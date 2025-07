Szabó Szabolcs: Döntetlen közeli helyzet van, vagy én nyerek vagy a tiszás jelölt

Szabó Szabolcs a kegyelmi botrány után döntött úgy, hogy mégis elindul a negyedik képviselői mandátumáért.

Szerinte a kegyelmi botrány előtti NER-t akkor sem tudta volna kikezdeni az ellenzék, ha a feje tetejére áll.

Magyar Péter gyors sikeréhez a csillagok szerencsés együttállása kellett.

Az általa megrendelt közvélemény-kutatás alapján Csepelen vagy a tiszás jelölt nyer vagy ő.

A Fidesz örülhet, ha 20-25 százalékot szerez.

Arról viszont egyelőre fogalma sincs, listán kire szavaz majd jövőre.

Az elmúlt hetekben először a momentumos egyéni képviselők jelentették be, hogy visszalépnek, majd Jámbor András is. Jámbor azt mondta, hogy azért nem indul, mert nem akar ártani a Tisza párt esélyeinek. Mit szólt Jámbor András döntéséhez?

Tudom, hogy ők végeztettek egy közvélemény-kutatást. Abból nyilván olyan számok jöttek ki, amiből ezt a következtetést vonta le. Ha ezek a számok jöttek ki, és ez a következtetés vonható le belőle, akkor ez nyilvánvalóan egy racionális lépés volt a részéről.

Jámbor bejelentése után felmerült önben, hogy mégsem indul el a jövő évi választáson?

Nem, mert mi is készítettünk egy közvélemény-kutatást, amiből más számok jöttek ki. Egyértelműen az jött ki, hogy a Fidesz csak harmadik lehet a választókörzetben, és az a kérdés, hogy a tiszás jelölt vagy én nyerek. Egy döntetlen közeli helyzetet látunk. Nyilván ez egy pillanatfelvétel, tehát nem jelenti azt, hogy két vagy kilenc hónap múlva is ugyanez lesz a helyzet. A közvélemény-kutatásokat fenntartásokkal kell kezelni, de még mindig a kutatások alapozzák meg leginkább a döntéseinket. Csak a számokból tudunk kiindulni.

Mikor készítették ezt a közvélemény-kutatást?

Ha jól emlékszem, májusban volt az adatfelvétel.

Azért kérdezem, mert Magyar Péter múlt héten azt mondta, hogy nekik is vannak közvélemény-kutatásaik, amik alapján az összes budapesti egyéni választókörzetben vezetnek. Az ellenzéki képviselők pedig mindenhol a harmadik helyen állnak.

Magyar Péter nem mond igazat. Egyébként annyi pénzük még nekik sincs, hogy ennyi felmérést készíttessenek. Egy rendes kutatás 2 millió forinttól kezdődik, és csak Budapesten van 16 körzet. Mi rendes céggel rendes felmérést készíttettünk, az abból kijött eredmény a valóság.

Amikor a budapesti képviselők elkezdték bejelenteni a visszalépéseiket, érzett változást a csepeli választók véleményében? Mit gondoltak a visszalépésekről?

Legfeljebb annyit, hogy többen megállítottak az utcán, és megkérdezték, hogy ugye indulni fogok a választáson. Mindig mondtam, hogy igen. Megörültek a válasznak, és mindenki ment tovább a dolgára. Tehát nem érzékelek nyomasztást itt, helyben. De sok szempontból speciális a helyzetem. Politikusként eléggé nagy az ismertségem, és 2014 óta minden választást megnyertem, amin elindultam. Más ez a körzet, mint egy olyan, ahol csak a legutóbbi választáson nyert ellenzéki képviselő, vagy esetleg még mindig fideszes a képviselő.

Fotó: Németh Dániel/444

A Tisza Párt a nagykanizsai kongresszusán ismertette a jelöltállítási folyamatát. Három jelöltet javasolnak a helyi Tisza-szigeteknek, akik közül a szigetesek egyet kiszavaznak, az utolsó kettőből pedig a választópolgárok választhatnak majd. Tudja, ki lehet az a három jelölt, akit a Tisza a körzetben indíthat?

Győrfi Krisztina mozog a legtöbbet a körzetben, ő legutóbb még a Gattyán-párt jelöltje volt. Gondolom, hogy ő például indul majd. Egy pesterzsébeti orvost emlegetnek még, de őt nem ismerem személyesen. Az én szempontomból jelen pillanatban még nem különösebben érdekes a kérdés. A Tisza úgy választja ki a jelöltjeit, ahogy neki jól esik. Sok sikert kívánok nekik, keressék meg a számukra legjobb jelöltet.

Mondta, hogy a közvélemény-kutatások alapján ön és a tiszás jelölt között dől majd el a választás. Mennyiben befolyásolhatja az esélyeit, hogy ki lesz a konkrét tiszás jelölt? Vagy csak a pártlogó számít majd?

Azt tapasztaltam az elmúlt tizenegynéhány évben, hogy sok időnek kell eltelnie ahhoz, hogy egy politikust névről és arcról ismerjenek, és így plusz szavazatot tudjon hozni. Ha jól értem, a tiszás jelöltet november táján nevezik majd meg. Onnantól a választásig már olyan kevés idő lesz, hogy érdemben felépíthetetlen lesz egy névhez kötött kampány. Nálam viszont határozott előny lesz, hogy 2014 óta minden választáson ott voltam. Már a legutóbbi választáson is azt láttuk, hogy a fideszesek ezres nagyságrendben szavaztak át rám egyéniben. Szerintem többek között azért is nyerhetek akár függetlenként is Csepelen, mert sokan ismernek nagyon régóta.

Az országos közvélemény-kutatások közül több is Tisza-győzelmet jósolt az elmúlt hetekben, viszont vannak olyan kutatók, akik továbbra is a Fidesz győzelmére számítanak. Mennyi esélyt lát a kormányváltásra?

Török Gábor nemrég azt mondta, ha semmi sem változna, akkor a Fidesz valószínűleg szűken győzne. Én is valami hasonlót mondtam még egy-két hónappal ezelőttig. Azt mondtam, hogy látom a tendenciát, és ha a tendencia folytatódik, akkor lehet kormányváltás, de még inkább egy Fidesz-győzelem jönne ki a matematikából. Szerintem most kezdünk el elérni arra a határra, ahol ez kezd átfordulni. Ha a hátralévő kilenc hónapban is folytatódik a szűk másfél éve látott tendencia, akkor egyre valószínűbb, hogy ebből ellenzéki győzelem lesz. Kizárásos alapon Tisza-győzelem. Egyébként minél inkább folytatódik ez a tendencia, annál könnyebben fordulhat át a győzelem kétharmadba. A kulcsot valószínűleg a vidéki egyéni körzetek jelentik majd. Ha azok is elkezdenek átfordulni, nagyon gyorsan kétharmad lehet.

Tudja már, hogy kire szavaz majd listán a választáson?

Fogalmam sincs. Eddig mindig viszonylag egyértelmű volt a dolog. 2014-ben együttes politikus voltam, és a többpárti listára szavaztam, 2018-ban az Együtt önálló listájára, 2022-ben pedig a nagy, összefogós listára. Most részben azért sem tudok választani, mert még azt sem tudjuk, ki indul majd el. Jelenlegi tudásunk szerint lesz Fidesz, Tisza és Mi Hazánk. Viszont DK-lista vajon lesz? És MKKP-lista? Most persze azt mondják, hogy indulnak, de ez egyáltalán nem biztos. Az előbb kérdezte, hogy a nyomasztás helyi szinten mennyire van jelen. Szerintem a pártlistánál sokkal intenzívebb nyomasztás van már most is, és ez csak fokozódik majd az MKKP és a DK irányába. Nem tudom, mennyire lesznek kitartóak, és fenntartják-e a döntésüket, hogy ha törik, ha szakad, márpedig elindulnak.

Az elmúlt hónapokban többször is kritizálta Magyar Pétert. Januárban például azután, hogy Magyar hamisan vádolta a Momentumot a párttámogatást emelő törvény megszavazása miatt. Akkor azt üzente neki, hogy olyan ember ne oktassa ki ellenzékiségből, aki NER-es pozíciókból szerzett milliókat. Ha nyer a Tisza, mire számít Magyar Pétertől?

Egy kezemen meg tudom számolni, hogy az elmúlt másfél évben hányszor nyilvánultam meg Magyar Péterrel kapcsolatban. Csak akkor tettem ilyet, amikor Magyar Péter olyan megállapítást tett, ami engem is érint, és az állítás hazugság volt. Ilyen volt, amikor azt állította, hogy megszavaztuk a frakció-finanszírozás átalakítását, miközben tök egyértelmű volt, hogy nem. Legutóbb pedig az óellenzéki meghatározásával kapcsolatban jeleztem az egyet nem értésemet. Azt írtam, hogy nem feltétlenül van rendben, ha olyan ember állítja fel a Fidesszel együttműködők kategóriáját, aki korábban fideszes cégvezető volt.

A félreértések elkerülése végett: nekem nincs problémám azzal, ha egy korábbi fideszes megváltoztatja a véleményét, és ellenzéki lesz. Ezt még jó dolognak is tartom. Csak azt kifogásolom, amikor egy ilyen ember egyből ki akarja osztani azokat, akik végig a Fidesszel ellentétes oldalon voltak. A következetességet hiányolom. Vagy nevezze magát ki ófideszesnek, vagy tegyük félre az egészet, és mindenki csinálja a maga dolgát. Politizáljunk, csak a másik izélgetéséből csavarjunk le egy picit.

És mire számít Magyar Pétertől, ha esetleg miniszterelnök lesz?

Valószínűleg felállít egy kormányt, és elkezd kormányozni. Nem lehet előre megmondani, hogy mi lesz. Attól is függ, hogy feles vagy kétharmados többséggel nyernek. Ha kormányra kerülnek, és én bent leszek a parlamentben egyéni képviselőként, akkor felmerül majd az esetleges együttműködés kérdése. De ez egy messzire vezető dolog. Aki tudja, hogy miket csináltam Csepelen és a parlamentben, az kitalálhatja, hogy nem leszek a Tisza-kormány ellenzéke, mert kormányváltást szeretnék. Kétségtelen, hogy politikai szempontból balliberálisnak tartom magam, ők meg jobboldaliak. De ezzel semmi probléma sincs. Létezik normális, elfogadható, kereszténydemokrata értékrend, ők nagyjából azt képviselik. Viszont a baloldali, liberális értékeket is kell majd valakinek képviselni, mert nem mindegy, milyen lesz az adórendszer, a kultúratámogatás, a szociális támogatási rendszer vagy az oktatási rendszer. Én a liberális, baloldali értékeket tudom képviselni. Ilyesmi együttműködést el tudok például képzelni.

Azt el tudja képzelni, hogy beül a Tisza-frakcióba?

Bármit el tudok képzelni, meg annak az ellenkezőjét is. Aki Magyarországon politizált az elmúlt másfél évtizedben, az jobb, ha az ilyen típusú kérdésekre sem pozitív, sem negatív előjellel nem ad karakteres választ. Mert lehet azt mondani, hogy legfeljebb akkor, ha elüt a villamos. Aztán jön a villamos.

Fotó: Németh Dániel/444

Az elmúlt másfél évben a Tisza nagyon megerősödött, a régi ellenzéki pártok támogatottsága pedig drasztikusan visszaesett. Milyen tanulságokat lehet levonni ebből a folyamatból?

Sok mindent. Az egyik, hogy mindenkinek, aki benne volt az elmúlt 15 évben az ellenzéki politikai életben, alaposabban át kell rágnia, hogy mi lett elrontva. Bizonyos szituációkban mik voltak a rendszeresen visszatérő rossz reakciók és következtetések, amik elősegítették, hogy ez a rendszer erősödő formában tudott fennmaradni ebben a négy ciklusban. Másrészt át kell gondolni, hogyan építette ki a Fidesz azt az autokratikus rendszert, amiben most élünk. Ki kell találni, hogyan lehet olyan fékeket belerakni a rendszerbe, amiket nem lehet egyik pillanatról a másikra átugrani, ha valaki ugyanilyen szándékkal jön a jövőben.

De azt is ki kell találni, hogyan kell úgy kormányozni, hogy az emberek ne utálják meg a politikát és a hatalmon lévő politikusokat. Ez egy nagyon kényes egyensúly. A politikusnak egyszerre kell érvényesítenie a saját politikai közössége érdekeit, a választók igényeit és a rendszer demokratikus működésének fenntartására vonatkozó igényrendszert is. Az egyensúly helyreállítása biztos nem megy majd egyik pillanatról a másikra. Nem bántásként mondom, de látjuk Magyar Péteren, hogy egy impulzív, gyorsan reagáló és kommunikáló, sokszor érzelmi döntéseket hozó ember. A Tisza feladata lesz, hogy kialakítson egy olyan döntési mechanizmust, amiben ezeket a gyors reakciókat egy picit átgondoltabb döntéshozatal felé tudja elvinni. Ezért sem lenne rossz, ha a leendő kormányban vagy kormányzati többségben lennének olyanok is, akik nem tiszások. Akkor folyamatos lenne a konzultációs kényszer.

Azt mondta, hogy az ellenzéknek át kell gondolnia azokat a hibákat, amiket az elmúlt 15 évben újra és újra elkövetett. Emellett beszélt az újonnan megjelenő, Magyar Péter-féle intenzív kommunikációról is. Sikeres lehetett volna az ellenzék, ha ezt a típusú kommunikációt csinálta volna az elmúlt években?

Valószínűleg nem, de ez csak találgatás, konkrét tényekkel nem tudom alátámasztani. Volt egy viszonylag stabil, működő NER, ami úgy volt alátámasztva, hogy akármennyire is profik lettünk volna, nem tudtuk volna nagyon kikezdeni. Néhány ponton, 2015 környékén, legkésőbb 2018 telén picit faraghattunk volna a dologból, ha sokkal jobb döntéseket hozunk. A kétharmadot meg tudtuk volna akadályozni, de a rendszert akkor sem tudtuk volna visszafordítani, ha a fejünk tetejére állunk.

Amikor megérkeztünk a kegyelmi botrányhoz, ez volt a kiinduló helyzet. Magyar Péter akkor részben a kialakult szituáció miatt, részben a 2021 ősze óta jelenlévő választói kiábrándultság miatt tudott berobbanni. A kiábrándultságot mi már Márki-Zay Péter előválasztási kampányánál tapasztaltuk. Érezni lehetett, hogy olyan emberek jönnek előválasztani, akiket korábban sosem láttunk. Ők nem voltak elkötelezett ellenzéki szavazók, de fideszesek sem, viszont már akkor is valami mást szerettek volna. Ezek az emberek később egyre inkább keresték, kiben tudnának megbízni.

És akkor jött a kegyelmi botrány, ami a fideszes magszavazóknak is nagy pofon lehetett. Egyik pillanatról a másikra jött – kvázi belülről – egy ember, akire hirtelen mindenki ráfókuszált. Az ellenzéki szavazók nagyon gyorsan átmentek hozzá, és már a fideszes tábor pereme is elkezdett leválni. Magyar Péter szerencsésen csöppent a szituációba, de elvitathatatlan, hogy olyan személyisége van, ami az átlag szavazónak vonzó. Szerintem a csillagok szerencsés együttállása eredményezte, hogy ilyen gyorsan sikeres tudott lenni. A tendencia pedig láthatóan folytatódik.

Júniusban arról írt, hogy Németh Szilárd helyett Király Nóra lehet a Fidesz jelöltje a választókörzetben. Király Nóra tavaly a XI. kerületben volt fideszes polgármesterjelölt, de kikapott. Miből gondolja, hogy őt indíthatja a Fidesz?

Folyamatosan látszott, hogy egyre többet szerepel Csepelen. Érdekes, hogy nemcsak Németh Szilárd környezetében jelent meg, hanem a Németh Szilárddal rossz viszonyban lévő csepeli önkormányzat rendezvényein is. Már állandóan benne van az önkormányzati Csepeli Hírmondóban, és folyamatosan fotózkodik Németh Szilárddal is. Azt pedig már korábban, többfelől hallottuk, hogy azoknak a képviselőjelölteknek, akik rendszeresen sikertelenek, vége van, mint a botnak. Németh Szilárd tavaly két képviselőt tudott Fidesz néven bejuttatni az önkormányzatba, ami országosan a párt egyik legnagyobb bukása volt. Annak ellenére sem nézik már el neki a rossz eredményeket, hogy harmadik vagy negyedik ciklusát tölti mint Fidesz alelnök. Már a végleges kifizetése is megkezdődött, a magánalapítványának odaadták a sátoraljaújhelyi Bortemplomot.

Ezekből a folyamatokból látszott, hogy jön majd egy új ember. Bizonyos értelemben meglepő volt, hogy Király Nórát teszik ide, mert semmi köze Csepelhez. Utólag kapott értelmet, hogy miért csatolták a választókörzethez a Mol-torony környékét, ahol csak néhány lakóépület van. Azért, hogy elmondhassák, hogy Király Nóra nem idegen a választókörzetben. Közben az. Ideejtőernyőztették, mert nem találtak senkit helyben, aki vállalható, vagy aki fel tudná vállalni a Fideszt.

Jobbak vagy rosszabbak lesznek az esélyei Király Nóra ellen, mint Németh Szilárd ellen voltak?

Király Nórának nulla esélye van.

Még Németh Szilárdnál is rosszabb eredményt ér majd el?

Persze. Németh Szilárd egyébként nem hozott rossz eredményeket listán, 40 százalék vagy afeletti eredményeket szerzett a Fidesz-listának. És azért egyéniben is hozott szavazatokat, bár kevesebbet, mint amennyit a Fidesz-lista kapott. A Fidesz megítélése azonban olyan szinten beesett Budapesten, hogy a felmérésünk szerint összetehetik a két kezüket, ha 20-25 százalékos eredményt szereznek. Teljesen esélytelen, hogy itt a fideszes jelölt győzzön. Ha elindul a Tisza, csak az a kérdés, hogy az ő jelöltjük nyer vagy én.

Ez a 20-25 százalékos becslés Király Nórára vagy a Fidesz-listára vonatkozik?

Mindkettőre. Mert Király Nóra ugyanaz a kategória, mint amiről a tiszás jelölttel kapcsolatban beszéltem. Ez az idő egyszerűen kevés ahhoz, hogy egy perszonális kampányt fel lehessen építeni. Király Nórának lehetősége sincs nagyon, hogy rátegyen a Fidesz-listára. A két eredmény között minimális különbség lesz. Az, hogy az 1-2 százalék ide vagy oda lesz, majdhogynem mindegy.

Fotó: Németh Dániel/444

Kicsit a Momentumról is beszéljünk. A Momentum akkori elnöke januárban a 444-nek adott interjújában azt mondta, hogy a párt biztos indul a választáson. Ebből végül az lett, hogy Fekete-Győr András bedobta a javaslatot, hogy mégse induljon a párt, amit végül a küldöttgyűlés is megszavazott. Ön nem tagja a Momentumnak, de a frakciójukban ül. Hogyan fogadta ezt a döntést?

Értem, hogy miért döntöttek így. Úgy gondolták, hogy akkor teszik a legnagyobb szívességet az országnak, ha az ellenzéki győzelem legnagyobb valószínűségét jelentő módon a Tisza felé terelik a választóikat. Azt is értem, hogy sokan azt mondják erre, hogy ez naivitás, és egy politikai közösségnek nem ilyen reflexszel kellene működnie. De az eltagadhatatlan tény, hogy ezt a döntést abszolút azzal a jó szándékkal hozták meg, hogy ne veszélyeztessék a kormányváltást. Ritka eset a magyar politikai életben, hogy ezt így egy politikai közösség felvállalja. Úgyhogy ezért aztán végképp nem bírálnám őket. Megértem és elfogadom, hogy így döntöttek.

Azt viszont sajnálom, hogy olyan politikusok tűnhetnek el a közeljövőben, akiknek a politikában lenne a helyük, mert jó képességűek, tudnak beszélni, és az is kiderült, hogy a munkájukban is hatékonyak. Nem akarok felsorolásba belemenni, mert akkor mindig az van, hogy kit hagyok ki. De elég ha csak a két volt EP-képviselőjüket nézzük. Sok mindent lehet rájuk mondani, de az elvitathatatlan, hogy Donáth Anna és Cseh Katalin letett valamit az asztalra, és az EP-képviselők abban a szűk 10 százalékában volt, akik csináltak valamit és nem nyaralni mentek az EP-be. Az ilyen emberek fognak hiányozni.

A 444-nek utoljára 2022-ben adott interjút. Akkor azt mondta, hogy ép ésszel 3-4 ciklusnál többet nem lehet végigvinni, mert mentálisan átbillen az ember. Ezt a folyamatot pedig már magán is érezni kezdte. Hogy érzi magát ilyen szempontból most, 2025-ben?

Ezt az állításomat tényleg komolyan gondoltam, és továbbra is fenntartom, hogy a három-négy ciklus a maximum, amit el lehet viselni. Annyira komolyan gondoltam, hogy egészen a kegyelmi botrányig azt gondoltam, több választáson már nem indulok el. Mert az látszott, hogy a rendszer betokosodott, és a Fidesz karcolások nélkül csinálhat meg bármit. Akkor határozottan azt gondoltam, nincs értelme újraindulni, mert tényleg főbe lövi magát az ember, ha még egy ciklust biodíszletként kell eltöltenie a parlamentben. A kegyelmi botrány után viszont hirtelen összeomlott a NER, és megerősödött bennem a gondolat, hogy egy ciklust még megpróbálok. Mert most van rá esély, hogy ne csak beszéljünk arról, szerintünk mi a jó Csepelnek és az országnak, hanem hatással is lehessünk rá. Viszont már most kijelentem, hogy az ötödik ciklus kizárt. Én is érzem, hogy öregszem.

Az interjúban a 2022-es választási vereség tanulságairól is beszélt. Leginkább az ellenzéki médiát hiányolta. Azt mondta, hogy az ellenzéki pártoknak saját médiát kellene felépíteniük. Úgy látszik, hogy a Tisza megfogadta a tanácsát. Magyar Péter testvére nagy erőkkel építi a Kontrollt. Mi a véleménye a Kontrollról, hasonlóra gondolt 2022-ben?

Igen, valami ilyesmire gondoltam. Azt már akkor lehetett látni, hogy a 2020-as években már nem a klasszikus médiaszolgáltatókban kell gondolkozni. Új irányba kezdtünk el mozdulni, de az egyértelmű volt, hogy kell saját ellenzéki média. A kontrollosok ügyesen lovagolták meg a hullámot. A mostanában felfutó új médiafelületeken (podcastok, videós podcastok) nagyon aktívak. Benne vannak abban a néhány videós podcastben, amit a politika iránt érdeklődő emberek néznek. De a félreértések elkerülése végett: nem azt gondolom, hogy az a megoldás, ha van egy fideszes média és egy ellenzéki média. Kell stabil, erős, oknyomozó, független média is, ami ellenőrzi a mindenkori kormányzatot. De kell olyan felület is, ahol az ellenzéki politikus úgy és abban a narratívában tudja elmondani a mondanivalóját, ahogyan szeretné. Ha ez a hármasság megvan, akkor működik majd a rendszer. Szerintem ebbe az irányba haladunk.

Címlapkép: Németh Dániel/444