Az ateista kishivatalnok, akit Karácsonyék kirúgtak a véleménye miatt

Mióta Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere, egy fiatal szakreferens kirúgása az általa vezetett hivatal talán legzavarbaejtőbb ügye. A történet lassan két és fél éves, de még messze nem ért véget, és annyira érthetetlennek tűnt, hogy megpróbáltuk kideríteni, valójában mi, és főleg miért történt.

Az akkor 26 éves Békés Gáspár 2020. december 7-én helyezkedett el szakreferensként a Főpolgármesteri Hivatal Klíma- és Környezetügyi Főosztályán. Az érdeklődéséhez jobban passzoló állást nemigen találhatott volna, de a hivatal is örülhetett: corvinusos alapképzése után a CEU-n, a londoni King's College-ban, végül a párizsi Sciences Po-n is mesterdiplomát szerzett környezettudomány és szakpolitika, fenntartható városfejlesztés és nemzetközi biztonságpolitika szakokon. A főváros klímaadaptációs stratégiáival, a fővárosi cégek környezeti lábnyomával, közösségi pilot-projektek energiacélú megtervezésével foglalkozott,

első két hónapjára 96 százalékos teljesítményértékelést kapott.

A korábban miniszterelnöki és köztársasági ösztöndíjban is részesülő Békés diákévei során a tanulmányai és a szorgalma mellett közéleti aktivizmusával is kitűnt. Koordinátor volt a Független Diákparlamentben, interjúk sorát adta ifjúságpolitikai témában, tüntetett a CEU elüldözése ellen, politikai blogot írt és ifjúsági lapot indított.

2018 júniusában publikált egy írást, párbeszédet sürgetve a gyerekek megkereszteléséről: szerinte sérti az Alaptörvény lelkiismereti szabadságról szóló cikkét, hogy a szülők a gyerekeket a megkérdezésük nélkül kezelik a saját felekezetük tagjaként és „kényszerítik” vallásos tevékenységre.

„A gyerek nem a szülő tulajdona, jószága, hanem állampolgár.

Amennyiben ezt nem fogadjuk el, akkor viszont nem kritizálhatjuk a fényevő, oltásellenes, nőket körülmetélő szülőket sem, hiszen akkor relatív, hogy ki mit tehet meg a gyerekeivel” – érvelt Békés.

2019 januárjában a saját blogján arról posztolt, hogy lehet-e a Don-kanyarnál elesett magyar katonákat hősnek nevezni, ha nem önszántukból harcoltak ott. Szerinte az tekinthető hősnek, aki saját, szabad akaratából tesz valami önzetlent, a Donnál elesett sorkatonákat inkább áldozatnak tartja.

Megjelenésükkor az írások nem keltettek nagy feltűnést, azonban a KDNP-közeli Vasárnap.hu 2021. január végi cikksorozatában az akkor már a fővárosnál dolgozó Békést Karácsony szakértőjeként említve és kereszténygyalázónak titulálva mindkettőt felidézte. A „sztorit” a teljes kormánysajtót átvette.

Békés 2020 decemberében és 2021 januárjában már a fővárosnál dolgozott. Ekkor osztott meg nyilvánosan több, a keresztény egyházak viselt dolgain illetve a kormány valláspolitikáján élcelődő mémet és cikket, és újra linkelte a Don-kanyaros írását is. Később, amikor beindult a kormánymédia kampánya és az arra fogékony közönség reakcióözöne, kommentekben és közösségimédia-posztokban védte magát és állt ki évekkel korábbi cikkei mellett, magát ateistának, humanistának és pacifistának nevezve.

photo_camera Békés Gáspár

Egy posztban arra utalt, hogy az Alaptörvény kilencedik, hetekkel korábban elfogadott módosításának gyermekvédelmi része őt igazolja. Január 30-án egy bejegyzésben bejelentette, hogy nyilvános vitára hívta ki a róla szóló Vasárnap.hu-cikkek szerzőjét. Január 31-i posztjában azt írta,



„a gyerekkeresztelés témája azért fáj az egyházaknak, mert elavult tanaikra szinte csakis a gyerekek indoktrinációján keresztül tudnak híveket gyűjteni, melynek szimbolikus eleme a keresztelés is. Ennek kritizálása az amúgy is kihalófélben lévő egyházak maradék utánpótlását kezdi ki.”

Pont aznap lendült mozgásba a KDNP is: Semjén Zsolt és Vejkey Imre közleményben követelték, hogy Karácsony rúgja ki a gyermekek „megkeresztelését betiltani akaró szakértőjét”.

Karácsonyékat a jelek szerint zavarba hozta Békés ügye, január 31-én a Főpolgármesteri Hivatal a Magyar Nemzet megkeresésére védekezni kezdett. Közölték, hogy Karácsonynak nincs közvetlen kapcsolata Békéssel, hozzátéve, hogy nézeteivel sem a városvezetés, sem a Hivatal nem azonosul, és köztisztviselőként köteles a magánvéleményét elválasztani a hivatali munkájától, amire figyelmeztetni fogják.

A főjegyző be is rendelte Békést február 1-jén hétfő reggel nyolcra, és aláíratott vele egy „Írásbeli figyelmeztetés” tárgyú iratot. Ebben közölte, hogy a szakreferens megsértette a köztisztviselői törvényt, amikor nem tette „kétségbevonhatatlanul és egyértelműen világossá”, hogy a „sokakban megbotránkozást keltő, illetve politikai tartalmúnak is minősíthető véleménye” nem a Hivatalé. Az iratban a főjegyző négy konkrét elvárást fogalmazott meg. Békés tartózkodjon az olyan megnyilvánulásoktól, melyek

azt a látszatot kelthetik, hogy a Főpolgármesteri Hivatal és az ő álláspontja „bármilyen módon egyezne”,

megingathatják a Hivatal pártatlanságába és világnézeti semlegességébe vetett közbizalmat.

Tegye világossá utólag, hogy a megnyilvánulásainak nincs közük hivatali munkájához, azok nem tükrözik a Hivatal és annak vezetése álláspontját,

és „fejezze ki sajnálatát”, hogy rossz fényt vetett a Hivatalra, amikor ezt korábban elmulasztotta.

Békés közölte, hogy nem ért egyet a figyelmeztetés tartalmával és nem fog magyarázkodni, hogy a régi cikkeit nem köztisztviselőként írta, de későbbi, a személyes profilján írt posztjainál hajlandó jelezni, hogy ez a személyes Facebook-profilja. A 444-nek teljesen abszurdnak nevezte, hogy a Főpolgármesteri Hivatal szerint egy kezdő munkatárs évekkel korábbi cikkei, a privát Facebook-oldalán és mémoldalakon közzétett megnyilvánulásai, valamint a propaganda támadására reagáló posztjai alapján bárki arra a következtetésre juthatott, hogy a hivatali munkájához nem kapcsolódó témákban kifejtett véleménye a legcsekélyebb módon is tükrözi a Hivatal világnézeti álláspontját.

Békést másnap, február 2-án kirúgták. A közszolgálati jogviszonyt a próbaidő alatt azonnali hatállyal megszüntető döntést a főjegyző nem indokolta.

A beszámolók szerint az eset komoly megütközést váltott ki a Hivatalban. A 444-nek több dolgozó is érthetetlennek nevezte, hogy Karácsonyék először túlreagálták a dolgot, amikor Békést a propaganda kereszténygyalázónak nevezte, majd teljesen aránytalan döntést hozva kirúgták. Egyikük kifejtette, hogy lehet, hogy Békés megsértette a köztisztviselői törvényt, de a Hivatal ezt nem volt köteles szankcionálni, a kirúgást pedig teljesen értelmezhetetlen súlyú büntetésnek érzi.

Volt, aki azt mondta, hogy

a Hivatal vezetésének nem behódolnia kellett volna a propagandának, hanem példát mutatnia, hogy azt a beosztottat is megvédi az ideológiai támadástól, akivel adott esetben nem értenek egyet.

Más annyira kiakadt, hogy a távozást fontolgatta. Többen is felhozták, hogy ha egy pályakezdő referens privát, a munkáját nem érintő megnyilvánulásai alkalmasak a Főpolgármesteri Hivatal világnézeti semlegességébe vetett közbizalom aláásására, akkor az épületére rendszeresen kitett szivárványos zászló miért nem.

Karácsony a Klubrádióban február 10-én (50.41-től)

azzal védekezett

, hogy a köztisztviselőknek el kell fogadniuk, hogy korlátozott a véleménynyilvánítási szabadságuk, és Békés „nem volt abban partner, hogy világos különbséget lehessen tenni a Főpolgármesteri Hivatal és az ő véleménye között”. Igyekezett távolítani magától az ügyet, mondván Békésnek nem ő volt a főnöke, így nem is ő küldte el. És azt mondta, hogy akkor is „nagyon nehéz helyzetbe kerülne”, ha valaki a Himnusz az Alaptörvény előszavába emelt első sora alapján a keresztelés kötelezővé tételét kezdeményezné. Az érvelése nem is azért volt érdekes, mert a preambulum a Békés által hivatkozott alapjogi résszel szemben nem jogi norma, hanem mert elismerte, hogy nehéz helyzetbe hozta őt az ügy. Ez ugyanis azt valószínűsítette, hogy a fiatal referens kirúgása nem tőle függetlenül történt.

Azt, hogy nem ő döntött Békés Gáspár kirúgásáról, a főpolgármester a ZSHOW time március 17-i adásában is elmondta, ám ott már hozzátette, hogy egyetértett a döntéssel. Sőt, később azt is bevallotta, hogy bár a köztisztviselők megfogalmazhatnak radikális véleményt, ő



„mélységesen nem ért egyet” Békés álláspontjával.

Csakhogy amikor az addig közigazgatási jogvitának beállított ügy ideológiai vonatkozásában nyilvánosan állást foglalt, Karácsony Gergely egyértelművé tette, hogy az esetnek számára politikai tétje van.

Annak, hogy az ügy mennyire fontos a hivatalnak, ennél sokkal konkrétabb jele is volt. Békés ugyanis, ahogy az várható volt, bírósághoz fordult, és a közigazgatási perben a fővárost Karácsony régi barátja és bizalmasa, Tordai Csaba képviselte. Tordai ismert alkotmányjogász, 2019 óta a főpolgármester jogi főtanácsadója. A Városház utca környékén őt tartják Karácsony Gergely erős emberének. Arra a kérdésre, hogy hány hasonló (vagy bármilyen) ügyben képviselte ügyvédként a fővárost vagy annak cégeit, Tordai a 444-nek azt válaszolta, hogy „peres ügyben talán ez az egyetlen”.

Keresetében Békés jogviszonya helyreállítását kérte, mert annak megszüntetése szerinte az egyenlő bánásmód követelményébe ütközött: az évekkel korábban megfogalmazott politikai véleménye miatt diszkriminálták. Ő ugyanis progresszív liberális, és ebből fakad a véleménye, hogy a testi önrendelkezés és a lelki szabadság szempontjából a gyerekeket ugyanolyan jogalanynak tekinti, mint a felnőtteket. A jogellenes kirúgása miatt 680 ezer forint kártérítésre tartott igényt, és további egymilliós sérelemdíjra, mivel figyelmeztetésekor a jegyző faképnél hagyta, amivel megalázta, és ez szerinte sértette az emberi méltóságát.

Azt is szerette volna, ha a Hivatal levélben elnézést kér tőle. Szerinte nem sértette meg a köztisztviselői törvényt, ugyanis cikkei munkaviszonya előtt keletkeztek, a főváros által szerinte ürügyként hivatkozott bejegyzéseit pedig saját nevén, a privát Facebook-ján tette közzé, így

nem kelthette azt a látszatot, hogy azok tartalma egybevág a Főpolgármesteri Hivatal véleményével, amit a fővároson kívül senki nem állított.

Továbbá a posztjai sem voltak sértők vagy megalázók: azt mondja, szertartásokat és intézményeket kritizált, azoknak pedig nincs emberi méltóságuk. A 444-nek felidézte az ügyész esetét, akit politikai tartalmú Facebook-posztjai miatt tettek lapátra, ám végül a jogerős ítélet visszahelyezte az állásába, miközben az ügyészek szólásszabadságának korlátaira Békés szerint szigorúbb szabályok vonatkoznak, mint a köztisztviselőkére.

A Hivatal ezzel szemben azt állította, hogy Békést nem a politikai véleménye miatt rúgták ki, hanem mert nem engedelmeskedett a főjegyző előző napi utasításainak (vagyis a Békéssel aláíratott figyelmeztetés szerintük valójában utasítás volt). És hogy próbaidő alatti menesztésére a kifogásolt posztjai önmagukban is kellő alapot adtak volna.

A főváros emellett azzal védekezett, hogy Békés januári Facebook-bejegyzései publikusak voltak, azokat a nyilvánosságnak szánta, amit az is alátámaszt, hogy vitára hívta ki a Vasárnap.hu szerzőjét. Amikor a kommentekben az egyházi tanok elavultságáról, a kihalófélben lévő egyházakról, a gyerekkeresztség és a körülmetélés rítusairól

élesen és provokatívan fogalmazott, azzal megsérthette az érintett vallású embereket,

és kételyt ébreszthetett bennük, hogy képes semlegesen és pártatlanul eljárni. A periratok szerint tehát a Hivatal nem elsősorban Békés megnyilvánulásainak tartalmát kifogásolta, hanem azok stílusát.

A Fővárosi Törvényszék 2022. májusi ítéletében a kirúgásával kapcsolatban Békés Gáspárnak adott igazat: elrendelték, hogy a Főpolgármesteri Hivatal vegye vissza az eredeti munkakörébe, és fizessék ki a kért 680 ezret, de nem kártérítésként, hanem elmaradt illetményként. Az ítélet szerint a Békésnek átadott figyelmeztetés formai hiányosságok miatt nem minősült utasításnak, az alapján nem lehetett jogszerűen elküldeni. Közszolgálati jogviszonya megszüntetésének így nem lehetett más oka, mint az „összetett eszmerendszere”, azaz politikai véleményének és világnézetének egyedi ötvözete, ami ismert volt a munkáltatója előtt. És mivel nem tudta bizonyítani, hogy Békést nem emiatt rúgta ki,

a Hivatal megsértette az egyenlő bánásmód követelményét.

A kereset többi részét elutasították.

Békés elfogadta az ítéletet, Tordaiék fellebbeztek. A Fővárosi Ítélőtábla 2022 októberében visszaküldte a pert elsőfokra, szerintük a Törvényszék nem volt elég alapos: nem vizsgálták a Főpolgármesteri Hivatalnak azt az érvét, hogy a köztisztviselőkre a munkaidejükön kívül is szigorúbb szabályok vonatkoznak, megnyilvánulásaikkal nem veszélyeztethetik például a közszolgálat célját és a jó közigazgatásba vetett bizalmat.

A megismételt első fokú eljárásban 2023 márciusában a Törvényszék hasonlóan döntött, mint először: kötelezte a Főpolgármesteri Hivatalt a referens visszavételére, és mivel időközben nem sikerült elhelyezkednie, az eltelt idő miatt most sokkal több pénzt ítéltek meg neki: elmaradt illetményként és juttatásokként, plusz a per illetékeként

összesen közel 11 millió forintot.

Az Ítélőtábla kifogását az ítéletben azzal intézték el, hogy mivel

Békés hivatali tevékenysége környezeti ügyekre korlátozódott,

nem volt döntési jogköre,

és a megnyilvánulásaiban kifejtett "gyermekvédelmi és honvédelmi" nézetei pártpolitikától mentes, tárgyilagos kritikát fogalmaztak meg anélkül, hogy bántók és sértők lettek volna,

a politikai véleménye nem befolyásolhatta a munkáját és a Hivatal közmegítélését.

A bíróságnak tehát másodszorra sem akaródzott belemenni annak meghatározásába, hogy pontosan hol húzódnak a köztisztviselők publikus megnyilvánulásainak tartalmi és stiláris határai. A Főpolgármesteri Hivatal ismét fellebbezett. Tordaiék megismételték korábbi érveiket, és azt is írták, hogy

„a köztisztviselői státusszal éppúgy nem összeegyeztethető a nagy nyilvánosság előtti »zsidózás«, »cigányozás«, »nyomorékozás«, »buzizás« – ahogyan a »keresztényezés« vagy az »ateistázás«”,

Békés bejegyzéseinek visszhangja pont azt mutatja, hogy ténylegesen megingott a Főpolgármesteri Hivatal működésébe vetett bizalom,

nem a Hivatal tehet arról, hogy Békés nem tud elhelyezkedni, hanem ő, mert kezdőként túl magas presztízsű állásokra jelentkezett. Ezért ha másodfokon neki is adnak igazat, a Hivatal szerintük csak három havi illetmény és a kapcsolódó juttatások megfizetésére kötelezhető.

A per 2024 márciusában az Ítélőtáblán folytatódik. Békés, akinek azóta sincs főállása, gyakornok volt az Európai Bizottságnál, jelenleg részmunkaidőben feladatokat lát el a CEU Demokrácia Intézetében. A 444-nek tagadta, hogy azért nem tudott elhelyezkedni, mert túl magasra lőtt, szerinte inkább félnek tőle a kirúgása körüli hírverés miatt: „senki nem szeretné magát kitenni a teljes politikai spektrum haragjának”. Biztos benne, hogy elbocsátásának politikai okai voltak, a 2021-es előválasztásra és 2022-re készülődő Karácsonyék szerinte nem akarták elidegeníteni a Fidesz-kritikus „keresztény politikai tábort”.

Az, hogy Karácsonyék mennyire túlreagálták a dolgot, szerinte abból is látszik, hogy az egyházak egyáltalán nem foglalkoztak az ügyével, sőt, 2019-ben (bő egy évvel a gyerekkereszteléses cikke megjelenése után) a Pannonhalmi Gyermekjogi Szimpózium előadója volt. És hogy a kormánymédia sem állította, amit a Főváros, hogy úgy tűnt, mintha a Hivatal véleményét közvetítené.

„Magyarországon az egyházak előjogait óvatoskodás övezi,

mert a szekuláris, ateista állampolgárok hangja gyenge, nincsenek közéleti véleményformálóik, miközben él egy erős tévhit, hogy sokkal több a bigott vallásos ember, mint amennyi látszik” – mondta Békés a 444-nek.

Hogy valójában mi motiválta a Főpolgármesteri Hivatalt, amikor a műbalhézó propagandistáknak lényegében igazat adva kirúgták a fiatal hivatalnokot, majd a perben a közigazgatási jog teljes eszköztárát bevetették ellene, az még a periratok elolvasásával sem igazán lett világos. Két év elteltével sem volt tiszta, hogy miközben a várható retorziók miatt a kormányzati intézményrendszerben, az állami cégeknél, vagy akár a közpénzfüggő független szervezeteknél dolgozók jóideje lájkolni sem merik a kormánykritikus tartalmakat, épp az ellenzéki főváros büntet vállaltan azért egy pályakezdő hivatalnokot, mert sarkosan fogalmazta meg a véleményét.

Tordai Csaba, a fura konfliktus másik kulcsfigurája viszont a 444-nek határozottan kijelentette, hogy ha másodfokon is veszítenek, az ügyet felülvizsgálatra a Kúriára viszik. A kérdésre, hogy mégis mi értelme ennyire erőltetni ezt a lehetetlen pert, amiből akár nyer, akár veszít, a város vezetése a budapesti választók többségének szemében valószínűleg rosszul jön ki, meglepő választ adott. Azt mondta, hogy a per számukra a közszolgálat szempontjából stratégiai jelentőségű:

eleve az volt a céljuk, hogy az ügy a Kúriára kerüljön.

Magyarországon eddig nemigen létezett a kifejezetten a köztisztviselői semlegességre vonatkozó, általánosan használható esetjog. Tordai azt mondja, hogy épp azért mentek bele a perben annak feszegetésébe, hogy hol húzódik a köztisztviselők véleményszabadságának a határa, hogy szülessen olyan ítélet, amire később más jogvitákban is hivatkozni lehet. Ők pedig erre azt a mércét javasolják, hogy az a kijelentés, ami indoklatlanul sértő és bántó egy, a személyiségük lényegi tulajdonságával (faji vagy etnikai hovatartozás, vallási vagy világnézeti meggyőződés, nemi identitás vagy szexuális orientáció, fogyatékosság) lehatárolható csoportra nézve, az a köztisztviselők esetében már túl van a határon.

„Ami a magyar közigazgatásban történik, az a klasszikus, jól működő hivatalnoki szerepfelfogás tönkretétele. Ez ennek az országnak rengeteget árt, legalább annyit, mint az Orbán-kormányzatnak az alkotmányosságot romboló működése. Persze, paradox, hogy egy ellenzéki önkormányzatnál jön elő egy ilyen ügy, de a kormányzati igazgatásban nem is nagyon indulnak hasonló perek. Ebben talán egy világos mércét adó felsőbírósági ítélet változást hozhat” – mondta Tordai.

„A dolog elsősorban arról szól, hogy milyen közigazgatást képzelünk el: olyat, ahol az éles közéleti vitákban részt vevő, csapásokat adó és elszenvedő politikai harcosok dolgoznak, vagy olyat, ahol professzionális és semleges hivatalnokok intézik az igazgatási ügyeket.

Ebből a szempontból nem látom a különbséget a Fidelitasból rekrutált minisztériumi főosztályvezetők és Békés Gáspár között.”

Szerinte az ügy a Főpolgármesteri Hivaltal számára nem Békésről szól, hanem arról, hogy egy semleges hivatalnok részese lehet-e olyan nyilvános közéleti vitáknak, amelynek során éles és sértő megállapítást tesz hívőkre, ateistákra, melegekre vagy éppen romákra. „A Főpolgármesteri Hivatal minden hivatalnokával szemben, politikai meggyőződéstől függetlenül azonos mércét alkalmaz: a nagy nyilvánosság előtt tartózkodjanak a másokra nézve sértő és bántó kijelentésekről. Aki hivatalnokként azt gondolja, hogy mivel progresszív liberálisnak mondja magát, a baloldali városvezetésnek meg kellett volna őt védenie a jobboldal támadásával szemben, az a köztisztviselői szerep lényegét nem érti.”

Békés arra emlékeztetett, hogy Karácsony előszeretettel hivatkozik katolikus vallására, és rendszeresen idéz pápákat a Facebook-oldalán, programjában pedig hivatkozási alap egy pápai enciklika.

„Érdekes, hogy a hivatal szentségét az nem teszi tönkre, ha a Városháza a katolikus egyházfőnek kampányol a tömegközlekedési eszközökön.”

Szerinte ennek szól a Főpolgármesteri Hivatal érzékenysége a gyerekkeresztséggel kapcsolatban, és nem hiszi, hogy ha köztisztviselőként például nő vagy etnikai kisebbség tagja fogalmaz meg a helyzetét érintő, hasonlóan markáns véleményt, akkor Karácsonyék őt is gondolkodás nélkül kirúgták volna. „Az ügy tétje számomra a szólás- és véleményszabadság, aminek a határai biztosan nem lehetnek ilyen alacsonyan, szűken meghatározva, mert az lehetetlenné tesz majd minden civil érdemi kritikát a rendszerrel szemben. Főleg, ha az se derült ki, hogy egyáltalán kit és mit sértettem meg valójában a propagandán túl.”

