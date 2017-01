Tiborcz István offshore cégnek adta tovább milliárdot érő ingatlanvállalkozását

Nem sokáig maradt a tulajdonosa Tiborcz István annak az ingatlanos cégnek, amelynek révén ismét kimutatható közelségbe került állami projektekhez. A miniszterelnök veje tavaly augusztus végén vásárolta be magát a WHB Ingatlan Kft. nevű cégbe, a cégbírósági iratok szerint azonban november elején már el is adta a tulajdonrészét egy offshore-cégnek, a Brit Virgin-szigeteken tavasszal bejegyzett Synergy Global Consulting Limitednek.

Nem ismert, hogy ennek a cégnek ki a tulajdonosa, és a cégbíróságon lévő iratokból nem derül ki az sem, hogy a miniszterelnök veje mennyit kapott az értékes tulajdonrészért.

A WHB Ingatlan Kft-nek - ahogy azt novemberi cikkünkben megírtuk - az elmúlt években nem volt nagy forgalma, de tavaly egymilliárd forint körüli összegért megvett egy elhagyott gyárépületet a komáromi ipari parkban. Tiborcz István augusztusban jelent meg többségi tulajdonosként a cégben, ami addig egy győri milliárdos, Paár Attila egyedüli tulajdona volt. Tiborcz a WHB Ingatlan tulajdonrészének 75 százalékát vásárolta meg Paártól, és ezzel hozzá került az értékes komáromi ingatlan többsége is.

Az ingatlan évek óta üresen állt, de a Nokia kivonulása óta a kormány komoly erőfeszítéseket tesz arra, hogy új befektetőket csábítson a komáromi ipari parkba. Tárgyaltak többek között egy dél-koreai autóipari céggel is, amelynek pont azt az gyárcsarnokot nézték ki, amelyet Tiborcz cége megszerzett.

A WHB Ingatlan egy cégcsoport tagja, amelynek központi építőipari cége, a West Hungária Bau az elmúlt években sorra nyerte a nagy közbeszerzéseket. A közelmúltban befejezett nagy beruházások közül konzorciumi partnereikkel részt vettek a Várkert Bazár felújításában, az új MTK-stadion építésében és a Tüskecsarnok befejezésében.

A magyar cégbírósági iratok szerint a Synergy Global Consulting egy Tóth Csaba nevű férfit bízott meg azzal, hogy a cég képviselőjeként járjon el “a társaság közép-európai régióban folytatandó ingatlan tranzakciói tekintetében, beleértve a WHB Ingatlan Kft. üzletrészének a megszerzését” is. Az aláírások alapján úgy tűnik, hogy ugyanarról a Tóth Csabáról van szó, aki a WHB Ingatlan Kft-nek is ügyvezetője. Ezt Tóth Csaba cikkünk megjelenése után megerősítette a Direkt36-nak. Megkérdeztük tőle azt is, hogy kik Synergy Global Consulting tulajdonosai, és mennyit fizettek Tiborcz Istvánnak az ingatlanért, de Tóth üzleti titokra hivatkozva nem válaszolt a kérdésekre. Tiborcz Istvánt nem sikerült elérnünk.

Bár önmagában az offshore cégek tulajdonlása és használata törvényes, van két tulajdonságuk, amelyek miatt nyugati országok egy jelentős része komoly nemzetközi összefogással próbál fellépni ellenük. Egyrészt ezeknek a cégeknek a segítségével el lehet érni, hogy a tulajdonosaik kevesebb adót fizessenek máshol végzett üzleti tevékenységük után. Másrészt általában rendkívül nehéz hozzáférni ezeknek a cégeknek a tulajdonosi adataihoz, így alkalmasak titkos üzletelésre.

Korábban keményen támadta az offshore-cégek használóit a Fidesz is. A 2010-es választás előtti kampányban offshore-lovagoknak nevezték őket, és maga Orbán Viktor is beszélt akkoriban arról, hogy a választókat érdeklik ezek a kérdések, mert “mindenki érzi, hogy valami nincs rendben” az offshore cégek használatával. Orbán ígéretet tett arra is, hogy az ő kormányzása alatt vége lesz az “offshore-lovagok világának”.

Azóta azonban érték támadások a kormányt is offshore-cégek ügyletei miatt. Ilyen cégek kaptak lehetőséget a kormány által elindított letelepedési kötvény-üzletben való részvételre, a Panama-iratokból pedig az is kiderült, hogy volt offshore-érdekeltsége a Fidesz egyik korábbi képviselőjének is.