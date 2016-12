Lefőtt a törpeharcsapaprikás: Áder alatt látványosan erősödik a hazai horgászmozgalom

Második ciklusára készül Magyarország első horgász államelnöke, Áder János. Közvetlen bizonyíték erre ugyan nincs, de a Nemzet Elsőszámű Horgászának tevékenysége, lobbiereje, tekintélye biztosan hozzájárult ahhoz, hogy számos horgászügyben látványos változás történt az utóbbi években: átalakult a szövetség, betiltották a természetes vízeken a kereskedelmi célú halászatot, új rendszerben pályáztatták a halászati jogokat. Az sem lehet véletlen, hogy a korábbinál több figyelem összpontosul a horgászmozgalomra; az MTI például év végi számvetést készített a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) elnökével.

Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke a hírügynökségnek azt mondta, idén hetvenezerrel nőtt a regisztrált horgászok száma, így a MOHOSZ már négyszázezer hazai horgászt tömörít. 2016 január elsejétől forgalomba került az egységes állami horgászati okmány, amely a korábbi állami horgászjegyeket, az érvényesítő bélyegeket, az állami és számos helyen a speciális vízterületi fogási naplókat váltotta fel. Emellett tízezres nagyságrendben váltottak ki 90 napra érvényes turista állami horgászjegyet (TUHIR). Az éves állami horgászjegy alapdíja jövőre 2200 forint marad. Ez azonban önmagában még nem jogosít fel horgászatra, ahhoz az adott vízterületre napi, heti vagy éves területi engedély váltása, valamint érvényes horgászegyesületi tagság is szükséges.

Áder János csonticsokorral egy háromcentis gébet zsákmányol a magyar horgászat nagyköveteinek horgászversenyén a pilisvörösvári Háziréti horgásztavon 2016. október 7-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Január elsejétől a szövetségi hozzájárulások is egységesek lesznek és egyesületi tagdíjminimumot vezetnek be, hogy a horgászok a valós, versenyképes szolgáltatások alapján választhassanak egyesületet, vízterületet. A területi jegyek ára jövőre jelentősen nem változik, ugyanakkor az országos területi jegyekkel, az új dunai és tiszai területi jegyekkel a sporthorgászok az eddiginél több vízen horgászhatnak, és több kedvezményes jegykonstrukció is lesz.

A tervek szerint januárban a szövetség többségi tulajdonába kerülhet a legnagyobb magyarországi elektronikus horgászjegy-forgalmazó, amelynek segítségével bővülhet a területi horgászengedélyek internetes, mobilos vásárlása.

Tervezik kártyalapú magyar horgászokmány és a hozzá kapcsolódó számos alkalmazás bevezetését is, így egy-két év múlva akár már a fogási eredménynaplót is mobiltelefonos alkalmazás segítségével lehet majd kitölteni. A MOHOSZ elnöke emlékeztetett, hogy a kormány 13 milliárd forintot különített el a várhatóan 2017-ben induló, jelentős szolgáltatási beruházásokat és informatikai fejlesztéseket is tartalmazó Országos Horgászati Hálózati Program megvalósítására. (MTI)