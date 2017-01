Kunhalmi állítja, hogy csak a kormánypropagandán röhögött

"Annyira nevetséges és kínos volt, ahogy a kormánypropaganda próbálkozott, hogy egyszerűen nem lehetett nem kinevetni a görcsös igyekezetet" - magyarázta Kunhalmi Ágnes az immár méltán legendás december 30-i produkcióját, amikor képtelen volt papírrol felolvasni előre megírt közleményét.

Tény, hogy a december 30-i sajtótájékoztatón az M1 tudósítója mindenáron reagáltatni akarta Medgyessy Péter volt miniszterelnök azon felvetésére, hogy a baloldalnak finnyáskodás nélkül össze kéne állnia a Jobbikkal, ahogy az is, hogy az erre adott válaszába is belenevetett. De az is tény, hogy Kunhalmi már eleve nevetéssel küzködve kezdte tájékoztatóját, aminek az elején még papírból se volt képes felolvasni az előre megírt közleményét.

Az egész azzal kezdődött, hogy leejtette a tollát, amit már nem állt meg nevetés nélkül. "Nem vagyok a helyzet magaslatán" - mondta erre kuncogva, majd többször is nekifutott a mondatnak, hogy "2016 a Fidesznek és a kormánynak a bukások és lebukások éve volt".

Egyik munkatársa meg is jegyezte, hogy ne szilveszteri adást csináljanak, de ezzel csak rontott a helyzeten, mert Kunhalmi ezen is csak kacagott.

Ezek után az elmúlt napokban a kormánypárti bulvárbirodalom már folyamatosan azt sugallta, hogy Kunhalmi "valamilyen szer" hatása alatt állhatott. A Ripost felvetését a már megszokott rend szerint az Origo is átvette. (Via MNO)