Vízum nélkül utazol az USA-ba? Most már belenézhetnek a vámosok a Facebookodba!

Életbe lépett az a nyári ötlete az amerikai bevándorlási hivatalnak, hogy az ESTA-rendszerben, vagyis gyakorlatilag vízum nélkül az USA-ba utazóktól kérhetik, hogy mutassák meg közösségi médiás profiljukat a bevándorlási hivatalnokoknak. Ettől a veszélyes elemek kiszűrését remélik, akiket vízumigénylés híján a belépés előtt nem tudtak kiszűrni.

Az új rendelkezések kedden léptek életbe, akkortól kérhetik a beutazóktól, hogy osszák meg profiljukat a hatóságokkal. A kérésre jelenleg még lehet nemet mondani, bár ennek azért lehetnek kellemetlen mellékhatásai.

Az egyelőre nem világos, hogy a közösségi médiából beszerzett információk alapján megtagadható-e a beutazás. Ugyanakkor az hangoztatott cél, hogy a módszerrel azonosíthassák a terroristákat. Az EU legtöbb tagállamának polgárai az ETSA-rendszerben vízumigénylés nélkül is beutazhatnak az Egyesült Államokba, ha van biometrikus útlevelük. Így viszont akár a Nyugat-európai állampolgárságú terroristák is beutazhatnának. (Via The Verge)