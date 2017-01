Élőben közvetítették a Facebookon, ahogy megkínoznak egy értelmi fogyatékost

A chicagói rendőrség őrizetbe vette azt a 18 éves nőt, aki élőben közvetítette a Facebookon, ahogy három, azonos korú társával - két férfival és egy másik nővel - megkínoz egy fiatal férfit. A rendőrök a társait is azonosították és őrizetbe vették.

A megrázó, 30 perces videón, amit azóta a Facebook eltávolított, a négy fekete elkövető "Donald Trump bassza meg!" és "A fehérek basszák meg!" felkiáltással üti és rugdalja szintén 18 éves, fehér áldozatát, akinek a homlokát is megvágják.

A rendőrök kedd délután, az utcán találtak rá a zavartan bolyongó áldozatra. A mentális betegségekkel küzdő áldozatot annyira kikészítette a kínzás, hogy a rendőröknek egész kedd éjjel nyugtatniuk kellett, mire végre beszélni kezdett.

Az eset körülményei még nem tisztázódtak. A rendőrség egyelőre azt se tudja, hogy a Chicagó egyik elővárosából elhurcolt fiú mennyi ideig lehetett kínzói rabságában. Most azt feltételezik, hogy akár 24-48 órán át is.

Kevin Duffin rendőrparancsnok szerint az áldozat legalább egyik támadóját ismerte az iskolájából. A rendőrök szerint emiatt ugyan elképzelhető, hogy önként szállt egy autóba kínzóival, a négy gyanúsított ellen emberrablás miatt is vádat emelhetnek.

Emellett azt is vizsgálják, hogy gyűlöletbűncselekmény történt-e. "Bár az elkövetők felnőttek, csak 18 évesek. A kölkök pedig csinálnak hülyeségeket. Nem kéne kölköknek neveznem őket, mert a jog szerint már felnőttek. De csak fiatal felnőttek, akik még hülye döntéseket hoznak. Ettől még természetesen vizsgáljuk, hogy gyűlöletbűntény történt-e, vagyis hogy őszintén így gondolják, vagy csak hülyeségeket ordibáltak" - válaszolta a felvetésekre Duffin. A chicagói rendőrség szóvivője, Eddie Johnson is úgy érzi, hogy a rasszista beszólogatás inkább csak figyelemfelkeltő provokáció volt, nem hinné, hogy politikailag motivált bűncselekmény történt. (Via CNN)