Jobboldali politikát csinál, mégsem utáltatta meg magát Brüsszelben

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

Onnan is látszik, mennyire feje tetejére fordult a világunk, hogy az olasz kormány már évek óta stabilabb, mint a német, a francia vagy a brit.

Giorgia Meloni minden idők harmadik leghosszabb ideig hatalmon levő kormányát vezeti: immár három éve.

Míg külpolitikájában magabiztosan hozza a megbízható szövetségest, markánsan jobboldali politikáját az olaszoknak tartogatja. Kormánya népszerűbb, mint amikor 2022-ben hatalomra jutott, népszerűsége is magas, stabilan veri a német kancellárét és a francia elnökét.

Nincs ma igazi kihívója Olaszországban.

Meloni a látványos, Orbán-féle hajbókolós benyalás nélkül is jó kapcsolatokat ápol a Trump-adminisztrációval, és a magyar kormány ősellenségeiként kezelt Európai Unióval és Ukrajnával is megtalálja a hangot.

Orbán Viktor újbóli békemissziójának első állomása Róma, ahol a pápa után az olasz miniszterelnökkel is találkozott.

Orbán Viktor ismét béketurnéra indult, ennek első állomásán, Rómában egész családjával együtt magánaudiencián járt a pápánál, majd egy egyórás találkozót folytatott Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel. Itt Ukrajnáról, a Közel-Keletről, migrációról, és az európai védelemről tárgyaltak - az olasz miniszterelnöki hivatal közleménye szerint. Bár Meloni mosolyogva fogadta Orbánt a vörös szőnyegen, szívélyessége nem egész Olaszország véleményét tükrözte. Az olasz köztévé beszámolója szerint találkozó a helyszínét adó Palazzo Chigi előtt néhány, a +Europa párthoz kötődő tüntető tiltakozott „Diktátor a mi pénzünkből”, „Vétózzuk meg Orbánt”, „Ez nem a mi Európánk” és hasonló táblákkal felszerelkezve. Nagyjából minden ellenzéki párt arra kérte Melonit, tartson tisztes távolságot Orbántól. Antonio Tajani külügyminisztert is felkérdezték, mi szükség volt Orbán fogadására, ő válaszában – az olasz sajtó szerint Melonival egyeztetve – arról beszélt, hogy egy találkozó nem jelenti azt, hogy ugyanúgy gondolkodnának, mint Orbán, és elismerte, hogy Oroszország kapcsán más elképzelései vannak az olasz kormánynak, mint a magyarnak.

A Repubblica szerint von der Leyen sms-ben kérte Melonit, hogy próbáljon valamit kezdeni az egyre erősebbeket mondó, és egyre kezelhetetlenebbé váló Orbánnal.

Amikor Meloni kormányra került, Orbán fontos szövetségesként számolt vele, aztán valahogy sosem áll oda Meloni különutaskodni a magyar kormány mellé. Mit tud Meloni, ami miatt Olaszország történelmének egyik leghosszabb ideig hatalmon levő kormányát vezeti, és mennyire lett Orbán szoros barátja?

Fotó: TOBY MELVILLE/AFP