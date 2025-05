Több jel is arra utal, hogy a BKV vezérigazgatója nem egészen az, aminek elsőre látszik

A NAV kommandósai 2021-ben csaptak le egy bűnszervezetre, ami a BKV-ba is beépült, és a vádlottak vallomása szerint éveken keresztül milliárdokat szívott ki onnan.

Képek bizonyítják, hogy a szervezet irányítójával, a „Nagymesterrel” szoros kapcsolatot ápolt Bolla Tibor, a közlekedési vállalat vezérigazgatója.

Közös szilveszter Balin, páros szelfi Kínában.

Egy elhagyatott Bimbó úti villa, egy kihallgatás jegyzőkönyve és a rejtélyes Hotel Metróba belepumpált 133 millió is arra utalnak, hogy a barátságnál jóval több köti össze a Nagymestert és a BKV fejét.

Bolla Tibor azt állítja, hogy csupán „normális” munkakapcsolat fűzte az elsőrendű vádlotthoz.

Bolla Tiborral, a BKV vezérigazgatójával 2021-ben leültem beszélgetni, mert szerettem volna megérteni, hogyan épülhetett be a BKV-ba egy komplett bűnszervezet. Hosszan faggattam, de a kimért, halk szavú vezetőtől nem sokat tudtam meg a konkrét ügyről. Azt állította, úgy tudja, hogy informatikai és takarítási számlákkal elkövetett adócsalásról lehet szó.

Azt viszont egy szóval sem említette, hogy a bűnszervezet fejét, a Nagymester fedőnéven futó F. Zsoltot személyesen is jól ismeri.

Sőt, valójában nagyon is közeli barátja. Olyan közeli, hogy forrásaink Bolla „legjobb barátjaként” emlegették. Persze az is igaz, hogy nem kérdeztem rá a kettőjük kapcsolatára. Fel sem merült bennem, hogy a velem szemben ülő készséges és decens hivatalnok ilyen szoros kapcsolatot ápol egy börtönben fogant, majd nagy értékű csalásra szakosodott bűnszervezettel.

photo_camera Balra Bolla Tibor BKV-vezér, jobb szélen F. Zsolt, a Nagymester Sanghajban 2020 tavaszán.

Forrásaink Bollát és a Nagymestert rendszeresen látták együtt bulizni, feltűntek fesztiválok és sportesemények VIP részlegeiben, de hozzátartozóikkal és a bűnszervezet más tagjaival együtt jártak külföldön, egzotikus utazásokon, Balin és Kínában.

Bolla nem csupán a Nagymesterrel, hanem a szervezet középvezetőivel is szoros, privát jellegű kapcsolatban állt.

Bolla Tibor egy kifejezetten visszafogott vezető benyomását kelti. Tehát nem az a Hagyó Miklós-, Kocsis István-, Tóth Csaba-szerű figura, akikről már első blikkre is a Sopranos sorozat villan be az embernek. El tudom képzelni, hogy a legtöbb olvasó Bolla Tiborról most hall először. Az őt ismerő forrásaink szerint a „szürke bürokrata” imidzs egy tudatosan felépített karakter, maszk, ami mögé nem sokan láthatnak be.