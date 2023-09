A magyar piacon is felbukkant a cég, ami Orbán szlovén szövetségesével keveredett óriási korrupciós botrányba

A Geneplanet neve ismerősen csenghet azoknak, akik valamennyire követik a magyar közéletet: a kormány lélegeztetőgépes bizniszéből ismert százmilliárdos vállalatról van szó, aminek a beszerzései Szlovéniában korrupciós botrányt robbantottak ki.

A szlovén céget otthon Orbán szövetségese, Janez Jansa és pártja vette a szárnyai alá.

Genetikai vizsgálatokkal csak néhány cég foglalkozik a hazai piacon: drága, kockázatos, nagy erőforrásokat és szakértelmet igénylő technológiáról van szó.

A nálunk addig szinte ismeretlen Geneplanet pár hónapja kezdett hasonló teszteket forgalmazni, és lesöpörni az asztalról a konkurenciát.

A szlovén Marko Bitenc a Szilícium-völgyben, a NASA kutatóközpontjában diplomázott 2008-ban, ezután alapította meg a Geneplanetet, ami a legígéretesebb szlovén biotechnológiai startup lett. Bitencnek emellett 2012 óta van egy rákkutatással foglalkozó cége is. A Geneplanetről a tevékenységi körén - DNS- és géndiagnosztikai tesztek, sport-DNS vizsgálat, magzati szűrővizsgálatok - kívül nem sokat tudunk: 11-50 alkalmazottal, ljubljanai székhellyel működnek, tavaly 12 millió eurós összbevétellel. Saját cégének értelemszerűen Bitenc a többségi tulajdonosa, és ő áll a tízszázalékos résztulajdonnal rendelkező magyar CR8IVE Technologies 1985 Kft. mögött is. A Geneplanet tesztjeit néhány hónapja nálunk is forgalmazzák, sok orvos és nőgyógyász ajánlja. Ettől függetlenül a cégnek nincs magyarországi telephelye vagy laboratóriuma, a hazai egészségügyi adatbázisokban a cikk megírásakor nem szerepelnek.

A szakmabeliek sem tudnak róluk sokat azon kívül, hogy a szlovén gigacég hirtelen berobbant a hazai piacra, és a sokszor évekig tartó engedélyeztetési procedúrát látszólag megkerülve kezdte elszipkázni előlük az ügyfeleket. A Geneplanet profilja korábban nem kifejezetten fedte le az egészségügyi eszközök, pláne nem a lélegeztetőgépek beszerzését, mégis: a szlovén után

a magyar kormány is úgy érezte, a 300 milliárd forint közpénzt felemésztő lélegeztető-bizniszre érdemes velük is szerződni.