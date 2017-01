Nyomozni kezdtek az átírt Orbán-interjú ügyében

A rendőrség információs rendszer vagy adat megsértésének gyanúja miatt megkezdte a nyomozást ismeretlen tettes ellen december 28-án, értesült egy helyi lap, a Veszprém@kukac. Úgy tudják, a tanúkat a napokban hallgatják ki.

A miniszterelnökkel készült interjú a Fejér Megyei Hírlapban jelent meg december 24-én, és valaki olyan szavakat írt bele, amiket Orbán Viktor valójában nem mondott.

Részlet a Fejér Megyei Hírlap 2016. december 24. számából (5. oldal)

A belső vizsgálat szerint a hamisítás a veszprémi Napló szerkesztőségében történt, ami miatt a Naplótól két, a Fejér Megyei Hírlaptól három embert kirúgtak.

Aki információs rendszerbe vagy annak biztonsági rendszerét kijátszva jogosulatlanul belép, két évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik. Ha a feltört rendszerben valamit meg is változtat, töröl vagy hozzáférhetetlenné tesz, a büntetés három évig is terjedhet. Ha ez jelentős számú információs rendszert érint, a büntetés egytől öt évig terjedő szabadságvesztés is lehet.