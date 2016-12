Eltűntek Orbán honlapjáról a 2010 előtti anyagok

A Fidesz ma már vállaltan nagyon messze áll attól az egykori rendszerváltó párttól, aminek indult, és Orbán Viktor pártelnök-miniszterelnökről is sokszor kiderült már, hogy az elveit rendre az aktuális érdekeihez igazítja.

Azt viszont eddig nem tette világossá, hogy a második és harmadik miniszterelnöksége előtti mondatai már neki is kínosak. Most úgy tűnik, ez az idő is eljött, legalábbis az orbanviktor.hu/miniszterelnok.hu alján található archívumban néhány hete már csak a 2010 utáni anyagok érhetők el, a korábbiak (2001-2006, 2006-2007 és 2007-2010) üres oldalra vezetnek.

Balra 1998 júliusán, jobbra 2015 februárján (Bal oldali kép: Eric Cabanis / AFP. Jobb oldali kép: Kisbenedek Attila / AFP)

Lehetséges, hogy csak az új dizájn végzett a korábbi anyagokkal, mindenesetre sem Havasi Bertalantól, sem a honlappal kapcsolatos kérdésekre létrehozott honlap@orbanviktor.hu címről nem kaptam választ arra, miért tűnt el az archívum.

Bezzeg ha a miniszterelnök Snapchaten tartaná a kapcsolatot a választókkal, kevésbé kellene félnie a múlttól.