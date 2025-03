Peter Pomerantsev a 444-nek: Trump felbátorít mindenkit, aki azt gondolja, hogy a demokrácia a lúzereknek való

Annak, ami 1945 és 2025 között volt, látványosan vége.

A multilaterális világ elképzelése meghaladottá vált, Trump ugyanúgy gondolkodik, mint Putyin.

Óriási kérdés, hogyan fogja Magyarország garantálni a saját biztonságát.

Lehet, hogy Oroszország és az Egyesült Államok rá fog szállni Európára.

A demokrácia nem hatékony, de az alternatíva még rosszabb, még kevésbé hatékony.

Interjú Peter Pomerantsev Oroszország-szakértővel.

A Political Capital és a brit nagykövetség szervezésében Budapesten járt Peter Pomerantsev, az orosz állami propaganda legismertebb szakértője, aki magyarországi tartózkodása alatt interjút adott a 444-nek.

Pomerantsev a Szovjetunióban született 1977-ben, de alig egyéves volt, amikor a családja Nyugatra emigrált, mert költő édesapját szovjetellenesség vádjával perbe fogták. Németországban és Nagy-Britanniában járt iskolába, majd 2001–2010 között Moszkvában élt, ahol egy országos tévécsatornának készített műsorokat. Személyesen tapasztalta meg a propaganda működését, amit azóta tudományos alapokon vizsgál.

Új seriff van a városban, úgy tűnik, Donald Trump második elnöksége alatt az igazság, mint olyan, még inkább a háttérbe kerül, és ennek komoly hatásai lehetnek a fennálló világrendre. Hogy értékeli a Trump-elnökség első két hónapját?

A második világháború utáni nagy amerikai terv gyermekének tartom magam. A szüleim ukrajnai disszidensek voltak, az Amerika Hangját és a Szabad Európát hallgatták. Amikor apámat kiutasították a Szovjetunióból, a Szabad Európa Rádiónak dolgozott, sőt még most, nyugdíjasként is dolgozik velük. Ez a hidegháború egyik utolsó maradványa, ami velünk maradt. Ilyen szempontból – anélkül, hogy ennek a mértékét tudatosítottam volna magamban – egész életemben az euroatlanti együttműködés részeként nőttem fel, és mindenki, akit az Egyesült Államokban ismerek, agytrösztök, értelmiségiek, újságírók, ehhez a rendszerhez kapcsolódik.

Most ennek vége. Véglegesen. Lesz helyette valami más, de még nem látni, hogy mi. Az USAID (Egyesült Államok Nemzetközi Fejlesztési Ügynöksége), az IRI (International Republican Institute), a NDI (National Democratic Institute), a NED (National Endowment for Democracy) megy a lefolyóba, valószínűleg az USAGM-et (US Agency for Global Media) is át fogják alakítani. Nem egyértelmű, kik a szövetségesek. Megszűnt az az idea, hogy Nyugaton egységesek vagyunk, és Amerika a Nyugat vezetője. Nem tudjuk, mi jön ezután. De ez nem jelenti azt, hogy ne tudnánk befolyásolni, mi lesz. Van egy jó metafora az új helyzetre, amit sokan használnak, és mindenki magának tulajdonítja: a nyugati világ most olyan, mint amikor a nagy Római Birodalom szétbomlott Nyugatrómai és Keletrómai Birodalomra, Bizáncra. Az Egyesült Államok a Nyugatrómai Birodalom, Európa Bizánc, és ez a kettő szétszakadt. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lennének egymással kapcsolataik.

Ha meg is próbálnánk visszacsinálni mindent, már senki sem bízna benne. Nem akarom gyászolni az elmúló világrendet, egyszerűen a világ és a politika változik. Persze most nem csak arról van szó, hogy valami elvont, nehezen megfogható dolog eltűnik. A nemzetközi fejlesztési szakemberek elvesztik a munkájukat, a következő célpont a Világbank lesz, az Egyesült Államok ENSZ-ben betöltött szerepe is meg fog változni. A iskolai vizsgákon külön tétel lesz az 1945–2025 közötti világ, a nyugati világrend felemelkedése és bukása, a diákok írhatják majd a 800 szavas esszéket róla. Vagy megíratják a ChatGPT-vel. Annak, ami 1945 és 2025 között volt, látványosan vége. Olyan időszakban vagyunk most, amikor sok mindent újra kell tervezni. Megvan ennek is a saját izgalma, de a történelem azt mutatja, hogy az ilyen nagy léptékű változásokkor sokan meg szoktak halni.

Ráadásul ezeknek a változásoknak az egyik középpontjában a szomszédban zajló háború áll. Hogyan hatnak Trump lépései Vlagyimir Putyinra? Trump teszi újra naggyá Oroszországot?