A rendőrség öt év nyomozás után sem tudja, ki követ el bűncselekményeket a Vadhajtásokon

Eléggé nyilvánvalóan uszító gyűlölet-bűncselekmény miatt tettünk feljelentést a Vadhajtások ellen még 5 éve.

A rendőrség korábban egy amerikai szerverre hivatkozva nem találta meg a Vadhajtások készítőit.

Most egyszerűen csak bevallották, hogy egyszerűen csak képtelenek.

Többször is lepattantunk, fél évtized után már végleg.

Mindenki, aki valaha hallott a Vadhajtásokról, nyilván tisztában van vele, kicsoda Bede Zsolt. Az egykori szélsőjobboldali fociultracsoport, az Ultras Liberi alapítója – aki állítólag nem is nagyon jár meccsekre, a futballszurkolói világban nem kedvelik, a Zsúrpubi cikke szerint nem véletlenül – 2017-ben még egyszerű pincérként pózolt Orbán Viktor egyik rajongói fotóján, azóta viszont néha szó szerint megkerülhetetlen neonáci troll.

Zsolti és a rendőrök

2018 óta Bede Zsolt az egyik, illetve az egyetlen névvel szereplő arca a Vadhajtásoknak. Rendszeresen felbukkan ellenzéki rendezvényeken, és a Vadhajtásokon élőben közvetíti, ahogy balhézik, üvöltözik, lökdösődik és köpköd. Ráadásul rendszerint nem egyedül: egy fideszes fórumra egy csuklyás barátja kísérte el, az Auróra elől pedig két társával együtt hajtották el fiatalok a balhézni érkező Bedét, majd momentumosokkal is kötekedtek (ahol Bede az út túloldaláról véletlenül a saját társát dobta meg almával).

photo_camera Bede Zsolt a 2019-es március 15-i ünnepségen. Fotó: Halász Júlia/444

2018 őszén felakasztott egy fára egy Ujhelyi István-bábut, majd májusban az MSZP-majálison őrjöngve ezt be is ismerte. Az ügyben indított eljárást megszüntették.

2019. áprilisban focilabdával rugdosta a DK aláírásgyűjtőinek a sátrát, amiért garázdaság miatt indult nyomozás, és a Nemzeti Választási Bizottság eltiltotta Bedét a további jogsértéstől. Bede 2019 őszén a Zeneakadémia előtt is összekülönbözött egy DK-s politikussal, a rendőrség garázdaság gyanújával indított eljárást, amire Bede a Vadhajtásokon reagált. Mindkét ügyben garázdaság szabálysértése miatt minimális pénzbüntetést kapott. Azért nem rongálás bűncselekménye miatt folyt ellene eljárást, mert a rendőrség szerint a magatartása nem volt erőszakos.

Keresték, de nem találták

2020-ban írtunk arról, hogy a rendőrség valamiért képtelen rájönni, hogy Bede Zsolt áll a Vadhajtások mögött. Akkoriban, miután feljelentették az oldalt, a rendőrség arra hivatkozva hajtotta el a feljelentőt, hogy a szervert és a domaint az USA-ban regisztrálták, így „az oldalra írásokat feltöltő személy(ek)ről információ beszerzése nem lehetséges”, és bár „a nyomozó hatóság a szükséges nyomozási cselekményeket elvégezte, ennek ellenére az elkövető személye a nyomozás során nem volt megállapítható, és további eszközök nem állnak rendelkezésére”.

Csakhogy a rendőrség nem a domain tulajdonosa ellen nyomozott, hanem a hostingszolgáltatótól próbált adatot kérni, pedig a vadhajtasok.hu-t a Magyar Internet Szolgáltatók Szövetsége adta használatba egy magánszemélynek (szemben például a Kurucinfóval, ahol nem magyar szolgáltató osztja ki a domaint, és nem vonatkozik rá a magyar jogrend, sem az EU-s). Az Autonómia Facebook-oldalra is megírták, hogy az adatok alapján a MikroVPS és a MicroWare szolgáltatásait használva a magyar DoclerWeb telephelyén lévő szervereken fut az oldal. „A kérdés az, hogy a rendőrség miért nem találta meg a vadhajtasok.hu mögött álló embereket, akár klasszikus nyomozati módszerekkel, például internetes kereséssel” – írtuk akkor.

Addigra ugyanis már túl voltunk azon, hogy Bede Zsolt többek között Hadházy Ákos és Márki-Zay Péter fórumán fetrengett, Bayer Zsolt fórumán balhézott, Frans Timmermansszal és Guy Verhofstadttal kiabált, Hont Andrást lökdöste, és műfasszal zaklatta Alföldi Róbertet, ami után még Tarlós István akkori főpolgármester is bamba lúzernek nevezte Bedét.

photo_camera Bede Zsolt 2018-ban, amint épp a Facebookon élőben közvetíti, hogy a földön fetreng. Közölte, hogy be akarja olvasni a pontjait, majd amikor Hadházy odaguggolt, hogy mondja, meggondolta magát. Fotó: Hadházy Ákos/Facebook

Ráadásul több fideszes képviselő és a kormánypárti média is szimpatizál a kormányellenes tüntetőket és újságírókat pedofilozó és veréssel fenyegető Vadhajtásokkal.

A Pesti Srácok és a néhai 888 Bedét jobboldali tudósítóként emlegette, a Pesti TV stúdiójába is meghívták, az Origo a Vadhajtásokra hivatkozva szemlézett még egy HVG-s Fekete-Győr András-interjút is, Bayer Zsolt pedig a tévéműsorában arról beszélt, amikor Bede Zsoltot mutatta be, hogy „imádom a palit”, és „ez a helyes út, tehát ezt kell csinálni”.

A Vadhajtások rendszeresen fenyeget és uszít, olykor „mocskos nigger banánzabáló fekete szarokat” emlegetve. (Igaz, azóta Bayer is gyakran a „kibaszott négerekről” ír.) Annak ellenére, hogy Bedét a fideszes média újságírónak nevezi, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság egy bejelentés alapján indított vizsgálat után közölte, hogy mivel a Vadhajtásoknak nincs impresszuma, az nem sajtótermék, ezért nincs is vele dolguk, nem szankcionálják.

Bede Zsolt azóta sem állt le. Emlékezetes volt, amikor 0 km/órával „elütötte” Hadházy Ákos, és rendszeresen provokál politikai eseményekről tudósító újságírókat.

Legutóbb azért indult eljárás Bede Zsolt ellen, mert a március 15-i lelki Békemeneten Bedő Dávidnak letépte a kokárdáját, ráadásul le is köpte a momentumos politikust, akinek a képviselőtársát, Orosz Annát pedig lekurvázta (amiről Bayer azt írta, örüljenek, hogy nem lettek pofán vágva).

Előfordul, hogy amikor közügyekben balhézik, Bede a kisfiát is magával viszi, sőt az apuka karlendíteni is megtanította a fiát egy horogkeresztes zászló előtt.

Egyébként ha úgy adódik, a rendőrök olvassák a Vadhajtásokat, 2020-ban például a Vadhajtások videóját használták fel bizonyítékként, amikor 750 ezer forintra büntettek egy dudálva tüntető 70 éves férfit (akinek egyébként 40 ezres nyugdíja volt, de mivel ligetvédő volt, visszaesőként kezelték).

Nem volt miért keresni

A Vadhajtások a 444-nek is rendszeresen üzengetett, de 2019 áprilisán már zsidózva ígért kiirtást, és később is azzal fenyegetőzött, hogy az EP-választás után eljön (illetve többes számban fenyegetőzött) a szerkesztőségbe balhézni.

Egy 2019. május 1-i cikkünk Facebook-posztja alá is azt írta a Vadhajtások.hu profilja, hogy: „Csend legyen! Megyünk hozzátok is, nyugi. Be a szerkesztőségbe.” (Nem jöttek.)

Mivel ez a nyilvánvaló gyűlöletbeszéd és fenyegetés már egy alkalmas pillanatnak tűnt arra, hogy végre eltiltsák a minden épeszű embernek kellemetlen Bede Zsoltékat a jogsértésektől, feljelentést tettünk. Azóta majdnem öt év telt el, de végül meglett az eredménye – csak éppen nem az, amire számítani lehetett.