vagy vezetőinek személyiségi jogaira hivatkozva eltitkolja ezeket az információkat. A helyzet azonban valójában ennél is súlyosabb.

Egy hallgatónak a vizsgáztatás során való jogosulatlan kedvezményezése ugyanis nem egyszerűen etikai vétség, hanem – jogértelmezéstől függően – potenciális bűncselekmény. A Btk. 306. paragrafusa az ilyen helyzetben való jogtalan előnyszerzést közfeladati helyzettel való visszaélésnek nevezi, és – ha bebizonyosodik – három évig terjedő szabadságvesztéssel rendeli büntetni. Persze nekem nem az a célom, hogy az egyetemem vezetői ellen büntetőeljárások induljanak, ezért nem is tettem senki ellen büntetőfeljelentést. Azt azonban elfogadhatatlannak tartanám, ha a történtek után – miközben az egyik rektorhelyettesi másodfokú határozat szerint is sérült az értékelés megkülönböztetésmentességének elve – az egyetem senkivel szemben nem foganatosítana semmilyen büntetést.

A másodfokú döntések azonban mintha mindhárom etikai eljárás esetében ezt jelentenék, nem?

Így van, éppen ezért bejelentőként mindhárom másodfokú határozattal szemben bírósági felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be. A másodfokú határozatok mindhárom esetben ellentétesek voltak az első fokon eljáró etikai testületek véleményével: felmentették az érintetteket az etikai vétség elkövetésének felelőssége alól, és lezárták az ellenük folytatott etikai eljárásokat. Vezető 1 és Vezető 2 esetében Szabó Lajos általános rektorhelyettes – mint a rektor érintettsége miatt eljáró másodfokú döntéshozó – határozott, a rektor elleni eljárásban pedig a fenntartó alapítvány kuratóriuma. A három felmentő határozat összefügg egymással, és véleményem szerint mindhárom esetben rendkívül gyenge lábakon áll. Pontosabban a harmadik esetben, a rektor ügyében hozott kuratóriumi határozatban gyakorlatilag nincs is jogi érvelés.

A rektorhelyettes nem látta igazoltnak, hogy Vezető 2 elősegítette volna a megkülönböztető vizsgáztatást, vagy ha elősegítette, szerinte akkor sem bizonyítható, hogy ezt tudatosan tette volna. Ha pedig így van, akkor lehet ugyan, hogy Vezető 2 hibázott valahol a folyamat során, de egy jóhiszemű hiba nem azonos egy etikai vétséggel – mondta a rektorhelyettes. Vezető 1 esetében ennél is meglepőbb volt a rektorhelyettes érvelése. Azt ő is elismerte, hogy a Vezető 1 által megtartott vizsga nem teljesítette a megkülönböztetésmentesség követelményét, azaz kivételezett a hallgatóval. Csakhogy – mondta a rektorhelyettes – az etikai bizottság feltételezte, de biztosan nem állította, hogy a hallgatóval a családja vagyoni helyzete miatt tettek kivételt. Az etikai bizottság úgy érvelt, hogy ezt ugyan nyilván nem lehet minden kétséget kizáróan bizonyítani, hiszen nem látunk bele Vezető 1 fejébe, de az adott helyzetben nagy valószínűséggel ez történt. Vagyis a bizottság szerint egy különösen nagy vagyoni erővel rendelkező család nyomásának engedett az egyetem a vizsgáztatás során. Amire viszont azt mondta az általános rektorhelyettes a másodfokú döntésében, hogy ez nem bizonyítható állítás, mert az is lehet, hogy Vezető 1 puszta jóindulatból vizsgáztatta le külön a hallgatót, és ahogyan azt az etikai bizottság maga is elismerte, nem látunk bele Vezető 1 fejébe.

Azt azért érdemes tisztázni, hogy a vezetők, a rektor, meg mindenki, aki belekerült ebbe az ügybe, amikor olvasták, hallották ennek a hallgatónak a vezetéknevét, akkor tudhatták-e, hogy melyik családról van szó?

Igen, szerintem tudhatták. A gazdasági kérdések iránt érdeklődő, újságolvasó magyar népesség szerintem legalább 50 százaléka ismeri ezt a nevet, de egy közgazdasági és társadalomtudományos képzéseket nyújtó egyetemen ez az arány valószínűleg még magasabb. Ehhez tehát nem kellett oknyomozó újságírónak lenni.

Tehát nem kellett, hogy előálljon egy olyan helyzet, hogy valakinek le kell írnia, hogy ezt a hallgatót azért kell átengedni, mert az apja egy nagyon gazdag és befolyásos ember.

Nem, ezt nem kellett leírni.

Közben azonban, mint mondta, a szülők is hivatkoztak erre, legalábbis szóban felmerült, hogy az „én férjem nagyon fontos ember”.

Igen, a hallgató édesanyja ezt mondta nekem. És ezt nyilván mások is így gondolták. A rektorhelyettes a határozatában amellett érvelt, hogy az etikai bizottság csak feltételezte, hogy mi volt a jogtalan diszkrimináció oka, de nem volt (mert nem is lehetett) benne biztos. Egy vélelemre azonban szerinte nem lehet etikai döntést alapozni. Ez azonban nagyon rossz minőségű jogi érvelés, ahogyan azt a felülvizsgálati keresetlevelemben le is írom. Először is, azt a rektorhelyettes is megállapította, hogy a vizsgáztatás során nem érvényesült a megkülönböztetésmentesség elve. Innentől kezdve azon lehet vitatkozni, hogy a hallgató számára kedvező megkülönböztetésnek mi volt az oka, a tényén azonban nem.

Másrészt a rektorhelyettes, úgy tűnik, nem tudja, hogy a diszkriminációs ügyekben a bizonyítási teher megfordul: nem azt kell bizonyítani, hogy valakit egy rá jellemző, a diszkriminációra nagy valószínűséggel okot adó tulajdonsága miatt különböztetnek meg jogellenesen, hanem azt, hogy ez nem így van, a bizonyítás terhe pedig a másikat jogellenesen megkülönböztető félre hárul. Ez az esélyegyenlőségi törvényből következik, aminek alanya az egyetem mint oktatási intézmény, és aminek a diszkrimináció lehetséges okaira vonatkozó tételes felsorolását az egyetemi etikai kódex is átveszi. A rektorhelyettes által kreált helyzet ezért abszurd és kifejezetten rosszhiszemű joggyakorlásra utal. Eleve nagyon kétséges az, hogy egy két hónapos etikai bizottsági vizsgálat eredményét milyen alapon bírálhatja felül egy saját vizsgálatot nem folytató egyetemi vezető egyszemélyi döntése. A rektorhelyettes azonban nem egyszerűen felmentette a két egyetemi vezetőt, hanem teljesen komolytalan érvelést alkalmazott.

Amikor a másodfokú határozatok kihirdetése után megkérdeztem a rektorhelyettest, hogy felelős egyetemi vezetőként rendben lévőnek tartja-e, hogy a munkatársa a saját megítélése szerint is megkülönböztető módon vizsgáztatta le a hallgatót, ő azonban felmentette az etikai kódex értelmében elkövetett etikai vétség felelőssége alól, azt a választ kaptam tőle, hogy ebben az ügyben a szabálytalanságok kezelésének rendjéről szóló szabályzatnak megfelelően fog eljárni. Arra a kérdésemre azonban, hogy ez az adott esetben pontosan mit jelent, és hogyan járt el, sosem kaptam tőle választ.

Túlzó példa, de ez a helyzet olyan, mintha valakit azzal vádoltak volna, hogy megvert valakit azért, mert az illető roma, megállapítja a bíró, hogy ezt nem lehet bizonyítani, majd nem bünteti meg garázdaságért sem?

Pontosan. Illetve azt mondja a rektorhelyettes, hogy ő majd meg fogja büntetni, de hogy pontosan hogyan, arról nem nyilatkozik. Semmilyen információt nem adott ugyanis sem nekem, sem az egyetemi közösségnek arról, hogy bárki bármilyen szankciót kiszabott volna Vezető 1-gyel szemben.

Mint azt Takáts Előd lemondott rektor is elmondta már, másodfokon őt is felmentették.

Így van. Erre a Vezető 1-et és Vezető 2-t felmentő rektorhelyettesi határozatok kihirdetése után kb. két héttel, június 8-án került sor. Délelőtt 11-kor bementünk a rektori tárgyalóba, Hernádi Zsolt kuratóriumi elnök, Takáts Előd rektor, a kuratórium két munkatársa és én, és Hernádi úr kihirdette, hogy a kuratórium felmenti az etikai vétség elkövetésének vádja alól a rektort, és lezárja a vele szemben folytatott etikai eljárást, mivel nem bizonyítható, hogy az ügyben bárki etikai vétséget követett volna el. A másik két ügyben jogerős felmentő döntések születtek, azok érintettjei tehát nem követtek el etikai vétséget. Az egyetlen nyitott kérdés így az, mondta a kuratóriumi elnök, hogy a vizsga szabályosan vagy szabálytalanul zajlott-e le, amit viszont – szerinte – senki nem vizsgált az egyetemen, a kuratórium pedig nem is vizsgálhatta. Hogy miért nem, azt nem fejtette ki. Ebből szerinte az következik, hogy a vizsgát szabályosnak kell tekinteni, ha pedig így van, akkor az eseti bizottság döntését hatályon kívül kell helyezni, a rektor elleni etikai eljárást pedig meg kell szüntetni.

Ez egy összesen nem egészen háromoldalas határozat, amit formailag három kuratóriumi tag: Bacsa György, a MOL ügyvezető igazgatója, Palotai Dániel, az MNB volt ügyvezető igazgatója, jelenleg a Nemzetközi Valutaalap ügyvezető igazgatója és Váradi József, a Wizz Air vezérigazgatója hozott meg. Ők hárman adták ehhez a nevüket, mivel Hernádi úr előre bejelentett módon tartózkodott, Lánczi Andrást pedig kizárták a másodfokú döntéshozatalból az elsőfokú eljárásban való érintettsége miatt.

photo_camera Hernádi Zsolt, a MOL elnök-vezérigazgatója beszél a Corvinus Egyetem fenntartóváltásának legfrissebb fejleményérõl tartott sajtótájékoztatón, az egyetem konferenciatermében, 2019. április 24-én Fotó: Mónus Márton/MTI/MTVA

Mi történt a kuratórium határozatának kihirdetése után?

Ott a teremben? Kicsit hüledeztem, és jeleztem, hogy ebben a formában, ilyen érvelés mellett ez a határozat szerintem elfogadhatatlan. Hernádi úr azt válaszolta, hogy azt mondok, amit jónak látok, a határozathozatalt már lezárta. Felálltunk, kezet fogtunk és kimentünk a teremből. Másfél órával később megjelent a hír az intraneten, hogy a rektor július 31-ei hatállyal távozik.

Ön szerint az etikai ügyeknek közük lehet a rektor lemondásához?

Erre nyilván nincs bizonyítékom, de személy szerint nem hiszem, hogy az etikai ügyek nélkül is lemondott volna, két évvel hivatalának elfoglalása után. Én legalábbis úgy éreztem, hogy hosszú távú tervei vannak a Corvinuson és Magyarországon is. Ezenkívül csak azt tudom mondani, ami a júliusi szenátusülésen elhangzott: a rektor úgy döntött, hogy visszatér a családjához Bázelbe, amit Hernádi úr elmondása szerint a kuratórium tudomásul vett. Ez azonban az egyetem szempontjából szerintem sajnos nem ilyen egyszerű, még ha Hernádi úr nem is kívánt ezzel érdemben foglalkozni, noha az egyik szenátor rákérdezett a rektor lemondásának okára.

Egyrészt a rektor távozott, de az etikai ügyek félrekezelésének következményei itt maradtak. Az egyetemvezetés sosem beszélt nyíltan és őszintén a történtekről, ami mindenki számára megalázó helyzeteket teremtett, a rektort is beleértve, miközben én fenyegető hangú figyelmeztetéseket kaptam. Másrészt a kuratórium megbízott rektorként azt a Szabó Lajos általános helyettest állította a rektor helyére, aki a másodfokú döntési jogkör gyakorlójaként felmentette az etikai felelősség alól Vezető 1-et és Vezető 2-t, és aki a folyosói hírek szerint megakadályozta, hogy az etikai bizottság saját kezdeményezésére etikai eljárást indítson egy harmadik egyetemi vezetővel szemben a megkülönböztető vizsgáztatásban játszott főszerepe miatt.

Hol tartanak most az ügyek?

Ahogy már említettem, a másodfokú felmentő határozatok kihirdetése után a Társaság a Szabadságjogokért segítségével mindhárom etikai ügyben felülvizsgálati kérelmet nyújtottam be a Fővárosi Törvényszéken mint közigazgatási bíróságon. Ehhez bejelentőként jogom volt, és én éltem ezzel a joggal, két okból. Egyrészt, mert a rektorhelyettes és a kuratórium által a másodfokú határozatokban alkalmazott jogi érvelés annyira gyenge lábakon áll, hogy az nemcsak engem sért mint bejelentőt, hanem az egyetem méltóságát is. A másik ok az, hogy így értem az általam az etikai eljárások során formálisan megtehető lépéssorozat végére, ami után a nyilvánosság előtt is beszélhetek a történtekről, az általam beadott bírósági keresetekre hivatkozva. A helyzet jogi értelmezésében Kunos Zsuzsanna, a TASZ munkatársa segített, a keresetek elkészítését és a jogi képviseletem ellátását pedig Kollarics Flóra ügyvédnek köszönhetem.

A bírósági felülvizsgálatnak mi lehet a kimenete?

Mindhárom keresetben azt kérjük a törvényszéktől, hogy változtassa meg a másodfokú határozatot, és a felmentő másodfokú határozatok helyébe az első fokú elmarasztaló határozatokat léptesse hatályba, vagy ha erre nem lát lehetőséget, akkor kötelezze új másodfokú eljárásra az egyetemet.

Ön szerint annak, hogy ez az eset megtörténhetett, köze van ahhoz, hogy milyen modellben működik ez az egyetem?

Igen, szerintem köze van hozzá. Véleményem szerint a modell, amiben az egyetem működik, az elmúlt négy évben egyre gyorsuló ütemben lebontotta az egyetem saját természetes immunrendszerét. Egyre nagyobb mértékben gyűrte maga alá az egyetemet a kuratóriumi és felsővezetői döntéshozatal. Ez a modell felszámolta az akadémiai autonómia összes intézményi biztosítékát, jelentősen korlátozta a szenátus szerepét, és leértékelt minden olyan testületet, ami alulról építkezve, az akadémiai közösséget reprezentálva tudott fellépni a mindenkori egyetemvezetéssel szemben, ha szükségesnek tartotta.

A korábbi modell időnként megnehezítette és a mostanihoz képest nyilván lassította is a fontos egyetemirányítási döntések meghozatalát, bonyolultabbá téve az érdekegyeztetést és többszereplőssé a döntéshozatalt. De nagyon fontos közvetlen visszacsatolási mechanizmusokat vitt az egyetemirányításba – köznapi szóval az ilyen mechanizmusok működését nevezzük demokráciának –, és biztosította az akadémiai autonómia minimális szintjét. Ma nincs ilyen minimális szint. Lényegében bármi megtörténhet, és ezt mindenki tudja is. És mivel mindenki tudja, mindenki internalizálja az ebből fakadó, a korábbinál jóval megengedőbb attitűdöt a mindenkori felülről jövő döntéshozatallal szemben. Így lehet felszámolni a demokráciát mint korrekciós mechanizmust, és az értelmetlenségig kiüresíteni az akadémiai autonómiát mint egyetemi értéket. Ebben a rendszerben, amikor érkezik egy valószínűleg többféleképpen értelmezhető jelzés a rektori titkárságról, mindenki elkezdi tenni a dolgát. Igyekeznek „megoldani a problémát”, adott esetben etikai megfontosoktól és akár írott szabályoktól is függetlenül, mert az a feltevésük, hogy „fentről” ezt várják tőlük. Akkor is, ha „lentről” valaki szól, hogy ez így nem lesz jó.

Azt is szeretném azonban hozzátenni, hogy az egyetem – ami az alulról jövő, autonóm akadémiai magatartást illeti – szerintem jól vizsgázott az etikai ügyekben. Az állandó etikai bizottság és a kuratórium által létrehozott eseti bizottság is tette a dolgát, az előbbi tagjai pedig az általuk meghozott elsőfokú határozatok másodfokú rektorhelyettesi felülbírálata után testületileg lemondtak. Ez is egyfajta kiállás és gerincesség – igaz, az egyetemvezetés tudtommal erről semmit nem mondott, és a hivatalos egyetemi információs csatornákon sem jelent meg róla hír. Amikor pedig úgy tűnt, hogy a szerepvállalásom miatt bajba kerülhetek, a szakszervezet kiállt mellettem, és közel 200 kollégám írt alá nyilvános petíciót, amiért végtelenül hálás vagyok nekik. Az egyetemi közösség tehát az én szememben sokszorosan helytállt ebben az ügyben, ha a meghatározó egyetemi vezetők egy része nem is.