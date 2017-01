7884 budai lakásban nem lesz szerdán távhőszolgáltatás

A II. kerületi önkormányzat Facebook-oldalán jelent meg, hogy a Főtáv munkatárképe szerint a Marczibányi tér, a Kis Rókus utca és a Lövőház utca néhány házában karbantartást végeznek, ezért a távhőszolgáltatás szünetelni fog. A munkatérkép szerint az I. kerületben is hasonló a helyzet több házban.

A Főtáv sajtószolgálatán azt mondták, hogy egy gerincvezeték meghibásodása miatt van szükség a helyreállításra. A hibáról és a munkálataikról közleményt adtak ki a Főtáv weboldalán.

A Főtáv szerint a munka az I., II. és XI. kerületekben 7884 db lakást, 49 db kommunális, 262 db közületi és 86 egyéb fogyasztót érint.

Szerdán a tervek szerint reggel öttől fognak dolgozni, és várhatóan délutánra be is fejezik a munkát. Azután helyreáll a fűtés is.

A cégnél azért döntöttek a szerdai javítás mellett, mert el akarják kerülni, hogy a hétvégén érkező nagyobb hidegben kelljen elzárni a fűtést. A gerincvezeték hibáját pedig a Főtáv szerint minél hamarabb el kell hárítani, hogy ne legyen nagyobb probléma.