A világ egyik legerősebb AI-fejlesztő cége, az Anthropic vezérigazgatója, Dario Amodei szerint a mesterséges intelligencia az Egyesült Államokban a következő öt éven belül a kezdő fehérgalléros állások felét felszámolhatja, így a munkanélküliségi ráta a mostani 4 százalék körüliről 10-20 százalékra ugorhat.

Amodei a San Franciscó-i irodájában az Axiosnak adott interjúban azt mondta, az AI-val foglalkozó cégeknek és a kormánynak fel kell hagyniuk azzal, hogy „szépítik” a várható jövőt: nevezetesen azt, hogy tömeges állásvesztések jöhetnek a technológiai, pénzügyi, jogi, tanácsadói és más fehérgalléros területeken, különösen a pályakezdői pozíciókban.

Ez azért súlyos állítás, mert a 42 éves Amodei épp azt a technológiát fejleszti, ami – a saját szavai szerint – egyik napról a másikra átrendezheti a társadalmat. Azt mondta, éppen azért szólalt meg, hogy felrázza a kormányt és az AI-cégeket, hogy kezdjék el a felkészülést a lakosság védelmére.

Őrültségnek hangzik, egyszerűen nem hiszik el

Bár az elmúlt években az új, generatív mesterséges intelligenciák térhódítása miatt sokan kongatják a vészharangot – köztük a terület legnagyobb tudósai és techvezérek is (például Amodei) –, a helyzet komolyságához képest kevesen foglalkoznak a problémával, és nem igazán folynak előkészületek a már most is zajló, történelmi átalakulásra.

A törvényhozók vagy nem értik, vagy nem hiszik el, hogy a gyors automatizálás hatalmas társadalmi sokkal járhat, a cégvezetők pedig félnek róla beszélni. Amodei szerint a munkavállalók nagy része csak akkor fog szembesülni az állásvesztés kockázatával, amikor az már bekövetkezett. „A legtöbben nem is tudják, hogy ez hamarosan megtörténik. Őrültségnek hangzik, és egyszerűen nem hiszik el” – mondta.

Donald Trump eddig nem foglalkozott érdemben az AI miatt fenyegető munkanélküliséggel, Steve Bannon viszont – aki Trump első ciklusának egyik kulcsembere volt, és akinek War Room című podcastja a fontosabb trumpista platformok közé tartozik – úgy véli, az AI miatti állásvesztések, amikről egyelőre alig esik szó, központi témává válhatnak a 2028-as elnökválasztáson. „Szerintem senki sem veszi igazán figyelembe, hogy az adminisztratív, menedzseri és technikai pályakezdő állások, amik az ember húszas éveiben különösen fontosak, gyakorlatilag el fognak tűnni” – mondta az Axiosnak Bannon, aki egyébként többször is az ellenségének nevezte Elon Muskot, aki azóta már ki is bukott a Fehér Házból.

Állásvérfürdő

Amodei – aki épp most mutatta be a cége új, már szinte emberi szinten programozni képes AI-modelljeit – azt mondta, a technológia elképzelhetetlenül jó és rossz dolgokra is képes lehet, tömeges hatást kiváltva.

„A rák gyógyítható, a gazdaság évi 10 százalékkal nő, a költségvetés egyensúlyba kerül – és az emberek 20 százalékának nincs munkája” – Amodei szerint ez nagyon is lehetséges forgatókönyv, miközben az AI képességei exponenciálisan nőnek.

Amodei az AI gazdasági hatásait illető, nyilvánosan vállalt aggodalmait a vezető AI-szakemberek eddig csak bizalmas környezetben osztották, de még azok is, akik optimisták, és hisznek az AI-nak köszönhető gyógyászati áttörésekben és gazdasági fellendülésben, attól tartanak, hogy rövid távon súlyos „állásvérfürdő” jöhet Trump hivatali ideje alatt. Amodei azt mondta: „Nekünk, akik ezt a technológiát fejlesztjük, kötelességünk őszintének lenni azzal kapcsolatban, ami közeleg. Szerintem ez még nincs rajta az emberek radarján.”

Elismeri, hogy furcsa az a helyzet, hogy éppen ők mondják azt, hogy: „Aggódnotok kellene amiatt, hogy hová tart ez a technológia, amit építünk”, amire pedig az a válasz, hogy: „Nem hiszünk nektek. Csak túlreagáljátok.” Amodei szerint a szkeptikusoknak fel kellene tenniük maguknak a kérdést: „És mi van, ha nekünk van igazunk?”