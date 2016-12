Ő a berlini merénylő

A német rendőrség a nemzetközi letartóztatási paranccsal együtt képeket is adott ki a tunéziai születésű 23 éves Anis Amriról, aki a hétfői berlini gázolásos terrortámadás fő gyanúsítottja.

A rendőrség szerint lehetséges, hogy Amri megsérült, mikor a támadásban használt teherautó lengyel vezetőjével dulakodott. A lengyelt halálos késszúrások érték, de a helyszínelés szerint védekezett, így Amrin is lehetnek sérülések.

A rendőrség 100 ezer eurós nyomravezetői díjat ajánlott annak, aki tud valamit a férfi hollétéről.

Anis Amrit a német rendőrség nyilvántartotta, mint potenciális terroristát, mióta visszautasították a Németországban beadott menedékkérelmét. A férfi azért maradt mégis Németországban, mert a tunéziai hatóságok nem voltak hajlandóak visszavenni. Azt is tagadták, hogy Amri tunéziai állampolgár lenne.

Az Amri elleni letartóztatási parancs francia verziója.

A rendőrség adatai szerint Anis Amri hat személyazonosságot használ, és alkalomadtán egyiptomi vagy libanoni állampolgárnak adja ki magát.

Amri 2012-ben jutott át Tunéziából Olaszországba, onnan tavaly kelt át Németországba, ahol ideiglenes letelepedési engedélyt kapott, de menedékkérelmét idén áprilisban visszautasították.

Anis Amri Tunéziában élő testvére azt mondta a sajtónak, nem akart hinni a szemének, amikor meglátta a testvérét a tévében, de ha tényleg ő követte el a terrorcselekményt, akkor mindenképp bűnhődnie kell.

Amri családja arról is beszámolt, hogy a férfinak volt már gondja a törvényekkel, Olaszországban is több éves börtönre ítélték egy gyújtogatás miatt, és a távollétében Tunéziában is öt évet kapott rablás miatt. (BBC)