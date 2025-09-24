Magasra jutott NER-esekkel vitt együtt cégeket a Szőlő utcai intézet igazgatója

bűnügy
  • Link másolása
  • Facebook
  • X (Twitter)
  • Tumblr
  • LinkedIn

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Juhász Péter Pált a hírekből a Szőlő utcai javítóintézet emberkereskedelemmel és kényszermunkával gyanúsított vezetőjeként ismerjük.
  • De volt egy vállalkozói karrierje is: 2001-től két cégben is feltűnik, hol társtulajdonosként, hol vezetőként, aztán 2008-ban egy harmadik kft-t is alapított.
  • A cégeket Juhász mellett több másik szereplő is összeköti. Közülük ketten, egy vállalkozó és egy ügyvéd érdekes karriert futottak be: nagy állami és fővárosi cégek vezetői voltak, egyiküket Tombor András embereként emlegették, most pedig egy NER-káderekkel is feltöltött, állami pénzből működő alapítvány kuratóriumi tagja.

2001 nyarán Juhász Péter Pál hosszú gyermekvédelmi karrierje elején járt. A Szőlő utcai javítóintézet későbbi igazgatója ezekben az években egy budapesti lakásotthont, azaz egy kisebb szociális intézményt vezetett. De nem csak ezzel volt elfoglalva. Bár az elmúlt időszakban a hírekben kizárólag intézményvezetőként emlegetik a botrányba keveredett férfit, ő azon a nyáron részt vett két cég alapításában is. Az egyik az EU-CENTRAL Kft., mely a mai napig működik, a másik pedig a Seven Clean Kft., ennek 2016-ban elrendelték a felszámolását. Juhász az EU-CENTRAL-nak egészen 2015-ig, a Seven Cleannek a felszámolásig ügyvezetője volt, azaz még évekkel a Szőlő utcai kinevezése után is vitte a cégeket.

Egyik cégről sem találni szinte semmit a neten, honlapjuk nincsen. Egyedül az EU-CENTRAL jelenik meg egy nyilvános dokumentumban, adatfeldolgozóként szerepel egy budapesti ingatlanfejlesztő cég telephelyén működő kamerarendszer adatvédelmi-szabályzatában. Ez aligha meglepő, tekintve, hogy az EU-CENTRAL cégbírósági iratok szerinti főtevékenysége nyomozási, biztonsági tevékenység. Az alapítás utáni első öt évben még EU-CENTRAL Security Személy és Vagyonvédelmi Kft.-nek hívták, utána nevezték át EU-CENTRAL Üzletviteli tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re. A másik cég, a Seven Clean Kft. papíron takarítással, tisztítással foglalkozott, de mindkét cég feltüntetett több tucat más tevékenységet is a cégiratokban, könyvkiadástól a fémmegmunkálásig.

A két cégen több száz millió forint folyt át az alapításuk óta eltelt években, jellemzően egy vagy két alkalmazottat tüntettek fel a kimutatásaikban, és végig minimális (jellemzően a teljes bevétel néhány százaléka) maradt a nyereségük.

Juhász egy ideig tulajdonosként, aztán ügyvezetőként tűnik fel a két cégben, de nem egyedül vitte azokat. Őt is beleszámítva összesen hat szereplő adogatta egymásnak a tulajdonosi és cégvezetői jogokat a két kft-ben, ám közülük ketten anya és fia, továbbá egy offshore-cég is megjelenik a cégekben, egy szereplőnek pedig minimális tulajdonrésze volt, így pontosabb azt mondani, hogy valójában egy pár főből álló kör irányította a vállalkozásokat. Egyikük jó karriert futott be a NER-ben, mint ahogy a cégek ügyvédje is. Fontos hangsúlyozni, hogy semmi sem utal arra, hogy ők tudtak volna akár Juhász állítólagos szexuális visszaéléseiről, akár arról, hogy élettársával a gyanú szerint prostitúcióra kényszerítettek gyermekvédelemben nevelkedett lányokat. Különösen, hogy utóbbira, vagyis a prostitúcióra kényszerítésre a legkorábbi nyomok a 2010-es évek közepéről származnak, amikorra Juhász és az általunk azonosított szereplők között már nem tudtunk formális céges kapcsolatot kimutatni.

Az ügyvéd

2005-ben mindkét cégben tulajdonosként jelenik meg egy Seychelles-szigeteki offshore cég, a Stelton Invest & Trade Corp. Az ilyen offshore vállalatok lényege, hogy elfedjék a mögöttük álló végső tulajdonosokat, így ebben az esetben sem lehet tudni, ki állt a Stelton Invest mögött, de 2011-ben egy cégbíróságon iktatott szerződésben megbíztak egy magyar ügyvédet, hogy képviselje a társaságot annak minden üzleti ügyében.

A meghatalmazott ügyvédet Dévényi Gergelynek hívják. A 2004-ben a miskolci egyetemen jogi diplomát szerző Dévényi az EU-CENTRAL Kft. esetében 2012. november 30. és 2014. szeptember 29. között, a Seven Clean Kft. esetében pedig 2013. január 29. és 2014. szeptember 29. szerepel kézbesítési megbízottként. Ezekben az időszakokban a Stelton Invest volt a többségi tulajdonos a cégekben, Juhász pedig az ügyvezető.

De Dévényi nem csak a két említett cégben jelenik meg, hanem Juhász egy pár évvel később, 2008-ban alapított egyszemélyes cégében, a MAUGLI Kft.-ben is. Egy 2008-as szerződés szerint ennek a cégnek az ügyvédje is ő volt, egy céges papíron Juhász és Dévényi aláírása együtt szerepel, ahogyan más EU-CENTRAL-os és Seven Clean-es iratokon is. Egy 2010-es szerződésben Juhász ismét meghatalmazza Dévényit, hogy legyen a MAUGLI ügyvédje, 2013. január 29-től viszont egy másik ügyvéd váltja őt. Ugyanezen a napon a Seven Clean is lecseréli Dévényit ugyanerre az ügyvédre, az EU-CENTRAL esetében ez már valamivel korábban megtörtént. A MAUGLI-nak a mai napig Juhász a tulajdonosa és ügyvezetője. Ebben nem mutathatók ki olyan nagy összegű pénzmozgások, mint az EU-CENTRAL-ban vagy a Seven Cleanben.

Juhász tehát ügyvezeti a cégeket, Dévényi pedig a tulajdonos offshore-cég, a Stelton mindenes intézője és Juhász egyszemélyes cégének ügyvédje, amikor magas pozícióba kerül egy állami cégnél. 2012 szeptemberében ugyanis a Volánbusz Zrt. igazgatási és jogi igazgatója lett, majd 2013. július 19-én a társaság akkori tulajdonosa, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. igazgatósága vezérigazgatóvá nevezte ki.

Annak nem találtuk nyomát, hogy Dévényi Volán-vezérként is a Stelton és Juhász ügyvédjeként járt volna el, de egy 2012. november 30-án kelt szerződés szerint attól a naptól ő a Stelton úgynevezett kézbesítési megbízottja.

Ez azt jelenti, hogy a Steltonnak küldött, a cég működésével összefüggő bírósági, vagy más hatósági iratokat ő veszi át, és ő továbbítja az offshore cégnek. A megbízás határozatlan időtartamra szólt, és semmi nyoma annak, hogy a Stelton kijelölt volna más kézbesítési megbízottat 2014. szeptember 29-ig, azaz addig a napig, amikor kiszállt a cégekből.

2013 nyarán tehát Dévényiből Volán-vezér lesz, kicsit több mint két évvel később, 2015 decemberében viszont már leváltották a Volánbusz éléről, és a BKV-hez került, ahol Bolla Tibor akkori vezérigazgatónak adott tanácsokat, 2016 júniusában pedig vezérigazgató-helyettes lett a BKK-ban. A budapesti tömegközlekedésért felelős vállalatokban egészen 2017 októberéig töltött be pozíciókat.

Ahhoz, hogy megértsük, mit is jelentettek akkoriban ezek a pozíciók, elő kell vennünk Ács Dániel cikkét a BKV-informatikát lenyúló, Nagymesterként emlegetett F. Zsolt mögött álló még nagyobb mesterről.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
bűnügy EU-CENTRAL Kft. Juhász Péter Dévényi Gergely EU-CENTRAL Üzletviteli tanácsadó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. bkk Szőlő utca EU-CENTRAL Security Személy és Vagyonvédelmi Kft. Rákóczi Csilla Ágoston Zsolt Szőlő utcai javítóintézet Stelton Invest Juhász Péter Pál Tombor András Volánbusz baltás gyilkos Volánbusz Zrt. Bencsik Zoltán Volán Egyesülés Sors László Stelton Invest & Trade Corp. bkv Martin Graham Samuels Seven Clean Kft.