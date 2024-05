Rejtő Jenő-i diplomáciai húzással rúgja be a motort Sulyok Tamás, de ki ez a bissau-guineai elnök, akit meghívott Budapestre, és mi ebben az okosság a NER-nek?

A 444 tudomása szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök budapesti hivatalos látogatásra meghívott egyik első vendége nem más, mint Umaro Sissoco Embaló, Bissau-Guinea elnöke. A meghívó tudomásunk szerint néhány héttel ezelőtt érkezett meg a bissaui elnöki palotába – hogy pontosan mikorra szól, egyelőre nem tudni –, óriási meglepetést okozva nemcsak az aprócska, koldusszegény, de kokainban fürdő nyugat-afrikai országban, de az egész térségben is.



Umaro Sissoco Embaló ugyanis mind hazájában, mind a nyugat-afrikai régióban népszerűtlen, elszigetelődött figurának számít. Tavaly decemberben alkotmányellenesen szétzavarta a parlamentet, amit azóta sem engedett összeülni, előtte pedig vádemelés nélkül őrizetbe vetette és ismeretlen helyen azóta is fogva tartja a pénzügyminisztert. Az elnök, akit politikai ellenfelei kokainkereskedelemmel, korrupcióval, erőszakkal, a szabad sajtó üldözésével, választási csalásokkal és környékbeli országok dzsihádista milíciáinak anyagi támogatásával vádolnak, a gyakorlatban nem is uralja az országot, sőt a fővárost sem, ahol az elnöki palota található. A hatalma a 444 tudomása szerint lényegében a magántestőrsége által ellenőrzött bissaui épületekre és egyes, muszlim többségű vidéki területekre korlátozódik. Umaro Sissoco Embaló hatalmát egykori tábornokként eddig az elnöki testőrség mellett a hadsereggel ápolt jó kapcsolataira alapozta, de egyes hírek szerint ez a viszony is repedezőben van.

Egy területen viszont még mindig a régi Sissoco: parádésan tud nyilatkozni. Múlt héten a lisszaboni reptéren 13 kiló kokainnal a bőröndjében kapták el Manuel „Manelinho” Lopes üzletembert, az elnök pártjának parlamenti képviselőjét, előtte 2 héttel pedig Eduardo Mancanha államügyész csomagjában találtak ugyanott 2 kiló hasist. Umaro Sissoco Embaló reakciója: mostantól tényleg nem lesznek kivételek, mindenkinek kötelező lesz a csomagátvizsgálás a bissaui nemzetközi repülőtéren.

Az eleve kétes körülmények között hatalomra került és azóta a nyílt, véres diktatúra felé sodródó egykori tábornok ráadásul egy első és második látásra is csődtömegnek kinéző ország hivatalosan első számú vezetője. Bissau-Guinea problémáinak mélységét jól illusztrálja, hogy az állami iskolákban négy éve nincs tanítás.

A nemrég beiktatott köztársasági elnök mégsem az első magyar, akinek a fantáziáját felpiszkálja az első látásra jelentéktelen kis nyugat-afrikai állam: sokat üzletelt itt a titokzatos körülmények között, egy rendőrautóban meghalt Welsz Tamás is, Edvin Marton pophegedűs pedig bissau-guineai rendszámú autóval járt egy időben.

De miért érdekelheti ennyire Orbánt egy koldusszegény, infrastruktúra nélküli, kiaknázható nyersanyagokban szegény, a teljes gazdasági összeomlás állapotában lévő, muszlim többségű afrikai ország keresztényellenes húzásairól ismert, marxista-nacionalista nosztalgiában utazó, autokrata vezetője? (Mert az azért feltételezhető, hogy Umaro Sissoco Embaló meghívása nem kizárólag a frissen kinevezett Sulyok Tamás magánakciója.)

Az ok a bizniszelés lehet, azaz Orbán, Welsz, Edvin Marton és Sulyok alapvető motivációi feltehetőleg hasonlóak. De ebben a rejtélyes és szórakoztató sztoriban a biznisz is sokfélét jelenthet: NER-es üzleti körök nyomulását ugyanúgy, mint komolyabb geopolitikai játszmát, amiben nem tudni, hogy Sulyok/Orbán az Európai Unió, a szélesebben értelmezett Nyugati Világ vagy a putyini Oroszország, esetleg Kína érdekeit képviseli-e. Vagy a saját üzleti szempontjait.

Tehát miért is hívhatott meg Sulyok Tamás egy ilyen figurát Budapestre?