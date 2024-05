Auschwitz a holokauszt nem is annyira kényelmetlen szimbóluma

Auschwitz a holokauszt globális szimbóluma. Főként a zsidók, de részben más csoportok tömeges kiirtásának szakrális helyszíne, ahová tömegek zarándokolnak el minden évben. Az UNESCO világörökség része, a világ egyik múzeummá alakított reciprok csodája, amit nem lehet ép ésszel felfogni. Éppen ma, május 5-én is 500 magyar középiskolás indul el Oświęcim városba, hogy 570 km-re Budapesttől részt vegyen egy 5000 fős megemlékezésen, amit az Élet Menete Alapítvány szervez.

Auschwitz a jel, amin keresztül Oscar-díjas filmek, mint például az egészen friss Érdekvédelmi terület, vagy a Saul fia, vagy könyvek tucatjai, mint például a Sorstalanság próbálják megértetni a megérthetetlent.

Auschwitz azért is válhatott a Soá metaforajává, mert ez volt a német gyilkolási innováció csúcsterméke, hosszú évek kísérletezése, fejlesztése során eljutottak arra a szintre, hogy itt egyetlen nap alatt minden ellenállás, különösebb kellemetlen atrocitás nélkül, olcsón, hatékonyan naponta akár 6000 embert tudtak nyomtalanul hamuvá változtatni. Itt dolgozták ki a golyónál és a dízelmotorokkal előállított szén-monoxidnál olcsóbb és gyorsabb Zyklon B technológiát, itt valósult meg az emberek hasznosíthatóra és használhatatlanra szelektálása. Sajátos hibrid intézmény volt, 1940-ben létesítették elfoglalt, jó vízellátású, jó vasúti megközelíthetőségű lengyel területen. Először csupán koncentrációs táborként, majd kényszermunkatáborként is működött. Ezért is szerepelt bejáratán a hírhedt felirat: „Arbeit Macht frei”, ami a korábban létesített munkatáborok: Buchenwald, Mauthausen, Dachau és társaik kapuin is olvasható volt. Az első rabok lengyel politikai foglyok voltak, aztán szovjet hadifoglyokat zártak ide. A láger csak később, 1942-ben alakult részben megsemmisítő táborrá. Auschwitz egy több mint negyven táborból álló, 65 négyzetkilométeres ipari telep volt, emberi üzemanyaggal működött, és volt termelő és megsemmisítő részlege. Magába foglalta a nácik által kidolgozott összes lágertípust.

photo_camera 1944, magyar transzport érkezik az Auschwitz–Birkenau koncentrációs táborba. Fotó: Fortepan Fotó: Fortepan