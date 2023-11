Orbánnak már a teljhatalom sem elég, minden létező fillérről tudni akar

Szuverenitásvédelmi törvénycsomagot nyújt be a Fidesz.

Azokat a pártokat, civil szervezeteket és médiaszolgáltatókat büntetnék, „akik külföldi finanszírozásból szereznek támogatást”.

Az elmúlt tíz évben több támadássorozat zajlott már a független nyilvánossággal és civil szférával szemben - a mostani lehet az eddigi legkeményebb.

Orbán Viktor és Rogán Antal egyszerre vetik be legélesebb fegyvereiket: a titkosszolgálatokat és a kormány uralta médiavilágot.

Kocsis Máté még június végén - stílszerűen, a hatalom által megtört, Mészáros Lőrinc pénzelte Indexnek adott interjújában - jelentette be, hogy a kormány újabb támadásra készül kijelölt politikai ellenfeleivel, a civil szférával és a független nyilvánossággal szemben. A Fidesz frakcióvezetője, aki kormányfüggetlen lapnak sosem ad interjút, az Indexnek arról beszélt: törvényi eszközökkel is meg kell akadályozni, hogy pártok akármilyen formában külföldről támogatáshoz juthassanak, ezért egyszerre készülnek az alaptörvény és a Btk. módosítására is. Később utalt rá, hogy a jogszabályok civil szervezetekre és sajtótermékekre is vonatkozhatnak majd.

Júniusban, amikor az interjú megjelent, már hónapok óta épült a „guruló dollárok” narratívája. A kampányt a titkosszolgálatokat és a kormányzati nyilvánosságot tavaly óta egy kézből irányító Rogán Antal kommunikációs miniszter vezényli, kiindulópontját pedig az a tavaly novemberi titkosszolgálati jelentés adja, ami szerint az Action for Democracy amerikai lobbiszervezet 3 milliárd forintot küldött magyarországi szervezeteknek a 2022-es kampány során. Erre a jelentésre épült az elmúlt egy év kormányzati kommunikációja, és jó eséllyel ez marad velünk a jövő évi választásokig. Az ilyen titkosszolgálati megoldások – ahogy az a Magyar Jeti egész estés filmjéből, a Valótlanulból is kiderül – eddig is visszatérő elemei voltak a kampányoknak, az viszont, hogy a 30 milliárd forinttal feltőkésített titkosszolgálatokat és a propagandát Rogán Antal egy kézből irányíthatja, új minőséget jelent a Fidesz-kampányokon belül is.

Januárban megkezdődött a mindent beterítő dollárbaloldalazás. A megafónerek dollárokban úszkáló videókkal árasztották el a közösségi médiát, később a kormánypárti képviselők, végül a miniszterelnök is használni kezdte a kifejezést. Kocsis március végén a Mandiner kérdésére már utalt rá: új törvényekkel készülnek fellépni a „dollárbaloldallal és támogatóival” szemben. Néhány héttel később a Rogán felügyelte Nemzeti Információs Szolgálat friss információkat hozott nyilvánosságra az ellenzéki kampányfinanszírozásról szóló jelentésükből. A Karácsony Gergely-féle 99 mozgalomnak juttatott 506 millió forint heteken át uralta a szalagcímeket a fideszes nyilvánosságban.



A politika az amerikai érdekek kiszolgálójaként kezdte ábrázolni a tőle független nyilvánosságot. A Magyar Nemzet átfogó cikksorozatot indított a „dollármédia” finanszírozási hátteréről. Orbán Viktor kijelentette: „nem csak dollárbaloldal, dollármédia is van”. A kormány politikusai következetesen így kezdtek hivatkozni a tőlük független sajtótermékekre. Szeptemberben a Fidesz frakcióvezetője az MTI-nek már arról beszélt: kiterjesztik a választási törvényt az álcivil szervezetekre; a törvénycsomag pedig mindazon „politikusok, pártok, civil szervezetek és médiaszolgáltatók ellen irányulhat, akik külföldi finanszírozásból szereznek támogatást.”

photo_camera Guruló dollárok az Origón, a Riposton és a Magyar Nemzetben (ahol annak idején bemutatták Móra Ferenc kisregényét) Illusztráció: Kiss Bence