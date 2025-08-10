Diktátor, antiszemita, kommunista? Esetleg elfogatóparancsot adtak ki ellene? Várjuk a Karmelitában!

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Két éve látványos házibulit rendezett Orbán Viktor a Karmelitában. A miniszterelnök az atlétikai világbajnokság apropóján meghívta Budapestre a „politikai barátait”, akiknek „Európa legnagyobb tűzijátékát” is megmutatta hivatala ikonikus erkélyéről. A vendégkörről sokat elmond, hogy a résztvevők között a házigazda Orbán volt a legdemokratikusabb hajlamú politikusok egyike, a többiek szinte mind autokraták és diktátorok voltak.

A tűzijátéknéző házibuli óta eltelt két évben a miniszterelnök több mint 60 politikust látott vendégül a Karmelitában. A meghívottak között elsöprő többségben vannak Orbán szélsőjobboldali, autokrata, diktátor szövetségesei, de azért pár vele szemben kritikus politikus is megfordult a Várban. Összegyűjtöttük, kik jártak a miniszterelnöki hivatalban.

Európai elvtársak

A vendégek legnépesebb csoportját Orbán európai szövetségesei adták. Többségük olyan szélsőjobboldali, euroszkeptikus politikus, akinek a pártja tavaly nyár óta tagja az Orbán által alapított, Patrióták Európáért pártcsaládnak. A Patrióták másik két alapítója az osztrák Herbert Kickl és a korábbi cseh miniszterelnök, Andrej Babis volt. Közülük az elmúlt két évben Babis járt a Karmelitában, igaz, ő kétszer is. Először 2023 decemberében tárgyalt Orbánnal, majd idén májusban, a budapesti CPAC farvizén.

Bár Kickl nem jött a Karmelitába, párttársa, Walter Rosenkranz osztrák házelnök igen. Rosenkranz áprilisi látogatása azért volt érdekes, mert az osztrák politikus korábban egy nemzetiszocialista ügyészt éltetett. Házelnöki pozíciója ellen több zsidó szervezet is tiltakozott. Múltja látszólag nem zavarta az antiszemitizmus elleni harcra különösen büszke magyar kormányt.

A Patrióták erős emberei közül majdnem mindenki járt a Karmelitában. A pártcsalád elnöke, a spanyol Santiago Abascal 2024 áprilisában, a párt EP-frakcióját vezető francia Jordan Bardella 2024 decemberében tárgyalt Orbánnal. A miniszterelnök 2023 szeptemberében fogadta a pártcsalád legbefolyásosabb politikusát, az azóta sikkasztás miatt elítélt francia Marine Le Pent is, aki jelen állás szerint nem indulhat a következő elnökválasztáson.

Marine Le Pen és Orbán Viktor Fotó: Benko Vivien Cher/Miniszterelnöki Sajtóiroda/MTI/MTVA