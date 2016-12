Hozzávágott a sportszervezetekhez 21 milliárd forintot a kormány, de azonnal

Elképesztő pénzszórásban kezdett a kormány, még nem volt időnk mindent összeszedni, de találtunk például egy 21 milliárd forintos tételt, amit kizárólag sportszervezeteknek ad oda Orbán Viktor sk.

Annyira szoros határidővel, hogy 20-án döntött róla a kormány, 30-áig már egyösszegben ki is kell fizetni.

Egészen hosszú a lista. Váratlanul 4,2 milliárd megy az olimpiai pályázathoz kapcsolódó feladatokra, amiről eddig nem volt szó, 700 milliót kap a Ferencvárosi Labdarúgó Club.

Ezen kívül is jut még a pénzszórásban sportra, 10 milliárd például a Fradiváros I. ütemére, Szegednek is lesz stadionja, de olyan, hogy 10 milliárdba kerül az is, Kisvárda pedig olyan napra ébredt, amilyenre tényleg csak fejlesztési miniszter városa ébredhet, de erről már külön cikkünk van.