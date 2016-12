Augusztus óta világszerte terjed az új őrület: az Ikeában alvás

Az Ikea idén 10 alkalommal kapott rajta tinédzsereket azon, hogy éjjel belopóztak az áruházaiba, hogy a kiállítótérben aludjanak. Történt ilyen az Egyesült Államokban, Kanadában, Japánban, Ausztráliában, Belgiumban, Hollandiában, az Egyesült Királyságban, de még Lengyelországban is.

Legutóbb két 14 éves lányt kapott el a svédországi Jönköpingben lévő áruház biztonsági őre.

Az őrületet valószínűleg belga Youtube-osok kezdték el augusztusban. Ők feltöltöttek egy videót is az ottalvásukról, amin látható az is, hogy ágyakon ugrálnak. Az úttörő belga fiatalok 3 órán át bujkáltak egy szekrényben, hogy ne kapják el őket zárás előtt. Nekik abban is szerencséjük volt, hogy nem kapták el őket, másnap reggel egyszerűen kisétáltak az áruházból.

Korábban a malmői Ikeában két 15 éves lány rosszabbul járt, ők konyhaszekrényekbe bújtak a nyitvatartási idő alatt, aztán zárás után annyira megijedtek attól, hogy esetleg működésbe hozhatják a riasztót, hogy

egész éjjel ki sem jöttek a konyhaszekrényből.

Aztán nyitáskor még el is kapta őket a biztonsági őr, aki még a rendőrségen is bejelentette az ügyet.

A legtöbb esetben az Ikea nem tett feljelentést, de a brit és a svéd Ikea szóvivője is kérte az embereket, hogy ezt sürgősen hagyják abba. A svéd szóvivő szerint különben is túlértékelik a dolog viccességét. (BBC)