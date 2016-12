Rossz embert fogott el a berlini rendőrség

A berlini rendőrség elismerte, hogy rossz embert fogtak hétfő este a berlini támadás után. Ezek szerint mégsem az a pakisztáni férfi hajtott a karácsonyi vásáron összegyűlt tömegbe, akit eddig gyanúsítottak. A hatóságok szerint a valódi elkövető most is szökésben van. Figyelmeztettek arra, hogy fegyvere is van, és akár újabb támadára is készülhet.

Thomas de Maiziere elismerte, hogy rossz embert fogtak el - Fotó: AFP/John Macdougall

Korábban Thomas de Maizière belügyminiszter jelentette be, hogy az elfogott férfi tagadta, hogy hajtott a tömegbe a kamionnal. A hatóságoknak az lett gyanús, hogy a kamion vezetőfülkéjéban egy vérrel összekent ruhát is találtak, csakhogy a pakisztáni férfi ruhája egyáltalán nem volt véres, amikor elfogták. (Welt)