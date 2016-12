Meghalt Debbie Reynolds színésznő, Carrie Fisher anyja

Reynolds és Fisher 2015. januárjában. Fotó: AFP PHOTO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Ethan Miller

Kedden elhunyt Carrie Fisher színésznő, a Csillagok Háborúja trilógiájában Leia hercegnőt alakító színésznő.

A hír annyira sokkolta a színésznő édesanyját, Debbie Reynoldst, hogy másnap rosszul lett, és stroke gyanújával a los angeles-i Cedars-Sinai kórházba szállították, nem sokkal később pedig elhunyt. A hírt Todd Fisher, Reynolds fia jelentette be.

A 84 éves Reynolds maga is színésznő volt: több mint 30 filmszerepe volt, olyan sztárok mellett mint, Frank Sinatra, Tony Curtis és Fred Astaire. Szerepelt Gene Kelly mellett a legendás Ének az esőben (Singing in the Rain) című 1952-es romantikus komédiában. Az elsüllyeszthetetlen Molly Brown című musicalben nyújtott alakításáért Oscar-díjra is jelölték 1964-ben.

Carrie Fisher múlt pénteken kapott szívrohamot egy Londonból Los Angelesbe tartó járat fedélzetén, újjáélesztétét követően azonnal kórházba szállították. Úgy tűnt, sikerült stabilizálni az állapotát, maga Reynolds beszélt erről egy nappal azelőtt, hogy Fisher meghalt. (New York Times)