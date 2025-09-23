Amerika úton a teokrácia felé – ezért esett egymásnak a MAGA-tábor a Kirk-gyilkosság után

Amerika úton a teokrácia felé – ezért esett egymásnak a MAGA-tábor a Kirk-gyilkosság után

Bármilyen mércével mérve bizarr jelenetek játszódtak le a hétvégén, Charlie Kirk gyászszertartásán.

Az özvegy megbocsátásról és szeretetről beszélt, Trump elnök kegyetlen bosszúról és arról, hogy gyűlöli a politikai ellenfeleit, az óriási Izrael- és zsidóbarát Kirköt búcsúztató Tucker Carlson pedig arról, hogy a zsidók megölik azt, aki kimondja róluk az igazat.

De Amerika és a világ jövője szempontjából ezeknél is fontosabb lehet, hogy a sokak által a következő republikánus elnökjelöltnek és a MAGA jövőjének tartott J. D. Vance alelnök – más felszólalókkal, például az özveggyel egyetemben – a jobboldali nacionalista politikai mozgalom vallási mozgalommá való átalakítására célozgatott.

Cikkünk azt próbálja felmérni, hogy a trumpizmuson belüli fura mozgások milyen hatással lehetnek Amerikára és a világra rövid- és középtávon.

Egy tábor, száz zászló

Vasárnap újra ízelítőt kaphattunk abból, hogy a MAGA mennyire alapvetően más, mint az Orbán-féle központilag szervezett, ideológiamentes, szlogenekkel is központilag ellátott, hatalomgyakorlásra és személyes meggazdagodásra optimalizált NER.

Egyszerre a MAGA ereje és gyengesége, hogy egészen eltérő áramlatokat, frakciókat és szubkultúrákat egy zászló alá terelő mozgalomról van szó, aminek tagjait ideológiailag nem kapcsolja össze sokkal több egymással annál, mint hogy nacionalisták és veszettül utálják az ott libsinek nevezett komcsikat. Az pedig, hogy közös tábort alkotnak, lényegében kizárólag annak köszönhető, hogy Donald Trump személyében van olyan figura, aki mögé mind hajlandók beállni, de csak azért, mert ő képes választást nyerni. Az utóbbi hetek-hónapok eseményei, illetve a vasárnap történtek azonban arra utalnak, hogy már javában folyik a Trump utáni időszak MAGA-jának megformálása.

David Rothkopf a Daily Beastre írt klassz elemzésében azt emelte ki, hogy Erika Kirk és J. D. Vance alelnök a búcsúztartón már nem is politikus, hanem tévéprédikátor módjára beszéltek, az egész esemény üzenete pedig az volt, hogy a MAGA jövője a keresztény nacionalizmus, a jövő populistáinak központi figurája pedig nem Trump lesz, hanem Jézus.

A Kirk meggyilkolása óta eltelt két hét, illetve az aktivista múlt vasárnapi gyászszertartása tényleg minden eddiginél élesebben mutatta meg a MAGA-tábor mély megosztottságát, amit annyi eltérő törésvonal szabdal, hogy ezen a pályán nem 2, hanem legalább 22 térfél található. Az egyik legfontosabb törésvonal pedig a vallási. Ez most azért került elő, mert a meggyilkolt Kirk és felesége egy karizmatikus gyülekezet lelkes tagjai voltak.

Laudetur Jesus Christus!

A MAGA jellemzően erősen épít a baloldaliak amoralitásával szembeállított valláserkölcsi értékek hangoztatására, ám a mozgalom messze nem kizárólag vallásos frakciókból áll. Jellemző ugyan rájuk az úgynevezett Fidesz-vallásosság, vagyis a bibliai gyökerű istenhit politikai okokból történő, szlogenszerű hangoztatása, de ennek inkább az a szerepe, hogy retorikai kontrasztot alkosson az ellentábor elképzelt vallásellenességével. Maga Donald Trump sem különösebben vallásos, és még csak meg se próbál úgy tenni, a MAGA szilícium-völgyi tech-bro leágazása sem, a libertárius szárny, az egykori Tea Party-sok sem, a mozgalom online honfoglalóinak számító régi alt-rightos csoport és az európai értelemben vett centrista liberálisok sem azok.

De a republikánus szavazók többsége és a mozgalom influenszereinek egy része igen.