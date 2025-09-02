Hadházy Ákos: Az ellenzéknek meg kell szabnia, milyen feltételek mellett fogadja el a választás eredményét

A független országgyűlési képviselő szerint a hibrid rezsimekben egy ellenzéki politikusnak újságírói munkát is kell végeznie.

Orbán Viktor magyarázkodásának és a zebráknak is köszönhető, hogy egyre több embert érdekel Hatvanpuszta.

Magyar Péter jobb miniszterelnök lenne Orbánnál, de Ruszin-Szendiben nem bízik.

Meghívta Magyart Hatvanpusztára zebrát nézni, de még nem kapott választ.

A rendszer bekeményítésére reális esély van, és egyáltalán nem olyan optimista a 2026-os választással kapcsolatban, mint sokan az ellenzéki oldalon.

Ha nem nyer egyéniben Zuglóban, 2026-ban befejezi a politizálást.

444: Amikor 2022-ben a választás után a 444 interjút készített önnel, feltette a költői kérdést, hogy „vajon a magyarok hány százaléka van tisztában azzal, hogy mi épült és zajlik Hatvanpusztán?”, majd meg is válaszolta azzal, hogy „az én tapasztalataim alapján nagyjából 30 százalék lehet. Ahhoz jut el, aki keresi a híreket”. Hány százalék ez ma?

Hadházy Ákos: A 30 százalékot azért tudtam mondani, mert volt akkoriban erről egy felmérés. Az biztos, hogy akkor az emberek felénél kevesebb tudott róla. És annak egy része is kormánypárti szavazó volt. Hogy most mi van, azt nem tudom, de biztosan többen tudnak róla, mert különben a miniszterelnök nem hozta volna fel a témát, amikor azt az egészen cinikus és nyílt hazugságot bemondta, hogy ez ugye egy félkész mezőgazdasági üzem. Ezért is kezdtem újra foglalkozni vele.

Akkor alapvetően Orbán Viktornak köszönhető, hogy Hatvanpuszta hirtelen elkezdte érdekelni az embereket?

A propaganda két részből áll. Van ugye az output, amit látunk, a hatalmas hirdetések, a rengeteg pénzből megcsinált sajtó, a közösségi médiahirdetések, a plakátok. A másik rész az input. Ők minden nap csinálnak nagyon komoly 2000-es méréseket, és minden második héten csinálnak 20000-es méréseket. Én láttam ilyen minisztériumi szerződéseket.

Az, hogy ő ezt fölhozta rögtön az első alkalommal, mint cáfolandó hír, ez nyilvánvalóan arra utal, hogy ők ezt megmérték, és már a saját szavazóikat is zavarja, vagy legalábbis kérdéseik vannak. Úgyhogy ez most a miniszterelnöknek köszönhető.

Ilyen szempontból akár hálásak is lehetünk neki, mert most sok számomra is új dolog derült ki. Korábban nem nagyon kapott az ember ilyen dokumentumokat, akár tervrajzokat, akár képeket. Az ott dolgozók szóban azért elmondták, hogy mi van ott, és én korábban láttam videókat és képeket is, de nem merte odaadni a készítő, mert félt. Most meg ideadja.

Mivel magyarázza a közhangulat változását? Hogy egyrészt már oda merik adni a dokumentumokat, másrészt hogy magyarázkodnia kell a miniszterelnöknek a saját hívei előtt is.