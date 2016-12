Öt újságírót tartóztattak le vasárnap Törökországban

A török elnök Recep Tayyip Erdogan jobbján Berat Albayrak energiaügyi miniszter, a török elnök veje. Jobboldalt Suleyman Soylu belügyminiszter. A kép a december 10-i, 38 ember halálát okozó isztanbuli terrortámadást követő megemlékezésen készült. Fotó: Salih Zeki Fazlioglu / Anadolu Agency

Négy másikkal szemben pedig elfogató parancs van érvényben, írja a kormánypárti Sabah, miután razziákra került sor Törökországban vasárnap. Az újságírókat azért vették őrizetbe, mert beszámoltak Berat Albayrak energetikai miniszter - Recep Tayyip Erdogan vejének - levelezéséről, amit még októberben hozott nyilvánosságra egy marxista hackercsapat.

A RedHack politikai foglyok szabadon engedését követelte a kormánytól, és miután ez nem történt meg, nyilvánosságra hozták a levelezést. A kiszivárogtatás után a kormány betiltotta a felhő szolgáltatásokat az országban. A levelezés később feltűnt a Wikileaksen, de azt Erdogan kormány már korábban betiltotta.

Vasárnap a török rendőrség több különböző lapnál dolgozó és szerkesztő újságíróra rúgta rá az ajtót. Közös bennük, hogy kritikusan számoltak be a levelezésről. Letartóztatták Mahir Kanaatot, az esetről legrészletesebben beszámoló BigGun napilap munkatársát, és Eray Sargint, az ügyről elsőként jelentő Yolculuk online újság főszerkesztőjét is.

Tunca Ogretent, a Diken egykori szerkesztőjét is lekapcsolták. Ő is részletesen beszámolt a törökök és Irak közti zűrös olajügyletekről; cikkei mutatták be az egyértelmű kapcsolatot a miniszter és az állammal sűrűn üzletelő Powertrans energiavállalat között. Ogretent terrorizmussal, terrorista szervezetben való részvétellel vádolják, emiatt egyelőre ügyvéddel sem érintkezhet.

A már betiltott Dicle News Agency újságírói, Metin Yoksu és Omer Celik szintén részletesen elemezték a kiszivárgott emaileket.



A Committee to Protect Journalists, az újságírók jogi és munkakörülményeit követő hálózat szerint Törökországban többen vannak rács mögött, mint bárhol a világon. 81-et ismer el a török állam, akiket államellenes bűncselekménnyel vádolnak, de a civil szervezet becslése ennél magasabb. (DailyDot)