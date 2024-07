Ha Keszthelyen leváltották a Fideszt, akkor ez bárhol megtörténhet – de hogyan?

Nincs titkos recept, de ha elég közelről nézzük, vannak általános tanulságai a keszthelyi választásnak.

Az ellenzék két éve még annyira romokban volt, hogy meg sem próbált jelöltet állítani. Azóta a kormánypártok népszerűsége nem csökkent, mégis elvesztették a várost. Nem is kicsit: a képviselő-testületben kétharmada lesz a kihívóknak.

Elég volt egy év, hogy felépüljön egy civilekből és ellenzéki politikusokból álló csapat, miközben állítólag az emberek már nem mertek politikáról beszélni az utcán.

Keszthelyen nincsen akkugyár, se bánya, de a város vezetését hamarosan átvevő egyesületnek az is elég lökés volt, hogy beépítik a vízpartot és kivágják a fákat.

A megválasztott polgármester is a fenntartható fejlődés szakembere, vele és két képviselővel sétáltam körbe a várost, ahol felnőttem.

Azt mondták, hogy Magyar Péter hatása és az egészségügy leépülése is sokat számított, de a helyi Fidesz bénázása és a jelöltek beágyazottsága nélkül nem nyerhettek volna.

„Mióta van saját lakásunk, a vécénkben lóg egy régi térkép: Keszthely, 1985. Egy évvel később születtem, a Somogyi Győző rajzolta orientáló grafikán pontosan látszik az épület, ahol a szülészet volt (most idősek otthona). A csak kissé stilizált házak nagy részét felismerem, a térszerkezet ugyanaz, szinte csak az utcanevek változásai tűnnek szembe: ezen még Vöröshadseregnek hívják a legmeredekebb és legjobb nevű utcát, a Szalasztót.

Mindig sokat elárul, milyen látnivalókat emel ki egy régi térkép. Az Inforg Gmk. grafikáját természetesen a kastély és parkja uralja, ami szinte ráfekszik az alatta elterülő belvárosra. Néhány top látnivalót, amelyek kiszorultak a keretből, odarajzoltak a megfelelő sarokba egy kifelé mutató nyíllal: ezek a Georgikon Majormúzeum, a Karmelita templom és a temető. Ezeken kívül négy látványosság képét látjuk még: a Hullám Hotelt, a Balaton Hotelt, a Phoenix Hotelt és a Helikon Hotelt. Változatos.”

Ezt a három éve megjelent balatonos magazinunkba írtam, amit lehetséges és érdemes beszerezni még most is. Az említett szállók – és csapjuk még hozzájuk az egykori Hotel Viát – tényleg évtizedekig meghatározták a Balaton-part képét, a turizmus irányait és ezzel a helyi munkaerőpiacot, a település adóbevételeit és így tovább. Amikor 2018-ban körbefotóztam az itt kinőtt NER-világot, a vitorlás kikötővel és a kicsit délebbre fekvő kempinggel együtt az összes partmenti hotelt – illetve a lebontott Phoenix telkét – megszerezték már Mészáros, Tiborcz, Szíjj és üzletfeleik cégei. Nem csoda, hogy akkoriban a világ egyik vezető hírügynöksége, a Reuters is nagy tényfeltáró cikket szentelt a jelenségnek, annyira hihetetlen volt: az ország legjövedelmezőbb tendereit behúzó vállalkozók éveken át hagyták rohadni a bezárt szállodákat, és közben várták a közpénzesőt. Nem vállaltam nagy kockázatot, amikor már 2018-ban megjósoltam, hogy az olcsón vett ingatlanokban a magyar és európai adófizetők milliárdjaiból fog szárba szökni a biznisz. Ez így is történt, az akkori polgármester, a ma már államtitkár Nagy Bálint pedig a város teljes vízpartját fejlesztési területté minősítette, miközben a kemping helyére luxuslakópark kezdett épülni, a Hotel Via helyére új szálloda, mellé egy másik lakópark…