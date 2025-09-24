Magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Juhász Péter Pált a hírekből a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított vezetőjeként ismerjük.

De volt egy vállalkozói karrierje is: 2001-től két cégben is feltűnik, hol társtulajdonosként, hol vezetőként, aztán 2008-ban egy harmadik kft-t is alapított.

A cégeket Juhász mellett több másik szereplő is összeköti. Közülük ketten, egy vállalkozó és egy ügyvéd érdekes karriert futottak be: nagy állami és fővárosi cégek vezetői voltak, egyiküket Tombor András embereként emlegették, most pedig egy NER-káderekkel is feltöltött, állami pénzből működő alapítvány kuratóriumi tagja.

2001 nyarán Juhász Péter Pál hosszú gyermekvédelmi karrierje elején járt. A Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatója ezekben az években egy budapesti lakásotthont, azaz egy kisebb szociális intézményt vezetett. De nem csak ezzel volt elfoglalva. Bár az elmúlt időszakban a hírekben kizárólag intézményvezetőként emlegetik a botrányba keveredett férfit, ő azon a nyáron részt vett két cég alapításában is. Az egyik az EU-CENTRAL Kft., mely a mai napig működik, a másik pedig a Seven Clean Kft., ennek 2016-ban elrendelték a felszámolását. Juhász az EU-CENTRAL-nak egészen 2015-ig, a Seven Cleannek a felszámolásig ügyvezetője volt, azaz még évekkel a Szőlő utcai kinevezése után is vitte a cégeket.

Egyik cégről sem találni szinte semmit a neten, honlapjuk nincsen. Egyedül az EU-CENTRAL jelenik meg egy nyilvános dokumentumban, adatfeldolgozóként szerepel egy budapesti ingatlanfejlesztő cég telephelyén működő kamerarendszer adatvédelmi-szabályzatában. Ez aligha meglepő, tekintve, hogy az EU-CENTRAL cégbírósági iratok szerinti főtevékenysége nyomozási, biztonsági tevékenység. Az alapítás utáni első öt évben még EU-CENTRAL Security Személy és Vagyonvédelmi Kft.-nek hívták, utána nevezték át EU-CENTRAL Üzletviteli tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re. A másik cég, a Seven Clean Kft. papíron takarítással, tisztítással foglalkozott, de mindkét cég feltüntetett több tucat más tevékenységet is a cégiratokban, könyvkiadástól a fémmegmunkálásig.

A két cégen több száz millió forint folyt át az alapításuk óta eltelt években, jellemzően egy vagy két alkalmazottat tüntettek fel a kimutatásaikban, és végig minimális (jellemzően a teljes bevétel néhány százaléka) maradt a nyereségük.

Juhász egy ideig tulajdonosként, aztán ügyvezetőként tűnik fel a két cégben, de nem egyedül vitte azokat. Őt is beleszámítva összesen hat szereplő adogatta egymásnak a tulajdonosi és cégvezetői jogokat a két kft-ben, ám közülük ketten anya és fia, továbbá egy offshore-cég is megjelenik a cégekben, egy szereplőnek pedig minimális tulajdonrésze volt, így pontosabb azt mondani, hogy valójában egy pár főből álló kör irányította a vállalkozásokat. Egyikük jó karriert futott be a NER-ben, mint ahogy a cégek ügyvédje is. Fontos hangsúlyozni, hogy semmi sem utal arra, hogy ők tudtak volna akár Juhász állítólagos szexuális visszaéléseiről, akár arról, hogy élettársával a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek gyermekvédelemben nevelkedett lányokat. Különösen, hogy utóbbira, vagyis a prostitúcióra kényszerítésre a legkorábbi nyomok a 2010-es évek közepéről származnak, amikorra Juhász és az általunk azonosított szereplők között már nem tudtunk formális céges kapcsolatot kimutatni.

Az ügyvéd

2005-ben mindkét cégben tulajdonosként jelenik meg egy Seychelles-szigeteki offshore cég, a Stelton Invest & Trade Corp. Az ilyen offshore vállalatok lényege, hogy elfedjék a mögöttük álló végső tulajdonosokat, így ebben az esetben sem lehet tudni, ki állt a Stelton Invest mögött, de 2011-ben egy cégbíróságon iktatott szerződésben megbíztak egy magyar ügyvédet, hogy képviselje a társaságot annak minden üzleti ügyében.

A meghatalmazott ügyvédet Dévényi Gergelynek hívják. A 2004-ben a miskolci egyetemen jogi diplomát szerző Dévényi az EU-CENTRAL Kft. esetében 2012. november 30. és 2014. szeptember 29. között, a Seven Clean Kft. esetében pedig 2013. január 29. és 2014. szeptember 29. szerepel kézbesítési megbízottként. Ezekben az időszakokban a Stelton Invest volt a többségi tulajdonos a cégekben, Juhász pedig az ügyvezető.

De Dévényi nem csak a két említett cégben jelenik meg, hanem Juhász egy pár évvel később, 2008-ban alapított egyszemélyes cégében, a MAUGLI Kft.-ben is. Egy 2008-as szerződés szerint ennek a cégnek az ügyvédje is ő volt, egy céges papíron Juhász és Dévényi aláírása együtt szerepel, ahogyan más EU-CENTRAL-os és Seven Clean-es iratokon is. Egy 2010-es szerződésben Juhász ismét meghatalmazza Dévényit, hogy legyen a MAUGLI ügyvédje, 2013. január 29-től viszont egy másik ügyvéd váltja őt. Ugyanezen a napon a Seven Clean is lecseréli Dévényit ugyanerre az ügyvédre, az EU-CENTRAL esetében ez már valamivel korábban megtörtént. A MAUGLI-nak a mai napig Juhász a tulajdonosa és ügyvezetője. Ebben nem mutathatók ki olyan nagy összegű pénzmozgások, mint az EU-CENTRAL-ban vagy a Seven Cleanben.

Juhász tehát ügyvezeti a cégeket, Dévényi pedig a tulajdonos offshore-cég, a Stelton mindenes intézője és Juhász egyszemélyes cégének ügyvédje, amikor magas pozícióba kerül egy állami cégnél. 2012 szeptemberében ugyanis a Volánbusz Zrt. igazgatási és jogi igazgatója lett, majd 2013. július 19-én a társaság akkori tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága vezérigazgatóvá nevezte ki.

Annak nem találtuk nyomát, hogy Dévényi Volán-vezérként is a Stelton és Juhász ügyvédjeként járt volna el, de egy 2012. november 30-án kelt szerződés szerint attól a naptól ő a Stelton úgynevezett kézbesítési megbízottja.

Ez azt jelenti, hogy a Steltonnak küldött, a cég működésével összefüggő bírósági, vagy más hatósági iratokat ő veszi át, és ő továbbítja az offshore cégnek. A megbízás határozatlan időtartamra szólt, és semmi nyoma annak, hogy a Stelton kijelölt volna más kézbesítési megbízottat 2014. szeptember 29-ig, azaz addig a napig, amikor kiszállt a cégekből.

2013 nyarán tehát Dévényiből Volán-vezér lesz, kicsit több mint két évvel később, 2015 decemberében viszont már leváltották a Volánbusz éléről, és a BKV-hez került, ahol Bolla Tibor akkori vezérigazgatónak adott tanácsokat, 2016 júniusában pedig vezérigazgató-helyettes lett a BKK-ban. A budapesti tömegközlekedésért felelős vállalatokban egészen 2017 októberéig töltött be pozíciókat.

Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelentettek akkoriban ezek a pozíciók, elő kell vennünk Ács Dániel cikkét a BKV-informatikát lenyúló, Nagymesterként emlegetett F. Zsolt mögött álló még nagyobb mesterről.