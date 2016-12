Egyre drágul Tállaiék sportszállodája, már többe kerül, mint a stadion

Mezőkövesden nem spórolnak a közpénzekkel, ha fociról van szó.

Tállai András adóügyi államtitkár az öltözőben köszöntötte a város hőseit. Fotó: MTI / Vajda János

A mezőkövesdi klub elnöke nem más, mint Tállai András, NAV-főnök, államtitkár. Előbb egy stadiont járt ki a városnak, amire tao-pénzekből és közvetlen kormányzati támogatásokból összesen 1,25 milliárd forintot költöttek.

Nemcsak az idén befejezett új, 5000 férőhelyes stadionra lehet büszke Mezőkövesd, hanem egy készülő 45 szobás sportszállodára is.

Az első hírek szerint 500 millió forintot szántak volna a hotelre, ennyi volt beállítva a munkákra a tavaly augusztusban kiírt közbeszerzési eljárásban is. Ehhez képest Magyarországon teljesen meglepő módon a tervezett félmilliárdos költségnek jelentősen aláígérve, mindössze 396 milliós ajánlattal vitte a munkát a Penta Industry.

De nem történt csoda Mezőkövesden sem.

Már ezt a szerződést is módosították. A pályázatot kiíró fociklub ugyanis menet közben rendelt még egy szintet a szállodára, ezzel 70 millióval, 469 millióra tornázta fel a megbízást.

De nem is az új szint berendelése a legnagyobb trükk. Hanem az, hogy ez messze nem az építkezés teljes költsége. Hétfőn jelent meg a közbeszerzési értesítőben a „Mezőkövesd, sportszálló építése III. ütem” pályázat végeredménye. Ami váratlanul 910 millió forintos szerződést hozott az első pályázatot is megnyerő Penta Industry-nek.

Vagyis a sportszálloda drágább lesz, mint a stadion.

Az egykori kemping területét 2014-ben vette meg az önkormányzattól a Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft. 60 millió forintért. A kivitelti tervre elment 20 millió. Aztán volt az első körben 469 millió forint, most pedig az új, 910 milliós szerződés.

Az összesen

1 milliárd 460 millió forint.

Az elsőre nem látszik, hogy miből finanszírozza ezt majd egy futballklub.

Igaz, ez már a stadionnál sem okozott gondot Tállainak. Tavaly az államtitkár nyilatkozata szerint is úgy bíztak meg egy céget a stadion befejezésével, hogy az addig kapott költségvetési és tao-támogatás ellenére nem volt meg a munkák teljes fedezete. A kormány nem hagyta magára Tállai klubját, pár hét múlva az addigiak mellé még 200 milliót adott a stadion befejezésére.

Szálloda az edzőközpontban

Az egykori kemping területén Tállai nyilatkozata szerint a stadion mellé „egy magas színvonalú edzőközpontot szeretnének kialakítani”, nagyméretű füves-, valamint fedett pályákkal, melyek a labdarúgás mellett más sportágakat- például kézilabda, kosárlabda- is kiszolgálhatnak. A hotelre pedig azért van szükség, mert az edzéseken túl a szállás és étkezési lehetőséget is helyben szeretnék megvalósítani. Arra számítanak, hogy más csapatok edzőtáboroznak majd Mezőkövesden.

Tállai abban bízott, hogy a társasági adórendszernek köszönhetően akár 2-3 év alatt megvalósulhat az edzőközpont, szállodával.

A NAV-vezér nem véletlenül optimista, ha arra számít, hogy a költségvetés helyett az ő klubjához is irányítják a társasági adót a vállalkozások. Orbán Viktor pénzben úszó Felcsútja mellett ugyanis a Mezőkövesd és Seszták Miklós Kisvárdája is mágnesként vonza a tao-pénzeket. Az Mfor cikke szerint a 2016/2017-es szezonban a Mezőkövesd Zsóry FC Kft. 778,8 millió forintnyi támogatást kap. Ez több mint a duplája a korábbi 2015-ös rekordnak, a 357,2 millió forintnak.

A nagy trükk: vidéki gyerekeknek épül

Nem hülyék tehát a vállalatokat, szívesen terelik a tao-pénzeket a miniszterelnök, a fejlesztési miniszter és a NAV-vezető klubjaihoz. Ebből viszont még messze nem következik, hogy ebből sportszálló legyen. A tao-pénzeket ugyanis utánpótlásnevelésre lehet felhasználni. Ezért nem meglepő, hogy a mezőkövesdiek a 2014-15-ös szezonban nem az edzőközpont szállodájára, hanem ezen a címen nyújtottak be igényt a Magyar Labdarúgó Szövetségnek:

Sportszálló, I. ütem, „vidéki gyeremekeink részére szállás lehetőség biztosítása”.

A Mezőkövesd az első körben a beruházás 86 milliós önrésze mellé 200 millió jóváhagyását kérte a Magyar Labdarúgó Szövetségtől, ezt megkapták.

A következő évben jelezték: „A 2015-2016-os Taoban folytatni kívánjuk a 2014-2015-ös szálloda építési projektet.” Ez a kör már nem a vidéki gyerekekre hivatkozott, átnevezték: a „Sportszálló, II. ütem, Sportszálló építésének befejezése ”. Öltözőépület építését tüntették fel benne. Tállaiék 350 milliós beruházást jelentettek be az MLSZ felé, a szövetség 250 milliót írt jóvá.

De még itt sincs vége, mert bár tavaly már a befejezésre kértek pénzt, az idei szezonra is azt írták:

„A 2016-2017-es Taoban folytatni, illetve befejezni kívánjuk a 2015-2016-os szálloda építési projektet.”



Három év alatt a harmadik támogatási kérelem a szállodára

A honlapon lévő kérelemből nem világos, hogy erre mennyit igényeltek, de az MLSZ jóváírásban van egy 250 milliós tétel öltözőépület felújítására.

Ha ezt mind megkapta a Mezőkövesd, akkor sem éri el a 460+910 milliós szerződés értékét.

Milyen szerencse, hogy a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (a fociban szintén érdekelt Seszták Miklóssal az élen) augusztus 15-én adtak Tállaiéknak 498,3 millió forintos támogatást. Nem részletezték, hogy mire, egyszerűen ennyivel intézték el:



"A Mezőkövesd Zsóry Futball Club Kft egyes beruházásainak, fejlesztéseinek megvalósítása."

A Penta nagy kedvenc lett Seszták körül

Az építkezéssel megbízott Penta Industry a sportberuházások nagy kedvence lett. Nemcsak a mezőkövesdi sportszállót építik 1,4 milliárdért, de a Seszták Miklós klubjának a csodastadionját is ők húzzák fel kétmilliárdért.

Sőt, a jövő évi vizes világbajnokságból is húznak hasznot, nem is kicsit. A szinkronúszás helyszínét 4,9 milliárdért köszönhetjük majd a Pentának, és a szintén az úszó világbajnokság költségvetéséből felújított, arra a rövid időre szállásként funkcionáló Bibó Szakkollégiumot is ők újítják fel 400 millióból, az utóbbi a munkában részt vesz majd Mészáros Lőrinc légkondikkal foglalkozó cége. A vizes vébé közbeszerzési pályázatait az a szervezőbizottság írta ki, amelynek elnöke Seszták Miklós.