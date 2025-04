Mi a titok, miért nem fognak Magyar Péteren a Fidesz karaktergyilkos kampányai?

Rosszkedvűen ültek a fideszes újságírók és influenszerek a Hír Tv stúdiójában, és vakarták a fejüket. A műsorvezetőből, Lentulai Krisztiánból őszintén tört fel a csalódottság, amit megosztott beszélgetőtársaival: Gajdics Ottóval és Kötter Tamással. Azon kesergett, hogy egymás után indítják a fekete kampányokat, de hiába próbálkoznak, sehogy nem találják a fogást Magyar Péteren:

„Mondhatjuk, hogy szakmailag bakot lőtt a jobboldali média, amikor emberileg támadták, amikor a nőbántalmazó énjét támadták, amikor az éjszakában bulizó, garázda énjét támadták. Oké, utólag kiderült, hogy ezek a töltények nem durrantak nagyot. Na de miért nem? Nem feltétlenül a mi hibánk. Hanem azért, mert senki nem számolt egy olyan 15 évnyi frusztráltságot magában hordozó választói réteggel, aki ennek az embernek mindent nagykanállal meg fog enni. Az egyetlen vágy és az e mögé felsorakoztatott hitük, a nyerés képessége… Nem érdekli őket, hogy a kormányzóképessége milyen. Mert ha ezt firtatnák, abszolút látnák, hogy egy inkompetens figuráról van szó.”

Valótlanul

2023 novemberében mutattuk be a Valótlanul című filmünket, ami arról szólt, hogy az Orbán-rendszer ipari típusú fekete kampányai milyen kíméletlenül szedik le a pályáról a rendszer kritikusait és a politikai ellenfeleket. A filmben megszólalók kivétel nélkül arról beszéltek, hogy az ipari fekete kampányokkal szemben lehetetlen védekezni. Tóth Balázs ügyvéd, aki számos kipécézettet képviselt már a bíróságon, így fogalmazott:

„Most ismertük meg az ukrán háborúban ezt a Bayraktar drónt, ami odamegy és sorozatvetőként darabokra szed valakit. Nekem a KESMA meg a Mediaworks az ilyen. Kijelölik a célpontot, fölé irányítják, szétlövik, és ez ellen egy laikus állampolgárnak nincs eszköze védekezni.”

A Fidesz fekete kampányainak célpontjai egyöntetűen arról számolnak be, hogy a gombnyomásra minden irányból ömlő rágalmak, kompromatok ellen lehetetlen védekezni. Eleve nem egyszerű egy hamis vádat cáfolni, ehhez szerencsére is szüksége van a kiszemeltnek, de ha van is cáfolat, vagy akár évekkel később egy bírói ítélet, az sem veheti fel a versenyt a hatalom kommunikációs nehézfegyverzetével, ami a nyilvánosság jelentős részét uralja. Halk suttogás a fülrepesztő hangzavarban. Ráadásul ebben a játékban nem számítanak a cáfolatok, sőt azok gyakran csak újabb lendületet adnak a kampánynak.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

De a Valótlanul bemutatója után három hónappal feltűnt a színen Magyar Péter, aki mára az egyetlen komoly kihívója a 15 éve uralkodó Fidesznek. A hatalomgyár nem sokkal az elhíresült Partizán-interjút követően a teljes gépezetet csapágyasra hajtva ment rá a Fideszből kiugrott ellenzéki vezérre. Nem sajnálnak sem pénzt, sem időt, sem embert, sem felületet, mindent és mindenkit bevetnek. Magyarországon ebben a pillanatban is kommunikációs szakemberek, amerikai és magyar tanácsadók, influenszerek, könyvelők, ügyvédek, közösségimédia-menedzserek, politikusok, vágók, operatőrök, PR-esek, forráskutatók százai dolgoznak azon, hogy leszedjenek a pályáról egyetlen embert. Egyelőre sikertelenül.

Krekó Péter, a Political Capital igazgatója azt mondja: számításaik szerint 2024. február és június között Magyar Péter lejáratására csak a Facebookon több mint egymillió eurót költött a Fidesz. Ebben nincs benne a tévé, az óriásplakát, a Google, a többi felület. És ebben az időszakban majdhogynem megduplázódott a Tisza támogatottsága.

Mi lehet az oka, hogy a gépezet, ami sikeresen roncsolta Vona Gábor, Márki-Zay Péter, Juhász Péter vagy Donáth Anna imidzsét, Magyarral szemben hatástalannak tűnik? A magyarázatok kutatásában a dezinformációs kampányok szakértőjeként Krekó Péter segített.