Hogy jöhetett el Izrael történetének legrosszabb napja? És mi jöhet utána?

A Hamász hétvégi akciója teljesen felkészületlenül érte Izraelt.

Csak hétfőre sikerült az ország hadseregének rendet teremtenie és nagyjából feltárni, hogy mi történt.

Hogy érhette ez ennyire váratlanul a világ legjobbjai közé sorolt izraeli fegyveres erőket és titkosszolgálatokat?

És mi lehet egy olyan helyzetben a válasz, amikor egyszerre kellene túszokat kiszabadítani és katonákat küldeni meghalni a Gázai övezetbe?

„Ez volt Izrael történetének messze legrosszabb napja. Soha ennyi izraelit nem öltek meg egyetlen támadásban egy nap alatt. Ez szeptember 11. és Pearl Harbour egybegyúrva”

– közölte hétfőn az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője, Jonathan Conricus ezredes. Nyilatkozata cseppet sem túlzás: ami a hétvégén Izrael déli, a Gázai övezethez közel eső részén történt, az az utóbbi évtizedek kaotikus és véres közel-keleti eseményeihez képest is megdöbbentő volt.

Hogy egyáltalán mi történt, az első órák érthető módon zavaros hírei után hétfőre vált világossá. A Hamász palesztin terrorszervezet által szervezett támadásban a Gázai övezet felől talán ezernél is több fegyveres tudott bejutni izraeli területre, ahol több száz embert megöltek, ennél is többet megsebesítettek, és zsákmányként jónéhány izraeli túszt, civilt és katonát egyaránt, hurcoltak vissza magukkal Gázába.

Ma már tudjuk, hogy a legsúlyosabb jelenetek egy sivatagi rave körül játszódhattak le, ahol szombat hajnalban több száz embert öltek meg a palesztin fegyveresek. De a Hamász harcosai nem csak itt, hanem több izraeli településen is gyakorlatilag szabadon pusztíthattak úgy, hogy szinte semmiféle ellenállással nem találkoztak. Izraelt teljesen felkészületlenül érte a szabályos invázió, csak lassan tudtak reagálni, és bár hétfőn már arról szóltak a nyilatkozatok, hogy az ország hadserege Izrael teljes területét ellenőrzi, érkeztek olyan hírek is, hogy még tűzharcok zajlottak a gázai határ izraeli oldalán az ország katonasága és a Hamász fegyveresei közt.

Bár a hétvégi támadás minden véres részlete még mindig nem ismert a halálos áldozatoktól kezdve a Gázába hurcolt túszok számáig, a következő napokban minden bizonnyal ki fog tisztulni a kép. Jóval hosszabb ideig tart majd kideríteni, hogy pontosan mi vezetett a Hamász vakmerő akciójához, és főleg hogy hosszabb távon ez mit hoz Izrael, a palesztinok, és végső soron a régió és a világ számára.

Ki? És miért most?

A támadásról szóló első hírekkel szinte párhuzamosan indultak meg az első találgatások, majd születtek meg a megalapozottabb elemzések arról, hogy miért éppen most indított a Hamász ilyen intenzitású, minden korábbi akciójukat felülmúló támadást.

photo_camera A dél-izraeli Askelon városa a Gázából indított rakétatámadás után Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

Az okok között pedig mindenképpen elsőként kell megemlíteni a palesztin nép most már generációk óta tartó megalázó, kilátástalan létét. Fokozottan így van ez a Gázai övezetben, ahol Izrael, Egyiptom és a Földközi-tenger közé beékelődve egy mindössze 365 négyzetkilométeres területen 2,5 millió palesztin tengeti az életét, többnyire szegénységben (az 525 négyzetkilométeres Budapesten 1,7 millióan laknak).

Gázában a lakosság nagyjából fele munkanélküli, az általános reménytelenséget és az előző vezetések korrupt inkompetencája miatt érzett dühöt kihasználva a Hamász nacionalista-militáns politikai szárnya előbb megnyerte itt a 2006-os választásokat, majd egy év múlva teljesen át is vette a hatalmat a jelentős részben romhalmazra hasonlító városban. Ekkortól kezdve még könnyebben toborozhatnak azok a fiatal férfiak közt, akik készek akár meghalni, akár bulizó izraelieket legyilkoni a palesztin ügy érdekében.

A Hamász azonban az Izrael által szándékosan több kisebb területre visszaszorított palesztinoknak csak egy részét ellenőrzi. Ciszjordániában, amiből az egyre terjeszkedő zsidó telepek folyamatosan újabb és újabb darabokat csipkednek le, még a mérsékeltebb Palesztin Nemzeti Hatóság az úr, amely szervezettel a Hamász nyílt konfliktusban áll. A látványos akciót többe közt az is motiválhatta, hogy Gáza urai egyértelműen megmutassák a palesztin népnek, hogy melyik szervezet tud és akar keményen odacsapni a gyűlölt izraelieknek.

A palesztinok reménytelen helyzete és belső politikai meccsei mellett a hétvégi támadásnak minden bizonnyal vannak a közvetlen izraeli-palesztin viszonyon túlmutató okai is. Első helyen pedig mindenképpen azt az Iránt kell megemlíteni, ami, szemben a Közel-Kelet többi jelentősebb katonai hatalmával, egy jottányit sem engedett abból az álláspontjából, hogy Izraelt el kell pusztítani. Míg az utóbbi években több arab ország is normalizálta a viszonyát Izraellel, és egy ideje már egy szaúdi-izraeli békemegállapodás sem tűnik lehetetlennek, addig az iráni rezsim semmit nem enged tömeggyilkos álláspontjából.

Azzal kapcsolatban senkinek nincsenek kétségei, hogy Irán és a militáns palesztin szervezetek közt van valamilyen szintű együttműködés. A kérdés csak az, és ez a mostani támadás kapcsán különösen fontos, hogy ez meddig terjed. A Wall Street Journal egyenesen arról írt, hogy iráni biztonsági erők nem csak a támadás előkészítésében segédkeztek, hanem Teherán is adta ki a parancsot a támadás megindítására. Ha ez így történt, az gyakorlatilag annyit jelentene, hogy Irán megtámadta Izraelt, és ha erre az izraeliek válasza katonai csapás lenne Iránra, az legalább egy minden korábbinál hevesebb regionális háború kezdetét jelentené, beláthatatlan globális következményekkel.

photo_camera Palesztinok ülnek egy izraeli légicsapásban szétlőtt gázai épület előtt Fotó: SAID KHATIB/AFP

Akik szerint Iránnak kulcsszerepe volt ebben a támadásban, éppen azzal érvelnek, hogy a teheráni vezetésnek érdekében állt valahogy megakadályozni az arab országok és Izrael közeledését, különös tekintettel egy olyan esetleges szaúdi-izraeli összeborulásra, aminek eredménye egy szilárd Irán-ellenes koalíció lehetne a Közel-keleten. Mások ugyanakkor állítják, hogy ha egyeztetés van is a palesztinok és a teheráni vezetés közt, erős túlzás az utóbbiakat tenni felelőssé a mostani támadásért. Anthony Blinken amerikai külügyminiszter is arról beszélt, hogy

„nem látott még bizonyítékot, ami szerint Irán irányította volna vagy állna ez a támadás mögött, de kétségtelen, hogy tartós kapcsolatuk van a palesztinokkal”.

Természetesen megjelentek azok a hangok is, amik még távolabbi hatalmakat, például az oroszokat is belekevernék a Hamász akciójába, de erre végképp nincs kézzel fogható bizonyíték. Moszkvából valóban nem ítélték el olyan határozottan a hétvégi támadást, mint például Zelenszkij ukrán elnök, és az is kétségtelen, hogy az orosz vezetés szóba áll azzal a Hamásszal, amit a nyugati hatalmak egységesen terrorszervezetnek tartanak, de ennél konkrétabb kapcsolatról nincs szó. Az is valószínűtlennek tűnik, hogy az oroszok magukra akarnák haragítani azt az Izraelt, amely nyugati szövetségeseivel szemben egyáltalán nem olyan lelkesen Kijev-párti az orosz-ukrán háborúban.

Talán az Economist szakújságírója foglalta össze a legjobban, hogy miért eleve téves ebben a helyzetben mindenképpen hatalmas, globális összefüggéseket keresni:

„Van itt egy különös elemzői tendencia, amely elfelejti, hogy az izraeli-palesztin konfliktus évtizedes múltra tekint vissza, és valódi sérelmekben gyökerezik. Vagy talán nem is bizarr: politikai célt szolgál, ha ezt figyelmen kívül hagyjuk, és mindent a geopolitikára fogunk”.

A hármas hiba

A palesztin támadás okainál is érdekesebb kérdés, hogy miként tudott egyáltalán megtörténni. Ezzel kapcsolatban pedig mindenki, az izraeli katonai szakértőkig bezárólag ugyanarról beszél: Izrael nagyon súlyos hibákat vétett. Az ország történelmének „legrosszabb napja” azért következett be, mert azok, akiknek ezt meg kellett volna előzniük, rosszul végezték a dolgukat. Az izraeli titkosszolgálatokat, a fegyveres erőket és a politikát egyaránt súlyos felelősség terheli.

A legevidensebb ezek közül az izraeli titkosszolgálatok leszereplése. A legfőbb felelős a Gázáért felelős belbiztonsági szolgálat, a Sin Bét, de társintézményei is tehetnek arról, hogy egy ilyen volumenű, nyilvánvalóan hónapokon át tervezett akció teljesen váratlanul érhette Izraelt. Az izraeli titkosszolgálatok évtizedeken át, Argentínától Ugandáig épített legendáját a Hamász néhány száz fegyverese most gyakorlatilag lerombolta.

photo_camera Izraeli nő borul a palesztin fegyveresek által meggyilkolt unokaöccse testére Fotó: BAZ RATNER/AFP

Legutóbb éppen 50 éve, a jom kippuri háborúban érte ennyire váratlanul támadás Izraelt. Akkor azonban két független ország, Egyiptom és Szíria támadott, nem pedig egy totális kontroll alatt tartott, minden elképzelhető modern eszközzel megfigyelt városállamocska fegyveresei. Ma Gázában nem lehet úgy telefonálni, hogy azt az izraeliek ne tudják lehallgatni, a területet folyamatosan drónok tömege figyeli, a határkerítés pedig minden létező high-tech kamerával és egyéb eszközzel fel van szerelve.

„Visszamentek a kőkorszakba” – adott egy lehetséges magyarázatot a teljes meglepetésként érkező támadásra egy izraeli elemző. Ez alatt azt értette, hogy a Hamász minden bizonnyal se telefont, se semmilyen digitális eszközt nem használt a támadás tervezésekor, amiről csak rejtett szobákban vagy a Gáza alatt húzódó alagútrendszerben megbújva beszélhettek. Ugyanakkor a Reuters úgy tudja, hogy a tervezés része volt egy komplett izraeli település felépítése és annak megtámadásának gyakorlása Gázában. Ezt minden bizonnyal látták is az izraeliek, akik valamiért mégis azt hitték, hogy a palesztinok nem fognak támadni.

Mivel a titkosszolgálatok nem figyelmeztették őket, elkerülhetetlen volt, hogy az izraeli hadsereget is váratlanul érje a támadás. De még ha így is történt, ez nem menti fel teljesen az izraeli katonaságot a felelősség alól, mivel a támadás kezdete után is szokatlanul lassan reagáltak. A palesztin fegyveresek által megszállt településekről folyamatosan érkeztek a telefonhívások, hírek azzal kapcsolatban, hogy nem értik, miért nem segít a hadsereg az esetenként már órák óta bunkerekben, hátsó szobákban síri csendben és halálfélelemben bujkáló izraelieknek.

Még ha igaz is, hogy hétfőre sikerült valamennyi palesztin fegyverest ártalmatlanítani vagy visszakergetni Gázába, akkor is ott a kellemetlen tény, hogy a világ egyik legjobban felszerelt hadseregének, ami az ország titkosszolgálataihoz hasonlóan évtizedeken át építgette a legyőzhetetlenség legendáját, 48 óra kellett néhány száz fegyveres legyőzéséhez – hazai pályán.

A hadsereg lassú reakcióidejének egyik oka az is lehetett, hogy az utóbbi hónapokban arra a Ciszjordániára koncentráltak, ahol több súlyos konfliktus is kialakult a palesztinokkal. Ennek köszönhetően nem volt Gáza közelében elég izraeli katona, és tartott napokig a rend helyreállítása. Erről pedig végső soron az izraeli politika tehet, ami az utóbbi másfél évtizedben abba a hitbe ringatta magát és az ország társadalmát, hogy Gázával nincs gond, a Hamásztól nem kell tartani, olyan status quót sikerült kialakítani, amivel a végtelenségig el lehet éldegélni.

Amióta a Hamász Gázában átvette a hatalmat, több kisebb támadást indítottak Izrael ellen, legutóbb például 2021-ben, amikor néhány nap alatt alig egy tucatnyi izraelit öltek meg rakétatamadásokban. Ezek a közel-keleti mércével aprónak számító összecsapások ellenére az izraeli politika Netanjahu vezetésével abban bízott, hogy képes kordában tartani a gázai indulatokat. Részben persze fegyveres fenyegetéssel, de azzal is, hogy engedélyezte, Gázából több tízezer ember járhasson át Izraelbe dolgozni, mert abban bíztak, hogy ezt a megélhetési forrást majd nem akarják elveszíteni.

Most már tudjuk, hogy az izraeli politika ebben tévedett, és ez a tévedés a teljes izraeli társadalommal is elhitette, hogy a palesztin problémát, vagy legalábbis annak jelentős részét, sikerült a gázai határkerítés mögé zárni. A szombat hajnalban megtámadott rave példája mutatja ezt talán a legjobban: a bulit alig néhány kilométerre rendezték meg attól a határtól, aminek a túloldalán élő 2,5 millió palesztin jelentős része a Hamásszal együtt gondolja, hogy Izraelt el kell pusztítani.

photo_camera Menekülők a Hamász által megtámadott izraeli rave mellett

Talán az sem véletlen, hogy ez a támadás akkor érkezett, és ennyire felkészületlenül érte az izraelieket, amikor az ország 75 éves történelme talán legsúlyosabb belső válságát éli. A hatalomba újra és újra visszatérő Netanjahu ma olyan koalíció élén vezeti az országot, amelynek miniszterei közt egészen nyíltan rasszisták is vannak. A miniszterelnök hónapok óta próbálja átnyomni az izraeli parlamenten azt az igazságügyi reformot, aminek elsődleges célja az ellene folyamatban lévő eljárások hatástalanítása, az izraeli nagyvárosokban pedig hétről hétre százezrek tüntetnek ez a törvénytervezet, és úgy általában Izrael szélsőjobboldali, autoriter irányba tolódása ellen. Ahogy márciusi cikkünkben fogalmaztunk:



„Netanjahu és Izrael jövője szempontjából még aggasztóbb lehet, hogy a kormánykoalíció szélsőséges szereplői egyre gyakrabban kerülnek összetűzésbe az ország legfontosabb intézményével, a hadsereggel. Az izraeli hadsereg, az IDF máig őrzi a cionista államalapítók idealista, meritokratikus, kommunális alapelveit. Az IDF mindent megtesz minden egyes katonájáért, és ezért cserébe az IDF katonái is a hazáért. Aminek eredményeként az IDF-et a világon is páratlan, össznemzeti tisztelet övezi. Vagy legalábbis övezte a legutóbbi időkig.”

Túlzás lenne azt állítani, hogy a mostani támadásra azért nem volt felkészülve az izraeli titkosszolgálat vagy hadsereg, mert annak vezetői ma már egészen nyílt konfliktusban állnak Netanjahuval és forrófejű, szélsőjobboldali minisztereivel. Ugyanakkor az is tény, hogy ez a konfliktus bizonyosan nem tett jót ezek a testületek moráljának, az öreg róka vezetőktől az utolsó közkatonáig. Ez pedig még nehezebbé teszi a hatékony választ a Hamász ellen, amit teljes nemzeti egységgel is nehéz legyőzni.

Szétlőni sem lehet

Netanjahu, aki nyilván több száz halottat is fel tud használni saját politikai céljaira, már javasolta is az ellenzéknek, hogy tegyék félre a politikai ellentéteket, és alakítsanak nemzeti egységkormányt. A válasz erre még nem egyértelmű, de úgy tűnik, ebben a balos-liberális-szekuláris pártok csak akkor lennének hajlandóak belemenni, ha a miniszterelnök cserébe megszabadul szélsőjobboldali partnereitől. Nem biztos, hogy Netanjahu erre hajlandó lesz.

De akármilyen kormánya is van Izraelnek a közeljövőben, a Hamász akciójára adott katonai válasz nem lesz egyszerű. A cikk elején már idézett katonai szóvivő hétfőn arról is beszélt, hogy „ennek a háborúnak a végén a Hamásznak nem lesznek katonai képességei ahhoz, hogy izraeli civileket fenyegessenek, és nem lesznek képesek kormányozni a Gázai övezetben”. A nyilatkozat határozottsága azonban nem fedheti a tényt, hogy ezt megvalósítani ha nem is lehetetlen, de legalábbis nagyon nehéz lesz.

Izrael a Hamász támadása után azonnal lőni és bombázni kezdte a Gázai övezetet. Hétfőn az izraeli védelmi miniszter azt is bejelentette, hogy teljesen elvágják Gázát a külvilágtól, oda se üzemanyag, se élelmiszer nem juthat be. A neheze viszont ez után jön.

Az ez a hétvége után sem lehet kérdéses, hogy az IDF szó szerint évtizedekkel jár a Hamász előtt haditechnikailag. Ha van azonban olyan harctér, ahol ez a technikai fölény nem sokat ér, az éppen Gáza nagyvárosi romhalmaza. A föld feletti épületek közt sem érnek sokat a modernebb fegyverek, de a viszonyokat tovább bonyolítják azok a földalatti, elaknásított alagutak, amikkel az izraeliekkel már korábban is meggyűlt a bajuk.

Igen, be lehet ide küldeni ide az izraeli katonaságot, de ez olyan vérveszteséget kockáztatna, amit nem biztos, hogy a kettészakadt izraeli társadalom és politika fel akar vállalni, bármekkora is most az elemi felháborodás. A bombázások, ismert terroristák célzott likvidálása persze folyhat tovább, de ez eddig is kevés volt a Hamász erejének megtöréséhez. Egy két és fél milliós város földig rombolását pedig Izrael sem vállalhatja fel.

Tovább bonyolítja a helyzetet a most Gázába hurcolt túszok sorsa. Számuk akár száz felett is lehet, ráadásul úgy tűnik, nemcsak a Hamász, hanem kisebb szervezetek, sőt, független palesztinok is rabolhattak el izraeli állampolgárokat. A túszokra koncentrálás nem véletlen, a palesztinok pontosan tudják, hogy évtizedek óta ez a leghatékonyabb taktikájuk Izrael ellen.

Izraelben az állam megalakulása óta alapszabály, hogy gyakorlatilag bármilyen engedményre készek nemcsak túszok, de akár túszok maradványainak is a visszaszerzéséért. 2011-ben az izraeli fél több mint 1000 palesztin foglyot, köztük magas rangú terroristákat engedett szabadon egyetlen zsidó közlegény, Gilad Shalit szabadon bocsájtásáért. A Hamász a hétvégi támadás után egyből bejelentette, hogy a túszokért cserébe valamennyi Izraelben fogva tartott palesztin szabadon engedését követelik, és mivel jelenleg körülbelül 5000 ilyen fogoly van, ez nem is tűnik lehetetlen küldetésnek. A túszszedésnek ráadásul van egy olyan előnye is palesztin szempontból, hogy az IDF feltehetően nem akarja kockáztatni, hogy az ő támadásaiknak izraeli állampolgárok is áldozatául essenek, ezért alaposan meg kell fontolniuk, hogy mit és hogyan támadjanak Gázában.

photo_camera Izraeli katonák Askelon városában egy légitámadás során Fotó: AHMAD GHARABLI/AFP

A fegyveres összecsapások ráadásul gyorsan túlterjedhetnek Gázán. Hétfőn érkeztek hírek arról, hogy Izrael északi részén is voltak támadások, ezekért feltehetően az irániak libanoni szövetségese, a síita Hezbollah milícia felelős. De bármikor lángba borulhat Ciszjordánia, és az Izraelen belül élő palesztinok is fegyvert ragadhatnak, nem beszélve az olyan külföldi támadásokról, mint amilyen Egyiptomban történt, ahol egy helyi rendőr, feltehetően a Hamász támadása által feltüzelve, megölt két izraeli turistát és helyi idegenvezetőjüket.

Ahogy a Hárec egyik újságírója megfogalmazta, az egyetlen jó hír Izrael szempontjából talán annyi, hogy szemben például a jom kippuri háborúval „ez a háború nem Izrael túléléséért zajlik. Nem megszállásra készülő csapatokkal állnak szemben. Ez azt jelenti, hogy a Hamász pusztító nyitólépése ellenére Izrael megtervezheti stratégiailag a következő lépését. Sajnos a Netanjahu kormány képtelen stratégiailag gondolkodni”.

De akármi is lesz Izrael válasza az ország történelmének legrosszabb napjára, az egészen biztos, hogy az utóbbi évek látványos, de végső soron semmitmondó békeszerződésecskékre alapuló közel-keleti politikájának vége. A hétvégén bebizonyosodott, hogy ezek legfeljebb arra jók, hogy izraeli turisták is nyaralhassanak Dubajban, az alapvető problémára, a több évtizede megoldatlan palesztin kérdésre és így Izrael biztonságára viszont nincsenek hatással. Valami mást kell kitalálni.

(A borítóképen a gázai oldal izraeli oldalán, izraeli tank mellett szelfiző palesztin fegyveresek)