A német férfi otthon aludt, és csak reggel vette észre, hogy valaki befalazta a háza bejárati ajtaját

Ismeretlenek falazták be egy német férfi házának bejárati ajtaját Offenbachban. A helyi rendőrség szerint az elkövetők éjjel falaztak, miközben a férfi otthon aludt. Az áldozat így csak akkor vette észre a falat, mikor reggel kilépett volna a házból.

A falat néhány perc alatt építették fel, ezért az egyik rendőr még mondta is a helyi lapoknak, hogy a berlini fal építésére emlékeztette az eset, mert azzal is nagyon gyorsan végeztek a szovjetek. De persze hozzátette azt is, hogy az ilyesmi nem vicc, hanem bűncselekmény.

A falépítéssel durván 500 eurós kár keletkezett a házon.

A rendőrség kresi az elkövetőket, de azt még mindig nem tudják, mi volt az indítékuk. (BBC)