Ha nem ölik meg, évtizedeken át befolyásolhatta volna Amerika sorsát

A cikkek megosztásához Közösség vagy Belső Kör csomagra van szükséged. Ha még nincs ilyen előfizetésed, a Csomagok között válts most magadnak egyet. Ha már van, lépj be a fiókodba!

Az egyelőre ismeretlen gyilkos nem egyszerűen egy fontos trumpista háttérembert vett le a tábláról, amikor helyi idő szerint szerdán délben nyakon lőtte Charlie Kirk jobboldali nacionalista influenszert, konzervatív aktivistát és podkaszt-házigazdát, akit a liberális Atlantic teljes joggal nevezett az egyik legbefolyásosabb nem választott közszereplőnek Amerikában.

Bár nálunk alig volt ismert, a 31 évesen meghalt Kirk a MAGA-mozgalom egyik legfontosabb figurája volt: ha nem ölik meg, nagyon hosszú ideig óriási hatása lett volna a világ egyelőre legerősebb hatalmára, a külpolitikától kezdve az amerikai polgárok mindennapi életéig és az elnökük személyéig. Akkora volt a színfalak mögötti befolyása, hogy már kora huszonévesen beleszólhatott a legfontosabb kormányzati kinevezésekbe is, és ő maga dönthetett arról, hogy a háttérben marad vagy választott pozíciót vállal. Egymaga több aktivistát volt képes mozgatni, mint a teljes Republikánus Párt. Úgy értette a propagandát, mint kevesen, a huszonéves rajongói pedig annyian és úgy követték, mint egy popsztárt vagy egy diétagurut. Nincs semmi túlzás abban, hogy Amerika középtávú jövője kicsit másmilyen lehetett volna, ha Kirköt nem ölik meg.

Kirk egyszerre volt médiasztár, mozgalomszervező, pénzfelhajtó és színfalak mögötti szürke eminenciás. Bár az egyes területeken külön-külön is sikeres volt, kivételes abban volt, hogy a nagy egészre is tudott hatni. Ez a cikk azt próbálja bemutatni, hogy mit veszített vele az amerikai populista-nacionalista jobboldal.

Kirk és felesége, Erika Lane Frantzve a színpadról figyeli a Trumpnak játszó Village People fellépését. Fotó: SAMUEL CORUM/Getty Images via AFP

A csodagyerek és az Öregek