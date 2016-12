Orosz nyelvlecke az MTVA-n: "Ti vártok, Mi akasztunk, Ők isznak"

Ha csak mesélik, nehezen hiszed el, de szerencsére meg is nézheted, hogy mi ment ma le a magyar közmédia M5-ös csatornáján, ami az MTVA oktatási–ismeretterjesztő–kulturális adója.

Ezen a csatornán több nyelvből is futnak naponta többször nyelvleckék, így oroszból is. Csütörtökön az alábbi példasorral sikerült gyakoroltatni a ragozást, amit egy szívélyes férfihang mellé még fel is olvasott:

Ti vártok. Mi akasztunk. Ők isznak.

Nem túl nagy megfejtés, hogy az eheti orosz nyelvleckét a karácsonyi készülődés témaköre köré építették fel, így jöhetett ki véletlenül ez a kombó, ami ugyanúgy befért volna egy szovjet termelési regényben szereplő plakátra, ahogy simán el tudnánk képzelni menő punkzenekarnévnek is.

Az adás ide kattintva tekinthető meg, 3.45-től indul ez a jelenet.

(via Mindenekfelett Tumblr)