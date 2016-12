Dr. Anál újra rendel

Dániában és Svédországban is eltiltották hivatása gyakorlásától, de egy jogtechnikai hiba miatt Svédországban újra praktizálhat a hivatalos iratokban meg nem nevezett, amúgy csak Dr. Análként ismert orvos Svédországban.

Dr. Anál arról kapta becenevét, hogy szinte minden panaszt a páciensek ánuszának masszírozásával kezel, ami szerinte kimondottan eredményes.

A páciensek véleménye már nem ilyen egyértelműen kedvező. 2003-ban például egy idős asszony "hihetetlenül sértőnek" érezte, hogy az orvos a fenekében turkálva próbálta kezelni panaszait, mert amúgy csak a feje fájt.

Dániában végül nem a fenékturkászás miatt vesztette el orvosi engedélyét, hanem mert véletlenül átszúrta egy altatásra előkészített beteg tüdejét. Ezek után a svéd hatóságok is visszavonták az engedélyét, és még az is kiderült, hogy már Norvégiában is kirúgták egyszer az állásából.

Dr. Anál amúgy azzal védekezik, hogy az emberek enyhe személyiségzavara miatt félreértik. "Személyiségzavarom, vagy inkább szindrómám van, az Asperger egyik fajtája" - mondta. Az Asperger szindróma amúgy egy ideje már nem számít külön betegségnek, a korábban Aspergernek vélt tünetek erősebbikjét most enyhe autizmusként sorolják be, az enyhébb eseteket meg nem klaszifikálják betegségként. Dr. Anált ez nem akadályozta meg abban, hogy ez alapján zsenikhez hasonlítsa magát. "Olyan vagyok, mint Bill Gates vagy Einstein, például" - mondta. (Via The Daily Mail. Címlapképünk illusztráció, fotó: Erik Veland / Flickr CC BY-NC 2.0)